Полиция также сможет обозначать места преступлений и массовых мероприятий «доступными средствами, в том числе визуальными».

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Фото TJ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ содержит положение о том, что полицейский не подлежит преследованию «за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции», если эти действия осуществлялись в рамках закона.

Обращение к полицейскому

При обращении к полицейскому граждан, сотрудник полиции теперь может требовать от них «назвать свои фамилию, имя и отчество», а также проверить документы.

Применение оружия

Полицейским разрешат при задержании применять оружие не только при попытке задерживаемого «приблизиться к сотруднику полиции или прикоснуться к его огнестрельному оружию», а также если он «совершает иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения».

Проникновение в жильё

Статью «Проникновение в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории» предлагают изменить так, что полицейские смогут проникать в жильё не только для задержания «лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления», а также тех, кто скрывается там с места совершения преступления или очевидцы указывают, что в действиях этих граждан имеются признаки преступления.

Личный досмотр

Проводить «личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр их транспортных средств» полицейские теперь смогут, если у них есть «основания полагать», что граждане имеют при себе оружие, патроны, наркотики, а также взрывчатые, психотропные и радиоактивные вещества. В действующей редакции закона у полиции должны были быть «данные о том», что граждане имеют при себе эти вещества и предметы.

Новая статья — «Вскрытие транспортного средства»

В закон вводится новая статья «Вскрытие транспортного средства» — по ней полиция сможет вскрывать автомобили и проникать в них для:

Спасения жизни граждан;

Пресечения преступления;

Обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;

Задержания подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, а также лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления, и (или) скрывающихся с места совершения ими такого деяния, и (или) лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших деяние, содержащее признаки преступления;

Для осмотра транспортного средства и (или) груза, если имеются основания полагать, что в транспортном средстве находятся без специального разрешения предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные;

Проверки сообщения об угрозе террористического акта;

Установления обстоятельств несчастного случая.

Перед вскрытием сотрудник полиции обязан представиться, назвать своё звание и причину вскрытия. Он может этого не делать, если «промедление создаёт угрозу жизни и здоровью сотрудника полиции или иных граждан». Если вскрытие осуществлялось без собственника транспортного средства, его должны предупредить в течение 24 часов, полиция также будет не допускать посторонних лиц в автомобиль, пока не приедет владелец.

Полицейский не будет нести ответственности за вред, причиненный при вскрытии транспортного средства, если эта мера применялась на законных основаниях.

Оцепление жилых домов и других зданий

Полицейских хотят наделить правом «проводить оцепление территории, жилых помещении, строении и других объектов по решению руководителя территориального органа». МВД сможет делать это при розыске, преследовании и «проведении мероприятий по предупреждению и пресечению массовых беспорядков и иных действий, нарушающих права и свободы граждан». Сейчас полицейские могут делать это только «при необходимости предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, которые не могут быть защищены иным способом».

В зоне таких оцеплений полиция сможет осматривать граждан, транспортных средств и перевозимых грузов, а также вещи, находящиеся в оцеплении. Если человек откажется от осмотра, полицейские смогут не пустить его на территорию или не выпустить за периметр оцепления.

Действующий закон даёт полицейским право блокировать «участки местности».

Ограждение митингов