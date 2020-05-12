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Новости
Артём Мазанов
17 305

Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом Материал редакции

Жену Пескова Татьяну Навку тоже госпитализировали с Covid-19.

195 комментариев
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Дмитрий Песков Фото РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией Covid-19 — его госпитализировали. Об этом пишет ТАСС.

«Да, я заболел. Лечусь» — так Песков прокомментировал новость о госпитализации. Он не сообщил о своём состоянии. Журналисты кремлевского пула РИА «Новости» выяснили, что последний раз Песков публично появлялся 30 апреля на совещании у Путина — в день, когда коронавирус выявили у премьера Михаила Мишустина. Песков сообщил ТАСС, что очно контактировал с Путиным больше месяца назад.

Жена Пескова Татьяна Навка рассказала Daily Storm, что её тоже госпитализировали с коронавирусом. «Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел», — сообщила она.

Мы под контролем врачей. Всё в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось всё: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним всё в порядке. Лечимся.

Татьяна Навка
фигуристка

8 апреля Песков пришёл на совещание Владимир Путина с правительством и главами регионов с блокатором вирусов на пиджаке. Эффективность таких бейджей не доказана.

#новости #covid19

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195 комментариев
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Роберт Петросян

159

🤞

Ответить

Первичный дебаркадер

Роберт
178

Предсказуемо, но уже неактуально) Классическая попытка собрать лайков)

Ответить

Локальный франт

Первичный
44

Как и твоя жизнь

Ответить

Первичный дебаркадер

Локальный
2

Перхоть что ты несёшь? Ты уже забыл как предложения строить?

Ответить

Невероятный кот

Первичный
6

Как же ты остоебенил свои смайлики ставить

Ответить

secre kto

Невероя…
3

нормальные смайлики, это означает что тебе не 12 лет)

Ответить

Евгений Мартынов

secre
4

Но ещё не 15.

Ответить

Dmitry Nosov

Невероя…
4

Смайлики – это обгрызанные ногти ) )) ) ))) )

Ответить

Первичный

Невероя…
2

Понял)

Ответить

Старательный Данила

Первичный
5

Тут был другой комментарий, верни его

Ответить

Турецкий ящик

Первичный
1

Согласен, можете тут плюсы ставить

Ответить

Саратовский шар

Турецкий
10

вот тут —--—--—--—--—--—--->

Ответить

Владимир Филатов

Первичный
1

🍆👌

Ответить

Длинный волк

Первичный
1

петросян же

Ответить

Виктор Запруднов

Первичный
0

Как и его фамилия

Ответить

Футбольный Артем

Первичный
0

Всегда актуально

Ответить

Старательный Данила

Роберт
14

Что вы делаете, почему вы лайкаете Роберта Петросяна???? Остановитесь!!!!

Ответить

Волчаркин

Старательный
5
Ответить

Shlomo Goldenberg

Старательный
1

Его шутки смешнее чем у Евгения 

Ответить

Александр Кармановский

Старательный
0

ЯТЫ ПЕТРОСЯН

Ответить

Alexander Kopeikin

Роберт
6

Можем повторить?

Ответить

Иван Касаткин

Роберт
4

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать один эмодзи, который заденет любого

Ответить

Юрий Истомин

Роберт
3

Ну и че, ну заболеет он, дальше то что?

Ответить

Станислав Назаров

Роберт
0

=

Ответить

Недовольный ящик

Роберт
0

По-моему, это не работает.

Ответить

Волчаркин

Роберт
0

Так мб стоит всем поставить эту хуйню? >🤞<

Ответить

Золотой Наномишка

154

Бейджик не помог, удивительно

Ответить

Alex Macher

Золотой
51

Так он его снял из-за гребаных либерастов!

Ответить

Universe

Alex
17

Снял и заразился. Научный метод, ёптыть.

Ответить

Авиационный Кирилл

Alex
7

Застеснялся из-за критики, снял и заболел

Ответить

Don Pedro

Золотой
7

Так он же снял его. Поэтому и не помог. Шах и мат.

