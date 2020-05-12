Подать заявку можно с 12 мая.

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Минкомсвязи сообщило запуске сервиса для оформления единовременной выплаты 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет. Подать онлайн-заявку можно по адресу posobie16.gosuslugi.ru.

В ведомстве отметили, что «услуга запущена в кратчайшие сроки». Там напомнили, что обратиться за назначением выплаты можно до 1 октября 2020 года.

Деньги начнут выдавать с 1 июня. Чтобы получить выплату, надо будет указать свои ФИО, адрес, паспортные данные, информацию о детях и номер банковского счёта.

После обращения Владимира Путина 11 мая, в котором он сообщил о прямых выплатах семьям с детьми, начался сбой в работе «Госуслуг». Об этом рассказали пользователи соцсетей. При этом президент отметил, что обратиться за помощью можно будет с 12 мая.