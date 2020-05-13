Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
6371

В Госдуму внесли законопроект о новых полномочиях полицейских: им разрешат вскрывать автомобили и проникать в жильё Материал редакции

Полиция также сможет обозначать места преступлений и массовых мероприятий «доступными средствами, в том числе визуальными».

109 комментариев
В закладки
Аудио
Фото TJ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ содержит положение о том, что полицейский не подлежит преследованию «за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции», если эти действия осуществлялись в рамках закона.

Обращение к полицейскому

При обращении к полицейскому граждан, сотрудник полиции теперь может требовать от них «назвать свои фамилию, имя и отчество», а также проверить документы.

Применение оружия

Полицейским разрешат при задержании применять оружие не только при попытке задерживаемого «приблизиться к сотруднику полиции или прикоснуться к его огнестрельному оружию», а также если он «совершает иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения».

Проникновение в жильё

Статью «Проникновение в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории» предлагают изменить так, что полицейские смогут проникать в жильё не только для задержания «лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления», а также тех, кто скрывается там с места совершения преступления или очевидцы указывают, что в действиях этих граждан имеются признаки преступления.

Личный досмотр

Проводить «личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр их транспортных средств» полицейские теперь смогут, если у них есть «основания полагать», что граждане имеют при себе оружие, патроны, наркотики, а также взрывчатые, психотропные и радиоактивные вещества. В действующей редакции закона у полиции должны были быть «данные о том», что граждане имеют при себе эти вещества и предметы.

Новая статья — «Вскрытие транспортного средства»

В закон вводится новая статья «Вскрытие транспортного средства» — по ней полиция сможет вскрывать автомобили и проникать в них для:

  • Спасения жизни граждан;
  • Пресечения преступления;

  • Обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;

  • Задержания подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, а также лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления, и (или) скрывающихся с места совершения ими такого деяния, и (или) лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших деяние, содержащее признаки преступления;
  • Для осмотра транспортного средства и (или) груза, если имеются основания полагать, что в транспортном средстве находятся без специального разрешения предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные;
  • Проверки сообщения об угрозе террористического акта;

  • Установления обстоятельств несчастного случая.

Перед вскрытием сотрудник полиции обязан представиться, назвать своё звание и причину вскрытия. Он может этого не делать, если «промедление создаёт угрозу жизни и здоровью сотрудника полиции или иных граждан». Если вскрытие осуществлялось без собственника транспортного средства, его должны предупредить в течение 24 часов, полиция также будет не допускать посторонних лиц в автомобиль, пока не приедет владелец.

Полицейский не будет нести ответственности за вред, причиненный при вскрытии транспортного средства, если эта мера применялась на законных основаниях.

Оцепление жилых домов и других зданий

Полицейских хотят наделить правом «проводить оцепление территории, жилых помещении, строении и других объектов по решению руководителя территориального органа». МВД сможет делать это при розыске, преследовании и «проведении мероприятий по предупреждению и пресечению массовых беспорядков и иных действий, нарушающих права и свободы граждан». Сейчас полицейские могут делать это только «при необходимости предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, которые не могут быть защищены иным способом».

В зоне таких оцеплений полиция сможет осматривать граждан, транспортных средств и перевозимых грузов, а также вещи, находящиеся в оцеплении. Если человек откажется от осмотра, полицейские смогут не пустить его на территорию или не выпустить за периметр оцепления.

Действующий закон даёт полицейским право блокировать «участки местности».

Ограждение митингов

Полицейских наделят правом «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными, места совершения преступлении, административных правонарушении, места происшествии, места проведения публичных и массовых мероприятии, территории и объекты, нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности, а также осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов».

#новости #полиция #право

Артём Мазанов PLUS
+108 748
🦠
14
36
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 109, "likes": 36, "favorites": 14, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 168572, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 13 May 2020 14:07:51 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
109 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Блаженный колос

80

А право первой брачной ночи как скоро введут для силовиков?

