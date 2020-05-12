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Сергей Звезда
12 305

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON из-за проблем с властями США Материал редакции

«Сегодня — самый печальный день для Telegram».

177 комментариев
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Создатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении разработки блокчейн-платформы TON из-за конфликта с властями США. По его словам, команда мессенджера больше не имеет никакого отношения к проекту.

Как отметил Дуров, Telegram на протяжении 2,5 лет разрабатывал платформу TON и криптовалюту Gram и гордится проделанной работой. Однако проект остановили из-за американского суда.

Представьте, что несколько людей вложили деньги в добычу золота и решили разделить золото, которое добудут. А потом приходит судья и говорит: «Эти люди инвестировали в золотодобычу, потому что искали прибыли. И они хотели этого золота не для себя, а чтобы продать другим людям. Поэтому они не могут добывать золото»

Павел Дуров
глава Telegram

По словам Дурова, американский суд постановил, что Gram не разрешён не только в США, но и во всём мире, потому что в ином случае американцы всё равно смогли бы иметь к нему доступ после запуска. Как отметил глава Telegram, это решение значит, что другие страны не имеют права сами решать, что хорошо, а что плохо для их граждан.

Если бы США решили запретить кофе и закрыть кофейни в Италии, потому что там могут оказаться какие-нибудь американцы, сомневаемся, что кто-нибудь бы согласился. Но несмотря на это мы приняли решение не продолжать разработку TON.

К сожалению, американский суд прав в одном: хотя мы, люди за пределами США, можем голосовать за своих президентов и выбирать парламенты, но мы всё ещё зависим от Штатов в части финансов и технологий (к счастью, не кофе).

Павел Дуров

Дуров пояснил, что США могут использовать контроль над долларом и мировой финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счёт в мире. По его словам, американские власти также могут использовать контроль над Apple и Google, чтобы удалить приложения из App Store и Google Play.

Так что да, это правда, что другие страны не имеют полного суверенитета над тем, что разрешают на своей территории. К сожалению, мы — 96% населения остального мира, зависим от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США.

Павел Дуров

По словам Дурова, ситуация может измениться в будущем, но сейчас мир находится в замкнутом круге: в настолько централизованную систему нельзя привнести децентрализацию. Глава Telegram отметил, что его команда попыталась, но теперь «оставляет это следующим поколениям предпринимателей и разработчиков» — технология остаётся доступна всем желающим.

Я публикую эту запись, чтобы официально объявить, что активное участие Telegram в разработке TON окончено. Вы можете увидеть или уже увидели сайты, использующие моё имя, бренд Telegram или аббревиатуру TON для продвижения своих проектов. Не доверяйте им свои деньги или данные.

Никто из нынешних или прошлых членов команды не вовлечён ни в один из этих проектов. И хотя сети на базе технологии, созданной для TON, могут появляться, мы не будем иметь к ним отношения и вряд ли как-то их поддержим.

Павел Дуров

Хронология закрытия TON

Впервые о блокчейн-проекте Telegram стало известно в январе 2018 года. Тогда TechCrunch писал, что компания создаст экосистему сервисов вокруг TON, а в мессенджер внедрят встроенные кошельки для криптовалюты, которые будут подтверждать «виртуальным паспортом».

Главной особенностью системы должна была стать её скорость и масштабируемость. По задумке авторов, криптовалюта Gram, входящая в платформу, не уступала бы по возможностям платёжным системам Visa и Mastercard в отличие от Bitcoin и Ethereum, скорость транзакций в которых не позволяет им конкурировать с сервисами.

В марте 2018 года Telegram отчиталась американским регуляторам о привлечении 1,7 миллиарда долларов на разработку платформы. Изначально TON собирались запустить до 31 октября 2019 года, но за две недели до запуска Комиссия по ценным бумагам США внезапно подала на Telegram в суд и приостановила сбор средств.

В КЦБ привлечение средств назвали незарегистрированным размещением ценных бумаг. По американским законам выпуск ценных бумаг регулируется особым образом, чтобы избежать пирамид: для этого эмитенту необходимо раскрывать инвесторам подробную информацию о бизнесе, финансах и рисках.

