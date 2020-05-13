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Новости
Ольга Щербинина
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Facebook выплатит компенсацию в 52 миллиона долларов модераторам, получившим психологические травмы на работе Материал редакции

Каждый человек получит не менее тысячи долларов.

6 комментариев
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Facebook согласилась выплатить 52 миллионов долларов компенсации нынешним и бывшим модераторам, которые получили проблемы с психологическим здоровьем на работе. Компания также пообещала обеспечить сотрудников большей психологической поддержкой, пишет The Verge.

Каждый модератор получит минимум тысячу долларов и право на дополнительную компенсацию, если у него диагностирован посттравматический стресс или связанные с ним состояния, включая депрессию и зависимость. Соглашение охватывает 11 250 модераторов. Юристы считают, что около половины из них могут иметь право на дополнительную выплату, которая будет зависеть от степени нанесённого вреда.

Facebook также согласилась изменить инструменты модерации контента. Сотрудники смогут отключать звук и менять цвет изображений на черно-белый. Эти функции к концу года получат 80% модераторов, в 2021 году они появятся у всех. Компания пообещала организовать еженедельные встречи модераторов с психологами и ежемесячные сеансы групповой терапии.

В сентябре 2018 года бывший модератор Facebook Селена Скола подала в суд на компанию. Она заявила, что за девять месяцев работы получила ПТСР, просматривая фотографии и изображения изнасилований, убийств и самоубийств. К её иску присоединились ещё несколько сотрудников Facebook из четырёх штатов. Они утверждали, что компания не обеспечила им безопасность на рабочем месте.

Ранее The Verge публиковал рассказы нескольких модераторов Facebook. Они жаловались на «невыносимые» условия в офисе, регулярные стычки между сотрудниками, текучку кадров. Ещё один работник пожаловался на начавшуюся депрессию из-за жестоких видео, которые ему приходится смотреть.

#новости #facebook

Ольга Щербинина
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6 комментариев
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Уголовный Паша

5

ИД Комитет выплатит компенсацию в 52 лайка пользователям, получившим психологические травмы на TJ из-за спама дикпиков в свежем.  

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Coronadoden

Уголовный
0

Вот мой счёт

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Vladislav Donets

0

У этих модераторов работа заключалась в том, чтобы фильтровать подобный контент, какие нахрен выплаты? Они не знали чем будут заниматься?

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Кисьпись

Vladislav
0

У фрезеровщика работа заключалась в том чтобы отрезать всякое, какие нахрен выплаты за потерянный палец.

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Кисьпись

0

Половина комментариев будет про то, что психотравм не бывает, и если не оторвало руку значит боец. Ну и ладно.

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Иван Ташкинов

0

Доплата украинским модераторам за вредность Соловьёва. 😂

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