Ответить

Илья Гераськин

Золотой
3

Ну ничего. Он же лечится. Видимо арбидолами и ингавиринами. Ща победит заразу басурманскую

Ответить

Andrey Mironov

58
Ответить

john doe

52
Ответить

Дурацкий чайник

46

Опять не тот дед.

Ответить

Просто Тимуррр

Дурацкий
18

Тот дед, надо полагать, уже сидит на горящей жопе, с его-то паранойей

Ответить

Sergei Stenin

Просто
0

Вполне может быть уже переболел, судя по встрече с Золотовым...

Ответить

умный человек

Дурацкий
3

Вопрос времени

Ответить

Антон Пострунин

Дурацкий
0

Но уже получше. 

Ответить

Yan Fedoseev

37

Зря снял

Ответить

умный человек

Yan
14

Теперь будут другие фотки

Ответить

Лесной микроскоп

Yan
1

Так он заболел вот и снял

Ответить

Илья Чиркин

38

Это было бы неправильно сейчас делать поспешные выводы, необходимо отметить, что вопрос находится на контроле у всех ответственных ведомств, мы обязательно вернёмся к данному вопросу, что конечно в данном случае не означает снятие с контроля текущей повестки.

Ответить

Artem Gruzdev

Илья
8

Опасно бежать впереди паровоза, но и сидеть сложа руки тоже нельзя.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Artem
0

Сидеть в паровозе сложа руки

Ответить

Bad Bear

34

Не ждём, а надеемся

Ответить

ouxen

Bad
3

И что дальше? Заживём?

Ответить

Don Pedro

ouxen
1

Где-то хуже? Только не надо про Украину и Африку пож.

Ответить

Maxim Rebitsky

Don
8

Слыш, а что с Украиной не так?

Ответить

alexferman

Maxim
–10

А что с ней так?

Ответить

Alex Maz

alexfer…
7

Украина — заебись.

Ответить

alexferman

Alex
–7

Для жителя Эфиопии - возможно)

Ответить

Alex Maz

alexfer…
1

Хейтерс гонна хейт

Ответить

Старательный

alexfer…
2

Смешно читать это от жителя какахстана))

Ответить

Maxim Semenov

Don
1

В Белоруссии :^)

Ответить

Archie Madcat

30
Ответить

Илюша

29

Путин из своего бункера не выйдет ещё несколько месяцев, так что не надейтесь

Ответить

Дурацкий чайник

16

В комментариях вы можете видеть парад предсказуемых Петросянов.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Дурацкий
18

Робертов Петросянов

Ответить

Любовь Суркова

11

Осталось дело за малым

Ответить

Золотой каякер

Любовь
12

Шейминг из-за низкого роста детектед.
😏

Ответить

Don Pedro

Любовь
2

Так малый в бункере сидит.

Ответить

German Times

Don
4

На 9 мая же выходил.

Ответить

Лесной микроскоп

German
6

Это была ростовая кукла

Ответить

Станислав Назаров

14

Блокатор не помог. 

Ответить

Испанский микрофон

Станислав
1

Так он его снял — вот и заболел.

Ответить

Paster Nak

14

«Да, я заболел» — так пресс-секретарь президента прокомментировал новость о своей госпитализации.

Странно что он в курсе этой новости

Ответить

Shevtsov

9

ПРИГОТОВИЛИСЬ! ДОСТАЛИ СВЕЧКИ

Ответить

Дурацкий чайник

Shevtsov
16

И вставили себе в жепу.

Ответить

Shevtsov

Дурацкий
2

А ты всё о своём о пидорском

Ответить

Дурацкий чайник

Shevtsov
1

Сказал человек, который бегает по чатикам и обсуждает с бабами, какие лучше духи купить и что нового в коллекциях кельвина кляйна, лол

Ответить

Яня

Дурацкий
6

Будто это что-то плохое

Ответить

Dmitry Yashin

Дурацкий
2

А ты из тех пидоров, что брутально не бреют подмыхи и воняют хуже дальнобойщиков?

