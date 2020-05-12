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Новости
Сергей Звезда
1845

На сайт «Бессмертного полка» стали загружать фото нацистов. Движение пообещало передать СК данные тех, кто это делал Материал редакции

Чтобы проверили «тех граждан, которые попытались испортить нам праздник».

35 комментариев
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Организаторы движения «Бессмертный полк» заявили о намерении передать в Следственный комитет список IP-адресов тех, кто для участия в акции отправлял анкеты с фотографиями нацистов.

Я совершенно ответственно заявляю, что прежде чем закончится этот проект, [...] этот перечень IP-адресов будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник.

Артём Хуторской
глава исполкома «Бессмертного полка»

По словам представителя «Бессмертного полка», 9 мая с 6 до 9 утра по московскому времени на сайты проектов обрушилось несколько «хакерских атак» и поступило свыше 90 миллионов запросов. Для пользователей сайт некоторое время стал недоступным.

Председатель центрального штаба движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова рассказала, что хакерские атаки не прекращаются и 12 мая. По её словам, среди желающих поучаствовать в «Бессмертном полке онлайн» оказалось «много хулиганов», загружавших фото офицеров и идеологов нацистской Германии.

В сети, на страничках соцсетей все очень смелые, просто орлы, борцы, шутники. Попробуйте с картинками Гитлеров и прочей нечисти дойти от подъезда своего дома до трамвая. Хотелось бы посмотреть на вашу смелость. Подозреваю, что граждане руки-ноги переломают уже через минуту.

Ольга Амельченкова
глава центрального штаба «Волонтёров Победы»

Например, на сайте движения вместо снимка советского солдата опубликовали фото Генриха Гиммлера. Иногда заявители «переодевали» нацистов в советскую форму.

Скриншот Pavlo Khryshchanovych

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 празднования 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны перенесли, а «Бессмертный полк» впервые прошёл исключительно онлайн.

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#новости #деньпобеды #cбои

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35 комментариев
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Артур Кошель

13

На сайт «TJournal» стали загружать фото хуёв. Комитет пообещал нихуя не делать.

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ユリー シャネ

Артур
3

Комитет одобрил флешмоб.

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Артём Саетгараев

ユリー
2

Комитет присоединился к флешмобу.

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Евгений Бакатуев

Артём
0

Комитет возглавил флешмоб

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Мальмезон I

Евгений
1

Ещё пару ответов в треде и мы наконец-то узнаем кто постит члены

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Евгений Бакатуев

Мальмез…
0

Кто-кто! Де...

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Maksim Kniazev-Bogatyrev

Артур
0

нииХУЯ

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Роман Белоус

5

Интересно, по какой статье за такое можно привлечь?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Роман
14

по какой статье

прост)

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Фейхтвангер

Роман
4

Реабилитацию нацизма на раз-два.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Фейхтвангер
10

На einz-zwei

Ответить

Владимир Стародубов

Дмитрий
4

Polizei
Drei vier Grenadier

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Владимир
2

Funf Sechs Alte Hex
Sieben Acht Gute Nacht

Ответить

Роман Белоус

Фейхтвангер
3

Не вижу реабилитации. По статье не подходит, как ни притягивай за уши

Ответить

Фейхтвангер

Роман
3

Выставление осужденных Нюрнбергским трибуналом нацистских преступников, как победителей войны. Ну что ты как маленький, в самом деле)

Ответить

Роман Белоус

Фейхтвангер
0

Ну хотя, да блять. Никакого "выставления' (что это еще за слово) там нет, но есть распространение ложных сведений о деятельности ссср в годы второй мировой. По сути, если суёшь фотку фошыста и пишешь фейковую стори про его заслуги перед ссср, то попадаешь под первый пункт. В то же время, если описываешь реальную историю советского героя, но вместо фотки героя пихаешь фотку хоть самого гитлера, по первому пункту статьи не привлечь

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Mister Dundie

Роман
1

Был бы человек...

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Maxim Rebitsky

Mister
0

😬

Ответить

Maxim Rebitsky

Роман
0

Был бы человек - статья найдется.

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badResistor

2

этот перечень IP-адресов будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник.

А тех кто перевел 9 мая из праздника окончания войны, в праздник "можем повторить" или тех кто узурпировал "бессмертный полк" или тех кто вешает за гос счет поздравительные плакаты с немецкими военными - они не хотят найти или проверить?

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Дыня

0

Довыебываются школьные весельчаки

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Дыня
0

Угроза Багажнику?

Ответить

Bad Bear

1

А ведь раньше над Хирургом смеялись.
А сегодня тех кто эту вот русофобию вот эту вот русофобию затевает сажатют.
Вы думали что будете жить в мире мечты Хирурга?

Ответить

Inevitable

1

Айпи адреса впн

Ответить

Владимир Филатов

Inevitable
0

Многие не пользуются vpn, а некоторые vpn-сервисы охотно сливают данные, лишь бы их не заблокировали.

Ответить

Авиационный Кирилл

0

На Лентаче тогда 2/3 подписчиков пропадут

Ответить

Андрей Беликов

0

Потом когда окажется, что все адреса ВПН, скажут, что это атака иностранных агентов

Ответить

Дмитрий Хоккаидов

0

По айпи вычислю!

Ответить

Владимир Прохоровитч

0

абсолютно точно поди наверное, в реале то конечно возможно фейк скорее всего (не точно)

Ответить

Amaze Zett

0

"В сети, на страничках соцсетей все очень смелые, просто орлы, борцы, шутники. Попробуйте с картинками Гитлеров и прочей нечисти дойти от подъезда своего дома до трамвая. Хотелось бы посмотреть на вашу смелость. Подозреваю, что граждане руки-ноги переломают уже через минуту."
Нормальная такая угроза жизни и здоровью в публичной сети от официального лица. Кто ей дал такие полномочия? Может ее саму проверить надо?

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

0

"..попытались испортить нам праздник"

Ответить

Владимир Прохоровитч

0

Однажды я нашел сундук на чердаке...

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Amaze Zett

0

"Ууу! Я тебя по ай-пи вычислю, *ука!."

Артём Хуторской
глава исполкома «Бессмертного полка»

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Andre Macareno

0

ееее «только и можете в интернете выебываться»
а вообще, кто там хотел жить, как на Западе, вот, пожалуйста, у нас тоже есть обидчивые снежинки, прям как там

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Сергей Лукин

0

Заливать нациков - это верх тупизма и кретинизма. Это тупо, банально и не смешно.

Есть же куча других людей, которых "переодевать в солдатов" было бы веселее: Рикардо Милос, Саша Грей, Глад Валакас и прочие.

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