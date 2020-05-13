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По одной из версий, именно аппараты ИВЛ стали причиной пожара в больницах Москвы и Петербурга.
Росздравнадзор приостановил использование на территории России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых с 1 апреля. Именно эти аппараты использовались в больницах в Москве и Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Накануне ведомство пообещало проверить качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов ИВЛ, установленных в больницах, где произошли пожары. Результатов проверки ещё нет.
9 мая в московской больнице имени Спасокукоцкого произошёл пожар, в результате которого погиб один человек. 12 мая пожар произошёл в больнице Святого Георгия в Петербурге — там погибли пять человек. Источники ТАСС в правоохранительные органах заявили, что причиной этих пожаров стали аппараты ИВЛ, изготовленные на Уральском приборостроительном заводе. Сам производитель заявил, что возгорание аппаратов ИВЛ могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
искусное воспламенение легких
Против вируса применили напалм!
Че от них отказываться? Можно же вместо напалма, российскими аппаратами ИВЛ террористов бомбить
Сам производитель заявил, что возгорание аппаратов ИВЛ могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
Ошибка пилота! Точно вам говорю!
Газетный танк88
Ошибка вентилируемого
Вопрос в одном, когда будут поставки новых ИВЛ? Майские праздники и отмена нерабочих дней преподнесет нам новый хлопок. «Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое, если б мы знали что это такое...»