Ответить

Дурацкий чайник

Dmitry
2

Не знаю, сейчас у твоей мамы спрошу

Ответить

Shevtsov

Дурацкий
1

Ну ты и сука

Ответить

Уютный паркур

Дурацкий
0

Всегда так делаю

Ответить

Дурацкий чайник

Уютный
1

Но ты не мужик.

Ответить

Уютный паркур

Дурацкий
0

Травля

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Shevtsov
1

И на осмотр

Ответить

Georgy Marjanishvili

10

Ловите шашлычника

Ответить

Spid3r

9

God, please.

Ответить

alexferman

Spid3r
1

Menya net, razyobivaites sami

Ответить

Турецкий ящик

Spid3r
1

What

Ответить

Человекоподобный кот

–2

🙏🏻 переобуваюсь в воздухе 

Ответить

Станислав Назаров

Человекоподобный
–1

ловко

Ответить

Al

6

Вы напугали деда

Ответить

Кожаный кавалер

5

Блядь, снова мимо

Ответить

Александр Романов

0

Врут. Через 10 дней будет как огурец

Ответить

Evgeny Petrov

Александр
12

Зелёный и в пупырышках?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Evgeny
1

Как минимум он уже состоит из воды больше, чем на 95%, судя по его ответам.

Ответить

Локальный франт

4

Не тот

Ответить

Andrian Bikkel

4

Рабочие дни только начались же, лол

Ответить

Турецкий ящик

3

Усы все-таки не спасли. 

Ответить

Саратовский шар

Турецкий
3

Из-за них и заразился, толку от макски не было ж

Ответить

Словесный Интервент

0

@Амфетамин хорошая попытка, но нет(

Ответить

Небольшой Орзэмэс

Словесный
3

Я старался.

Ответить

Словесный Интервент

Небольшой
3

Мы будем помнить, кто на самом деле первым принёс эту новость на tj) 

Ответить

Егор Музыка

–2

Усы надежд не оправдали

Ответить

Пеночка Теньковка

Егор
3

хаха что

Ответить

Егор Музыка

Егор
0

Ну он забавный хотя бы

Ответить

Ленинский нос

Егор
0

Продолжай, пожалуйста

Ответить

Дмитрий Чернышов

Егор
0

Не фильтруют вирусы?

Ответить

Vladimir

2

🥳🥳🥳🥳

Ответить

Саратовский шар

2
Ответить

Егор Гаврилюк

2

Антиреклама той херни на кармане

Ответить

Kuze Takeshi

2

Не помог бейдж противовирусный 🤞🏽

Ответить

Ivan Peterburgsky

2
Ответить

Vladimir

2

Потому что мы русские и с нами бог 

Ответить

Mark Black

2

Вот не повезло так не повезло. Нерабочие с сохранением только что закончились

Ответить

Яня

Mark
0

Он больничный возьмёт

Ответить

Станислав Назаров

2

Пока россияне 

Ответить

Волчаркин

0

К когда он в последний раз с Володькой контактировать то? 

Ответить

Строгий Влад

Волчаркин
5

Пишут, что месяц назад.
За месяц пребывания в ново-огарёвском бункере Владимир Владимирович как-то улучшился.

Ответить

kexitt

1

🤞🏼v2 я так понимаю

Ответить

Жуткий Женя

1

Чекист напрягся

Ответить

Анатолий Черняк

1

😃

Ответить

Станислав Назаров

1

Путин ты следующий!

Ответить

3AHO3A

1

Опять мимо

Ответить

Николай Корягин

1

Ну вот, только рабочие дни объявили...

Ответить

Jurij Kowalczuk

1

Чуть-чуть мимо...

Ответить

Илья Волочков

1

Почти ведь, ну! So close! Ну вы поняли, кто должен заразиться.

Ответить

Pavel Melikhov

1

Мазал тов

Ответить

Руслан Воробьёв

1

зашел лишь удостовериться, что комментарий «🤞🏻» уже кто-то успел оставить.

