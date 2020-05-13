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Полиция также сможет обозначать места преступлений и массовых мероприятий «доступными средствами, в том числе визуальными».
Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Документ содержит положение о том, что полицейский не подлежит преследованию «за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции», если эти действия осуществлялись в рамках закона.
При обращении к полицейскому граждан, сотрудник полиции теперь может требовать от них «назвать свои фамилию, имя и отчество», а также проверить документы.
Полицейским разрешат при задержании применять оружие не только при попытке задерживаемого «приблизиться к сотруднику полиции или прикоснуться к его огнестрельному оружию», а также если он «совершает иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения».
Статью «Проникновение в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории» предлагают изменить так, что полицейские смогут проникать в жильё не только для задержания «лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления», а также тех, кто скрывается там с места совершения преступления или очевидцы указывают, что в действиях этих граждан имеются признаки преступления.
Проводить «личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр их транспортных средств» полицейские теперь смогут, если у них есть «основания полагать», что граждане имеют при себе оружие, патроны, наркотики, а также взрывчатые, психотропные и радиоактивные вещества. В действующей редакции закона у полиции должны были быть «данные о том», что граждане имеют при себе эти вещества и предметы.
В закон вводится новая статья «Вскрытие транспортного средства» — по ней полиция сможет вскрывать автомобили и проникать в них для:
Обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;
Установления обстоятельств несчастного случая.
Перед вскрытием сотрудник полиции обязан представиться, назвать своё звание и причину вскрытия. Он может этого не делать, если «промедление создаёт угрозу жизни и здоровью сотрудника полиции или иных граждан». Если вскрытие осуществлялось без собственника транспортного средства, его должны предупредить в течение 24 часов, полиция также будет не допускать посторонних лиц в автомобиль, пока не приедет владелец.
Полицейский не будет нести ответственности за вред, причиненный при вскрытии транспортного средства, если эта мера применялась на законных основаниях.
Полицейских хотят наделить правом «проводить оцепление территории, жилых помещении, строении и других объектов по решению руководителя территориального органа». МВД сможет делать это при розыске, преследовании и «проведении мероприятий по предупреждению и пресечению массовых беспорядков и иных действий, нарушающих права и свободы граждан». Сейчас полицейские могут делать это только «при необходимости предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, которые не могут быть защищены иным способом».
В зоне таких оцеплений полиция сможет осматривать граждан, транспортных средств и перевозимых грузов, а также вещи, находящиеся в оцеплении. Если человек откажется от осмотра, полицейские смогут не пустить его на территорию или не выпустить за периметр оцепления.
Действующий закон даёт полицейским право блокировать «участки местности».
Полицейских наделят правом «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными, места совершения преступлении, административных правонарушении, места происшествии, места проведения публичных и массовых мероприятии, территории и объекты, нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности, а также осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов».
Я думаю сторонники Путина в очередь выстроятся
никто:
Омоновец -"тут был пиздец" и .... обоссал тело, а в протоколе написал, что обозначил место преступления
Какие-то гибридные хунвейбины. Осталось добавить полномочия требовать пояснить за внешний вид, музыку, которую слушаешь, подписки в твиттере или телеграме.
Видимо московская тема, в питере только один вариант) а вот за музло спрашивали
Белорусский Кирилл
За подписки в телеграме уже требуют пояснить.
Если в России разрешить владение оружием, то тебя ёбнет какой-нибудь Ара, и полиция сделает ему ровно нихуя. Я не пессимист, но разрешать владение оружием в условиях, когда можешь отъехать в места не столь отдалённые только за то, что защищался при ограблении/избиении/etc, и порезал нападавшему пальчик - такое себе. До тех пор, пока не будет нормальных законов.
Тот самый Ара, который прямо сейчас ходит с позолоченным пистолетом?
Если разрешить владение оружием, то у меня будет возможность защититься от ары с пистолетом.
И Ара будет себя со стволом чувствовать менее борзо, когда его тоже могут нахрен шлёпнуть.
Если разрешить владение оружием, то у меня будет возможность защититься от ары с пистолетом
Ара, если этого захочет, тебя пристрелит ещё до того, как ты свой пестик из сумочки вытащишь. Фантазии любителей короткоствола это просто угар какой-то. Мнят себя поголовно самыми быстрыми на Диком Западе.
Белорусский Кирилл
Еще раз, у Ары сейчас оружие и так есть, он меня и без того может пристрелить, но в случае, если у меня будет оружие, мои шансы повысятся. А оружие у населения нужно в первую очередь не для самообороны, а для гражданского самосознания, чтобы каждый раз, когда депутаты решат принять какой-нибудь идиотский законопроект, их ждал бы такой митинг у госдумы:
у Ары сейчас оружие и так есть
С чего ты это взяла? У подавляющего большинства уличных преступников и отморозков никакого оружия нет.
А оружие у населения нужно в первую очередь не для самообороны, а для гражданского самосознания
Гражданское самосознание развивается там, где развиты демократические институты. А не там где люди с фаллическими девайсами играются.
