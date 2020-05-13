Прирост за сутки снижается второй день подряд.

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За сутки в России зарегистрировали 10 028 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 242 271. Об этом рассказал оперативный штаб.

Согласно данным правительства, прирост за сутки снижается второй день подряд.