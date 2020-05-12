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Телеведущая также разрабатывает с центром приложение с кнопкой экстренного вызова помощи.
Бывшая ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко на фоне обвинений в оправдании домашнего насилия перевела центру «Насилию.нет» два миллиона рублей — это стало самым крупным пожертвованием за всё время существования центра. Об этом сообщается на странице организации в Фейсбуке.
Центр помощи жертвам домашнего насилия поблагодарил Регину, заявив, что телеведущая помогла им «не только словом, но и делом».
Тодоренко рассказала, что после выхода её фильма о домашнем насилии «количество обращений в центры защиты жертв домашнего насилия увеличилась в 5-7 раз». «Это ещё раз доказывает огромный масштаб проблемы домашнего насилия», — считает она. Телеведущая также рассказала, что совместно с центром разрабатывает специальное приложение, в котором будет кнопка вызова помощи.
Тодоренко призвала финансово помочь «Насилию.нет» тех, у кого есть возможность. Если у центра окажется больше денег, чем нужно, то остальную сумму распределят другим фондам.
Скандал с Тодоренко начался в конце апреля — после её предложения жертвам домашнего насилия задать себе вопрос, почему их бьют. После резонанса в соцсетях она извинилась за свои слова. С того момента PepsiCO и Pampers разорвали с Тодоренко рекламные контракты, а журнал Glamour лишил её звания «Женщина года».
3 мая телеведущая опубликовала на YouTube часовой фильм о проблеме домашнего насилия. «Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит всё было не зря», — заявила тогда Тодоренко. Все средства от монетизации видео телеведущая пообещала перевести организациям, которые работают с проблемой домашнего насилия.
1)Институт репутации в России работает
2)Регина повела себя очень достойно
Чё не сделаешь ради денег и рекламных контрактов.
Наши миллионеры донатят на строительство храмов во спасения своих загробных душ.
Ну таки пока только один случай реально достойный
Так за какой-нибудь косяк опрокинуть какую-нибудь Собчачку или депутата-писькохвата не прокатит, к сожалению
Вот потому про работающий институт репутации говорить рано, ибо если б он работал - такие граждане были бы в жопе
Некоторые слова дорого обходятся
Это глупо наверное было зачехлять бабла в этой ситуации. Встаёт вопрос если бы не было хейта скинула бы бабок, да я думаю нет, так что просто инвестиции в никуда 😏
Пока выглядит как отчаянные попытки купить прощение рекламодателей
Думаю, рекламодатели были рады подвернувшейся возможности спихнуть с воза звезду, контракт с которой подписывался ещё до текущего кризиса (и соответственно по другими расценкам). Сейчас рекламные бюджеты сильно просели, и повышать их явно никто не станет.
А в чем возможность то заключается? В контракте наврядли написано "если она зафаршмачиться на теме домашнего насилия то расторгаем договор". Рекламодатель когда захочет, тогда и спихнет.
Другое дело, что у Тодоренко аудитория на дохера выросла за счет этого хайпа. Истерички убежали, но их меньшинство. Главное для рекламы - что она на слуху, за ней смотрят
Полагаю, что по условиям контракта рекламодатель оставляет за собой право расторгнуть контракт в случае, если поведение и/или поступки звезды начинают идти вразрез ценностям компании, несут угрозу её репутации или вызывают негативный общественный и медийный отклик.
Транспортный единорожек88
Вообще забавно, как из-за одной травли человек, который всю жизнь думал против, пытается, хотя бы под камеры, стать паровозом движения
Можно ее конечно сколь угодно обвинять в неискренности и в желании купить таким образом прощение у общества и рекламодателей, но нужно отметить, что таким образом (пожертвованиями и роликом) она уже сделала для этого движа больше, чем 95% тех твиттерских девочек, что ее ругали
она это сделала чтобы спасти свой зад.
Да ради чего угодно, если реальной пользы больше, чем у "искренних и кому не похуй"
Намерен Артем
а судьи кто у нас, чтобы теперь предъявлять кому-то за то, что ему "похуй"? ну похуй ей, ну откупилась (принеся тем самым пользу), ну и чё с того теперь? всё равно не стала идеальна? а перед кем ей надо стать искренной и идеальной и ради чего? ради одобрения всех тех же, кто готов тут же смешать с говном за любое слово?
ты хотел сказать 100%? Твиттерские девочки это абсолютнейший биомусор без исключений
Хорошо же - человек перевоспитывается.
Или просто хочет рекламные контракты обратно.
Наверняка хочет. Ну и что.
Транспортный единорожек88
Неплохо бы ещё понимать откуда что берётся, а не просто делать это под нажимом общества( Хотя я, конечно, не блогер, не знаю
Тодоренко осталось устроиться в кол-центр по борьбе с насилием.
Бывшая ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко на фоне обвинений в оправдании домашнего насилия перевела центру «Насилию.нет» два миллиона рублей — это стало самым крупным пожертвованием за всё время существования центра.
Новость от 13.05.2020:
Сегодня нам стало известно, что участники центра "Насилию.нет" передрались друг с другом за право распорядиться невиданной суммой спонсорского пожертвования. Семеро пострадавших, трое в тяжёлом состоянии и вынужденный роспуск организации "Насилию.нет" - таков итог очередного опрометчивого шага Регины Тодоренко.
Все бы так переобувались
Конечно, лучше быть упертым бараном, который ни когда не переобувается как путин.
Входной утюг
ты под вторым себя в виду имеешь?