Ответить

Артем Пучков

Блаженный
6

Я думаю сторонники Путина в очередь выстроятся

Ответить

Александр Коржуев

Артем
1

никто:
Омоновец -"тут был пиздец" и .... обоссал тело, а в протоколе написал, что обозначил место преступления

Ответить

Владимир Василенко

Блаженный
4

Спасибо за идею

Ответить

Alexander Petcoglo

29

Какие-то гибридные хунвейбины. Осталось добавить полномочия требовать пояснить за внешний вид, музыку, которую слушаешь, подписки в твиттере или телеграме.

Ответить

Petr

Alexander
5

Меня как-то обшмонали, пояснив это тем, что такие рубахи яркие носят наркоманы

Ответить

Skoi Skoi

Alexander
1

Вспомнил детство :)

Ответить

Agent_J

Skoi
2

Помню основной доёб был "за кого болеешь?"
Всегда говорил, что за сборную =)

Ответить

Sakari Sauso

Agent_J
2

Видимо московская тема, в питере только один вариант) а вот за музло спрашивали

Ответить

Белорусский Кирилл

Alexander
1

За подписки в телеграме уже требуют пояснить.

https://www.tjournal.ru/77908

Ответить

Белорусский Кирилл

27

Пиздец. И это стерпим. Все прямо как в США с той лишь разницей, что в США у людей есть права, в том числе право на ношение оружия. 

Ответить

Нуоа Лвлсо

Белорусский
–13

Если в России разрешить владение оружием, то тебя ёбнет какой-нибудь Ара, и полиция сделает ему ровно нихуя. Я не пессимист, но разрешать владение оружием в условиях, когда можешь отъехать в места не столь отдалённые только за то, что защищался при ограблении/избиении/etc, и порезал нападавшему пальчик - такое себе. До тех пор, пока не будет нормальных законов.

Ответить

Белорусский Кирилл

Нуоа
19

Тот самый Ара, который прямо сейчас ходит с позолоченным пистолетом?

Если разрешить владение оружием, то у меня будет возможность защититься от ары с пистолетом.

Ответить

Игорь Рачук

Белорусский
5

И Ара будет себя со стволом чувствовать менее борзо, когда его тоже могут нахрен шлёпнуть.

Ответить

alexferman

Белорусский
–1

Если разрешить владение оружием, то у меня будет возможность защититься от ары с пистолетом

Ара, если этого захочет, тебя пристрелит ещё до того, как ты свой пестик из сумочки вытащишь. Фантазии любителей короткоствола это просто угар какой-то. Мнят себя поголовно самыми быстрыми на Диком Западе.

Ответить

Белорусский Кирилл

alexferman
3

Еще раз, у Ары сейчас оружие и так есть, он меня и без того может пристрелить, но в случае, если у меня будет оружие, мои шансы повысятся. А оружие у населения нужно в первую очередь не для самообороны, а для гражданского самосознания, чтобы каждый раз, когда депутаты решат принять какой-нибудь идиотский законопроект, их ждал бы такой митинг у госдумы:

Ответить

alexferman

Белорус…
1

у Ары сейчас оружие и так есть

С чего ты это взяла? У подавляющего большинства уличных преступников и отморозков никакого оружия нет.

А оружие у населения нужно в первую очередь не для самообороны, а для гражданского самосознания

Гражданское самосознание развивается там, где развиты демократические институты. А не там где люди с фаллическими девайсами играются.

Ответить

Белорусский

alexfer…
0

Речь шла об Арах с кавказа, у них есть оружие. Да с уличными гопниками ситуация другая, но опять же, у меня нет возможности от них защититься, даже при условии, что у них нет оружия.

Гражданское самосознание развивается там, где развиты демократические институты

Да и эти демократические институты невозможно создать, если у полицейских есть право применять оружие к митингующим. 

Ответить

alexferman

Белорус…
0

Да и эти демократические институты невозможно создать, если у полицейских есть право применять оружие к митингующим

Путаешь причину со следствием.

Ответить

Константин Курасов

alexferman
0

Так-то можно натрениться как Джерри Микулек и шатать Ар пачками

Ответить

Белорусский Кирилл

Нуоа
1

Но да, понятное дело, что разрешать оружие нужно совместно с введением права на защиту собственности и с правом на самооборону.

Ответить

Безопасный кавалер

Нуоа
1

Я не сторонник легализации оружия, и никто не говорит о том, что полиция будет вести себя прилично и сажать только за дело.

