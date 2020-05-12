Жену Пескова Татьяну Навку тоже госпитализировали с Covid-19.

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Дмитрий Песков Фото РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией Covid-19 — его госпитализировали. Об этом пишет ТАСС.

«Да, я заболел. Лечусь» — так Песков прокомментировал новость о госпитализации. Он не сообщил о своём состоянии. Журналисты кремлевского пула РИА «Новости» выяснили, что последний раз Песков публично появлялся 30 апреля на совещании у Путина — в день, когда коронавирус выявили у премьера Михаила Мишустина. Песков сообщил ТАСС, что очно контактировал с Путиным больше месяца назад.

Жена Пескова Татьяна Навка рассказала Daily Storm, что её тоже госпитализировали с коронавирусом. «Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел», — сообщила она.

Мы под контролем врачей. Всё в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось всё: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним всё в порядке. Лечимся. Татьяна Навка фигуристка