Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Инстаграме удалили из-за санкций против него. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании Facebook.

Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами.

Аккаунты Кадырова уже блокировали в 2017 году. Он связал это с «действиями покровителей соцсети в Белом доме». Незадолго до этого Минфин США внёс Рамзана Кадырова в санкционный «список Магнитского». Вскоре глава Чечни завёл новый профиль, который также удалили. Первый аккаунт вернули, но теперь он тоже недоступен.