После иска КЦБ Telegram предупредил суд, что может перенести запуск платформы на пять месяцев, а инвесторам предложили подождать исхода разбирательства или вернуть деньги в размере 77% от вложений. Они решили дождаться результатов конфликта и согласились подождать до апреля 2020 года.

В ноябре 2019 года Telegram безуспешно подала встречный иск против Комиссии по ценным бумагам. Компания потребовала отклонить первый иск, так как Gram не ценная бумага, а значит мессенджер не нарушил закон. 26 ноября Дурова, а также вице-президента Telegram Илью Перекопского и ещё одного сотрудника вызвали на досудебный допрос. 17 января 2020 года The Bell опубликовал возможную стенограмму допроса.

The Bell опубликовал возможную стенограмму…
Судя по документам, главное, что хотели узнать власти США: на какие деньги Дуров создал Telegram и…
tjournal.ru
  • 4 января КЦБ потребовала через суд раскрыть, каким образом мессенджер тратит 1,7 миллиарда долларов инвестиций, собранных на развитие платформы. С её помощью регулятор собирался провести тест Хоуи — узнать, является ли Gram ценной бумагой;
  • 9 января суд встал на сторону Telegram и разрешил не раскрывать информацию о тратах. Однако компания должна была предоставить подтверждения, что данные подпадают под иностранное законодательство;
  • 14 января КЦБ обвинила Telegram в продолжении продажи токенов Gram после окончания ICO. После этого суд встал на сторону регулятора и обязал раскрыть всю информацию за исключением конфиденциальных данных;
  • В феврале 2020 года суд продлил запрет на выпуск криптовалюты Gram. 25 марта американский суд признал криптовалюту Gram ценными бумагами и запретил её передачу покупателям;
  • В конце апреля СМИ сообщили, что Дуров предложил инвесторам TON в случае проигрыша в суде расплатиться с ними акциями Telegram. После этого издания сообщали ещё о нескольких письмах: в них предлагалось забрать 72% от вложенных средств, либо подождать ещё год. При этом американским инвесторам предлагали только второй вариант с возвратом 110% вложенных средств;
  • 7 мая независимые разработчики запустили блокчейн-платформу Free TON на базе той же технологии, которую разрабатывала команда Telegram. Авторы утверждают, что сохранили все преимущества проекта и планируют его развивать без участия Telegram.

#новости #дуров #telegram #ton

Спасибо за наводку Эрик Гешаев
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177 комментариев
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Станислав Назаров

54

Прикольно что правительство США может запретить выпускать что-то на международный рынок. Появляется очевидная мысль, обладают ли другие страны реальным суверенитетом. 

Ответить

Вечерние чтения

Станислав
8

Тут вопрос не про суверенитет, а про влияние на финансовую систему.
Кто-то любит рассказывать про многополярный мир, но был бы послан подальше, если бы попробовал запретить что-то там Дурову

Ответить

Нейроилюхер II

Вечерние
–28

Дуров пидор шоб он сдох

Ответить

Вечерние чтения

Нейроилюхер
3

Извинись

Ответить

Сергей Юркин

Нейроилюхер
0

из-за того что стену удалил?)

Ответить

Сергей Раков

Станислав
7

Откоменчу для тех кто не в курсе. США докопались до Дурова не потому, что он что-то там выпускает на международный рынок, а из-за того, что он продавал незарегистрированные ценные бумаги (токены грам) гражданам США. В 2017-18 годах проводилось море ICO, в подавляющее большинство из них не пускали американцев, именно из-за возможных претензий SEC, такая политика США ни для кого не была секретом. Все эти проекты прекрасно существуют и по сей день, точнее те что пока не успели соскамиться. 

Ответить

Упрямый йожык

Станислав
3

Запретить не может. Может с мешком на голове вывезти куда-нибудь в Гуантаномо или просто закрыть по обвинению в педофилии. 
Появляется очевидная мысль, обладают ли другие страны реальным суверенитетом.

Те, которые могут послать США нахер с таким запросом - обладают. По случайному совпадению, Дурову в этих странах тоже не рады.

