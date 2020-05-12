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«Сегодня — самый печальный день для Telegram».
Создатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении разработки блокчейн-платформы TON из-за конфликта с властями США. По его словам, команда мессенджера больше не имеет никакого отношения к проекту.
Как отметил Дуров, Telegram на протяжении 2,5 лет разрабатывал платформу TON и криптовалюту Gram и гордится проделанной работой. Однако проект остановили из-за американского суда.
По словам Дурова, американский суд постановил, что Gram не разрешён не только в США, но и во всём мире, потому что в ином случае американцы всё равно смогли бы иметь к нему доступ после запуска. Как отметил глава Telegram, это решение значит, что другие страны не имеют права сами решать, что хорошо, а что плохо для их граждан.
Дуров пояснил, что США могут использовать контроль над долларом и мировой финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счёт в мире. По его словам, американские власти также могут использовать контроль над Apple и Google, чтобы удалить приложения из App Store и Google Play.
По словам Дурова, ситуация может измениться в будущем, но сейчас мир находится в замкнутом круге: в настолько централизованную систему нельзя привнести децентрализацию. Глава Telegram отметил, что его команда попыталась, но теперь «оставляет это следующим поколениям предпринимателей и разработчиков» — технология остаётся доступна всем желающим.
Впервые о блокчейн-проекте Telegram стало известно в январе 2018 года. Тогда TechCrunch писал, что компания создаст экосистему сервисов вокруг TON, а в мессенджер внедрят встроенные кошельки для криптовалюты, которые будут подтверждать «виртуальным паспортом».
Главной особенностью системы должна была стать её скорость и масштабируемость. По задумке авторов, криптовалюта Gram, входящая в платформу, не уступала бы по возможностям платёжным системам Visa и Mastercard в отличие от Bitcoin и Ethereum, скорость транзакций в которых не позволяет им конкурировать с сервисами.
В КЦБ привлечение средств назвали незарегистрированным размещением ценных бумаг. По американским законам выпуск ценных бумаг регулируется особым образом, чтобы избежать пирамид: для этого эмитенту необходимо раскрывать инвесторам подробную информацию о бизнесе, финансах и рисках.
После иска КЦБ Telegram предупредил суд, что может перенести запуск платформы на пять месяцев, а инвесторам предложили подождать исхода разбирательства или вернуть деньги в размере 77% от вложений. Они решили дождаться результатов конфликта и согласились подождать до апреля 2020 года.
В ноябре 2019 года Telegram безуспешно подала встречный иск против Комиссии по ценным бумагам. Компания потребовала отклонить первый иск, так как Gram не ценная бумага, а значит мессенджер не нарушил закон. 26 ноября Дурова, а также вице-президента Telegram Илью Перекопского и ещё одного сотрудника вызвали на досудебный допрос. 17 января 2020 года The Bell опубликовал возможную стенограмму допроса.
Прикольно что правительство США может запретить выпускать что-то на международный рынок. Появляется очевидная мысль, обладают ли другие страны реальным суверенитетом.
Тут вопрос не про суверенитет, а про влияние на финансовую систему.
Кто-то любит рассказывать про многополярный мир, но был бы послан подальше, если бы попробовал запретить что-то там Дурову
Дуров пидор шоб он сдох
Откоменчу для тех кто не в курсе. США докопались до Дурова не потому, что он что-то там выпускает на международный рынок, а из-за того, что он продавал незарегистрированные ценные бумаги (токены грам) гражданам США. В 2017-18 годах проводилось море ICO, в подавляющее большинство из них не пускали американцев, именно из-за возможных претензий SEC, такая политика США ни для кого не была секретом. Все эти проекты прекрасно существуют и по сей день, точнее те что пока не успели соскамиться.
Запретить не может. Может с мешком на голове вывезти куда-нибудь в Гуантаномо или просто закрыть по обвинению в педофилии.
Появляется очевидная мысль, обладают ли другие страны реальным суверенитетом.
Те, которые могут послать США нахер с таким запросом - обладают. По случайному совпадению, Дурову в этих странах тоже не рады.
Какая разница, что делает вконтакте? Почему вы продолжаете это освещать? Всерьез пользоваться вк - неприлично, обсуждать его "инновации" - неприлично, зарабатывать просмотры от внешних дибильчиков на инфоповодах о нем - неприлично. Не будьте лайфом про дилдо с нейросетями.
Тебя кто в 2020 год пустил?
обладают ли другие страны реальным суверенитетом.
Весьма сомнительно, вряд ли другие страны могут так охреневать. Как грится, шоб нам там жить
Напомню. США - наступательная война в Ираке, Афганистане. Санкции? Нет. Россия - ... Санкции - ? Да, держите. Где справедливость, ООН? Вот скажи мне, ООН, в чём сила?
Против России тоже не вводили санкций по линии ООН, кстати. Потому что и у США, и у России есть право вето в Совбезе.
