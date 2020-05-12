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Компания обошла всех конкурентов, которые временно разрешили сотрудникам работать из дома.
Сотрудники Twitter смогут не возвращаться в офисы после пандемии, если захотят. Компания позволит им работать из дома, если обязанности не связаны с физическим присутствием. Об этом сообщило BuzzFeed News со ссылкой на письмо гендиректора Twitter Джека Дорси.
В сообщении говорится, что компания вряд ли откроет офисы до сентября 2020 года и все деловые поездки отменили как минимум до этого времени, за несколькими исключениями. Компания также отменит все личные мероприятия до конца года и пересмотрит планы на 2021 год, а всем сотрудникам поднимут выплаты на продукты для работы из дома до тысячи долларов.
До этого глава по управлению персоналом Twitter Дженнифер Кристи рассказала BuzzFeed News, что компания «возможно никогда не вернётся к прежней структуре работы». По её мнению, сотрудники, которые не хотели работать удалённо, обнаружат, что «процветают за счёт этого», а менеджеры, которые думали, что не смогут управлять командами дистанционно, увидят ситуацию иначе.
Twitter перевела сотрудников на удалённую работу в начале марта 2020 года. После этого другие компании, включая Microsoft, Google и Amazon сделали то же самое.
16 апреля Facebook объявила, что позволит сотрудникам работать из дома как минимум до осени 2020 года. Компания также отменила все массовые мероприятия до июня 2021 года.
В апреле Microsoft прогнозировала, что после пандемии Covid-19 многие продолжат работать дистанционно вместо возвращения в офисы. По мнению аналитиков компании, сотрудники осознают плюсы в виде гибкого графика, и научатся работать эффективно без личных встреч.
Я фрилансер со стажем, большую часть задач решаю удаленно, но увы ничего лучше очного общения еще не придумано. Вот только сегодня приезжал в офис к клиенту для выполения срочного задания и мы совместно решили проблему за 4 часа. Мы бы ее решили и удаленно, но раза в три дольше. И так было много раз. Вся эта удаленка прикольно но далеко не всегда так хороша, как ее пытаются нарисовать.
двухчасовой коммьют, пробки в лифте, постоянный пиздеж ни о чем, минтинги, хуитинги, дистракшен, начальство ходит, очереди в столовняках и кофейнях, а пока поздороваешься со всеми, уже и ужинать пора а столовка уже закрывается так что идите все нахуй со своей работой мне еще дочь из садика и в пятерочку в бутове своем надо бы.
Ты описываешь обычную неорганизованность. Она зависит от конкретных руководителей, конкретных бизнесов или проектов (да, распространена повсеместно). И одинаково неорганизованной и бесполезной может быть что обычная офисная, что удаленная работа. Если у руководства вата в голове, то методы не имеют значения, всё хуйнёй будет.
Я описываю обычный московский опенспейс.
Поверь, не только московский)
Ты что, как можно в такое поверить
Но я говорил про сравнение очного взаимодействия и удаленного сферически в вакууме и тут удаленка всегда будет проигрывать. То есть если в опенспейсе на обычном режиме анархия и хуй на хуе поверх работы, то на удаленке все это умножается раз в десять. Я вот прям сейчас наблюдаю за парой контор из своих постоянных клиентов, которые просто в ахере. Потому что как только вот такие сотрудники из типичного опенспейса оказались дома они такой болт положили на все, что пипец.
Нде...
Полностью распределенная команда — мечта перфекциониста.
Все процессы формализованы, расписаны и назначены, все взаимодействие документировано, если что забыл, отматывай ленту в слаке.
Иногда для серьезных штурмов или тимбидинга можно и нужно собраться офлайн (вне ситуации эпидемии).
Плюс отсутсвие коммьюта и всей той ебалы, которую ты почему-то называешь неорганизованностью.
Ну вообще, в идеале, свое бы дело я так и строил чтобы все сотрудники были основную массу времени свободны и удаленны друг от друга, но при этом сохранялась бы возможность и обязанность в нужные моменты собираться очно.