Ответить

Нейроилюхер II

Упрямый
–12

Какая разница, что делает вконтакте? Почему вы продолжаете это освещать? Всерьез пользоваться вк - неприлично, обсуждать его "инновации" - неприлично, зарабатывать просмотры от внешних дибильчиков на инфоповодах о нем - неприлично. Не будьте лайфом про дилдо с нейросетями.

Ответить

Lenar Bakhteev

Нейроилюхер
0

Тебя кто в 2020 год пустил?

Ответить

Поменял Никнейм

Lenar
0

Это бот, там написано

Ответить

Евгений Клочков

Станислав
1

обладают ли другие страны реальным суверенитетом. 

Весьма сомнительно, вряд ли другие страны могут так охреневать. Как грится, шоб нам там жить

Ответить

Yuri Miller

Евгений
–5

Напомню. США - наступательная война в Ираке, Афганистане. Санкции? Нет. Россия - ... Санкции - ? Да, держите. Где справедливость, ООН? Вот скажи мне, ООН, в чём сила?

Ответить

Упрямый йожык

Yuri
1

Против России тоже не вводили санкций по линии ООН, кстати. Потому что и у США, и у России есть право вето в Совбезе.

Ответить

Yuri Miller

Упрямый
2

Ну ещё лучше. США вводит санкции против стран, которые нарушают правила общения с Россией, тем самым имитируя решение ООН. Это то же самое.

Ответить

Упрямый йожык

Yuri
3

Так и Россия могла бы ввести санкции против США :) А в остальном - добро пожаловать в однополярный мир, где полюсам можно всё, наказать их никто не сможет.

Ответить

Yuri Miller

Упрямый
0

да, согласен, муха может насрать слону на голову.

Ответить

Ivan Em

Евгений
1

ну как бы об этом и речь дурова

Sadly, the US judge is right about one thing: we, the people outside the US, can vote for our presidents and elect our parliaments, but we are still dependent on the United States when it comes to finance and technology (luckily not coffee). The US can use its control over the dollar and the global financial system to shut down any bank or bank account in the world. It can use its control over Apple and Google to remove apps from the App Store and Google Play. So yes, it is true that other countries do not have full sovereignty over what to allow on their territory. Unfortunately, we – the 96% of the world’s population living elsewhere – are dependent on decision makers elected by the 4% living in the US.

Ответить

alexferman

Ivan
0

Чем дольше наблюдаю за его деятельностью - тем двойственней ощущения)

Ответить

Магомед Шереметьев

Станислав
0

A НОД предупреждал!

Ответить

Дыня

49
Ответить

Нейроилюхер II

Дыня
–24

Не понял, о чем эта картинка

Ответить

Дыня

Нейроилюхер
32

Ты тупой бот

Ответить

artur krugliy

Дыня
11
Ответить

Ryuga Silence

Нейроилюхер
4

Это фиаско,братан!

Ответить

Тюляш Морской Котан

Нейроилюхер
0

Побуду вечерней няней. Кадр из видео 2017 года. «Смотри не упади только, а то это будет фиаско», — говорит  чел, после этого пёсэ оступается и падает в реку.

https://femto.pw/57v8.mp4
https://femto.pw/57v8.mp4
femto.pw
Ответить

Намерен Артем

47

стравлен

Ответить

Дурацкий чайник

36

Хуй вам, инвесторы!

Ответить

Нейроилюхер II

Дурацкий
1

лучшая картинка из интернетов за прошлую неделю

Ответить

Евгений Шухов

Нейроилюхер
0

Этой картинке больше лет, чем тебе.

Ответить

Сергей Васильев

27

Он уТОНул

Ответить

Нейроилюхер II

Сергей
–14

Лучшая картинка в интернете за последний месяц обнаружена.

Ответить

Всеобщий Мика

Сергей
0

Как поинвестировали?

Ответить

Анатолий Польский

9

Ну это довольно ожидаемо было, все эти крипто-блокчейн-биг-дата проекты в 95% случаев так и заканчивают.

Ответить

Kostya Proshchalykin

Анатолий
55

Парень дело говорит, вся ебля его

Ответить

Нейроилюхер II

Kostya
–6

Сука, как ты заебал. ты, именно ты, всегда ты, только ты, и никто другой, лепишь, сука, эту свою набившую оскомину картинку. Ты уже настохуел, хватит так делать, это несмешно, неоригинально, несмело и неумно. Прекрати, пожалуйста.