Ну ещё лучше. США вводит санкции против стран, которые нарушают правила общения с Россией, тем самым имитируя решение ООН. Это то же самое.
Так и Россия могла бы ввести санкции против США :) А в остальном - добро пожаловать в однополярный мир, где полюсам можно всё, наказать их никто не сможет.
ну как бы об этом и речь дурова
Sadly, the US judge is right about one thing: we, the people outside the US, can vote for our presidents and elect our parliaments, but we are still dependent on the United States when it comes to finance and technology (luckily not coffee). The US can use its control over the dollar and the global financial system to shut down any bank or bank account in the world. It can use its control over Apple and Google to remove apps from the App Store and Google Play. So yes, it is true that other countries do not have full sovereignty over what to allow on their territory. Unfortunately, we – the 96% of the world’s population living elsewhere – are dependent on decision makers elected by the 4% living in the US.
Не понял, о чем эта картинка
Ты тупой бот
Побуду вечерней няней. Кадр из видео 2017 года. «Смотри не упади только, а то это будет фиаско», — говорит чел, после этого пёсэ оступается и падает в реку.
лучшая картинка из интернетов за прошлую неделю
Он уТОНул
Ну это довольно ожидаемо было, все эти крипто-блокчейн-биг-дата проекты в 95% случаев так и заканчивают.
Парень дело говорит, вся ебля его
Сука, как ты заебал. ты, именно ты, всегда ты, только ты, и никто другой, лепишь, сука, эту свою набившую оскомину картинку. Ты уже настохуел, хватит так делать, это несмешно, неоригинально, несмело и неумно. Прекрати, пожалуйста.
Нахера ты так бабахнул, из-за тебя Россию обвинят в возобновлении ядерных испытаний.
Мне нравится этот парень!
Карочи мюнхенская речь Дурова так сказать. Слова Путина 1 в 1
Алсо, иронично что пост написан на английском
Усталый украинец
Английский международный язык, в чем ирония-то?
О,Серёг, привет! Есть 100.000 МММ 1992 года, напиши в инбксе куда подъехать чтоб обменять по курсу на сегодняшний день?
Серега передает:
Unfortunately, a US court stopped TON from happening. How? Imagine that several people put their money together to build a gold mine – and to later split the gold that comes out of it. Then a judge comes and says: "These people invested in the gold mine because they were looking for profits. And they didn't want that gold for themselves, they wanted to sell it to other people. Because of this, they are not allowed to get the gold." Exactly the same thing happened with our 17 kamazes of money.
Он умер
не может быть, прост отлучился, сменив мерность
Мавроди - Теомист
для тех, кто только что настроился на наш канал
вводная часть: https://tjournal.ru/flood/41168-teomizm-chast-1-vvedenie
мало кто знает, но текст то дуров у мавроди украл
https://tgraph.io/What-Was-MMM-And-Why-It-Is-Over-05-12
Авиационный Кирилл
Вы Мавродий?
Дуров, верни грамм!
Дуров верни мои деньги. Я купил 50 токенов!
А как же протест? Самолетики там попускать возле Белого Дома?
Интвесторы:
Не нравится мне, что этот пост написан так, будто Дуров хочет вызвать у меня эмоции уровня «сша плохие», чисто Геббельс, ну скажи, что и не было никогда идеи тон запускать, и всё
Не нравится мне, что этот пост написан так, будто Дуров хочет вызвать у меня эмоции уровня «сша плохие»
Это да, разве швятая мурика может быть плохой.
Я вроде никогда не боготворил асашай, я там даже не был, но тексты в подобном стиле я таки осуждаю, если ему так нужно было разрешение от комиссии, то что ж он раньше не закрыл, не надо винить всех вокруг
Выпусти им назло бесплатно. Пусть опен сорс автономный проект пытаются побороть. Он реально что-ли не умеет делегировать риски? Типа это не я. Я всё продал. Это они, покупатели, таки запустили в продакшн. Я не при делах)
А кому он нужен автономный? :) Ваще-т это Telegram Open Netowork, TELEGRAM! Также, как и хуита от Фейсбука никому не нужна без Фейсбука.
Если очень охота — есть уже Etherium, бери да делай, просто нахуй никому делать что-то кроме монет там не нужно. Потому что за автономное анонимное непонятно с кого брать деньгу, а нахуя это вообще кому-то может быть надо? Кроме романтиков, да и те своей опенсорс потом за деньги допиливают.
FreeTON разве не оно и есть по сути?
без телеграмма оно нах не упёрлось
Да и с телегой тоже
с телегой был бы шанс сделать суперприложение.
Вроде оно, @bobuk по крайней мере у себя в канале писал об этом — https://t.me/addmeto/3118
А нахер беспатно выпускать, если Дуров все и затевал для получения вполне реального материального бабла? Идеалиста-бессребренника он может в своем Telegram-канале строить, а так TON-ов было продано на миллиарды долларов.