ну вот и все го пиво пить
От это дельное предложение, ток поздно уже, не купить пиваса)
да лано. даже у меня в колхозе крафт хаус в три закрывается. И потом, ты как фрилансер должен знать все кругляки в округе
Знаю) Но у меня до ближайшего крафтового, который в два закрывается аж целых полтора км. Это ж лень какая)
Есть много людей 30+ кто не способен решать понятно и быстро вопросы онлайн, и им нужно личное присутствие, для поколений помладше, кто вырос в сети, выразить адекватно мысли и донести суть, проблем никаких нет, так что это ненадолго.
Кадровый клуб
Тут важен момент что все мы из мяса. Возможно, через энное количество поколений формат общения через мессенджеры и средства связи встроится в нашу физиологию, но здесь и сейчас это идет против природы. Невербальная составляющая нашего общения велика. Вполне естественно, что молодые люди более пластичны и лучше приспосабливаются, но и у них всё равно это против природы. И одно дело чатится на отвлеченные темы или вот тут сраться в каментах, а другое заниматься серьезными вещами и тут всё же нормально организованная очная работа дает сто очков вперед удаленке.
Если взять к примеру панические атаки, такой физиологический процесс который по сути не должен происходить в современном мире, на нас не нападает какое-то животное, за нами никто не охотится, нашей жизни никто не угрожает, но те процессы что происходят внутри человеческого сознания, очень реальные, я не знаю, на том ли я уровне излагалось, но мысль в том, что очень многое происходит в голове, и если сейчас, страх увольнения сравним со страхом человека из прошлого, что увидел перед собой тигра, то и методы общения и восприятие людей, хоть и в виде текста, способны очень хорошо донести эмоции, настроение и посыл, чего в принципе должно быть вполне достаточно для ведения какой-либо деятельности, хоть я и сам, всегда предпочту живое общение.
Это всего-лишь пассивная агрессия вмешивается в ваши рабочие взаимоотношения. По чатику люди как-то не привыкли пилить, а так ты рядом стоишь, нагло заглядываешь, саркастично комментируешь, подгоняя тело делать его часть работы, а тело, в свою очередь, подгоняет тебя. Так что учитесь пилить людей в текстовой форме и разница в производительности начнет стремиться к нулю.
В мои лично рабочие отношения ничего не вмешивается) Я за многим лишь наблюдаю со стороны без каких-либо эмоций. Почитайте мои комменты в этой ветке. Я как раз работаю в большинстве случаев удаленно, общаясь текстом, но прекрасно понимаю, что очное общение в разы эффективнее использую этот инструмент когда надо реально срочно и качественно что-то сделать.
Само твое присутствие уже пассивная агрессия, потому что "чо, без тебя не справлюсь что ли?"
Чьот какой-то тупой предъявой пахнет твоё замечание.
Да нет, это просто реальность командной работы. Люди очень сильно удивлялись, когда узнали, что парное программирование эффективнее чем если бы два человека работали поодиночке. Но это все еще настолько контринтуитивно, что толком нигде и не практикуется. А все потому, что в голове сразу шестеренки заводятся, которые не дают тебе совсем уж расслабиться и выглядеть дебилом (ну кроме тех людей, которые со своей участью уже смирились). В неявном виде это проявляется когда ты сидишь такой, тормозишь, а вокруг тебя куча людей что-то уверенно выдалбливают на клавиатуре. Они могут вообще в ВК кому-то писать, но мозг-то не знает и заводится, "они тут все что-то делают, а я дурак что ли?" Так что вся хитрость лишь в том, чтобы через текстовые сообщения воспроизвести эту атмосферу.
Ну вообще, в идеале, свое бы дело я так и строил чтобы все сотрудники были основную массу времени свободны и удаленны друг от друга, но при этом сохранялась бы возможность и обязанность в нужные моменты собираться очно.
Вот это я сказал чуваку рядом в этой ветке, частично это и в ответ тебе пойдёт.
