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Власти двух штатов примут решение об использовании аппаратов после завершения расследования причин пожара в больницах Москвы и Петербурга.
Власти двух американских штатов — Нью-Йорка и Нью-Джерси — изъяли со складов поставленные Россией аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров в российских больницах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
В FEMA рассказали, что аппараты «Авента-М» Россия направила в США в конце апреля. В больницах их так и не начали использовать — ситуация с коронавирусом в штатах с того момента начала улучшаться.
Власти штатов вернули аппараты в FEMA «в качестве мер предосторожности». Они примут решение о «любом дальнейшем использовании» этих аппаратов после завершения расследования причин пожара в больницах Москвы и Петербурга.
Представители властей Нью-Йорка и Нью-Джерси рассказали BuzzFeed, что возвращают федеральным властям 45 аппаратов ИЛВ из России. В Нью-Джерси уточнили, что аппараты не использовались в основном из-за проблем совместимости электрических сетей: в США вместо стандарта напряжения в 220 вольт используется свой собственный — 110 вольт.
9 мая в московской больнице имени Спасокукоцкого произошёл пожар, в результате которого погиб один человек. 12 мая пожар произошёл в больнице Святого Георгия в Петербурге — там погибли пять человек. Источники ТАСС в правоохранительные органах заявили, что причиной этих пожаров стали аппараты ИВЛ, изготовленные на Уральском приборостроительном заводе. Сам производитель заявил, что возгорание аппаратов ИВЛ могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
Дурацкий Влад
Будет наказан Рамзан Кадыров
Продали дрисню какую-то, надеюсь для россии какие-нибудь санкции введут за это.
Но как же я обожаю комментарии россиян про то, что россиюшку пытаются очернить. Лол.
"С какой целью - Вам же за это не платят?"
Ну да, если б платили, — другое дело.
Дурацкий Влад
Надеюсь русских разбомбят напалмом за то, что они посмели продать американцам дрисню
Хороший завод
Только не Воронеж, пожалуйста. Мы и так под постоянными ковровыми бомбардировками неоригинальных комментаторов.