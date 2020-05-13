Прямой эфир
что происходит в интернете
Поправки могут понадобиться в условиях карантина — чтобы не отменять единый день голосования осенью и провести голосование по Конституции.
Администрация президента подготовила законопроект, разрешающий россиянам голосовать на выборах разных уровней дистанционно. Об этом рассказал «Проект» со ссылкой на источники в «Единой России», Госдуме и Кремле.
Источники журналистов сообщили, что законопроект в ближайшие дни в Госдуму внесут депутаты от «Единой России». Это будут поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав», которые позволят Центризбиркому «для охраны здоровья граждан» вводить голосование по почте, электронное голосование и «другие формы проведения выборов вне избирательных участков». Законопроект также может разрешить проводить голосование досрочно на выборах Думы и президента.
Собеседник «Проекта», близкий к разработчикам документа, объяснил, что новые формы голосования могут потребоваться, чтобы не отменять единый день голосования осенью — если в каких-либо регионах ещё будут сохраняться ограничения из-за коронавируса. «Проект» также сообщил, что поправки могут пригодиться и во время общероссийского голосования по Конституции.
Член «Единой России» рассказал журналистам, что «такая форма голосования в целом выгодна власти, она может позволить лучше контролировать результат».
25 марта Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию — оно должно было пройти 22 апреля, но из-за коронавируса его пришлось отменить. Новую дату голосования ещё не объявили.
Ха. Вспомнил как несколько лет назад шло электронное голосование в Общественную палату с подтверждением через госуслуги. Власти заявляли, что систему невозможно обойти, всё честно, ведь там нельзя накрутить голоса, так как голос= реальный человек и всё легко проверять, если будут вопросы.
В двух словах все прошло так:
- мы официально снимаем двух кавказских кандидатов (к слову, относительно независимых на тот момент и реально популярных) за накрутку.
- Окей, какая накрутка?
- А у вас в КЧР, КБР, в Дагестане через одни ip много людей.
- мы в курсе, на Северном Кавказе много аулов, где один региональный оператор, небольшое число персональных компьютеров и пр.проблемы с инфраструктурой. Давайте, проведём официальное расследование этого факта, мы готовы, а вы?
- идите на***.
Чёт я не пойму - ну коли есть у них сомнения, то пускай ебут админов госуслуг, раз подозревают у них левые аккаунты/утечку персональных данных. Не дохуя ли полномочий на себя взяли??
> такая форма голосования в целом выгодна власти, она может позволить лучше контролировать результат
Да не может быть, это же всё из-за пандемии ради здоровья людей!
Надеюсь, хацкеры эту хуйню взломают нахуй и мы увидим настоящие цифры
хм..а как интересно решен вопрос с тайным голосованием? типа мы записали ваши данные, но обещаем в них не смотреть?
Интересно, как скоро после ввода "цифрового голосования" будут штрафовать за "неявку"?