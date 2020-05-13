Поправки могут понадобиться в условиях карантина — чтобы не отменять единый день голосования осенью и провести голосование по Конституции.

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Администрация президента подготовила законопроект, разрешающий россиянам голосовать на выборах разных уровней дистанционно. Об этом рассказал «Проект» со ссылкой на источники в «Единой России», Госдуме и Кремле.

Источники журналистов сообщили, что законопроект в ближайшие дни в Госдуму внесут депутаты от «Единой России». Это будут поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав», которые позволят Центризбиркому «для охраны здоровья граждан» вводить голосование по почте, электронное голосование и «другие формы проведения выборов вне избирательных участков». Законопроект также может разрешить проводить голосование досрочно на выборах Думы и президента.

Собеседник «Проекта», близкий к разработчикам документа, объяснил, что новые формы голосования могут потребоваться, чтобы не отменять единый день голосования осенью — если в каких-либо регионах ещё будут сохраняться ограничения из-за коронавируса. «Проект» также сообщил, что поправки могут пригодиться и во время общероссийского голосования по Конституции.

Член «Единой России» рассказал журналистам, что «такая форма голосования в целом выгодна власти, она может позволить лучше контролировать результат».