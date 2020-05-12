Прямой эфир
Жену Пескова Татьяну Навку тоже госпитализировали с Covid-19.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией Covid-19 — его госпитализировали. Об этом пишет ТАСС.
«Да, я заболел. Лечусь» — так Песков прокомментировал новость о госпитализации. Он не сообщил о своём состоянии. Журналисты кремлевского пула РИА «Новости» выяснили, что последний раз Песков публично появлялся 30 апреля на совещании у Путина — в день, когда коронавирус выявили у премьера Михаила Мишустина. Песков сообщил ТАСС, что очно контактировал с Путиным больше месяца назад.
Жена Пескова Татьяна Навка рассказала Daily Storm, что её тоже госпитализировали с коронавирусом. «Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел», — сообщила она.
8 апреля Песков пришёл на совещание Владимир Путина с правительством и главами регионов с блокатором вирусов на пиджаке. Эффективность таких бейджей не доказана.
🤞
Первичный дебаркадер
Предсказуемо, но уже неактуально) Классическая попытка собрать лайков)
Локальный франт
Как и твоя жизнь
Первичный дебаркадер
Перхоть что ты несёшь? Ты уже забыл как предложения строить?
Невероятный кот
Как же ты остоебенил свои смайлики ставить
Турецкий ящик
Согласен, можете тут плюсы ставить
Старательный Данила
Что вы делаете, почему вы лайкаете Роберта Петросяна???? Остановитесь!!!!
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать один эмодзи, который заденет любого
Бейджик не помог, удивительно
Так он его снял из-за гребаных либерастов!
Ну ничего. Он же лечится. Видимо арбидолами и ингавиринами. Ща победит заразу басурманскую
Тот дед, надо полагать, уже сидит на горящей жопе, с его-то паранойей
Зря снял
Это было бы неправильно сейчас делать поспешные выводы, необходимо отметить, что вопрос находится на контроле у всех ответственных ведомств, мы обязательно вернёмся к данному вопросу, что конечно в данном случае не означает снятие с контроля текущей повестки.
Опасно бежать впереди паровоза, но и сидеть сложа руки тоже нельзя.
Не ждём, а надеемся
Слыш, а что с Украиной не так?
А что с ней так?
Осталось дело за малым
Блокатор не помог.
«Да, я заболел» — так пресс-секретарь президента прокомментировал новость о своей госпитализации.
Странно что он в курсе этой новости
ПРИГОТОВИЛИСЬ! ДОСТАЛИ СВЕЧКИ
И вставили себе в жепу.
Сказал человек, который бегает по чатикам и обсуждает с бабами, какие лучше духи купить и что нового в коллекциях кельвина кляйна, лол
God, please.
🙏🏻 переобуваюсь в воздухе
Врут. Через 10 дней будет как огурец
Зелёный и в пупырышках?
Как минимум он уже состоит из воды больше, чем на 95%, судя по его ответам.
@Амфетамин хорошая попытка, но нет(
Небольшой Орзэмэс
Я старался.
Мы будем помнить, кто на самом деле первым принёс эту новость на tj)
Усы надежд не оправдали
Вот не повезло так не повезло. Нерабочие с сохранением только что закончились
К когда он в последний раз с Володькой контактировать то?
Строгий Влад
Пишут, что месяц назад.
За месяц пребывания в ново-огарёвском бункере Владимир Владимирович как-то улучшился.
зашел лишь удостовериться, что комментарий «🤞🏻» уже кто-то успел оставить.
Я думаю что они специально постят эти новости операция под кодовым названием "ближе к народу", смотрите и большие люди болеют, которые на супер яхтах катаются. Ковид никого не щадит, так что я холопчик должен молчать в тряпочку и тихо пойти проголосовать за конституцию, пока разрешают проголосовать добровольно и лучше не вонять в комментах на ТЖ про госстрой.
1. 🤞
2. Близко, но мимо
3. Хаха бейджик
4. Так он его снял вот и заболел
5. Только нерабочие дни закончились
@Артём Мазанов а кроме тасс об этом уже написали тут.
Но это не помещает Вам дописать свою статью, а статью того автора удалить ...
Небольшой Орзэмэс
Да все уже, все! @Дмитрий Орлов , разберись.
Старательный Данила
За что ты так со мной...
Ты первый поставил.
Может и болеет. Но само обнародование "факта" попахивает манипуляцией, равно как и ковид премьера.
С каких таких пор болезни первых лиц становятся достоянием общественности?
Давайте печатать ежедневный дайджест о здоровье правительства может?
Сегодня 12 мая:
- Скрутило живот у министра культуры, продристался, полегчало, продолжаем следить за ситуацией;
- У министра внутренних дел выскочил прыщ под носом;
- Министра обороны до сих пор колотит после попойки с вернувшимися в понедельник из Сирии офицерами;
- Путен в бункере переставил сегодня точилку для карандашей с левого угла стола на правый (здоров)
«Да, я заболел»
хоть раз не спиздел