как же. Наказать власти США. Да, но если ему запретили выпустить тон, то ему придётся отдать деньги. Разве нет? Или теперь можно сослаться на запрет и послать всех нафиг?
За такие наказания можно и внезапно в американской тюрьме очутиться, или США когда-то волновало международное право и суверенитет других стран? :)
Насчет денег вопрос интересный. Отдавать он их должен, но, очевидно, отдавать ему нечем. Запрет SEC распространяется только на американских инвесторов, деньги Дуров мог бы вернуть только им, но раз не вернул - денег уже нет.
Какой у него там навар, 28% от инвестиций?)
Какой еще навар? 2,5 года содержать команду разрабов...
Инвестиций было 1,7 млрд, 28% это 476 млн. Я сомневаюсь, что там была команда хотя бы из нескольких сотен человек.
Получается это самый крупный скам проект, не дурно я Вам скажу...
Нет, я не думаю, что он прям изначально собирался всех кинуть. Просто подстраховался на случай неудачи.
Ничего, что он конкурсы проводил для дизайнеров и разработчиков?
Это в долларах или в рублях? Я не секу
В долларах, ес-но
Проклятый колос
Ну да, многовато конечно, если считать только з/п сотрудников. Но это еще и дополнительные расходы в виде всяких лицензий, возможно аренды серверов, всякого такого. Не думаю, что он в плюсе.
Не думаю, что он в плюсе.
А я практически уверен. Лицензии? Опенсорсных инструментов жопой жуй. Серверы? Для разработки и тестирования проекта можно обойтись тремя с половиной машин.
Когда недооценил риски по проекту. Почему нельзя было начать с того чтобы попытаться договориться с регуляторами, а потом начинать делать проект?
я так понимаю, концепция дурова про полную децентразилованную систему без возможности отслеживания транзакций (правда нехуя не знаю, так чисто предполагаю(.
вероятно, у кцб другие взгляды на мониторинг транзакций... так что договориться с ними не получилось бы в любом случае.
Регуляторов, по мере роста возможностей снять сливок, подсасывается всё больше и больше, в конечном счёте пришлось бы брать справки даже у уборщицы Обамы.
Такое ни один криптоскам не вытянет.
Плосковат
Да все туманно было с самого начала, непонятно что, непонятно для чего, непонятно зачем, никаких обещаний, никаких прибылей, сомнительные лозунги, какой-то кибер-коммунизм, и тот распался
Я могу в принципе уже TON по американскому УК пустить, есть статьи. Достаточно заявления в полицию, затем через запрос в ТЖ это спокойно вычисляется. Не такие уж вы в телеграме и анонимные личности, в сети в принципе анонимности нет. А проучить таких смельчаков мамкиных давно хотелось.
Это минимум административка, возможно и уголовка, как получится.
Так он же не пьёт кофе согласно своим охуенным принципам.
TON жаль как и проект от FB. Но думаю время по-настоящему распределённой, независимой и анонимной платёжной системы уже не за горами.
Проблема в том, что по-настоящему распределённые, независимые и анонимные системы неюзабельны в повседневных сценариях.
Привет тем, кто купил "грамы" на левых сайтах и с пеной у рта доказывал, что это какой-то pre-sell и вообще legit thing.
А в чем собственно проблема? Что Центральный Банк США залупился? Ну извините.
США позорище ёбаное
Зашел спустя год посмотреть как тут у вас. А вы из-за своей нелюбви к Пашке радуетесь тому, как регуляторы из Америки всем в рот пописали.
В той о которой он говорил в прошлом после
Пройдет пара лет и он продолжит работать в сша, но с другим проектом или партнером. Лично мое мнение.
Ну так нет никаких противоречий в том что он говорил в прошлом посте и сейчас. По его мнению в Европа лучше подходит для жизни чем Штаты, но это не отменяет того что США везде может до тебя дотянуться.
Дуров он как Кристофер Нолан - делает гениальные вещи, ждем следующий проект.
F. Хотя после решения суда было ожидаемо - США не Россия, и существование экстерриториальности отрицает как явление. Дурова бы просто в наручниках привезли в суд.
Этатисты затравили либертарианца
А и хуй с ним, гражданские свободы > экономические
Экономические свободы без гражданских могут быть. Гражданские без экономических - нет.
Чтобы обрисовать всю ситуацию, обратимся к блатной романтике. Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.
когда посадят этого подонка?
Может блудный сын вернется на родину теперь? Вроде как все госведомства официально перешли на телегу, похоже Дуров с гэбистами помирился
Тогда почему ее блочат до сих пор?
А с каких пор фраза "Today is a sad day for us here at Telegram" переводится как "Сегодня - САМЫЙ печальный день для Telegram"?