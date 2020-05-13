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Новости
Ольга Щербинина
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Аккаунт Кадырова в Инстаграме заблокировали. Facebook объяснила это санкциями Материал редакции

Под блокировку также попали страницы нескольких приближённых главы Чечни.

42 комментария
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Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Инстаграме удалили из-за санкций против него. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании Facebook.

Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами.

представитель Facebook

Нет доступа и к аккаунтам председателя парламента Магомеда Даудова, вице-премьера Абузайда Висмурадова и депутата Госдумы Адама Делимханова, отмечает издание «Кавказ.Реалии».

Аккаунты Кадырова уже блокировали в 2017 году. Он связал это с «действиями покровителей соцсети в Белом доме». Незадолго до этого Минфин США внёс Рамзана Кадырова в санкционный «список Магнитского». Вскоре глава Чечни завёл новый профиль, который также удалили. Первый аккаунт вернули, но теперь он тоже недоступен.

#новости #политика #instagram #facebook

Ольга Щербинина
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42 комментария
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Сергей Васильев

30

По всей Чечне в ответ запретили инстаграм. Человек с обнаруженным на телефоне инстаграмом получает 5 ударов плетью.

Ответить

Кисьпись

Сергей
4

kinky

Ответить

Evgenii Evgenii

24

По второму кругу:

Парламент Чечни в полном составе покидает…
Депутаты парламента Чечни решили удалить свои страницы в Instagram в ответ на блокировку…
iz.ru
Ответить

alex twit

Evgenii
13

Невосполнимая потеря для инсты в частности и всего мира в целом

Ответить

Антон Т

Evgenii
1
Ответить

Vladimir Vorobyev

6

Потому что нет суверенитета от США ни у одной страны, тем более у отдельных граждан (сколь ни были они одиозными)

Ответить

Evgenii Evgenii

Vladimir
4

НУ ПЕНДОСЫ. НУ ТУПЫЕ!!!
"За Кадырова и двор стреляю в упор!".

Ответить

Непрерывный чувак

Evgenii
1

Показалось, что вместе с ним там Зеленский.

Ответить

Yuri Miller

Vladimir
2

начало одной американской религиозной книги: нет суверена кроме США, могущественных и безжалостных)

Ответить

Быстрый диод

Vladimir
–1

Сейчас бы Кадырова защищать 

Ответить

alexferman

Быстрый
1

Плохих можно не защищать от несправедливости и беспредела?

Ответить

С Осмыслом

alexferman
2

конечно, они же плохие. защищать надо только хороших. кто хороший, решает лично комментатор.

Ответить

Горка Тлетов

alexferman
0

Беспредельщики стали жертвой "беспредела". Можно не защищать. 

Ответить

Vladimir Vorobyev

Горка
1

Неконсистентный подход.

Ответить

alexferman

Горка
0

Латентный тоталитарист детектед)

Ответить

Vladimir Vorobyev

Быстрый
0

Я его не защищаю, прочитай комментарий внимательнее

Ответить

Bulat Akhmetshin

6

А после первого удаления аккаунта в 2017 там же Кадыров рекламировал какой то чеченский аналог инстаграмма. Че не взлетел стартап?

Ответить

Ебаный Кошмар

Bulat
5

внезапно кадыров открыл для себя понятие «рыночек»

Ответить

Kyler

Bulat
1

Нет конечно, там какое то говноподелие, он ещё походу на одном сервере работал, после всплеска нагрузки сервис сдох

Ответить

Дурацкий Влад

4

Когда Кадырова удалят из жизни?

Ответить

Yuri Miller

Дурацкий
4

политическое убежище хочешь получить?

Ответить

Ler Ler

Yuri
6

через пять сек удалили из жизни Димитрия Орлова ( шутка)

Ответить

alex twit

Ler
0

да поскорее забанили бы 

Ответить

Ler Ler

alex
1

кого в бан то ??? сечина ?

Ответить

alex twit

Ler
0

игорян хуй с ним, я про димку

Ответить

kiselevde

4

Удолили дон

Ответить

Yuri Miller

2

Всё Цукерберг, бери уроки у мастера Соловьёва  в части отбивания молотка

Ответить

конгруэ́нтный

1

Цукерберга хрен заставишь извиняться да 

Ответить

Yuri Miller

конгруэ́нтный
0

на китайском ответит какую-то фигню

Ответить

Sniperidze

1

Как бы друзья Рамзана случайно не забанили Марка ... 

Ответить

Alexandr Strijov

1

А в инсте всех банят по точным критериям? Или это избирательная мера. Если второй случай, тогда инстаграм просто помойка ебаная. Как и Фейсбук.
Также еще и потому что написано это все криво кривыми обезьянами и по каким-то причинам у инсты до сих пор нет конкурентов

Ответить

Vladimir Vorobyev

Alexandr
0

Экосистема Фейсбука и правда отстой полный. 

Ответить

Газетный танк88

0

Зачем? По сути, Кадыров просто местечковый царёк, а его аккаунт типа развлекательного для большей части страны, хватило бы просто перевести его аккаунт в авторскую категорию, повесит плашку Юморист и всё.

Ответить

Orbital_Cat

Газетный
1

не надо популяризировать уродов...

Ответить

alex twit

0

Быстра ызвыныс э

Ответить

Костя Васильев

0

Тысяча извинений 

Ответить

Adir Hartmann

0

Всем офисом потом извинятся будут 

Ответить

Артем Пучков

0

Инстаграму стоит извиниться

Ответить

Ебаный Кошмар

0

Наконец-то блеать

Ответить

Владимир Опушко

0

Никогда такого не было и вот опять

Ответить

Евгений Долгий

0

Принудительно ссаживают с твиттерастической иглы.
Возрадуемся за вайнахов

Ответить

Собачий кубок

0

О Да! Кадыров пусть на туалетке свои фото печатает, как раз формат подходит. 

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