Компания обошла всех конкурентов, которые временно разрешили сотрудникам работать из дома.

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Сотрудники Twitter смогут не возвращаться в офисы после пандемии, если захотят. Компания позволит им работать из дома, если обязанности не связаны с физическим присутствием. Об этом сообщило BuzzFeed News со ссылкой на письмо гендиректора Twitter Джека Дорси.

В сообщении говорится, что компания вряд ли откроет офисы до сентября 2020 года и все деловые поездки отменили как минимум до этого времени, за несколькими исключениями. Компания также отменит все личные мероприятия до конца года и пересмотрит планы на 2021 год, а всем сотрудникам поднимут выплаты на продукты для работы из дома до тысячи долларов.

Мы очень вдумчиво подходили к этому с тех пор, как стали одной из первых компаний, внедривших работу на дому. Мы продолжим и дальше ставить на первое место безопасность наших людей и сообществ.

представитель Twitter в разговоре с BuzzFeed News

До этого глава по управлению персоналом Twitter Дженнифер Кристи рассказала BuzzFeed News, что компания «возможно никогда не вернётся к прежней структуре работы». По её мнению, сотрудники, которые не хотели работать удалённо, обнаружат, что «процветают за счёт этого», а менеджеры, которые думали, что не смогут управлять командами дистанционно, увидят ситуацию иначе.

Twitter перевела сотрудников на удалённую работу в начале марта 2020 года. После этого другие компании, включая Microsoft, Google и Amazon сделали то же самое.

16 апреля Facebook объявила, что позволит сотрудникам работать из дома как минимум до осени 2020 года. Компания также отменила все массовые мероприятия до июня 2021 года.

В апреле Microsoft прогнозировала, что после пандемии Covid-19 многие продолжат работать дистанционно вместо возвращения в офисы. По мнению аналитиков компании, сотрудники осознают плюсы в виде гибкого графика, и научатся работать эффективно без личных встреч.