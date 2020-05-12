Телеведущая также разрабатывает с центром приложение с кнопкой экстренного вызова помощи.

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Регина Тодоренко и директор центра «Насилию.нет» Анна Ривина

Бывшая ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко на фоне обвинений в оправдании домашнего насилия перевела центру «Насилию.нет» два миллиона рублей — это стало самым крупным пожертвованием за всё время существования центра. Об этом сообщается на странице организации в Фейсбуке.

Центр помощи жертвам домашнего насилия поблагодарил Регину, заявив, что телеведущая помогла им «не только словом, но и делом».

Каждый человек может ошибиться и свою ошибку исправить. Регина поддержала нас не только словом, но и делом — мы надеемся, что эти события позволят нам помочь ещё большему количеству людей. «Насилию.нет»

Тодоренко рассказала, что после выхода её фильма о домашнем насилии «количество обращений в центры защиты жертв домашнего насилия увеличилась в 5-7 раз». «Это ещё раз доказывает огромный масштаб проблемы домашнего насилия», — считает она. Телеведущая также рассказала, что совместно с центром разрабатывает специальное приложение, в котором будет кнопка вызова помощи.

Тодоренко призвала финансово помочь «Насилию.нет» тех, у кого есть возможность. Если у центра окажется больше денег, чем нужно, то остальную сумму распределят другим фондам.

Скандал с Тодоренко начался в конце апреля — после её предложения жертвам домашнего насилия задать себе вопрос, почему их бьют. После резонанса в соцсетях она извинилась за свои слова. С того момента PepsiCO и Pampers разорвали с Тодоренко рекламные контракты, а журнал Glamour лишил её звания «Женщина года».