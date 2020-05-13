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Новости
Артём Мазанов
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В России зафиксировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число заражённых — 242 тысячи Материал редакции

Прирост за сутки снижается второй день подряд.

36 комментариев
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За сутки в России зарегистрировали 10 028 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 242 271. Об этом рассказал оперативный штаб.

Согласно данным правительства, прирост за сутки снижается второй день подряд.

За сутки от коронавируса погибли 96 человек, 4491 — выздоровели. Общее число погибших от Covid-19 в России — 2 212 человек, выздоровевших — 48 003 человек.

#новости #covid19

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36 комментариев
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Станислав Есин

45

Следовало только выступить Царю и сразу дело на спад пошло. Вот, что значит президентский указ.

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Роман Трусов

Станислав
5

А если бы ещё не зассал парад на 9 мая провести, как бацька, то сейчас вообще было бы двойное снижение.

Ответить

Блаженный Слава

Станислав
0

Эффект Чумака.

Ответить

Роберт Петросян

33

На фото — настоящий герой, благодаря которому в России от коронавируса умирает в 10 раз меньше людей, чем в той же Европе, Азии или США.

Это глава Росстата Павел Малков.

Помните своих героев.

Ответить

Горячий магнит

Роберт
12

Спиздил шутку из интернета и рассказал. Классический петросян

Ответить

Дурацкий Влад

Роберт
5

Я думал роберт петросян

Ответить

Евгений Кочин

20

Блэт ну нахера такие заголовки?! Снижается второй день подряд? В таких числах это не снижение, а погрешность арифметическая, плюс поправка на росстат.

Ответить

Идеальный Валера

19

Спасибо, но одного пуша вполне достаточно

Ответить

Дневной татарин

Идеальный
3
Ответить

Дмитрий Олегович

Дневной
0

Кинь обои

Ответить

Дневной татарин

Дмитрий
0

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Дмитрий Олегович

Дневной
0

Спасибо!)

Ответить

Денис Лисовски

Дневной
0

Это флешмоб?

Ответить

N/a

Денис
0

Это примерно когда от лифта идешь дверь подергать, а точно ли закрыл

Ответить

Ivan Sergeyevich

9

Краснодар 96)))))

Ответить

Дмитрий Чернышов

Ivan
0

Этот комментарий может дышать под водой 😏

Ответить

Игорец Обыкновенный

7

Снижается прирост т к царь отменил вчера карантин. И коронавирус (в статистике, которой вы неуклонно верите) отступает!

Ответить

Блаженный колос

5

Да как-то и не верится 

Ответить

Дмитрий Маркин

4

Ну что-то уже не оригинально. У них может лимит на 10-11 тысяч тестов в день? Даже стараться делать уместные фальсификации не хотят.

Ответить

Mikhail Medvedev

3

Ребус

Ответить

Роман Трусов

Mikhail
0

Плуто?

Ответить

Andrey Mitrofanov

2

Второй день падения числа новых заражённых. Это все животворящие выступления первого лица.

Ответить

Дмитрий Маркин

1

Стабильность!

Ответить

funniest animal's videos and

1

Честно я не верю в это , может быть через неделю в день будут выявлять по 20-30тыс

Ответить

Павел Сидоров

1

Еще 3 дня и выйдем на вторую строчку и как всегда с Америкой будем тягаться....

Ответить

Дмитрий Чернышов

Павел
0

Так победим ©️

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Позавчера в Смоленске было +120 обнаружено. И где они блядь? 

Ответить

Coronadoden

Dmitry
1

В Смоленске

Ответить

Душа на пенсии

Dmitry
0

Мне вот интересно войдут ли в статистику по Питеру погибшие в пожаре из-за ИВЛ. Спойлер: едва ли. 

Ответить

Anatoliy Zinger

0

Ну вот карантин сняли и сразу на убыль пошло! Не надо было и начинать

Ответить

Дурацкий Влад

0

Вообще жалко, что от вируса в России так мало людей умирает. 

Ответить

redmadkit

0

Снижение только за счет Москвы и МО? В регионах-то растет.

Ответить

Dc Maniac

–2

Навальному пора запускать тред на тему — «допускай» к реальным показателям (статистики) так чтобы можно было проверить реальную стату👌
Он реально может власть на вранье поймать

Запомните — это предложил Я😉 (и передайте Алексею Анатольевичу)

Ответить

Владимир Климов

Dc
0

Ксения Собчак неделю назад это предложила

Ответить

Олег Матвеенко

Владимир
0

та он из dc, те только и могут идеи тырить

Ответить

Dc Maniac

Владимир
0

Врешь собака 🧐
Я первый

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