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Под блокировку также попали страницы нескольких приближённых главы Чечни.
Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Инстаграме удалили из-за санкций против него. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании Facebook.
Нет доступа и к аккаунтам председателя парламента Магомеда Даудова, вице-премьера Абузайда Висмурадова и депутата Госдумы Адама Делимханова, отмечает издание «Кавказ.Реалии».
Аккаунты Кадырова уже блокировали в 2017 году. Он связал это с «действиями покровителей соцсети в Белом доме». Незадолго до этого Минфин США внёс Рамзана Кадырова в санкционный «список Магнитского». Вскоре глава Чечни завёл новый профиль, который также удалили. Первый аккаунт вернули, но теперь он тоже недоступен.
По всей Чечне в ответ запретили инстаграм. Человек с обнаруженным на телефоне инстаграмом получает 5 ударов плетью.
Потому что нет суверенитета от США ни у одной страны, тем более у отдельных граждан (сколь ни были они одиозными)
НУ ПЕНДОСЫ. НУ ТУПЫЕ!!!
"За Кадырова и двор стреляю в упор!".
начало одной американской религиозной книги: нет суверена кроме США, могущественных и безжалостных)
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Сейчас бы Кадырова защищать
Плохих можно не защищать от несправедливости и беспредела?
конечно, они же плохие. защищать надо только хороших. кто хороший, решает лично комментатор.
Беспредельщики стали жертвой "беспредела". Можно не защищать.
А после первого удаления аккаунта в 2017 там же Кадыров рекламировал какой то чеченский аналог инстаграмма. Че не взлетел стартап?
политическое убежище хочешь получить?
Цукерберга хрен заставишь извиняться да
А в инсте всех банят по точным критериям? Или это избирательная мера. Если второй случай, тогда инстаграм просто помойка ебаная. Как и Фейсбук.
Также еще и потому что написано это все криво кривыми обезьянами и по каким-то причинам у инсты до сих пор нет конкурентов