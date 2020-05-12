Если бы США решили запретить кофе и закрыть кофейни в Италии, потому что там могут оказаться какие-нибудь американцы, сомневаемся, что кто-нибудь бы согласился. Но несмотря на это мы приняли решение не продолжать разработку TON.

К сожалению, американский суд прав в одном: хотя мы, люди за пределами США, можем голосовать за своих президентов и выбирать парламенты, но мы всё ещё зависим от Штатов в части финансов и технологий (к счастью, не кофе).