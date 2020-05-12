Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Дамир Камалетдинов
1377

Сотрудники Twitter смогут никогда не возвращаться в офисы — им позволят всегда работать удалённо Материал редакции

Компания обошла всех конкурентов, которые временно разрешили сотрудникам работать из дома.

18 комментариев
В закладки

Сотрудники Twitter смогут не возвращаться в офисы после пандемии, если захотят. Компания позволит им работать из дома, если обязанности не связаны с физическим присутствием. Об этом сообщило BuzzFeed News со ссылкой на письмо гендиректора Twitter Джека Дорси.

В сообщении говорится, что компания вряд ли откроет офисы до сентября 2020 года и все деловые поездки отменили как минимум до этого времени, за несколькими исключениями. Компания также отменит все личные мероприятия до конца года и пересмотрит планы на 2021 год, а всем сотрудникам поднимут выплаты на продукты для работы из дома до тысячи долларов.

Мы очень вдумчиво подходили к этому с тех пор, как стали одной из первых компаний, внедривших работу на дому. Мы продолжим и дальше ставить на первое место безопасность наших людей и сообществ.

представитель Twitter в разговоре с BuzzFeed News

До этого глава по управлению персоналом Twitter Дженнифер Кристи рассказала BuzzFeed News, что компания «возможно никогда не вернётся к прежней структуре работы». По её мнению, сотрудники, которые не хотели работать удалённо, обнаружат, что «процветают за счёт этого», а менеджеры, которые думали, что не смогут управлять командами дистанционно, увидят ситуацию иначе.

Twitter перевела сотрудников на удалённую работу в начале марта 2020 года. После этого другие компании, включая Microsoft, Google и Amazon сделали то же самое.

16 апреля Facebook объявила, что позволит сотрудникам работать из дома как минимум до осени 2020 года. Компания также отменила все массовые мероприятия до июня 2021 года.

В апреле Microsoft прогнозировала, что после пандемии Covid-19 многие продолжат работать дистанционно вместо возвращения в офисы. По мнению аналитиков компании, сотрудники осознают плюсы в виде гибкого графика, и научатся работать эффективно без личных встреч.

#новости #covid19 #бизнес

Дамир Камалетдинов PLUS
+128 210
Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
2
12
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441","covid19"], "comments": 18, "likes": 12, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 168397, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 12 May 2020 22:19:02 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Bad Bear

13

Посчитали сколько экономят на аренде и охуели

Ответить

Ваня Погост

7

Типичный работник Твиттер:

Ответить

Ложный кубок

5

Я фрилансер со стажем, большую часть задач решаю удаленно, но увы ничего лучше очного общения еще не придумано. Вот только сегодня приезжал в офис к клиенту для выполения срочного задания и мы совместно решили проблему за 4 часа. Мы бы ее решили и удаленно, но раза в три дольше. И так было много раз. Вся эта удаленка прикольно но далеко не всегда так хороша, как ее пытаются нарисовать.

Ответить

Vladislav Donets

Ложный
0

Есть много людей 30+ кто не способен решать понятно и быстро вопросы онлайн, и им нужно личное присутствие, для поколений помладше, кто вырос в сети, выразить адекватно мысли и донести суть, проблем никаких нет, так что это ненадолго.

Ответить

Евгений Долгий

Ложный
–1

двухчасовой коммьют, пробки в лифте, постоянный пиздеж ни о чем, минтинги, хуитинги, дистракшен, начальство ходит, очереди в столовняках и кофейнях, а пока поздороваешься со всеми, уже и ужинать пора а столовка уже закрывается так что идите все нахуй со своей работой мне еще дочь из садика и в пятерочку в бутове своем надо бы.

Ответить

Ложный кубок

Евгений
0

Ты описываешь обычную неорганизованность. Она зависит от конкретных руководителей, конкретных бизнесов или проектов (да, распространена повсеместно). И одинаково неорганизованной и бесполезной может быть что обычная офисная, что удаленная работа. Если у руководства вата в голове, то методы не имеют значения, всё хуйнёй будет.

Ответить

Входной утюг

1

Хуй им, а не халявный чай, печеньки, вода, фрукты и кофе

Ответить

Испанский микрофон

Входной
5

 всем сотрудникам поднимут выплаты на продукты для работы из дома до тысячи долларов

Ответить

Входной утюг

Испанский
2

Запредельная зарплата мечты россиянина на ништяки, чтобы перекусить для работника твиттера)

Ответить

Евгений Долгий

1

Удивлен, что им вообще есть, куда возвращаться. Кому нужна эта шляпа когда есть TJ

Ответить

Пальто в коне

Евгений
3

я тебе даже больше скажу, если бы не эта шляпа, то TJ резко теряет смысл своего названия))

Ответить

Евгений Долгий

Пальто
0

грацие, капитано

Ответить

rossoshmap

1

Сейчас работники сами побегут на работу

Ответить

Сергей Звезда

–1

с батареей такая тема не прокатит(

Ответить

Испанский микрофон

Сергей
0

не хотят процветать у батареи? отопления добавьте

Ответить

Сергей Звезда

Испанский
–1

отоп-что? странное слово

Ответить

Старательный Данила

Сергей
0

Проверили???

Ответить

Пёс-рыцарь

–2

А что, в наше время кто-то ещё ходит в офис?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
Я поехал в Сочи по работе, но оказался на изоляции в обсерваторе
Рассказываю, что там происходит.
219
Петербург
В Петербурге ограничения из-за Covid-19 продлили до 31 мая. Жителей обязали носить маски и перчатки — даже на улице
Продление ограничений объяснили снижением уровня самоизоляции.
200
Новости
Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом
Жену Пескова Татьяну Навку тоже госпитализировали с Covid-19.
279
Популярное за три дня
Новости
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON из-за проблем с властями США
«Сегодня — самый печальный день для Telegram».
200
Истории
Я поехал в Сочи по работе, но оказался на изоляции в обсерваторе
Рассказываю, что там происходит.
219
Ретро
Эволюция 9 мая в СССР и России: от мемориального дня до масштабного военного торжества
Ещё пару поколений назад праздник встречали без георгиевских ленточек, «Бессмертного полка» и даже ежегодных военных парадов.
63
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Вук Гораныч

Сотрудники Twitter смогут…

Семен Семеныч

Сейчас бы прогуляться по…

Сергей Васильев

Российские регионы постепенно…

Vladislav Donets

Сотрудники Twitter смогут…

Zero-zero-one

Запись в подсайте Дизайн и…

Владимир Василенко

Планируете завести собаку…

Rodrik Mayer's

Дуров объявил о закрытии…

Миша Давыдов

Запись в подсайте Дизайн и…

sony360

Запись в подсайте Дизайн и…

Elon Musk

Navalny's pawn? More like…

Евгений Долгий

Сотрудники Twitter смогут…