Но речь о том, что когда условный гопник или мажор знает что ты его можешь пристрелить, он станет реже нарываться, ибо тот факт что его батя тебя посадит это конечно приятно, но жизнь дороже.

Ответить

Кисьпись

Белорусский
3

*У белых людей.

Ответить

Игорь Рачук

Кисьпись
0

)))))
Просто у людей! Тут всё верно и поправлять не надо!

Ответить

Sakari Sauso

Белорусский
2

Если у всех вокруг будут стволы, тебе будет спокойнее по улицам ходить?

Ответить

Белорусский Кирилл

Sakari
6

Да.

Ответить

Sakari Sauso

Белорусский
0

пиздишь)

Ответить

Белорусский Кирилл

Sakari
1

Я вешу меньше 50 кг, практически каждый встречный на улице имеет передо мной физическое преимущество. Конечно же мне было бы комфортнее ходить по улице, если бы у меня было оружие. Более того, я и так всегда хожу с перцовым баллончиком и неоднократно его применяла.

Ответить

Doktor

Белорус…
0

На ком?

Ответить

Белорусский

Doktor
0

На людях, ограничивающих мою свободу передвижения.

Ответить

Yuriy Klyahin

Белорус…
0

На полицейских?

Ответить

alexferman

Белорус…
–1

Мы как-то в компании моделировали нападение крупного мужика на девушку, у которой в сумочке лежит баллончик. С целью донести до тянок, что наличие средства самозащиты само по себе не защищает от опасности. Так вот, в 6 случаев из 10 я без особого труда заблокировал все попытки тянок дотянутся до условного оружия. И то в 4 случаях сфейлил потому что пьян был.

Ответить

Сергей Сайганов

alexfer…
0

Вопрос тренировки девушек, и только. Понятное дело, если ты купил нечто и ни разу не пользовался - то хера ты потом сделаешь. Но натренировать нужный скилл и утрамбовывать после этого недругов - лишь вопрос времени, практики и желания

Ответить

alexferman

Сергей
0

Вопрос тренировки девушек, и только

и только

Ну да, всего-то мелочь)

А теперь - ровно то же самое, но плюс знание у преступника/отморозка о том, что у многих людей есть оружие. Как думаешь, будет он действовать так же расслабленно и нежно, как раньше? Знаешь, если у меня вот появится нужда кого-то ограбить на улице, я подкараулю такую вот Настю и просто посильнее ёбну ей по башне чем-нибудь тяжёлым сзади. Лучше отъехать на зону за нанесение тяжкого вреда, повлёкшего смерть по неосторожности, чем отъехать на кладбище от пистолетной пули. Элементарная арифметика. Наяривающие на короткоствол чудики этого почему-то не понимают.

Ответить

Евгений Большаков

26

т.е. если у полицейского есть «основания полагать» (ему захотелось/показалось/соседка сказала), то:
- можно провести личный досмотр;
- проникнуть в твою квартиру;
- вскрыть автомобиль
При этом ответственность ни за вред имуществу, ни за действия полицейский не несёт. 

А если ты с чем-то несогласен, то он может применить оружие.

Пиздец. 

Ответить

Одинаковый историк

Евгений
2

если у полицейского есть «основания полагать» (ему захотелось/показалось/соседка сказала) что у тебя лишний смартфон, компьютер, автомобиль, квартира, то:.........

Ответить

Mike

23

 совершает иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения

Пьет воду из стаканчика?

Ответить

Alexander Petcoglo

Mike
3

Да просто вышел из дома.

Ответить

Андрей Рядькин

14

Как только властелин обнулиться начнётся пиздец

Ответить

Быстрый диод

12

Вот это вообще кайф 

«Поправки также содержат положение о том, что сотрудник полиции не подлежит преследованию «за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции». 

Ответить

Mezzo Deesa

Быстрый
5

Поправками обяжут население носить с собой бутылки.

Ответить

Alexander Pikalyov

13

Знаете блядь что, нацизм тоже был законен. Написанные хуй знает как дискриминационные законы не значат, что они легитимны и должны беспрекословно признаваться.

Ответить

Матвей Синицин

10
Ответить

Mezzo Deesa

Матвей
7

В 1984 всё гораздо цивилизованнее.
Реальность как всегда превосходит любые выдумки.

