Каждый человек получит не менее тысячи долларов.

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Facebook согласилась выплатить 52 миллионов долларов компенсации нынешним и бывшим модераторам, которые получили проблемы с психологическим здоровьем на работе. Компания также пообещала обеспечить сотрудников большей психологической поддержкой, пишет The Verge.

Каждый модератор получит минимум тысячу долларов и право на дополнительную компенсацию, если у него диагностирован посттравматический стресс или связанные с ним состояния, включая депрессию и зависимость. Соглашение охватывает 11 250 модераторов. Юристы считают, что около половины из них могут иметь право на дополнительную выплату, которая будет зависеть от степени нанесённого вреда.

Facebook также согласилась изменить инструменты модерации контента. Сотрудники смогут отключать звук и менять цвет изображений на черно-белый. Эти функции к концу года получат 80% модераторов, в 2021 году они появятся у всех. Компания пообещала организовать еженедельные встречи модераторов с психологами и ежемесячные сеансы групповой терапии.

В сентябре 2018 года бывший модератор Facebook Селена Скола подала в суд на компанию. Она заявила, что за девять месяцев работы получила ПТСР, просматривая фотографии и изображения изнасилований, убийств и самоубийств. К её иску присоединились ещё несколько сотрудников Facebook из четырёх штатов. Они утверждали, что компания не обеспечила им безопасность на рабочем месте.