Ответить

alexferman

Нейроилюхер
24

Нахера ты так бабахнул, из-за тебя Россию обвинят в возобновлении ядерных испытаний.

Ответить

Zakhar Zakharov

alexferman
0

а разве мы прекращали?

Ответить

Kostya Proshchalykin

Нейроилюхер
1

Мне нравится этот парень!

Ответить

Kyler

Kostya
0

Ху из

Ответить

alexey bratsun

Kyler
0

создатель радио на мобилках и прочих девайсов вроде

Ответить

Иван Иванов

Анатолий
0

как тебя в гугл то не взяли, у тебя аналитиечское мышление от бога

Ответить

Alex Maz

18

Карочи мюнхенская речь Дурова так сказать. Слова Путина 1 в 1
Алсо, иронично что пост написан на английском

Ответить

Усталый украинец

Alex
9

Английский международный язык, в чем ирония-то?

Ответить

Нейроилюхер II

Усталый
3

А тебя ебет?

Ответить

Alex Maz

Усталый
0

Ну доллар международная валюта и он сетует, но принимает такой со смирением. А если подумать то Путин на его фоне вообще боец.

Ответить

Александр Калинин

Alex
1

+ политик
+ молодец

Ответить

Нейроилюхер II

Alex
–3

Блядь ебучий дуров шоб он сдох

Ответить

Оскорбления и спам

19
Ответить

Тюляш Морской Котан

Оскорбления
0

О,Серёг, привет! Есть 100.000 МММ 1992 года, напиши в  инбксе куда подъехать чтоб обменять по курсу на сегодняшний день?

Ответить

Оскорбления и спам

Тюляш
9

Серега передает:

Unfortunately, a US court stopped TON from happening. How? Imagine that several people put their money together to build a gold mine – and to later split the gold that comes out of it. Then a judge comes and says: "These people invested in the gold mine because they were looking for profits. And they didn't want that gold for themselves, they wanted to sell it to other people. Because of this, they are not allowed to get the gold." Exactly the same thing happened with our 17 kamazes of money.

Ответить

Невероятный кот

Тюляш
0

Он умер

Ответить

Тюляш Морской Котан

Невероятный
1

не может быть, прост отлучился, сменив мерность

Ответить

Невероятный кот

Тюляш
0

Мавроди - Теомист

Ответить

Тюляш Морской

Невероя…
0

для тех, кто только что настроился на наш канал
вводная часть: https://tjournal.ru/flood/41168-teomizm-chast-1-vvedenie

Теомизм. Часть 1. Введение — Офтоп на TJ
символизация самого процесса символизирования. Скажем, если в порнографическом фильме мужчина…
tjournal.ru
Ответить

Оскорбления и спам

Оскорбления
0

мало кто знает, но текст то дуров у мавроди украл
https://tgraph.io/What-Was-MMM-And-Why-It-Is-Over-05-12

Ответить

Авиационный Кирилл

Оскорбления
0

Вы Мавродий?

Ответить

Пальто в коне

Авиационный
0

отличный химический элемент.

Ответить

Самарский мангал

Оскорбления
0

Чёт Илюхер постарел

Ответить

Тюляш Морской Котан

11

Дуров, верни грамм!

Ответить

Айдын Билов

Тюляш
7

грамма не будет, Дуров отщепнул

Ответить

Ирман

4

Дуров верни мои деньги. Я купил 50 токенов!

Ответить

Taras Buria

Ирман
14
Ответить

Sam Lowry

Ирман
0

Эт почём?

Ответить

Artem

8
Ответить

Всеобщий Мика

7

Потом выяснится, что Free TON на самом деле от Дурова

Ответить

Viktor Mandarin

Всеобщий
3

Так и есть

Ответить

Kyler

Всеобщий
3

Этого никто и не скрывает, возможно это много ходов очка

Ответить

Марк Варламов

7

А как же протест? Самолетики там попускать возле Белого Дома?

Ответить

Sam Lowry

Марк
–8

Там этого никто не заметит. А Паша умеет только в популизм.

