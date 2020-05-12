Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Дамир Камалетдинов
5436

Сотрудники Twitter смогут никогда не возвращаться в офисы — им позволят работать удалённо Материал редакции

Компания обошла всех конкурентов, которые временно разрешили сотрудникам работать из дома.

53 комментария
В закладки
Аудио

Сотрудники Twitter смогут не возвращаться в офисы после пандемии, если захотят. Компания позволит им работать из дома, если обязанности не связаны с физическим присутствием. Об этом сообщило BuzzFeed News со ссылкой на письмо гендиректора Twitter Джека Дорси.

В сообщении говорится, что компания вряд ли откроет офисы до сентября 2020 года и все деловые поездки отменили как минимум до этого времени, за несколькими исключениями. Компания также отменит все личные мероприятия до конца года и пересмотрит планы на 2021 год, а всем сотрудникам поднимут выплаты на продукты для работы из дома до тысячи долларов.

Мы очень вдумчиво подходили к этому с тех пор, как стали одной из первых компаний, внедривших работу на дому. Мы продолжим и дальше ставить на первое место безопасность наших людей и сообществ.

представитель Twitter в разговоре с BuzzFeed News

До этого глава по управлению персоналом Twitter Дженнифер Кристи рассказала BuzzFeed News, что компания «возможно никогда не вернётся к прежней структуре работы». По её мнению, сотрудники, которые не хотели работать удалённо, обнаружат, что «процветают за счёт этого», а менеджеры, которые думали, что не смогут управлять командами дистанционно, увидят ситуацию иначе.

Twitter перевела сотрудников на удалённую работу в начале марта 2020 года. После этого другие компании, включая Microsoft, Google и Amazon сделали то же самое.

16 апреля Facebook объявила, что позволит сотрудникам работать из дома как минимум до осени 2020 года. Компания также отменила все массовые мероприятия до июня 2021 года.

В апреле Microsoft прогнозировала, что после пандемии Covid-19 многие продолжат работать дистанционно вместо возвращения в офисы. По мнению аналитиков компании, сотрудники осознают плюсы в виде гибкого графика, и научатся работать эффективно без личных встреч.

#новости #covid19 #бизнес

Дамир Камалетдинов PLUS
+128 288
Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
8
59
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441","covid19"], "comments": 53, "likes": 59, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 168397, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 12 May 2020 22:19:02 +0300", "is_special": false }
Новая профессия за полцены
Скидка 50% на курсы Skillbox по дизайну, маркетингу и программированию до 15 мая
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
53 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Bad Bear

63

Посчитали сколько экономят на аренде и охуели

Ответить

Кадровый клуб

30

Я фрилансер со стажем, большую часть задач решаю удаленно, но увы ничего лучше очного общения еще не придумано. Вот только сегодня приезжал в офис к клиенту для выполения срочного задания и мы совместно решили проблему за 4 часа. Мы бы ее решили и удаленно, но раза в три дольше. И так было много раз. Вся эта удаленка прикольно но далеко не всегда так хороша, как ее пытаются нарисовать.

Ответить

Евгений Долгий

Кадровый
26

двухчасовой коммьют, пробки в лифте, постоянный пиздеж ни о чем, минтинги, хуитинги, дистракшен, начальство ходит, очереди в столовняках и кофейнях, а пока поздороваешься со всеми, уже и ужинать пора а столовка уже закрывается так что идите все нахуй со своей работой мне еще дочь из садика и в пятерочку в бутове своем надо бы.

Ответить

Кадровый клуб

Евгений
12

Ты описываешь обычную неорганизованность. Она зависит от конкретных руководителей, конкретных бизнесов или проектов (да, распространена повсеместно). И одинаково неорганизованной и бесполезной может быть что обычная офисная, что удаленная работа. Если у руководства вата в голове, то методы не имеют значения, всё хуйнёй будет.

Ответить

Евгений Долгий

Кадровый
12

Я описываю обычный московский опенспейс. 

Ответить

Кадровый клуб

Евгений
4

Поверь, не только московский)

Ответить

Евгений Долгий

Кадровый
0

Ты что, как можно в такое поверить

Ответить

Кадровый клуб

Евгений
2

Но я говорил про сравнение очного взаимодействия и удаленного сферически в вакууме и тут удаленка всегда будет проигрывать. То есть если в опенспейсе на обычном режиме анархия и хуй на хуе поверх работы, то на удаленке все это умножается раз в десять. Я вот прям сейчас наблюдаю за парой контор из своих постоянных клиентов, которые просто в ахере. Потому что как только вот такие сотрудники из типичного опенспейса оказались дома они такой болт положили на все, что пипец.

