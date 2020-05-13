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Прирост за сутки снижается второй день подряд.
За сутки в России зарегистрировали 10 028 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 242 271. Об этом рассказал оперативный штаб.
Согласно данным правительства, прирост за сутки снижается второй день подряд.
За сутки от коронавируса погибли 96 человек, 4491 — выздоровели. Общее число погибших от Covid-19 в России — 2 212 человек, выздоровевших — 48 003 человек.
Следовало только выступить Царю и сразу дело на спад пошло. Вот, что значит президентский указ.
А если бы ещё не зассал парад на 9 мая провести, как бацька, то сейчас вообще было бы двойное снижение.
На фото — настоящий герой, благодаря которому в России от коронавируса умирает в 10 раз меньше людей, чем в той же Европе, Азии или США.
Это глава Росстата Павел Малков.
Помните своих героев.
Блэт ну нахера такие заголовки?! Снижается второй день подряд? В таких числах это не снижение, а погрешность арифметическая, плюс поправка на росстат.
Дневной татарин
Кинь обои
Это флешмоб?
Краснодар 96)))))
Снижается прирост т к царь отменил вчера карантин. И коронавирус (в статистике, которой вы неуклонно верите) отступает!
Ну что-то уже не оригинально. У них может лимит на 10-11 тысяч тестов в день? Даже стараться делать уместные фальсификации не хотят.
Ребус
Второй день падения числа новых заражённых. Это все животворящие выступления первого лица.
Честно я не верю в это , может быть через неделю в день будут выявлять по 20-30тыс
Еще 3 дня и выйдем на вторую строчку и как всегда с Америкой будем тягаться....
Позавчера в Смоленске было +120 обнаружено. И где они блядь?
Мне вот интересно войдут ли в статистику по Питеру погибшие в пожаре из-за ИВЛ. Спойлер: едва ли.
Навальному пора запускать тред на тему — «допускай» к реальным показателям (статистики) так чтобы можно было проверить реальную стату👌
Он реально может власть на вранье поймать
Запомните — это предложил Я😉 (и передайте Алексею Анатольевичу)
Ксения Собчак неделю назад это предложила