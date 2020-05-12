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Новости
Ольга Щербинина
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Минкомсвязи запустило сервис для оформления выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет Материал редакции

Подать заявку можно с 12 мая.

25 комментариев
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Минкомсвязи сообщило запуске сервиса для оформления единовременной выплаты 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет. Подать онлайн-заявку можно по адресу posobie16.gosuslugi.ru.

В ведомстве отметили, что «услуга запущена в кратчайшие сроки». Там напомнили, что обратиться за назначением выплаты можно до 1 октября 2020 года.

Деньги начнут выдавать с 1 июня. Чтобы получить выплату, надо будет указать свои ФИО, адрес, паспортные данные, информацию о детях и номер банковского счёта.

После обращения Владимира Путина 11 мая, в котором он сообщил о прямых выплатах семьям с детьми, начался сбой в работе «Госуслуг». Об этом рассказали пользователи соцсетей. При этом президент отметил, что обратиться за помощью можно будет с 12 мая.

Позже оператор объяснил недоступность портала тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений.

#новости #карантинвроссии #путин

Ольга Щербинина
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25 комментариев
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Нуоа Лвлсо

16

Аудитория ТЖ побежала к родителям с этой новостью

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Дыня

9

Подать заявку можно когда сайт поднимут

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Пожилой Мартингал

Дыня
0

Жаль

Ответить

Андрей Рядькин

1

Я пытаюсь понять, а почему деньги будут получать и бюджетники, полицейские, военные? Они же не сократились, зарплата по расписанию

Ответить

Максим Чистов

Андрей
6

Потому что чем больше условий, тем больше бюрократии, тем больше времени займёт оформление для всех

Ответить

Андрей Рядькин

Максим
0

а я вот думаю, потому что это гарант путинской власти

Ответить

Грэм Грэмский

Андрей
1

Любое явление в мире можно объяснить двумя способами:

Ответить

alexferman

Андрей
0

Гарант путинской власти - высочайшая легитимность, обеспечиваемая законностью и широкой поддержкой народа.

Ответить

alexferman

alexferman
0
Ответить

Романелло Кивогенс

Максим
0

Сначала ругали Навального за идею раздачи вертолётных денег, и убеждали, что помощь будет адресной. По факту же получается, что перепадёт и Соловьёву, и Пескову, и Кировову и Пугачёвой. Короче, всем нуждающимся. Не знаю правда, будут ли они утруждать себя лишними телодвижениями из-за такой мизерной суммы, но всё ведь имеют на это полное право.

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Транспортный единорожек88

Андрей
0

Потому что в текущей ситуации деньги нужно выдавать всем, даже Сечину, просто поровну

Ответить

Андрей Рядькин

Транспортный
0

У Сечина свой путь 

Глава «Роснефти» попросил поддержки у Путина на…
Сечин предложил Путину почти вдвое снизить тарифы «Транснефти», отложить налоги для…
www.rbc.ru
Ответить

Bad Bear

1

Продать заявку модно с 12 мая

Читает что не "до"

Ответить

Пожилой Мартингал

Bad
1

Такая мода сейчас

Ответить

Неприятный кофе

0

Спасибо

Ответить

Неприятный кофе

Неприятный
1

@Ольга Щербинина 

Ответить

Ольга Щербинина

Неприятный
2

Уже всё

Ответить

Степан Кучеренко

0

а когда можно подать заявку на единовременную выплату на себя любимого, без детей? за то что сидел дома и соблюдал все рекомендации?

Ответить

Кирилл Вселенский

Степан
0

Белым холостым мужчинам уже все выдали, проверяй

Ответить

Степан Кучеренко

Кирилл
0

проверять там же где всегда? за щекой? (я кстати не холостой)

Ответить

Кирилл Вселенский

Степан
1

За щекой да, холостым это первым дошло

Ответить

Serg Bootlegger

0

Не справился с набегом одноклассов

Ответить

Небольшой Орзэмэс

0

А комитет так и не справился с членами в ленте.

Ответить

Kira_Stark

0

С утра работал сайт

Ответить

Стена Трампа

0

Наконец-то мама Лихачёва сможет купить ему рюкзак в школу.

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