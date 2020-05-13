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Комиссия объяснила, что девушки обратились за помощью «при наступлении угрозы жизни и здоровью».
В Красноярске административная комиссия не стала штрафовать за нарушение режима самоизоляции двух девушек, пострадавших от сексуального насилия. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19.
В штабе рассказали, что «в возбуждении дела было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью».
12 мая стало известно, что в Красноярске полиция составила протоколы о нарушении самоизоляции на двух девушек, пострадавших от сексуального насилия. В МВД рассказали, что преступник «похитил у девушек сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся».
Нужно всех, кто не сидит дома, насиловать, я щитаю
Подземный лолипоп
В магазин за жратвой пошёл - изнасиловали. Эдакий секс в обмен на продовольствие.
Дневной татарин
Вот я сижу дома, и меня никто не насилует.
Очень удобно, если не хочешь быть изнасилованным. Странно, что не все понимают
Неужели хоть у кого-то там хватило мозгов подумать
преступник «похитил ... после чего в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера
А как он при таком раскладе один сразу с двумя умудрился?
Или вторая ждала, пока он с первой закончит?
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Ну просто. Возможно, одну вырубил, вторую насиловал, потом вторую вырубил, первую насиловал
В наше время, чтобы совершить «насильственные действия сексуального характера», достаточно схватить за задницу
Вот обидно. Обидно, что в цирке под названием власть, всегда находится какой-то грустный клоун и обламывает внушающее надежды представление.
Я уже думал, что пора делать гимном страны "танцуй под бузову. Но ладно, ещё пока есть, куда скатываться.