Белорусский
Речь шла об Арах с кавказа, у них есть оружие. Да с уличными гопниками ситуация другая, но опять же, у меня нет возможности от них защититься, даже при условии, что у них нет оружия.
Гражданское самосознание развивается там, где развиты демократические институты
Да и эти демократические институты невозможно создать, если у полицейских есть право применять оружие к митингующим.
Да и эти демократические институты невозможно создать, если у полицейских есть право применять оружие к митингующим
Путаешь причину со следствием.
Так-то можно натрениться как Джерри Микулек и шатать Ар пачками
Но да, понятное дело, что разрешать оружие нужно совместно с введением права на защиту собственности и с правом на самооборону.
Безопасный кавалер
Я не сторонник легализации оружия, и никто не говорит о том, что полиция будет вести себя прилично и сажать только за дело.
Но речь о том, что когда условный гопник или мажор знает что ты его можешь пристрелить, он станет реже нарываться, ибо тот факт что его батя тебя посадит это конечно приятно, но жизнь дороже.
*У белых людей.
Если у всех вокруг будут стволы, тебе будет спокойнее по улицам ходить?
Да.
пиздишь)
Я вешу меньше 50 кг, практически каждый встречный на улице имеет передо мной физическое преимущество. Конечно же мне было бы комфортнее ходить по улице, если бы у меня было оружие. Более того, я и так всегда хожу с перцовым баллончиком и неоднократно его применяла.
Белорусский
На людях, ограничивающих мою свободу передвижения.
Мы как-то в компании моделировали нападение крупного мужика на девушку, у которой в сумочке лежит баллончик. С целью донести до тянок, что наличие средства самозащиты само по себе не защищает от опасности. Так вот, в 6 случаев из 10 я без особого труда заблокировал все попытки тянок дотянутся до условного оружия. И то в 4 случаях сфейлил потому что пьян был.
Вопрос тренировки девушек, и только. Понятное дело, если ты купил нечто и ни разу не пользовался - то хера ты потом сделаешь. Но натренировать нужный скилл и утрамбовывать после этого недругов - лишь вопрос времени, практики и желания
Вопрос тренировки девушек, и только
и только
Ну да, всего-то мелочь)
А теперь - ровно то же самое, но плюс знание у преступника/отморозка о том, что у многих людей есть оружие. Как думаешь, будет он действовать так же расслабленно и нежно, как раньше? Знаешь, если у меня вот появится нужда кого-то ограбить на улице, я подкараулю такую вот Настю и просто посильнее ёбну ей по башне чем-нибудь тяжёлым сзади. Лучше отъехать на зону за нанесение тяжкого вреда, повлёкшего смерть по неосторожности, чем отъехать на кладбище от пистолетной пули. Элементарная арифметика. Наяривающие на короткоствол чудики этого почему-то не понимают.
т.е. если у полицейского есть «основания полагать» (ему захотелось/показалось/соседка сказала), то:
- можно провести личный досмотр;
- проникнуть в твою квартиру;
- вскрыть автомобиль
При этом ответственность ни за вред имуществу, ни за действия полицейский не несёт.
А если ты с чем-то несогласен, то он может применить оружие.
Пиздец.
Одинаковый историк
если у полицейского есть «основания полагать» (ему захотелось/показалось/соседка сказала) что у тебя лишний смартфон, компьютер, автомобиль, квартира, то:.........
совершает иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения
Пьет воду из стаканчика?
Знаете блядь что, нацизм тоже был законен. Написанные хуй знает как дискриминационные законы не значат, что они легитимны и должны беспрекословно признаваться.
В 1984 всё гораздо цивилизованнее.
Реальность как всегда превосходит любые выдумки.
Раньше в законе была прописана презумпция невиновности, теперь закон прописывает, что ты какой-то узник концлагеря))
Из режущего глаза:
1) При обращении мент требует представиться и показать документы. Ок. На улице совершено преступление, а ты либо решишь не сообщать о нем ибо нет документов. Либо поедишь на три часа в отдел устанавливать личность. Если ты, допустим, таджик или хохол (т.е. имеются косяки с доками), то о преступлениях заявлять не будешь.
Абсурд на уровне: "девушки подверглись сексуальному насилию, подошли к полицейскому а тот составил протокол о нарушении самоизоляции на них".
2) Раньше личный досмотр проводить имели право только в трех случаях:
- Ты совершил правонарушение и есть док-ва
- Ты сбежал из дурки
- Ты находишься в розыске и есть ориентировка
И все менты на вокзалах, на улице и прочие, желающие содрать с тебя бабло сразу становились на место о их упоминании и волшебном упоминании прокуратуры.
Теперь они имеют право проводить досмотр, просто потому-что им что-то показалось (не выполнили план по собранному баблу). Грубо говоря, раньше только не знающие своих прав попадали, теперь попадать будут все.
