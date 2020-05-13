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Новости
Артём Мазанов
1770

В России после пожаров в больницах прекратили использовать аппараты ИВЛ «Авента-М», произведённые с 1 апреля Материал редакции

По одной из версий, именно аппараты ИВЛ стали причиной пожара в больницах Москвы и Петербурга.

17 комментариев
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Росздравнадзор приостановил использование на территории России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых с 1 апреля. Именно эти аппараты использовались в больницах в Москве и Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Накануне ведомство пообещало проверить качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов ИВЛ, установленных в больницах, где произошли пожары. Результатов проверки ещё нет.

9 мая в московской больнице имени Спасокукоцкого произошёл пожар, в результате которого погиб один человек. 12 мая пожар произошёл в больнице Святого Георгия в Петербурге — там погибли пять человек. Источники ТАСС в правоохранительные органах заявили, что причиной этих пожаров стали аппараты ИВЛ, изготовленные на Уральском приборостроительном заводе. Сам производитель заявил, что возгорание аппаратов ИВЛ могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.

#новости

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17 комментариев
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Ivan Hohanov

12

искусное воспламенение легких

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Игорь Рачук

Ivan
1

Против вируса применили напалм!

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Быстрый диод

Игорь
1

Все по науке. Вирус погибает при высокой температуре 

Ответить

alex twit

5

Збс импортозаместили, вместо помощи легким кастуют фаерболы. 

Ответить

Горячий магнит

2

Америка, кстати, тоже от них отказалась. Но они ими не пользовались, но хранили на резерве

Ответить

Костя Васильев

Горячий
5

Че от них отказываться? Можно же вместо напалма, российскими аппаратами ИВЛ террористов бомбить

Ответить

Горячий магнит

Костя
0

Agent Putin. Если вы понимаете о чем я

Ответить

Rayslava

1

Сам производитель заявил, что возгорание аппаратов ИВЛ могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.

Ошибка пилота! Точно вам говорю!

Ответить

Газетный танк88

Rayslava
3

Ошибка вентилируемого

Ответить

Игорь Рачук

Газетный
0

... что заразился и попал на этот аппарат

Ответить

J R

Rayslava
1

И вообще эти аппараты были выведены из эксплуатации ещё две недели назад.

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Самая лучшая шутка

Ответить

Алюминиевый динозавр

0

1 апреля

никому не верим

Ответить

Алюминиевый динозавр

0

.

Ответить

Влада Кузьмина

0

Вопрос в одном, когда будут поставки новых ИВЛ? Майские праздники и отмена нерабочих дней преподнесет нам новый хлопок. «Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое, если б мы знали что это такое...»

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Denis Krivonosov

0

By fire be purged!

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Антон Т

0

Бездымные аппараты ИВЛ
Конституция 2020
*тяжелые патриотические вздохи*

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