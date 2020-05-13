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Новости
Артём Мазанов
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«Проект»: Кремль разработал законопроект, разрешающий голосовать на выборах дистанционно, в том числе по почте Материал редакции

Поправки могут понадобиться в условиях карантина — чтобы не отменять единый день голосования осенью и провести голосование по Конституции.

12 комментариев
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Администрация президента подготовила законопроект, разрешающий россиянам голосовать на выборах разных уровней дистанционно. Об этом рассказал «Проект» со ссылкой на источники в «Единой России», Госдуме и Кремле.

Источники журналистов сообщили, что законопроект в ближайшие дни в Госдуму внесут депутаты от «Единой России». Это будут поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав», которые позволят Центризбиркому «для охраны здоровья граждан» вводить голосование по почте, электронное голосование и «другие формы проведения выборов вне избирательных участков». Законопроект также может разрешить проводить голосование досрочно на выборах Думы и президента.

Собеседник «Проекта», близкий к разработчикам документа, объяснил, что новые формы голосования могут потребоваться, чтобы не отменять единый день голосования осенью — если в каких-либо регионах ещё будут сохраняться ограничения из-за коронавируса. «Проект» также сообщил, что поправки могут пригодиться и во время общероссийского голосования по Конституции.

Член «Единой России» рассказал журналистам, что «такая форма голосования в целом выгодна власти, она может позволить лучше контролировать результат».

25 марта Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию — оно должно было пройти 22 апреля, но из-за коронавируса его пришлось отменить. Новую дату голосования ещё не объявили.

#новости #выборы

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12 комментариев
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Расул Абдулхаликов

22

Ха. Вспомнил как несколько лет назад шло электронное голосование в Общественную палату с подтверждением через госуслуги. Власти заявляли, что систему невозможно обойти, всё честно, ведь там нельзя накрутить голоса, так как голос= реальный человек и всё легко проверять, если будут вопросы.
В двух словах все прошло так:
- мы официально снимаем двух кавказских кандидатов (к слову, относительно независимых на тот момент и реально популярных) за накрутку.
- Окей, какая накрутка?
- А у вас в КЧР, КБР, в Дагестане через одни ip много людей.
- мы в курсе, на Северном Кавказе много аулов, где один региональный оператор, небольшое число персональных компьютеров и пр.проблемы с инфраструктурой. Давайте, проведём официальное расследование этого факта, мы готовы, а вы?
- идите на***.

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Comrade EightEightSeven

Расул
1

Чёт я не пойму - ну коли есть у них сомнения, то пускай ебут админов госуслуг, раз подозревают у них левые аккаунты/утечку персональных данных. Не дохуя ли полномочий на себя взяли??

Ответить

Максим Золотарёв

7

В этой новости охуенно все

Ответить

Dra

5

> такая форма голосования в целом выгодна власти, она может позволить лучше контролировать результат

Да не может быть, это же всё из-за пандемии ради здоровья людей!

Ответить

Роман Белоус

3

Надеюсь, хацкеры эту хуйню взломают нахуй и мы увидим настоящие цифры

Ответить

Абстрактный космос

Роман
2

А как ты бумажные конверты на почте взламывать будешь?

Ответить

Кирилл Венуров

2

Теперь режим самоизоляции можно не отменять)))))

Ответить

Степан Кучеренко

2

хм..а как интересно решен вопрос с тайным голосованием? типа мы записали ваши данные, но обещаем в них не смотреть?

Ответить

Coronadoden

Степан
0

Ну я могу лично гарантировать

Ответить

Pavel Zamyatin

0
Ответить

Bad Bear

0

Давно бы уже через госуслуги сделали.

Ответить

Comrade EightEightSeven

0

Интересно, как скоро после ввода "цифрового голосования" будут штрафовать за "неявку"?

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