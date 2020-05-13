Чиновница заявляла, что «лучше бы пенсионерам помогли» — так она отреагировала на прямые выплаты семьям с детьми, анонсированные Путиным.

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В Энгельсе Саратовской области уволили исполняющую обязанности директора государственного «Центра молодежных инициатив» Лидию Бузовчук, которая возмутилась выплатами семьям с детьми. Об этом пишут «Свободные новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

11 мая чиновница под другим именем во «ВКонтакте» прокомментировала публикацию в сообществе «Подслушано Энгельс» во «ВКонтакте» о том, что Путин объявил о прямых выплатах в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно. Бузовчук заявила, что «раньше жили как-то, не скулили».

Пользователи вступили с чиновницей в дискуссию, но переубедить её не удалось.

После публикаций СМИ исполняющий обязанности главы Энгельсского района Алексей Стрельник пообещал разобраться в ситуации. «Решения будут приняты довольно жесткие», — заявил тогда он. А глава саратовского отделения «Единой России» Николай Панков пообещал, что слова чиновницы станут «серьёзным и болезненным поводом для разговора с местной властью».