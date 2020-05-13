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Артём Мазанов
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«Раньше жили как-то, не скулили»: в Саратовской области уволили чиновницу, возмутившуюся выплатами семьям с детьми Материал редакции

Чиновница заявляла, что «лучше бы пенсионерам помогли» — так она отреагировала на прямые выплаты семьям с детьми, анонсированные Путиным.

23 комментария
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В Энгельсе Саратовской области уволили исполняющую обязанности директора государственного «Центра молодежных инициатив» Лидию Бузовчук, которая возмутилась выплатами семьям с детьми. Об этом пишут «Свободные новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

11 мая чиновница под другим именем во «ВКонтакте» прокомментировала публикацию в сообществе «Подслушано Энгельс» во «ВКонтакте» о том, что Путин объявил о прямых выплатах в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно. Бузовчук заявила, что «раньше жили как-то, не скулили».

Пользователи вступили с чиновницей в дискуссию, но переубедить её не удалось.

После публикаций СМИ исполняющий обязанности главы Энгельсского района Алексей Стрельник пообещал разобраться в ситуации. «Решения будут приняты довольно жесткие», — заявил тогда он. А глава саратовского отделения «Единой России» Николай Панков пообещал, что слова чиновницы станут «серьёзным и болезненным поводом для разговора с местной властью».

Чиновница писала под чужим именем, но в этом профиле было указано, что она является сотрудницей МБУ «Центр молодежных инициатив ЭМР». В группе МБУ аккаунт также был указан в должности заместителя директора по администртивно-хозяйственной части.

#новости #регионы

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23 комментария
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Alex Dark

11

«Раньше жили как-то, не скулили».
Очередное совковое,рабское измышление.

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alexferman

Alex
9

Да это пиздец просто. Особенно умиляет, когда начинаешь говорить про невысокий уровень жизни в СССР, а тебе в ответ "ну как-то же выжили, не умерли!". Выжили, не умерли. Ебать, Швейцария.

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Yuri Miller

alexferman
0

В третьем рейхе тоже дофига кто выжил. Ну посидели в концлагере, но ведь не на всех хватило газовых камер. Много кто выжил же. Это если так вопрос поставить...

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alexferman

Yuri
0

Самое лютое бомбалейло начинается после слов "в благословенном СССР люди от голода миллионами умирали, а в ужасные 90-е жертв голода что-то не видно"

Ответить

Coronadoden

Alex
0

Гав!

Ответить

Yuri Miller

Coronadoden
0

Скоро будет грызь

Ответить

Yuri Miller

Alex
0

А сейчас живут и скулят. Офигели щенки)

Ответить

Пальто в коне

5

директор «Центра молодежных инициатив» говорит, что надо помогать пенсионерам, а не молодым семьям.
уже представляю как она помогает непосредственно молодежным инициативам.

Ответить

Yuri Miller

Пальто
0

Инициатива занимается сексом с инициатором, слышали? Вот на что нужен центр инициатив.

Ответить

Люциан Бужор

3

А надо было повысить, не побоялась дать отребью отпор. Ну я думаю в АП этого не упустят и пригласят в Москву на повышение😏

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I A

Люциан
0

Идея для ап по отбору кадров к себе🧐

Ответить

Рамиль

1

Как они поняли, что это она, если под другим именем написала?

Ответить

Подземный лолипоп

Рамиль
2

Не надо при этом хвастаться про то, где ты работаешь.

Ответить

alexferman

Рамиль
0

Чиновница писала под чужим именем, но в её профиле было указано, что она является сотрудницей МБУ «Центр молодежных инициатив ЭМР»

Клинически тупая, хули)

Ответить

Dc Maniac

1

Не более чем показуха (показательная порка)

Ответить

alex twit

0

Распизделись что-то чинуши-то. Что ни неделя, то порыв откровенности 

Ответить

Дурацкий Влад

0

Правачок порвалась 

Ответить

Роман Белоус

0

За что увольнять-то? Ну пизданула хуйню, с кем не бывает. Работы это не стоит

Ответить

Vladimir Medvedev

Роман
0

За то, что против решения Путина. А еслиб то же самое про 5шагов Навального писала, то повысили бы. Просто переобуться не успела.

Ответить

Yuri Miller

Vladimir
0

Ага спортсмен ляпнул критику, штраф 1.4 млн от клуба. Тоже цензура личного мнения.

Ответить

Ivan Hohanov

0

есть же пословица такая: "на пыню надейся, а сам не плошай". достойная жизнь и плюшки от государства – для бездуховных пиндосов

Ответить

Yuri Miller

0

Раньше тебе работать не запрещали и коронавируса не было. Да прям уволили, займёт должность повыше в другом ведомстве, как самая ответственная сотрудница.

Ответить

Дмитрий Соловьев

0

И ведь никак не изжить совок в их головах, тут аналогия с обезьянами и бананом. Руки прям опускаются от осознания, что этот круговорот, походу, никто не прекратится.

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