Моя позиция в том, что во многих случаях рутинного взаимодействия удаленка уместна и даже бывает продуктивной, но когда дело касается реально быстрого и качественного решения проблем нахождение рядом намного более продуктивно. Офисы во многом дискредитировали себя из-за несостоятельности руководства, которое не может организовать рабочие процессы и получается как раз то, что ты описываешь. Работа ради видимости работы. Но если в компании сложилась такая атмосфера, то удаленка не поможет решить проблемы, они лишь умножаться.
Дайте мне прибавку, чтоб я снял хату побольше, где смогу прятаться от ребенка, и я готов. А иначе заебал ваш карантин, блять, работать тяжело
Тебя никто не просил рожать.
Кадровый клуб
Кстати, даже без семьи и ребенка тоже временами херовато. Я периодически покупаю на месяцок место в коворкинге и хожу туда потому что квартира уже заебала сама по себе без лишних персонажей.
Всевозможный торшер
всем сотрудникам поднимут выплаты на продукты для работы из дома до тысячи долларов
Газетный танк88
Запредельная зарплата мечты россиянина на ништяки, чтобы перекусить для работника твиттера)
Удивлен, что им вообще есть, куда возвращаться. Кому нужна эта шляпа когда есть TJ
я тебе даже больше скажу, если бы не эта шляпа, то TJ резко теряет смысл своего названия))
Без личного кабинета дома, где именно рабочая обстановка и можно закрыться от всех, тяжело работать на удаленке.
Или хотя бы иметь возможность свалить работать в кафе.
с батареей такая тема не прокатит(
Всевозможный торшер
не хотят процветать у батареи? отопления добавьте
А что, в наше время кто-то ещё ходит в офис?
@Zoibana @Toliyn @Тим Муталов @Александра Хотимченко @vvtwittep
Минусуют меня, я так понимаю, работники макдака и доставки? Я же не говорил, что ваши профессии нужны. Все нужны: и курьеры и проститутки. Не рвитесь.
Конкуренты у твитора? Это какие же?
Ватсап
"обнаружат, что «процветают за счёт этого» — Именно! Уже три года, как:
1) никаких расходов на транспорт;
2) никаких расходов на кафешки/обеды;
3) никаких офисных тёрок "за жизнь, ни о чём";
4) никаких совещаний на полдня (директору на старте сказал: никогда!);
5) всегда свежий воздух нужной мне температуры;
6) всегда приятная именно мне музыка;
7) моё любимое рабочее кресло;
8) только домашняя еда от одного из лучших кулинаров в мире (совершенно случайно, это моя последняя жена);
9) самый лучший напарник, создающий позитивную ауру — наш кот, который весь рабочий день неотлучно лежит рядом с моим креслом, а когда я отхожу ненадолго по мелким текущим делам, то он подменяет меня — лежит в моём кресле;
10) Плюс доп личное время = минус время, затраченное на дорогу дом-работа-дом;
11) экономия на деловой одежде/обуви;
12) уменьшение вероятности захватить что-то заразное в офисе/по дороге, укрепление здоровья;
13) отсутствие вовлечённости в офисные разборки/интриги = укрепление НС;
14) возможность в любой момент позаниматься спортом, качнуться, зайти на полчаса в парк прокачать кислород;
15) В итоге — новый уровень качества жизни!
Плюсы работы в офисе:
1) живое общение: можно быстро решить вопрос, можно ловить невербальные сигналы и лучше понимать людей, можно просто поржать с коллегами
2) движение: благодаря поездке на работу/с работы плюс передвижения в офисе можно выполнить норму шагов в день.
3) эффект "переключения тумблера". Может конечно не для всех актуально, но время в пути до дома помогает прийти в себя после работы, остыть, переключиться и тд.
4) дисциплина. Работа в офисе позволяет организовать рабочее время, так как есть супер мотивация уйти домой вовремя. По рассказам тех, кто работает на удаленке, тайм-менеджмент дома нулевой.
Добавляйте)