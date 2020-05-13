Власти двух штатов примут решение об использовании аппаратов после завершения расследования причин пожара в больницах Москвы и Петербурга.

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Власти двух американских штатов — Нью-Йорка и Нью-Джерси — изъяли со складов поставленные Россией аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров в российских больницах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

В FEMA рассказали, что аппараты «Авента-М» Россия направила в США в конце апреля. В больницах их так и не начали использовать — ситуация с коронавирусом в штатах с того момента начала улучшаться.

В то время прогнозировалась жёсткая нехватка аппаратов ИВЛ в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, поэтому аппараты ИВЛ были доставлены на склады, принадлежащие властям этих двух штатов. официальный представитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям

Власти штатов вернули аппараты в FEMA «в качестве мер предосторожности». Они примут решение о «любом дальнейшем использовании» этих аппаратов после завершения расследования причин пожара в больницах Москвы и Петербурга.

Представители властей Нью-Йорка и Нью-Джерси рассказали BuzzFeed, что возвращают федеральным властям 45 аппаратов ИЛВ из России. В Нью-Джерси уточнили, что аппараты не использовались в основном из-за проблем совместимости электрических сетей: в США вместо стандарта напряжения в 220 вольт используется свой собственный — 110 вольт.