Ответить

Белорусский Кирилл

9

Ну и конечно же такой законопроект нужно вынести именно во время карантина, когда запрещено выходить на улицу.

Ответить

Развитый будильник

8

«совершает иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения»

Формулировка отправилась в свободное плаванье

Ответить

Ivan Hohanov

Развитый
2

посмотрел без уважения - по ебалу дубинкой

Ответить

White Rabbit

7

Раньше в законе была прописана презумпция невиновности, теперь закон прописывает, что ты какой-то узник концлагеря))

Из режущего глаза:

1) При обращении мент требует представиться и показать документы. Ок. На улице совершено преступление, а ты либо решишь не сообщать о нем ибо нет документов. Либо поедишь на три часа в отдел устанавливать личность. Если ты, допустим, таджик или хохол (т.е. имеются косяки с доками), то о преступлениях заявлять не будешь.
Абсурд на уровне: "девушки подверглись сексуальному насилию, подошли к полицейскому а тот составил протокол о нарушении самоизоляции на них".

2) Раньше личный досмотр проводить имели право только в трех случаях:
- Ты совершил правонарушение и есть док-ва
- Ты сбежал из дурки
- Ты находишься в розыске и есть ориентировка
И все менты на вокзалах, на улице и прочие, желающие содрать с тебя бабло сразу становились на место о их упоминании и волшебном упоминании прокуратуры.

Теперь они имеют право проводить досмотр, просто потому-что им что-то показалось (не выполнили план по собранному баблу). Грубо говоря, раньше только не знающие своих прав попадали, теперь попадать будут все. 

3) Применение оружия, видимо, подводят под американский стандарт, тип в Америке стреляют в негров, а чем мы хуже? У нас целая страна негров-терпил ))

4) Раньше войти в квартиру имели право только если ты совершил правонарушение. Теперь могут только потому "очевидцы указывают, что в действиях этих граждан имеются признаки преступления." т.е. соседям показалось, что ты мутный какой-то. Т.е. раньше, если ты ничего не совершал, но они хотели войти то спрашивали "Можем ли мы войти осмотреться" и ты имел право отказать. Теперь они сами решают заходить или нет )))

Ответить

Неизбежный ГОСТ

6

Считаю, что этот закон нарушает права неприкосновенности. Вообще не понимаю как его могли внести на обсуждение. 

Ответить

I A

Неизбежный
0

Так, что по понятиям живем, а не по законам. И уже давно.

Ответить

hyposlasher

5

 При обращении к полицейскому граждан, сотрудник полиции теперь может требовать от них «назвать свои фамилию, имя и отчество», а также проверить документы.

Раньше это было обязанностью полицейских

Ответить

Alex Dark

2

А можно расшифровать выделенный пункт?
Совершать иные действия, это пёрнуть,чихнуть,закашлять?

Ответить

Артём Мазанов

Alex
5

Расшифровки нет

Ответить

Максим Шпилёв

Артём
15

ради этого же и задумывалось

Ответить

Mezzo Deesa

Артём
2

Также и "обязан иметь паспорт" всегда приводит к задержанию если паспорта нет с собой.

Ответить

Михаил Зинчук

Alex
1

любое твоё действие, которые позволит тебя подстрелить и оправдать сотрудника

Ответить

Dante Havershim

Alex
0

6 грамм на 6 грамм, штош справедливо

Ответить

Рома Климов

4

В России теперь действует презумпция виновности или что???

Ответить

Одинаковый историк

Рома
1

Проснулся

Ответить

Рома Климов

Одинаковый
0

Где можно повлиять на отмену этого законопроекта?

Ответить

Одинаковый историк

Рома
1

Есть такое ощущение, что нигде - особенно учитывая ситуацию.
Онлайн-митинги и петиции тут точно не помогут.

Ответить

Гигантский завод

Одинаковый
0

Петиции помогли бы, если бы за них подписалось хотя бы десять-пятнадцать миллионов.
Но - страна рабов, хорошо если тысяч сто наберётся за такую.

Ответить

Mezzo Deesa

4

В следующеем выпуске новостей лебедев радостно будет рассказывать, как в америке его полицейские насиловали каждый день, а в рассеюшке наоборот полиция сама мягкая и пушистая.

Ответить

alexferman

3

Короче, я так понял, если в России к тебе подходит мент - лучше его сразу завалить наглухо?

Ответить

Сергей Воробьёв

1

 «совершает иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения» Охуели мрази там?

Ответить

Знаменитый супер_стар

Сергей
6

 Охуели мрази там?

Похоже на угрозу нападения..

Ответить

Сергей Воробьёв

Знаменитый
0

бля

Ответить

Знаменитый супер_стар

2

 Полицейских наделят правом «обозначать доступными средствами ... а также осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов».

Бутылками с шампанским?

Ответить

Mike

2

 Вскрытие транспортного средства» — по ней полиция сможет вскрывать автомобили и проникать в них для...

Спасибо, уже понятно, для чего.

Ответить

Ivan

2

Как только полицейского вызываешь порешать проблему с ебцчими соседями, полномочия сразу куда то улетучиваются)
Чтобы дело хотя бы отправить в суд надо минимум 3 свидетеля))
Но все заканчивается на установлении личности, они не могут сделать))
А тут прям фантастика

Ответить

Jan Iwanow

2

Следующий шаг — копию ключей относить в полицию?

Ответить

Алексей Алексеев

2

Помню, совсем недавно пугали, что при ЧС полицай смогу вламываться куда угодно и досматривать что угодно. И теперь мы постоянно будем жить при режиме ЧС

Ответить

Роман Вейнгард

2

смогут досмотреть автотранспорт без владельца?)Да к прибытию владельца в тачке помимо левого оружия и наркотиков будет ещё пара «глухарей»,«висяков» и пара-тройка террористических планов по захвату мира)))

Ответить

Sakari Sauso

2

О Господи, он собирается на нас напасть!

Ответить

Сергей Леонов

–26

Честному человеку бояться нечего. Не согласны, есть прокуратура. А возбудились те, по ком лесоповал лет двадцать, как плачет.

Ответить

Андрей Ионов

Сергей
6

Eblan

Ответить

Белорусский Кирилл

Сергей
6

Поздравляю с первым комментарием!

Ответить

Одинаковый историк

Сергей
2

Трупам прокуратура не помощник

Ответить

Рамиль Газетдинов

Сергей
0

вы откуда такой наивный вылезли?

Ответить

Пожилой Мартингал

1

 При обращении к полицейскому граждан, сотрудник полиции теперь может требовать от них «назвать свои фамилию, имя и отчество»

Представся либерашка

Ответить

Андрей Ионов

0

Какие права ест у людей не имеющих отношения к силовым структурам?

Ответить

Белорусский Кирилл

Андрей
4

Право служить товарищу в погонах и право переписать на него всю свою собственность.

Ответить

Знаменитый супер_стар

Андрей
1

Право плотить нологи

Ответить

Рамиль Газетдинов

Андрей
0

право знать свои обязанности

Ответить

Wilhelm

1

Да, они oxуели.
А что мы сделаем?

Ответить

Гигантский завод

Wilhelm
1

Мы напишем в интернете остроумный комментарий.

Ответить

I A

Wilhelm
0

Хороший, верный вопрос.

Ответить

andorus

1

Что за ебень, тоесть если моя соседка скажет, что какой то красавчик хуйнул ей машину на парковке, то мусор ко мне в квартиру может заломиться? 

Ответить

Pavel Zyukin

andorus
1
Ответить

Илья Политов

andorus
0

полиция дтп занимается?

Ответить

andorus

Илья
1

Ей скоро, сексом, прости, с твоей жёпой разрешат заниматься. Так что хз 

Ответить

Илья Политов

andorus
0

 Так что хз

сейчас ДТП занимается ГИБДД. Сексом с жопами им и сейчас никто не запрещает заниматься, так же как впрочем и тебе, разве нет?

Ответить

Гигантский завод

andorus
0

Зачем соседка?
У сотрудника полиции может просто ВОЗНИКНУТЬ ПОДОЗРЕНИЕ, что в твоей квартире совершается правонарушение.
Нет оснований не доверять сотруднику полиции.

