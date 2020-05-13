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Артём Мазанов
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В Красноярском крае отказались штрафовать за нарушение самоизоляции двух девушек, пострадавших от сексуального насилия Материал редакции

Комиссия объяснила, что девушки обратились за помощью «при наступлении угрозы жизни и здоровью».

21 комментарий
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В Красноярске административная комиссия не стала штрафовать за нарушение режима самоизоляции двух девушек, пострадавших от сексуального насилия. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19.

В штабе рассказали, что «в возбуждении дела было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью».

12 мая стало известно, что в Красноярске полиция составила протоколы о нарушении самоизоляции на двух девушек, пострадавших от сексуального насилия. В МВД рассказали, что преступник «похитил у девушек сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся».

#новости #красноярск

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21 комментарий
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Дурацкий Влад

9

А сидели бы дома – их бы не изнасиловали

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Роман Белоус

Дурацкий
14

Нужно всех, кто не сидит дома, насиловать, я щитаю

Ответить

Подземный лолипоп

Роман
11

В магазин за жратвой пошёл - изнасиловали. Эдакий секс в обмен на продовольствие.

Ответить

Артур Кошель

Подземный
1

И штраф в плечи, за проституцию.

Ответить

Дневной татарин

Дурацкий
4

Вот я сижу дома, и меня никто не насилует.

Ответить

Роман Белоус

Дневной
3

Очень удобно, если не хочешь быть изнасилованным. Странно, что не все понимают

Ответить

Женя Шепелявый

Дневной
2

Парни у нас тут новая, никем не тронутая, цель появилась.

Ответить

Андрей Гришин

5

Неужели хоть у кого-то там хватило мозгов подумать 

Ответить

Роман Белоус

Андрей
13

Без резонанса их обутылили бы по полной программе

Ответить

Dear Moscow,

2

преступник «похитил ... после чего в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера

А как он при таком раскладе один сразу с двумя умудрился?

Или вторая ждала, пока он с первой закончит?

Ответить

Артур Кошель

Dear
4

Ну он симпатишный был, видимо.

Ответить

Дневной татарин

Dear
2

Многочлен

Ответить

Рекламный алмаз

Dear
1

Ну просто. Возможно, одну вырубил, вторую насиловал, потом вторую вырубил, первую насиловал

Ответить

Дмитрий Чаплыгин

Dear
0

В наше время, чтобы совершить «насильственные действия сексуального характера», достаточно схватить за задницу

Ответить

Женя Шепелявый

Dear
0

На свете есть многогранные личности.

Ответить

Артур Кошель

2

Вот обидно. Обидно, что в цирке под названием власть, всегда находится какой-то грустный клоун и обламывает внушающее надежды представление.

Ответить

Alex Zhukov

2
Ответить

Bad Bear

1

Оттепель

Ответить

Дмитрий Чернышов

0

Я уже думал, что пора делать гимном страны "танцуй под бузову. Но ладно, ещё пока есть, куда скатываться.

Ответить

Evgeny Tolstogan

0

Кто сверху?

Ответить

Ренальд Мирзоев

0

Скажите спасибо, что повторно не изнасиловали...

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