Ответить

Aleksey Vasiliev

6

Интвесторы:

Ответить

Игорь Рачук

Aleksey
2
Ответить

Aleksey Vasiliev

Игорь
2

Суд США:

Ответить

Andre Macareno

5

Не нравится мне, что этот пост написан так, будто Дуров хочет вызвать у меня эмоции уровня «сша плохие», чисто Геббельс, ну скажи, что и не было никогда идеи тон запускать, и всё

Ответить

alexferman

Andre
4

Не нравится мне, что этот пост написан так, будто Дуров хочет вызвать у меня эмоции уровня «сша плохие»

Это да, разве швятая мурика может быть плохой.

Ответить

Andre Macareno

alexferman
5

Я вроде никогда не боготворил асашай, я там даже не был, но тексты в подобном стиле я таки осуждаю, если ему так нужно было разрешение от комиссии, то что ж он раньше не закрыл, не надо винить всех вокруг

Ответить

Имя Фамилия

6

Ща опять будет про Америку гавкать. Обиделся. Бывает.

Ответить

Yuri Miller

4

Выпусти им назло бесплатно. Пусть опен сорс автономный проект пытаются побороть. Он реально что-ли не умеет делегировать риски? Типа это не я. Я всё продал. Это они, покупатели, таки запустили в продакшн. Я не при делах)

Ответить

Sam Lowry

Yuri
4

А кому он нужен автономный? :) Ваще-т это Telegram Open Netowork, TELEGRAM! Также, как и хуита от Фейсбука никому не нужна без Фейсбука. 

Если очень охота — есть уже Etherium, бери да делай, просто нахуй никому делать что-то кроме монет там не нужно. Потому что за автономное анонимное непонятно с кого брать деньгу, а нахуя это вообще кому-то может быть надо? Кроме романтиков, да и те своей опенсорс потом за деньги допиливают.

Ответить

Neko Natum

Yuri
0

FreeTON разве не оно и есть по сути?

Ответить

Тюляш Морской Котан

Neko
7

без телеграмма оно нах не упёрлось

Ответить

Rudolf Cunningham

Тюляш
0

Да и с телегой тоже

Ответить

С Осмыслом

Rudolf
2

с телегой был бы шанс сделать суперприложение.

Ответить

Rudolf

С
0

А сейчас-то нельзя кншн. Разница только в том, что так Пашка на комиссиях не наварится.

Ответить

Neko Natum

Тюляш
0

В теории ничто не мешает им подвязаться к телеге.

Ответить

Игорь

Neko
1

Вроде оно, @bobuk по крайней мере у себя в канале писал об этом — https://t.me/addmeto/3118

addmeto
Пока основной проект TON буксует и не может запуститься из-за борьбы с SEC, вы можете присоединиться к основной сети Free TON - люди те же, код тот же, только формально Телеграм непричем! Мне кажется это то, чего сейчас нехватает - придти и начать уже трогать новую…
Пока основной проект TON буксует и не может запуститься из-за борьбы с SEC, вы можете присоединиться к основной сети Free TON - люди те же, код тот же, только формально Телеграм непричем! Мне кажется это то, чего сейчас нехватает - придти и начать уже трогать новую технологию и новый блокчейн https://freeton.org/
Ответить

Kyler

Игорь
0

Да многие уже написали, только ажиотажа такого уже не будет, влошенцев новых сложно будет найти.

Ответить

Павел Макров

Yuri
2

у пендосов в кцб тоже не лыком шитые челы сидят так-то

Ответить

Игорь Калтынов

Yuri
2

Думаю поменяет название и выпустит

Ответить

Упрямый йожык

Yuri
2

А нахер беспатно выпускать, если Дуров все и затевал для получения вполне реального материального бабла? Идеалиста-бессребренника он может в своем Telegram-канале строить, а так TON-ов было продано на миллиарды долларов.

Ответить

Yuri Miller

Упрямый
0

как же. Наказать власти США. Да, но если ему запретили выпустить тон, то ему придётся отдать деньги. Разве нет? Или теперь можно сослаться на запрет и послать всех нафиг?