Ответить

Евгений Долгий

Кадровый
2

Нде... 
Полностью распределенная команда — мечта перфекциониста.
Все процессы формализованы, расписаны и назначены, все взаимодействие документировано, если что забыл, отматывай ленту в слаке. 
Иногда для серьезных штурмов или тимбидинга можно и нужно собраться офлайн (вне ситуации эпидемии).
Плюс отсутсвие коммьюта и всей той ебалы, которую ты почему-то называешь неорганизованностью. 

Ответить

Кадровый клуб

Евгений
0

Ну вообще, в идеале, свое бы дело я так и строил чтобы все сотрудники были основную массу времени свободны и удаленны друг от друга, но при этом сохранялась бы возможность и обязанность в нужные моменты собираться очно.

Ответить

Евгений Долгий

Кадровый
0

ну вот и все го пиво пить

Ответить

Кадровый клуб

Евгений
0

От это дельное предложение, ток поздно уже, не купить пиваса)

Ответить

Евгений Долгий

Кадровый
0

да лано. даже у меня в колхозе крафт хаус в три закрывается. И потом, ты как фрилансер должен знать все кругляки в округе

Ответить

Кадровый клуб

Евгений
0

Знаю) Но у меня до ближайшего крафтового, который в два закрывается аж целых полтора км. Это ж лень какая)

Ответить

Vladislav Donets

Кадровый
4

Есть много людей 30+ кто не способен решать понятно и быстро вопросы онлайн, и им нужно личное присутствие, для поколений помладше, кто вырос в сети, выразить адекватно мысли и донести суть, проблем никаких нет, так что это ненадолго.

Ответить

Кадровый клуб

Vladislav
2

Тут важен момент что все мы из мяса. Возможно, через энное количество поколений формат общения через мессенджеры и средства связи встроится в нашу физиологию, но здесь и сейчас это идет против природы. Невербальная составляющая нашего общения велика. Вполне естественно, что молодые люди более пластичны и лучше приспосабливаются, но и у них всё равно это против природы. И одно дело чатится на отвлеченные темы или вот тут сраться в каментах, а другое заниматься серьезными вещами и тут всё же нормально организованная очная работа дает сто очков вперед удаленке.

Ответить

Vladislav Donets

Кадровый
1

Если взять к примеру панические атаки, такой физиологический процесс который по сути не должен происходить в современном мире, на нас не нападает какое-то животное, за нами никто не охотится, нашей жизни никто не угрожает, но те процессы что происходят внутри человеческого сознания, очень реальные, я не знаю, на том ли я уровне излагалось, но мысль в том, что очень многое происходит в голове, и если сейчас, страх увольнения сравним со страхом человека из прошлого, что увидел перед собой тигра, то и методы общения и восприятие людей, хоть и в виде текста, способны очень хорошо донести эмоции, настроение и посыл, чего в принципе должно быть вполне достаточно для ведения какой-либо деятельности, хоть я и сам, всегда предпочту живое общение.

Ответить

Rudolf Cunningham

Кадровый
2

Это всего-лишь пассивная агрессия вмешивается в ваши рабочие взаимоотношения. По чатику люди как-то не привыкли пилить, а так ты рядом стоишь, нагло заглядываешь, саркастично комментируешь, подгоняя тело делать его часть работы, а тело, в свою очередь, подгоняет тебя. Так что учитесь пилить людей в текстовой форме и разница в производительности начнет стремиться к нулю.

Ответить

Кадровый клуб

Rudolf
0

В мои лично рабочие отношения ничего не вмешивается) Я за многим лишь наблюдаю со стороны без каких-либо эмоций. Почитайте мои комменты в этой ветке. Я как раз работаю в большинстве случаев удаленно, общаясь текстом, но прекрасно понимаю, что очное общение в разы эффективнее использую этот инструмент когда надо реально срочно и качественно что-то сделать.

Ответить

Rudolf Cunningham

Кадровый
0

Само твое присутствие уже пассивная агрессия, потому что "чо, без тебя не справлюсь что ли?"

Ответить

Кадровый клуб

Rudolf
0

Чьот какой-то тупой предъявой пахнет твоё замечание.

Ответить

Rudolf

Кадровый
0

Да нет, это просто реальность командной работы. Люди очень сильно удивлялись, когда узнали, что парное программирование эффективнее чем если бы два человека работали поодиночке. Но это все еще настолько контринтуитивно, что толком нигде и не практикуется. А все потому, что в голове сразу шестеренки заводятся, которые не дают тебе совсем уж расслабиться и выглядеть дебилом (ну кроме тех людей, которые со своей участью уже смирились). В неявном виде это проявляется когда ты сидишь такой, тормозишь, а вокруг тебя куча людей что-то уверенно выдалбливают на клавиатуре. Они могут вообще в ВК кому-то писать, но мозг-то не знает и заводится, "они тут все что-то делают, а я дурак что ли?" Так что вся хитрость лишь в том, чтобы через текстовые сообщения воспроизвести эту атмосферу.

Ответить

Кадровый клуб

Rudolf
0

 Ну вообще, в идеале, свое бы дело я так и строил чтобы все сотрудники были основную массу времени свободны и удаленны друг от друга, но при этом сохранялась бы возможность и обязанность в нужные моменты собираться очно.

Вот это я сказал чуваку рядом в этой ветке, частично это и в ответ тебе пойдёт.

Моя позиция в том, что во многих случаях рутинного взаимодействия удаленка уместна и даже бывает продуктивной, но когда дело касается реально быстрого и качественного решения проблем нахождение рядом намного более продуктивно. Офисы во многом дискредитировали себя из-за несостоятельности руководства, которое не может организовать рабочие процессы и получается как раз то, что ты описываешь. Работа ради видимости работы. Но если в компании сложилась такая атмосфера, то удаленка не поможет решить проблемы, они лишь умножаться.

Ответить

Ваня Погост

20

Типичный работник Твиттер:

Ответить

NiemandDa

10

Дайте мне прибавку, чтоб я снял хату побольше, где смогу прятаться от ребенка, и я готов. А иначе заебал ваш карантин, блять, работать тяжело

Ответить

Пёс-рыцарь

NiemandDa
7

Тебя никто не просил рожать.

Ответить

Coronadoden

Пёс-рыцарь
0

Он и не рожал, его подставили

Ответить

Кадровый клуб

NiemandDa
1

Кстати, даже без семьи и ребенка тоже временами херовато. Я периодически покупаю на месяцок место в коворкинге и хожу туда потому что квартира уже заебала сама по себе без лишних персонажей.

Ответить

Газетный танк88

6

Хуй им, а не халявный чай, печеньки, вода, фрукты и кофе

Ответить

Всевозможный торшер

Газетный
8

 всем сотрудникам поднимут выплаты на продукты для работы из дома до тысячи долларов

Ответить

Газетный танк88

Всевозможный
9

Запредельная зарплата мечты россиянина на ништяки, чтобы перекусить для работника твиттера)

Ответить

ouxen

Газетный
0

при том что нихуя там не делают

Ответить

Евгений Долгий

3

Удивлен, что им вообще есть, куда возвращаться. Кому нужна эта шляпа когда есть TJ

Ответить

Пальто в коне

Евгений
4

я тебе даже больше скажу, если бы не эта шляпа, то TJ резко теряет смысл своего названия))

Ответить

Евгений Долгий

Пальто
3

грацие, капитано

Ответить

Coronadoden

Пальто
0

И так осталась только J

Ответить

Кровавый лолипоп

4

стали одной из первых компаний, внедривших работу на дому

все бриллиантовые директора Орифлейм со своих личных яхт: 

Ответить

rossoshmap

2

Сейчас работники сами побегут на работу

Ответить

Артем Иванов

2

Без личного кабинета дома, где именно рабочая обстановка и можно закрыться от всех, тяжело работать на удаленке.
Или хотя бы иметь возможность свалить работать в кафе.

Ответить

Владимир Василенко

2
Ответить

Сергей Звезда

0

с батареей такая тема не прокатит(

Ответить

Всевозможный торшер

Сергей
1

не хотят процветать у батареи? отопления добавьте

Ответить

Сергей Звезда

Всевозможный
–1

отоп-что? странное слово

Ответить

Дурацкий Влад

Сергей
0

Проверили???

Ответить

Пёс-рыцарь

–12

А что, в наше время кто-то ещё ходит в офис?

