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Подать заявку можно с 12 мая.
Минкомсвязи сообщило запуске сервиса для оформления единовременной выплаты 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет. Подать онлайн-заявку можно по адресу posobie16.gosuslugi.ru.
В ведомстве отметили, что «услуга запущена в кратчайшие сроки». Там напомнили, что обратиться за назначением выплаты можно до 1 октября 2020 года.
Деньги начнут выдавать с 1 июня. Чтобы получить выплату, надо будет указать свои ФИО, адрес, паспортные данные, информацию о детях и номер банковского счёта.
После обращения Владимира Путина 11 мая, в котором он сообщил о прямых выплатах семьям с детьми, начался сбой в работе «Госуслуг». Об этом рассказали пользователи соцсетей. При этом президент отметил, что обратиться за помощью можно будет с 12 мая.
Позже оператор объяснил недоступность портала тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений.
Подать заявку можно когда сайт поднимут
Я пытаюсь понять, а почему деньги будут получать и бюджетники, полицейские, военные? Они же не сократились, зарплата по расписанию
Потому что чем больше условий, тем больше бюрократии, тем больше времени займёт оформление для всех
а я вот думаю, потому что это гарант путинской власти
Гарант путинской власти - высочайшая легитимность, обеспечиваемая законностью и широкой поддержкой народа.
Сначала ругали Навального за идею раздачи вертолётных денег, и убеждали, что помощь будет адресной. По факту же получается, что перепадёт и Соловьёву, и Пескову, и Кировову и Пугачёвой. Короче, всем нуждающимся. Не знаю правда, будут ли они утруждать себя лишними телодвижениями из-за такой мизерной суммы, но всё ведь имеют на это полное право.
Транспортный единорожек88
Потому что в текущей ситуации деньги нужно выдавать всем, даже Сечину, просто поровну
Продать заявку модно с 12 мая
Читает что не "до"
а когда можно подать заявку на единовременную выплату на себя любимого, без детей? за то что сидел дома и соблюдал все рекомендации?
Белым холостым мужчинам уже все выдали, проверяй
проверять там же где всегда? за щекой? (я кстати не холостой)