Ответить

Упрямый йожык

Yuri
0

За такие наказания можно и внезапно в американской тюрьме очутиться, или США когда-то волновало международное право и суверенитет других стран? :)

Насчет денег вопрос интересный. Отдавать он их должен, но, очевидно, отдавать ему нечем. Запрет SEC распространяется только на американских инвесторов, деньги Дуров мог бы вернуть только им, но раз не вернул - денег уже нет.

Ответить

Nurbolat Yerdikul

5

Предлагаю Дурову собрать инвестиции в TML – Telegram Machine Learning.

Ответить

alexferman

0

Какой у него там навар, 28% от инвестиций?)

Ответить

Проклятый колос

alexferman
11

Какой еще навар? 2,5 года содержать команду разрабов...

Ответить

alexferman

Проклятый
5

Инвестиций было 1,7 млрд, 28% это 476 млн. Я сомневаюсь, что там была команда хотя бы из нескольких сотен человек.

Ответить

Kyler

alexferman
5

Получается это самый крупный скам проект, не дурно я Вам скажу...

Ответить

alexferman

Kyler
–1

Нет, я не думаю, что он прям изначально собирался всех кинуть. Просто подстраховался на случай неудачи.

Ответить

Игорь Калтынов

alexferman
0

Ничего, что он конкурсы проводил для дизайнеров и разработчиков?

Ответить

alexferman

Игорь
7

Ничего.

Ответить

Paul Potseluev

Игорь
0

А ещё питался праной и какал радугой

Ответить

Проклятый колос

alexferman
–1

Это в долларах или в рублях? Я не секу

Ответить

alexferman

Проклятый
2

В долларах, ес-но

Ответить

Проклятый колос

alexfer…
1

Ну да, многовато конечно, если считать только з/п сотрудников. Но это еще и дополнительные расходы в виде всяких лицензий, возможно аренды серверов, всякого такого. Не думаю, что он в плюсе.

Ответить

alexferman

Проклят…
4

Не думаю, что он в плюсе.

А я практически уверен. Лицензии? Опенсорсных инструментов жопой жуй. Серверы? Для разработки и тестирования проекта можно обойтись тремя с половиной машин.

Ответить

Азат Абдулвалиев

alexfer…
0

Возможно, эти деньги проел телеграм, ведь он не зарабатывает

Ответить

Григорий Клюшников

4
Ответить

Konstantin Melnikov

3

Когда недооценил риски по проекту. Почему нельзя было начать с того чтобы попытаться договориться с регуляторами, а потом начинать делать проект?

Ответить

Павел Макров

Konstantin
2

я так понимаю, концепция дурова про полную децентразилованную систему без возможности отслеживания транзакций (правда нехуя не знаю, так чисто предполагаю(.

вероятно, у кцб другие взгляды на мониторинг транзакций... так что договориться с ними не получилось бы в любом случае.

Ответить

Александр Калинин

Konstantin
1

Регуляторов, по мере роста возможностей снять сливок, подсасывается всё больше и больше, в конечном счёте пришлось бы брать справки даже у уборщицы Обамы.
Такое ни один криптоскам не вытянет.

Ответить

Невероятный кот

3

Dat ass

Ответить

alexferman

Невероятный
1

Плосковат

Ответить

Невероятный кот

alexferman
2

Олды на месте

Ответить

Taras Buria

Невероятный
0

А вы, сударь, неприхотлив

Ответить

Андрей Беликов

3

Да все туманно было с самого начала, непонятно что, непонятно для чего, непонятно зачем, никаких обещаний, никаких прибылей, сомнительные лозунги, какой-то кибер-коммунизм, и тот распался

Ответить

ouxen

Андрей
1

хуесосы ведутся

Ответить

Магомед Шереметьев

Андрей
0

Я в Википедии читал, мне всё нравилось

Ответить

Реальный динозавр

–4

Я могу в принципе уже TON по американскому УК пустить, есть статьи. Достаточно заявления в полицию, затем через запрос в ТЖ это спокойно вычисляется. Не такие уж вы в телеграме  и анонимные личности, в сети в принципе анонимности нет. А проучить таких смельчаков мамкиных давно хотелось.
Это минимум административка, возможно и уголовка, как получится.