Ответить

Пёс-рыцарь

Пёс-рыцарь
–3

@Zoibana @Toliyn @Тим Муталов @Александра Хотимченко @vvtwittep 
Минусуют меня, я так понимаю, работники макдака и доставки? Я же не говорил, что ваши профессии нужны. Все нужны: и курьеры и проститутки. Не рвитесь.

Ответить

Emile Zäkiev

0

Конкуренты у твитора? Это какие же?

Ответить

Владимир Василенко

Emile
0

Ватсап

Ответить

Emile Zäkiev

Владимир
1

Спасибо, интересный ответ.

Ответить

Artur Stankevich

0

New World Order, bitches 

Ответить

Alex Moskalenko

0

"обнаружат, что «процветают за счёт этого» — Именно! Уже три года, как:
1) никаких расходов на транспорт;
2) никаких расходов на кафешки/обеды;
3) никаких офисных тёрок "за жизнь, ни о чём";
4) никаких совещаний на полдня (директору на старте сказал: никогда!);
5) всегда свежий воздух нужной мне температуры;
6) всегда приятная именно мне музыка;
7) моё любимое рабочее кресло;
8) только домашняя еда от одного из лучших кулинаров в мире (совершенно случайно, это моя последняя жена);
9) самый лучший напарник, создающий позитивную ауру — наш кот, который весь рабочий день неотлучно лежит рядом с моим креслом, а когда я отхожу ненадолго по мелким текущим делам, то он подменяет меня — лежит в моём кресле;
10) Плюс доп личное время = минус время, затраченное на дорогу дом-работа-дом;
11) экономия на деловой одежде/обуви;
12) уменьшение вероятности захватить что-то заразное в офисе/по дороге, укрепление здоровья;
13) отсутствие вовлечённости в офисные разборки/интриги = укрепление НС;
14) возможность в любой момент позаниматься спортом, качнуться, зайти на полчаса в парк прокачать кислород;
15) В итоге — новый уровень качества жизни!

Ответить

Ivan Boldyrev

Alex
0

8) Крайняя. 

Ответить

Александра Крамаренко

0

Плюсы работы в офисе:
1) живое общение: можно быстро решить вопрос, можно ловить невербальные сигналы и лучше понимать людей, можно просто поржать с коллегами

2) движение: благодаря поездке на работу/с работы плюс передвижения в офисе можно выполнить норму шагов в день.

3) эффект "переключения тумблера". Может конечно не для всех актуально, но время в пути до дома помогает прийти в себя после работы, остыть, переключиться и тд.

4) дисциплина. Работа в офисе позволяет организовать рабочее время, так как есть супер мотивация уйти домой вовремя. По рассказам тех, кто работает на удаленке, тайм-менеджмент дома нулевой.

Добавляйте)

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
И яд, и лекарство: как преступные организации распространяют влияние через благотворительность
Итальянские мафиози помогают в борьбе с коронавирусом, наркодилеры раздают маски, а якудза приютили жертв бедствий.
152
Новости
В России снова зафиксировали более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число заражённых — 221 тысяча
Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся.
184
Новости
Путин посвятил обращение прямой помощи: семьям с детьми и соцработникам. Главное
Дополнительные выплаты также получат соцработники и медики. Новые меры поддержки объявили и для бизнеса.
106
Популярное за три дня
Новости
Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом
Жену Пескова Татьяну Навку тоже госпитализировали с Covid-19.
287
Животные
19
Новости
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON из-за проблем с властями США
«Сегодня — самый печальный день для Telegram».
244
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

sony360

В Австралии раскрыто убийство…

Давид Гобронидзе

Брекинг ньюс

Православие…

Запись в подсайте Twitter

Александра…

Google сообщила о замене…

Вячеслав Лобозов

Брекинг ньюс

Соня Маслова

Планируете завести собаку…

Вячеслав Лобозов

Брекинг ньюс

Православие…

Google сообщила о замене…

Александра…

Röyksopp - What Else Is There?

Вячеслав Лобозов

Брекинг ньюс

Соня Маслова

Планируете завести собаку…

Кодзим Дедстрендыч

Лёха брат прости меня пожалуйста

miha pntv

Google сообщила о замене…

Соня Маслова

Планируете завести собаку…

miha pntv

Google сообщила о замене…

sony360

Александр Лукашенко заявил, что…

Александра…

Google сообщила о замене…

miha pntv

Röyksopp - What Else Is There?

miha pntv

Röyksopp - What Else Is There?

Александра…

Google сообщила о замене…