Ответить

Mike

1

 Он может этого не делать, если «промедление создаёт угрозу жизни и здоровью сотрудника полиции или иных граждан»

..."участился пульс, заболела голова, пришлось вскрывать без оформления"

Ответить

Кисьпись

1

Welcome to the United States. Прям 1 в 1 калька.

Ответить

Сергей Громов

–7

давайте, почему нет? мы не против

Ответить

Белорусский Кирилл

Сергей
0

Товарищ майор..

Ответить

Mezzo Deesa

Белорусский
2

Я кажется понимаю его мысль: типа пускай вообще разрешат насиловать и убивать (и даже план поставят), чтобы обойти эффект варения лягушки.

Чтобы уже даже самый тупой ватник-сталинизд всё понял, когда у него будет дубинка в трахее, что пора бы перестать терпеть.

Ответить

alexferman

Mezzo
0

ватник-сталинизд всё понял

Шутка дня

Ответить

Гигантский завод

Mezzo
0

Даже если у тупого ватника-сталинизда окажется дубинка в трахее - он просто начнёт томно постанывать и улыбаться уголками губ.

Ответить

Всевозможный торшер

0
Ответить

Овжешко Пожежниченко

0

Для стабильности - самое то. А не то всякая оппозиция еще госдепу продастся.

Ответить

Alexander Ulyanov

0

При обращении к полицейскому граждан, сотрудник полиции теперь может требовать от них «назвать свои фамилию, имя и отчество»  - это скорее всего позволит человека по голосу идентифицировать (сейчас в различных банках это уже давно используется)

Ответить

Kris

0

Полицейское государство

Ответить

Рекламный алмаз

0

Пиздос какой-то

Ответить

Собачий кубок

0

Хаха, хоть один человек выйдет на улицу?) 

Ответить

Гигантский завод

0

В тридцатые годы в советском союзе именно так и начинался большой террор.
Делу революции некогда было обсуждать "невиновность".
Поэтому революционные чекисты могли застрелить любого, просто чтобы забрать часы или сапоги, а потом оправдать это "революционной необходимостью уничтожить буржуя-вредителя".
Конечно, у новой власти "не было оснований не доверять сотруднику".

Ответить

Denis Denis

0

Увы, в условиях, когда в полиции служат не самые адекватные и умные представители гражданского общества, "основания полагать" будут возникать даже тогда, когда их нет

Ответить

Пётр Орлов

0

Долго ответочка за Нургалиева ехала. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России снова зафиксировали более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число заражённых — 221 тысяча
Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся.
184
Новости
Путин не стал продлевать режим нерабочих дней — с 12 мая он прекращается
Президент заявил, что Россия «подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений».
398
Новости
В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий оскорбления в интернете к публичным — со штрафом в 5-10 тысяч рублей
Документ также вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
171
Популярное за три дня
Животные
19
Животные
Этот собакен знает толк в хорошей фотографии
14
Новости
Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом
Жену Пескова Татьяну Навку тоже госпитализировали с Covid-19.
304
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Рамиль Газетдинов

В Госдуму внесли законопроект о…

Serg Bootlegger

Правительство отказалось от…

Виктор Ганелес

Человек-человек смотрит…

Екатерина Кузнецова

TJ смотрит: 10 «классических…

Авдеев

Архангельская область и…

Рамиль Газетдинов

В Госдуму внесли законопроект о…

Dmitriy Volkov

«Раньше жили как-то, не…

Поменял Никнейм

Дуров объявил о закрытии…

Олег Ивахнов

«Раньше жили как-то, не…

Екатерина Кузнецова

TJ смотрит: 10 «классических…

Олег Ивахнов

«Раньше жили как-то, не…

Dmitriy Volkov

«Раньше жили как-то, не…

Екатерина Кузнецова

TJ смотрит: 10 «классических…

Олег Ивахнов

«Раньше жили как-то, не…

Граф Хрущёв

Владимир Маркони станет новым…

Екатерина Кузнецова

TJ смотрит: 10 «классических…

Александра Утёнкова

Человек-человек смотрит…

alexferman

В Госдуму внесли законопроект о…

Dmitriy Volkov

«Раньше жили как-то, не…

Рамиль Газетдинов

Усыновившая темнокожего ребёнка…