3) Применение оружия, видимо, подводят под американский стандарт, тип в Америке стреляют в негров, а чем мы хуже? У нас целая страна негров-терпил ))
4) Раньше войти в квартиру имели право только если ты совершил правонарушение. Теперь могут только потому "очевидцы указывают, что в действиях этих граждан имеются признаки преступления." т.е. соседям показалось, что ты мутный какой-то. Т.е. раньше, если ты ничего не совершал, но они хотели войти то спрашивали "Можем ли мы войти осмотреться" и ты имел право отказать. Теперь они сами решают заходить или нет )))
При обращении к полицейскому граждан, сотрудник полиции теперь может требовать от них «назвать свои фамилию, имя и отчество», а также проверить документы.
Раньше это было обязанностью полицейских
А можно расшифровать выделенный пункт?
Совершать иные действия, это пёрнуть,чихнуть,закашлять?
Также и "обязан иметь паспорт" всегда приводит к задержанию если паспорта нет с собой.
любое твоё действие, которые позволит тебя подстрелить и оправдать сотрудника
В России теперь действует презумпция виновности или что???
Проснулся
Где можно повлиять на отмену этого законопроекта?
Есть такое ощущение, что нигде - особенно учитывая ситуацию.
Онлайн-митинги и петиции тут точно не помогут.
Гигантский завод
Петиции помогли бы, если бы за них подписалось хотя бы десять-пятнадцать миллионов.
Но - страна рабов, хорошо если тысяч сто наберётся за такую.
В следующеем выпуске новостей лебедев радостно будет рассказывать, как в америке его полицейские насиловали каждый день, а в рассеюшке наоборот полиция сама мягкая и пушистая.
Короче, я так понял, если в России к тебе подходит мент - лучше его сразу завалить наглухо?
«совершает иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения» Охуели мрази там?
Знаменитый супер_стар
Охуели мрази там?
Похоже на угрозу нападения..
Вскрытие транспортного средства» — по ней полиция сможет вскрывать автомобили и проникать в них для...
Спасибо, уже понятно, для чего.
Как только полицейского вызываешь порешать проблему с ебцчими соседями, полномочия сразу куда то улетучиваются)
Чтобы дело хотя бы отправить в суд надо минимум 3 свидетеля))
Но все заканчивается на установлении личности, они не могут сделать))
А тут прям фантастика
Помню, совсем недавно пугали, что при ЧС полицай смогу вламываться куда угодно и досматривать что угодно. И теперь мы постоянно будем жить при режиме ЧС
смогут досмотреть автотранспорт без владельца?)Да к прибытию владельца в тачке помимо левого оружия и наркотиков будет ещё пара «глухарей»,«висяков» и пара-тройка террористических планов по захвату мира)))
Честному человеку бояться нечего. Не согласны, есть прокуратура. А возбудились те, по ком лесоповал лет двадцать, как плачет.
При обращении к полицейскому граждан, сотрудник полиции теперь может требовать от них «назвать свои фамилию, имя и отчество»
Представся либерашка
Какие права ест у людей не имеющих отношения к силовым структурам?
Белорусский Кирилл
Право служить товарищу в погонах и право переписать на него всю свою собственность.
Да, они oxуели.
А что мы сделаем?
Что за ебень, тоесть если моя соседка скажет, что какой то красавчик хуйнул ей машину на парковке, то мусор ко мне в квартиру может заломиться?
полиция дтп занимается?
Так что хз
сейчас ДТП занимается ГИБДД. Сексом с жопами им и сейчас никто не запрещает заниматься, так же как впрочем и тебе, разве нет?
Гигантский завод
Зачем соседка?
У сотрудника полиции может просто ВОЗНИКНУТЬ ПОДОЗРЕНИЕ, что в твоей квартире совершается правонарушение.
Нет оснований не доверять сотруднику полиции.
Он может этого не делать, если «промедление создаёт угрозу жизни и здоровью сотрудника полиции или иных граждан»
..."участился пульс, заболела голова, пришлось вскрывать без оформления"
давайте, почему нет? мы не против
Товарищ майор..
Я кажется понимаю его мысль: типа пускай вообще разрешат насиловать и убивать (и даже план поставят), чтобы обойти эффект варения лягушки.
Чтобы уже даже самый тупой ватник-сталинизд всё понял, когда у него будет дубинка в трахее, что пора бы перестать терпеть.
Гигантский завод
Даже если у тупого ватника-сталинизда окажется дубинка в трахее - он просто начнёт томно постанывать и улыбаться уголками губ.
Для стабильности - самое то. А не то всякая оппозиция еще госдепу продастся.
При обращении к полицейскому граждан, сотрудник полиции теперь может требовать от них «назвать свои фамилию, имя и отчество» - это скорее всего позволит человека по голосу идентифицировать (сейчас в различных банках это уже давно используется)
В тридцатые годы в советском союзе именно так и начинался большой террор.
Делу революции некогда было обсуждать "невиновность".
Поэтому революционные чекисты могли застрелить любого, просто чтобы забрать часы или сапоги, а потом оправдать это "революционной необходимостью уничтожить буржуя-вредителя".
Конечно, у новой власти "не было оснований не доверять сотруднику".
Увы, в условиях, когда в полиции служат не самые адекватные и умные представители гражданского общества, "основания полагать" будут возникать даже тогда, когда их нет