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Новости
Артём Мазанов
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Регина Тодоренко перевела «Насилию.нет» два миллиона рублей — самое крупное пожертвование в истории центра Материал редакции

Телеведущая также разрабатывает с центром приложение с кнопкой экстренного вызова помощи.

56 комментариев
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Регина Тодоренко и директор центра «Насилию.нет» Анна Ривина

Бывшая ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко на фоне обвинений в оправдании домашнего насилия перевела центру «Насилию.нет» два миллиона рублей — это стало самым крупным пожертвованием за всё время существования центра. Об этом сообщается на странице организации в Фейсбуке.

Центр помощи жертвам домашнего насилия поблагодарил Регину, заявив, что телеведущая помогла им «не только словом, но и делом».

Каждый человек может ошибиться и свою ошибку исправить. Регина поддержала нас не только словом, но и делом — мы надеемся, что эти события позволят нам помочь ещё большему количеству людей.

«Насилию.нет»

Тодоренко рассказала, что после выхода её фильма о домашнем насилии «количество обращений в центры защиты жертв домашнего насилия увеличилась в 5-7 раз». «Это ещё раз доказывает огромный масштаб проблемы домашнего насилия», — считает она. Телеведущая также рассказала, что совместно с центром разрабатывает специальное приложение, в котором будет кнопка вызова помощи.

Тодоренко призвала финансово помочь «Насилию.нет» тех, у кого есть возможность. Если у центра окажется больше денег, чем нужно, то остальную сумму распределят другим фондам.

Скандал с Тодоренко начался в конце апреля — после её предложения жертвам домашнего насилия задать себе вопрос, почему их бьют. После резонанса в соцсетях она извинилась за свои слова. С того момента PepsiCO и Pampers разорвали с Тодоренко рекламные контракты, а журнал Glamour лишил её звания «Женщина года».

Регину Тодоренко обвинили в оправдании домашнего…
Glamour заявил, что «категорически не поддерживает» позицию Тодоренко по теме домашнего насилия…
tjournal.ru

3 мая телеведущая опубликовала на YouTube часовой фильм о проблеме домашнего насилия. «Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит всё было не зря», — заявила тогда Тодоренко. Все средства от монетизации видео телеведущая пообещала перевести организациям, которые работают с проблемой домашнего насилия.

#новости #тодоренко

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56 комментариев
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Илюша

20

1)Институт репутации в России работает
2)Регина повела себя очень достойно

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Имя Фамилия

Илюша
0

Чё не сделаешь ради денег и рекламных контрактов.

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Илюша

Имя
13

Это рассуждения уровня "миллионеры донатят на спасение детских жизней только ради пиара". Ну даже если так, и что? Общество остается в плюсе в любом случае.

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Имя Фамилия

Илюша
2

Наши миллионеры донатят на строительство храмов во спасения своих загробных душ.

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haunter

Илюша
0

  лицемерие. вот что.

Ответить

Roman Golovin

haunter
0

В чем лицемерие?

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haunter

Roman
0

игра НА ПУБЛИКУ. могла просто помочь втихую - но надо же пропиариться. " Я НЕ ТАКАЯ КАК ВЫ ДУМАЛИ! Я ХОРОШАЯ!"

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Мальмезон I

Имя
0

Ты так говоришь, как будто это что-то плохое

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Евгений Клочков

Илюша
0

Ну таки пока только один случай реально достойный

Так за какой-нибудь косяк опрокинуть какую-нибудь Собчачку или депутата-писькохвата не прокатит, к сожалению

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Илюша

Евгений
0

Слова "Собчак" и "репутация" уже давно антонимы. Там просто нечего терять

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Евгений Клочков

Илюша
0

Вот потому про работающий институт репутации говорить рано, ибо если б он работал - такие граждане были бы в жопе

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alexferman

Евгений
0

Если в обществе находятся любители такой репутации - совсем нет.

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умный человек

13

Некоторые слова дорого обходятся

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Транспортный единорожек88

умный
4

Что-то я не уверен, что она в минусе осталась

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Люциан Бужор

умный
0

Это глупо наверное было зачехлять бабла в этой ситуации. Встаёт вопрос если бы не было хейта скинула бы бабок, да я думаю нет, так что просто инвестиции в никуда 😏

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красивый комбинатор

10

Пока выглядит как отчаянные попытки купить прощение рекламодателей

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Дыня

красивый
1

Вангую у нее чек на рекламу только вырос, кратно 

Ответить

Романелло Кивогенс

Дыня
4

Думаю, рекламодатели были рады подвернувшейся возможности спихнуть с воза звезду, контракт с которой подписывался ещё до текущего кризиса (и соответственно по другими расценкам). Сейчас рекламные бюджеты сильно просели, и повышать их явно никто не станет.

Ответить

Станислав Назаров

Романелло
6

Не думаю, что пепси или памперс сильно ощутили этот кризис. 

Ответить

Дыня

Романелло
0

А в чем возможность то заключается? В контракте наврядли написано "если она зафаршмачиться на теме домашнего насилия то расторгаем договор". Рекламодатель когда захочет, тогда и спихнет.
Другое дело, что у Тодоренко аудитория на дохера выросла за счет этого хайпа. Истерички убежали, но их меньшинство. Главное для рекламы - что она на слуху, за ней смотрят

Ответить

Романелло Кивогенс

Дыня
0

Полагаю, что по условиям контракта рекламодатель оставляет за собой право расторгнуть контракт в случае, если поведение и/или поступки звезды начинают идти вразрез ценностям компании, несут угрозу её репутации или вызывают негативный общественный и медийный отклик. 

