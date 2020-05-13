Комиссия объяснила, что девушки обратились за помощью «при наступлении угрозы жизни и здоровью».

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В Красноярске административная комиссия не стала штрафовать за нарушение режима самоизоляции двух девушек, пострадавших от сексуального насилия. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19.

В штабе рассказали, что «в возбуждении дела было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью».