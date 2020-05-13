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Новости
Артём Мазанов
1934

В США изъяли со складов поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах. Их не использовали в клиниках Материал редакции

Власти двух штатов примут решение об использовании аппаратов после завершения расследования причин пожара в больницах Москвы и Петербурга.

15 комментариев
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Власти двух американских штатов — Нью-Йорка и Нью-Джерси — изъяли со складов поставленные Россией аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров в российских больницах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

В FEMA рассказали, что аппараты «Авента-М» Россия направила в США в конце апреля. В больницах их так и не начали использовать — ситуация с коронавирусом в штатах с того момента начала улучшаться.

В то время прогнозировалась жёсткая нехватка аппаратов ИВЛ в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, поэтому аппараты ИВЛ были доставлены на склады, принадлежащие властям этих двух штатов.

официальный представитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям

Власти штатов вернули аппараты в FEMA «в качестве мер предосторожности». Они примут решение о «любом дальнейшем использовании» этих аппаратов после завершения расследования причин пожара в больницах Москвы и Петербурга.

Представители властей Нью-Йорка и Нью-Джерси рассказали BuzzFeed, что возвращают федеральным властям 45 аппаратов ИЛВ из России. В Нью-Джерси уточнили, что аппараты не использовались в основном из-за проблем совместимости электрических сетей: в США вместо стандарта напряжения в 220 вольт используется свой собственный — 110 вольт.

9 мая в московской больнице имени Спасокукоцкого произошёл пожар, в результате которого погиб один человек. 12 мая пожар произошёл в больнице Святого Георгия в Петербурге — там погибли пять человек. Источники ТАСС в правоохранительные органах заявили, что причиной этих пожаров стали аппараты ИВЛ, изготовленные на Уральском приборостроительном заводе. Сам производитель заявил, что возгорание аппаратов ИВЛ могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.

#новости #сша

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15 комментариев
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Уголовный Паша

6

Будут ли наказаны главы контролирующих органов, которые сертифицировали этот ИВЛ? 

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Evgenii Evgenii

Уголовный
13

Так наоборот, премия.
Такой неликвид продать умудрились.

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Дурацкий Влад

Уголовный
0

Будет наказан Рамзан Кадыров

Ответить

Andre Macareno

Дурацкий
6

А извиняться будешь всё равно ты

Ответить

Evgenii Evgenii

7

Продали дрисню какую-то, надеюсь для россии какие-нибудь санкции введут за это.

Российская «гуманитарная помощь» США оказалась…
В среду, 1 апреля, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» отправился из подмосковной…
www.popmech.ru
Ответить

Evgenii Evgenii

Evgenii
4

Но как же я обожаю комментарии россиян про то, что россиюшку пытаются очернить. Лол.

Ответить

Kyler

Evgenii
1

Они настолько тупые, что не могут грамотно писать на русском языке и излагать свои мысли

Ответить

Пёс-рыцарь

Evgenii
0

"С какой целью - Вам же за это не платят?"

Ну да, если б платили, — другое дело.

Ответить

Дурацкий Влад

Evgenii
0

Надеюсь русских разбомбят напалмом за то, что они посмели продать американцам дрисню

Ответить

Evgenii Evgenii

Дурацкий
5

Уууу, порвался. Сбрасываю напалм на Орлова

Ответить

Хороший завод

Дурацкий
2

Только не Воронеж, пожалуйста. Мы и так под постоянными ковровыми бомбардировками неоригинальных комментаторов.

Ответить

Быстрый диод

3

Идиоты в очередной раз опозорились 

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Безопасный кавалер

2

Об этом не расскажут по ТВ. А о том, как круто помогли ненавистным пиндосам (у самих-то проблем нет) - рассказали. 

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Влада Кузьмина

0

.

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Артем Кихтёв

0

А уже есть результаты расследования?

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