Ответить

Транспортный единорожек88

6

Решила совсем остаться без денег

Ответить

Транспортный единорожек88

Транспортный
2

Вообще забавно, как из-за одной травли человек, который всю жизнь думал против, пытается, хотя бы под камеры, стать паровозом движения

Ответить

Евгений Клочков

Транспортный
19

Можно ее конечно сколь угодно обвинять в неискренности и в желании купить таким образом прощение у общества и рекламодателей, но нужно отметить, что таким образом (пожертвованиями и роликом) она уже сделала для этого движа больше, чем 95% тех твиттерских девочек, что ее ругали

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haunter

Евгений
0

она это сделала чтобы спасти свой зад.
все время ей было ПОХУЙ. почему же она раньше не помогла?

Ответить

Евгений Клочков

haunter
0

она это сделала чтобы спасти свой зад. 

Да ради чего угодно, если реальной пользы больше, чем у "искренних и кому не похуй" 

Ответить

Намерен Артем

haunter
0

а судьи кто у нас, чтобы теперь предъявлять кому-то за то, что ему "похуй"? ну похуй ей, ну откупилась (принеся тем самым пользу), ну и чё с того теперь? всё равно не стала идеальна? а перед кем ей надо стать искренной и идеальной и ради чего? ради одобрения всех тех же, кто готов тут же смешать с говном за любое слово?

Ответить

Андрей Беликов

Евгений
0

ты хотел сказать 100%? Твиттерские девочки это абсолютнейший биомусор без исключений

Ответить

Евгений Клочков

Андрей
0

Только ситхи возводят все в абсолют, полшишечки 95% достаточно 

Ответить

alexferman

Транспортный
2

Хорошо же - человек перевоспитывается.

Ответить

Насущные Проблемы

alexferman
0

Или просто хочет рекламные контракты обратно.

Ответить

alexferman

Насущные
6

Наверняка хочет. Ну и что.

Ответить

Насущные

alexfer…
1

Ну и ничего. Я бы тоже не отказался.

Ответить

Транспортный единорожек88

alexferman
0

Неплохо бы ещё понимать откуда что берётся, а не просто делать это под нажимом общества( Хотя я, конечно, не блогер, не знаю 

Ответить

Западный танк88

Транспортный
0

Это у неё на чай 

Ответить

Дыня

4
Ответить

Дурацкий чайник

Дыня
8

Смотрит на тебя как на человека, у которого нет 2 лямов рублей.

Ответить

Жуткий коктейль

Дыня
1
Ответить

Транспортный единорожек88

Дыня
0

Она сама кого хочешь изнасилует 😰

Ответить

Имя Фамилия

5

Тодоренко осталось устроиться в кол-центр по борьбе с насилием.

Ответить

Церковный торшер

Имя
1

Центр борьбы с насилием имени Регины Тодоренко 

Ответить

Тюляш Морской Котан

1

Нормально нашантажировали, мое увожение

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Бывшая ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко на фоне обвинений в оправдании домашнего насилия перевела центру «Насилию.нет» два миллиона рублей — это стало самым крупным пожертвованием за всё время существования центра.

Новость от 13.05.2020:
Сегодня нам стало известно, что участники центра "Насилию.нет" передрались друг с другом за право распорядиться невиданной суммой спонсорского пожертвования. Семеро пострадавших, трое в тяжёлом состоянии и вынужденный роспуск организации "Насилию.нет" -  таков итог очередного опрометчивого шага Регины Тодоренко. 

Ответить

Александр Ашкинадзе

1

разрабатывает специальное приложение

прям код пишет, ага

Ответить

Developer Sadness

0

Покупает прощение у фашистов

Ответить

Художественный Петя

0

Можно вечно смотреть на три вещи: как течёт река, как горит огонь и как Тодоренко отчаянно пытается вернуть рекламодателей.

Ответить

Строгий Влад

–3

(((Правозащитники))) отлично простоватую хохлушку развели.

Ответить

Vitali

0

Все бы так переобувались

Ответить

Станислав Назаров

Vitali
1

Конечно, лучше быть упертым бараном, который ни когда не переобувается как путин.

Ответить

Амир Аль-Мопеди

0

Молодец 👍

Ответить

haunter

0

деньгами откупилась. мразь

Ответить

Dc Maniac

0

Тююю...
Дешевый пиар 🤷🏻‍♂️😂

Ответить

Имя Фамилия

–1

Пхахаха

Ответить

Невероятный кот

–1

Красивый альфач-психопат-насильник или средненький хикки-nice guy-обожатель ?
ХММММММММММММММММММММММ
КОНЕЧНО ЖЕ ЕБАТЬСЯ С АЛЬФАЧОМ И ПОЛУЧАТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО ПО ЕБАЛУ

Ответить

Входной утюг

Невероятный
0

ты под вторым себя в виду имеешь?

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Невероятный кот

Входной
0

дыа

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