По одной из версий, именно аппараты ИВЛ стали причиной пожара в больницах Москвы и Петербурга.

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Росздравнадзор приостановил использование на территории России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых с 1 апреля. Именно эти аппараты использовались в больницах в Москве и Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Накануне ведомство пообещало проверить качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов ИВЛ, установленных в больницах, где произошли пожары. Результатов проверки ещё нет.