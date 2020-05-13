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Чиновница заявляла, что «лучше бы пенсионерам помогли» — так она отреагировала на прямые выплаты семьям с детьми, анонсированные Путиным.
В Энгельсе Саратовской области уволили исполняющую обязанности директора государственного «Центра молодежных инициатив» Лидию Бузовчук, которая возмутилась выплатами семьям с детьми. Об этом пишут «Свободные новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
11 мая чиновница под другим именем во «ВКонтакте» прокомментировала публикацию в сообществе «Подслушано Энгельс» во «ВКонтакте» о том, что Путин объявил о прямых выплатах в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно. Бузовчук заявила, что «раньше жили как-то, не скулили».
Пользователи вступили с чиновницей в дискуссию, но переубедить её не удалось.
После публикаций СМИ исполняющий обязанности главы Энгельсского района Алексей Стрельник пообещал разобраться в ситуации. «Решения будут приняты довольно жесткие», — заявил тогда он. А глава саратовского отделения «Единой России» Николай Панков пообещал, что слова чиновницы станут «серьёзным и болезненным поводом для разговора с местной властью».
Чиновница писала под чужим именем, но в этом профиле было указано, что она является сотрудницей МБУ «Центр молодежных инициатив ЭМР». В группе МБУ аккаунт также был указан в должности заместителя директора по администртивно-хозяйственной части.
«Раньше жили как-то, не скулили».
Очередное совковое,рабское измышление.
Да это пиздец просто. Особенно умиляет, когда начинаешь говорить про невысокий уровень жизни в СССР, а тебе в ответ "ну как-то же выжили, не умерли!". Выжили, не умерли. Ебать, Швейцария.
В третьем рейхе тоже дофига кто выжил. Ну посидели в концлагере, но ведь не на всех хватило газовых камер. Много кто выжил же. Это если так вопрос поставить...
Самое лютое бомбалейло начинается после слов "в благословенном СССР люди от голода миллионами умирали, а в ужасные 90-е жертв голода что-то не видно"
Гав!
директор «Центра молодежных инициатив» говорит, что надо помогать пенсионерам, а не молодым семьям.
уже представляю как она помогает непосредственно молодежным инициативам.
Инициатива занимается сексом с инициатором, слышали? Вот на что нужен центр инициатив.
А надо было повысить, не побоялась дать отребью отпор. Ну я думаю в АП этого не упустят и пригласят в Москву на повышение😏
Как они поняли, что это она, если под другим именем написала?
Чиновница писала под чужим именем, но в её профиле было указано, что она является сотрудницей МБУ «Центр молодежных инициатив ЭМР»
Клинически тупая, хули)
За что увольнять-то? Ну пизданула хуйню, с кем не бывает. Работы это не стоит
За то, что против решения Путина. А еслиб то же самое про 5шагов Навального писала, то повысили бы. Просто переобуться не успела.
Ага спортсмен ляпнул критику, штраф 1.4 млн от клуба. Тоже цензура личного мнения.
есть же пословица такая: "на пыню надейся, а сам не плошай". достойная жизнь и плюшки от государства – для бездуховных пиндосов
Раньше тебе работать не запрещали и коронавируса не было. Да прям уволили, займёт должность повыше в другом ведомстве, как самая ответственная сотрудница.
И ведь никак не изжить совок в их головах, тут аналогия с обезьянами и бананом. Руки прям опускаются от осознания, что этот круговорот, походу, никто не прекратится.