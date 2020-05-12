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Компания обошла всех конкурентов, которые временно разрешили сотрудникам работать из дома.
Сотрудники Twitter смогут не возвращаться в офисы после пандемии, если захотят. Компания позволит им работать из дома, если обязанности не связаны с физическим присутствием. Об этом сообщило BuzzFeed News со ссылкой на письмо гендиректора Twitter Джека Дорси.
В сообщении говорится, что компания вряд ли откроет офисы до сентября 2020 года и все деловые поездки отменили как минимум до этого времени, за несколькими исключениями. Компания также отменит все личные мероприятия до конца года и пересмотрит планы на 2021 год, а всем сотрудникам поднимут выплаты на продукты для работы из дома до тысячи долларов.
До этого глава по управлению персоналом Twitter Дженнифер Кристи рассказала BuzzFeed News, что компания «возможно никогда не вернётся к прежней структуре работы». По её мнению, сотрудники, которые не хотели работать удалённо, обнаружат, что «процветают за счёт этого», а менеджеры, которые думали, что не смогут управлять командами дистанционно, увидят ситуацию иначе.
Twitter перевела сотрудников на удалённую работу в начале марта 2020 года. После этого другие компании, включая Microsoft, Google и Amazon сделали то же самое.
16 апреля Facebook объявила, что позволит сотрудникам работать из дома как минимум до осени 2020 года. Компания также отменила все массовые мероприятия до июня 2021 года.
В апреле Microsoft прогнозировала, что после пандемии Covid-19 многие продолжат работать дистанционно вместо возвращения в офисы. По мнению аналитиков компании, сотрудники осознают плюсы в виде гибкого графика, и научатся работать эффективно без личных встреч.
Я фрилансер со стажем, большую часть задач решаю удаленно, но увы ничего лучше очного общения еще не придумано. Вот только сегодня приезжал в офис к клиенту для выполения срочного задания и мы совместно решили проблему за 4 часа. Мы бы ее решили и удаленно, но раза в три дольше. И так было много раз. Вся эта удаленка прикольно но далеко не всегда так хороша, как ее пытаются нарисовать.
Есть много людей 30+ кто не способен решать понятно и быстро вопросы онлайн, и им нужно личное присутствие, для поколений помладше, кто вырос в сети, выразить адекватно мысли и донести суть, проблем никаких нет, так что это ненадолго.
двухчасовой коммьют, пробки в лифте, постоянный пиздеж ни о чем, минтинги, хуитинги, дистракшен, начальство ходит, очереди в столовняках и кофейнях, а пока поздороваешься со всеми, уже и ужинать пора а столовка уже закрывается так что идите все нахуй со своей работой мне еще дочь из садика и в пятерочку в бутове своем надо бы.
Ложный кубок
Ты описываешь обычную неорганизованность. Она зависит от конкретных руководителей, конкретных бизнесов или проектов (да, распространена повсеместно). И одинаково неорганизованной и бесполезной может быть что обычная офисная, что удаленная работа. Если у руководства вата в голове, то методы не имеют значения, всё хуйнёй будет.
Удивлен, что им вообще есть, куда возвращаться. Кому нужна эта шляпа когда есть TJ
я тебе даже больше скажу, если бы не эта шляпа, то TJ резко теряет смысл своего названия))
с батареей такая тема не прокатит(
Испанский микрофон
не хотят процветать у батареи? отопления добавьте