Ответить

Люциан Бужор

1

Я думаю что они специально постят эти новости операция под кодовым названием "ближе к народу", смотрите и большие люди болеют, которые на супер яхтах катаются. Ковид никого не щадит, так что я холопчик должен молчать в тряпочку и тихо пойти проголосовать за конституцию, пока разрешают проголосовать добровольно и лучше не вонять в комментах на ТЖ про госстрой.

Ответить

Марк Ганич

1

1. 🤞
2. Близко, но мимо
3. Хаха бейджик
4. Так он его снял вот и заболел
5. Только нерабочие дни закончились

Ответить

Игорь Готовчиц

1

Лучшая анти-реклама блокаторов вирусов

Ответить

Влад Мурыгин

0

@Артём Мазанов а кроме тасс об этом уже написали тут. 
Но это не помещает Вам дописать свою статью, а статью того автора удалить ...

Запись в подсайте Новости — Новости на TJ
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом.
tjournal.ru
Ответить

Артём Мазанов

Влад
1

Этот материал состоял из одного предложения, без единой ссылки на источник. Даже в подсайте "Ссылки" нужно прикреплять ссылку на источник

Ответить

Влад Мурыгин

Артём
0

Думал, что он его дополнит ..

Ответить

Небольшой Орзэмэс

Артём
0

Да все уже, все! @Дмитрий Орлов , разберись.

Ответить

Артём Мазанов

Небольшой
–1

Вот его звать не надо!!!!

Ответить

Старательный Данила

Артём
0

За что ты так со мной...

Ответить

Артём Мазанов

Старате…
0

Ты просто мне минусы ставишь....

Ответить

Старательный

Артём
0

Ты первый поставил.

Ответить

Артём Мазанов

Старате…
0

Я вообще не ставлю минусы на тж

Ответить

Старательный

Артём
0

Врунишка
https://tjournal.ru/flood/168144-interesnaya-statistika?comment=3436267

Ответить

Артём Мазанов

Старате…
1

А, так ты меня обидел, конечно

Ответить

Старательный

Артём
1

Я же извинился

Ответить

Артём Мазанов

Старате…
1

Убрал минусы.....

Ответить

Старательный

Артём
0

Люблю целую уважаю

Ответить

CommentBot

Старате…
0
Ответить

Вячеслав Лобозов

0

🤞🏻

Ответить

Taktischer Corgi

–3

Может и болеет. Но само обнародование "факта" попахивает манипуляцией, равно как и ковид премьера.
С каких таких пор болезни первых лиц становятся достоянием общественности?
Давайте печатать ежедневный дайджест о здоровье правительства может?
Сегодня 12 мая:
- Скрутило живот у министра культуры, продристался, полегчало, продолжаем следить за ситуацией;
- У министра внутренних дел выскочил прыщ под носом;
- Министра обороны до сих пор колотит после попойки с вернувшимися в понедельник из Сирии офицерами;
- Путен в бункере переставил сегодня точилку для карандашей с левого угла стола на правый (здоров)

Ответить

Виновный танк88

Taktischer
0

👍

Ответить

Дыня

0

И тут не уточнил.

Ответить

Небольшой Орзэмэс

0

Снаряд близок.

Ответить

ouxen

0

Состояние не стояния

Ответить

Эрнест Бабаян

0

БРЭКИНГ НЬЮС

Ответить

Евгений Клочков

0

господин Дитковский, скрещенные пальцы в студию

Ответить

nadav tayzland

0

Ееее

Ответить

Егор Шепелев

0

🍿

Ответить

Яркий алмаз

0

Бывает.

Ответить

Никита Мык

0

Скорейшего выздоровления !

Ответить

Евгений Мартынов

0
Ответить

Dmitry Shkolov

0

Это блокатор вируса не работает выходит??

Ответить

Волчаркин

0

Кажись блокатор не помог, пресс "F" 🤷‍♂️

Ответить

Dias001 Rrn

0

Past

Ответить

Старательный Данила

0

Ближе уже некуда

Ответить

Андрей Ядров

0

«Да, я заболел» 
хоть раз не спиздел

Ответить

Ivan Boldyrev

Андрей
0

Его же теперь уволят. 

Ответить

Дыня

0
Ответить

Данил Шаймуллин