Ответить

Taras Buria

Реальный
2

Хорошо, ок, понял тебя

Ответить

thetrickster

2

Так он же не пьёт кофе согласно своим охуенным принципам.

TON жаль как и проект от FB. Но думаю время по-настоящему распределённой, независимой и анонимной платёжной системы уже не за горами.

Ответить

alexferman

thetrickster
2

Проблема в том, что по-настоящему распределённые, независимые и анонимные системы неюзабельны в повседневных сценариях.

Ответить

Taras Buria

2

Привет тем, кто купил "грамы" на левых сайтах и с пеной у рта доказывал, что это какой-то pre-sell и вообще legit thing.

Ответить

Александр Антонов

Taras
–2

А в чем собственно проблема? Что Центральный Банк США залупился? Ну извините. 

Ответить

Владимир Филатов

Александр
2

Причём тут ЦБ СШ? Это был совершенно другой орган.

Ответить

Сергей Ахрем

1

США позорище ёбаное

Ответить

alexferman

Сергей
5

У меня в самом начале были сомнения, что ФРС потерпит конкурента))

Ответить

Evgeny Volnov

2

Зашел спустя год посмотреть как тут у вас. А вы из-за своей нелюбви к Пашке радуетесь тому, как регуляторы из Америки всем в рот пописали.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Evgeny
0

О, привет

Ответить

Усталый украинец

2

Чувак, подними тон в европе, зачем тебе эта америка со своими правилами и ужасными условиями жизни.

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Sam Lowry

Усталый
0

В какой именнл, в той, что блока Нато, или в Восточной?

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Усталый украинец

Sam
1

В той о которой он говорил в прошлом после

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Sam Lowry

Усталый
0

Я не выдержу ещё нескольких лет, за которые он будет доходить до того, что у США длинные руки…

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Усталый украинец

Sam
1

Пройдет пара лет и он продолжит работать в сша, но с другим проектом или партнером. Лично мое мнение.

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Bulat Akhmetshin

Усталый
0

Ну так нет никаких противоречий в том что он говорил в прошлом посте и сейчас. По его мнению в Европа лучше подходит для жизни чем Штаты, но это не отменяет того что США везде может до тебя дотянуться.

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Усталый украинец

Bulat
0

Ну тогда пусть работает на дядю, чтобы сша не дотянулось

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Платон Кауфман

1

Дуров он как Кристофер Нолан - делает гениальные вещи, ждем следующий проект.

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Sam Lowry

Платон
1

Он ещё из текущего бабос не начал получать.

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Упрямый йожык

1

F. Хотя после решения суда было ожидаемо - США не Россия, и существование экстерриториальности отрицает как явление. Дурова бы просто в наручниках привезли в суд.

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Эмиль Рубанов

1

F

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Stanley H. Tweedle

1

Этатисты затравили либертарианца

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Stanley H. Tweedle

Stanley
0

А и хуй с ним, гражданские свободы > экономические

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alexferman

Stanley
–1

Экономические свободы без гражданских могут быть. Гражданские без экономических - нет.

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Stanley H. Tweedle

alexferman
0

Гав

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Аким Гребенкин

1

Чтобы обрисовать всю ситуацию, обратимся к блатной романтике. Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.

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ouxen

–13

когда посадят этого подонка?

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Владимир Филатов

ouxen
0

Вот запостишь картинку в вк, тогда и сядешь на бутылку.

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Times Roman

–1

Какой такой Дуров? Он же умер!

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Банальный шар

0

Думаю, Дуров сделает ход конём и закроет TON, но откроет TON-2

TON-2 не запрещён судом США

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Artem Gruzdev

Банальный
1

TON++
TON#

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Ebal Vas Vanus

–2

Может блудный сын вернется на родину теперь? Вроде как все госведомства официально перешли на телегу, похоже Дуров с гэбистами помирился

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Александр Фадеев

Ebal
1

Тогда почему ее блочат до сих пор?

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Скрытый микроскоп

Александр
–1

Для вида.

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Рустам Шарапов

–1

А с каких пор фраза "Today is a sad day for us here at Telegram" переводится как "Сегодня - САМЫЙ печальный день для Telegram"?

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alexey bratsun

Рустам
0

а как надо?

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Рустам Шарапов

alexey
2