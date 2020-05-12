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Чтобы проверили «тех граждан, которые попытались испортить нам праздник».
Организаторы движения «Бессмертный полк» заявили о намерении передать в Следственный комитет список IP-адресов тех, кто для участия в акции отправлял анкеты с фотографиями нацистов.
По словам представителя «Бессмертного полка», 9 мая с 6 до 9 утра по московскому времени на сайты проектов обрушилось несколько «хакерских атак» и поступило свыше 90 миллионов запросов. Для пользователей сайт некоторое время стал недоступным.
Председатель центрального штаба движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова рассказала, что хакерские атаки не прекращаются и 12 мая. По её словам, среди желающих поучаствовать в «Бессмертном полке онлайн» оказалось «много хулиганов», загружавших фото офицеров и идеологов нацистской Германии.
Например, на сайте движения вместо снимка советского солдата опубликовали фото Генриха Гиммлера. Иногда заявители «переодевали» нацистов в советскую форму.
Из-за пандемии коронавируса Covid-19 празднования 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны перенесли, а «Бессмертный полк» впервые прошёл исключительно онлайн.
На сайт «TJournal» стали загружать фото хуёв. Комитет пообещал нихуя не делать.
Комитет присоединился к флешмобу.
Комитет возглавил флешмоб
Ещё пару ответов в треде и мы наконец-то узнаем кто постит члены
Интересно, по какой статье за такое можно привлечь?
Реабилитацию нацизма на раз-два.
На einz-zwei
Polizei
Drei vier Grenadier
Не вижу реабилитации. По статье не подходит, как ни притягивай за уши
Выставление осужденных Нюрнбергским трибуналом нацистских преступников, как победителей войны. Ну что ты как маленький, в самом деле)
Ну хотя, да блять. Никакого "выставления' (что это еще за слово) там нет, но есть распространение ложных сведений о деятельности ссср в годы второй мировой. По сути, если суёшь фотку фошыста и пишешь фейковую стори про его заслуги перед ссср, то попадаешь под первый пункт. В то же время, если описываешь реальную историю советского героя, но вместо фотки героя пихаешь фотку хоть самого гитлера, по первому пункту статьи не привлечь
Был бы человек...
этот перечень IP-адресов будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник.
А тех кто перевел 9 мая из праздника окончания войны, в праздник "можем повторить" или тех кто узурпировал "бессмертный полк" или тех кто вешает за гос счет поздравительные плакаты с немецкими военными - они не хотят найти или проверить?
Довыебываются школьные весельчаки
А ведь раньше над Хирургом смеялись.
А сегодня тех кто эту вот русофобию вот эту вот русофобию затевает сажатют.
Вы думали что будете жить в мире мечты Хирурга?
Айпи адреса впн
Многие не пользуются vpn, а некоторые vpn-сервисы охотно сливают данные, лишь бы их не заблокировали.
Потом когда окажется, что все адреса ВПН, скажут, что это атака иностранных агентов
абсолютно точно поди наверное, в реале то конечно возможно фейк скорее всего (не точно)
"В сети, на страничках соцсетей все очень смелые, просто орлы, борцы, шутники. Попробуйте с картинками Гитлеров и прочей нечисти дойти от подъезда своего дома до трамвая. Хотелось бы посмотреть на вашу смелость. Подозреваю, что граждане руки-ноги переломают уже через минуту."
Нормальная такая угроза жизни и здоровью в публичной сети от официального лица. Кто ей дал такие полномочия? Может ее саму проверить надо?
"Ууу! Я тебя по ай-пи вычислю, *ука!."
Артём Хуторской
глава исполкома «Бессмертного полка»
ееее «только и можете в интернете выебываться»
а вообще, кто там хотел жить, как на Западе, вот, пожалуйста, у нас тоже есть обидчивые снежинки, прям как там
Заливать нациков - это верх тупизма и кретинизма. Это тупо, банально и не смешно.
Есть же куча других людей, которых "переодевать в солдатов" было бы веселее: Рикардо Милос, Саша Грей, Глад Валакас и прочие.