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Для выпускников девятых классов отменят обязательные экзамены по русскому и математике.
ЕГЭ 2020 года перенесли с 8 июня на более поздний срок. Обязательные экзамены по русскому и математике для девятых классов (ОГЭ) отменили, итоговые оценки выставят на основании годовых. Об этом рассказал заместитель министра просвещения Виктор Басюк на совещании с регионами.
Он уточнил, что это решение связано с рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.
Новые даты начала экзаменов пообещали назвать в ближайшее время, но на какие хотя бы примерно числа их перенесут — пока неизвестно. В помещениях, где будут проходить экзамены, уменьшат количество учащихся, проведут дезинфекцию.
Формат проведения ЕГЭ в 11 классах скорректируют: ученикам, которые не планируют поступать в вузы, в аттестат выставят отметки по итогам года. Для остальных выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируют.
12 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет получить итоговый аттестат без ЕГЭ. Согласно ему, правительство получит право устанавливать особенности проведения итоговой аттестации и вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета.
Ранее срок начала сдачи ЕГЭ уже переносили из-за пандемии коронавируса с конца мая на 8 июня. ОГЭ должны были начать принимать 9 июня.
Ураа! Я могу дальше сидеть на тж сутками!
Так ты же из 5 класса
Неа, я уже даже сексом занимаюсь.
Принуждение отчима не считается
Я его ни к чему не принуждал. Обоюдное согласие было. Мы пришли к консенсусу.
Если он еще после этого накинул 5 тыщ, дабы ты не рассказывал мамке - тем более
5 тысяч, которые Путин выделил? sound like a good deal
Блаженный колос
Да он наоборот.
Уже пользуется населением 20 лет, так еще и деньги берет за это.
А народ как бы и не против...
Откуда у тебя фото моего отчима?
Стратегический
Не путаешь с кунилингусом?
Секс с рукой и в 5 классе бывает
Только если с рукой училки по алгебре
В пяток классе разве ещё не математика?
Бля, да вы заебали, я уже нихуя не помню чо там в школе)
К 35 годам аттестат получишь.
Всё хочу собраться с силами и рассказать на ТЖ про сдачу этого экзамена. Нервы горят хрен знает из-за чего, конечно
А ты в каком году сдавал?
Я сдавал в 2013, нервы горели, но сдача в итоге получилась веселой - именно в этом году был Великий Слив, когда кто-то упёр из РСОЦ реальные задания.
Бля, я вот сейчас вспоминаю, когда сдавал и не могу вспомнить КАК сдавал.
Это год 2015. Я вообще не парился и получил, чо получил. Списывали как не в себя, некоторые наблюдатели смотрели на потолок.
К тому же, как оказалось в школе не работал интернет, а значит и стримчика не было. То ли специально, то ли случайно
Вот это было время. Разбирали утекшие кимы в школе вместе с учителями. Прорешивали их ночью перед экзаменами. В итоге в классе каждый четвертый стобальник. Но кто-то при этом умудрялся писать на 60- баллов. Удивляло, что при очевидном сливе по всем предметам все до конца отрицалось, и в итоге ни на одном из экзаменов не заменили скомпрометированные варианты.
Блаженный колос
Я бы послушал даже в форме бомбежа-подкаста-ора.
Приноси контент, буду рад потреблять!
я думал, это что 8 лет назад, что сейчас работало в виде "напрягся, победил в олимпиадках и чилишь", если не фартануло - "берешь примеры либо прошлые ЕГЭ, решаешь, сравниваешь с ответами, затем работаешь над недостатками, повторить на следующий день или через один"
Нахуя?
Сдадут позже, поступят все равно куда думали
Невроз на почве неизвестности.
Вот ты можешь сказать, что на следующий год все будет пучком и сдадут? Я вот сомневаюсь, школьники тоже. Парней могут забрать в армию
Блаженный колос
Или инвалидов на голову, прямо как я
Никто в армии людей не делает. И возвращаются оттуда в основном ещё большими раздолбаями.
Малый процент усваивает нужные уроки и выходит адекватным человеком, но этот процент и приходит в армию нормальным человеком
Я бы на месте родителей школьников не заставлял в этом году поступать.
Впрочем я так и делал когда закончил школу, поступил через год в выбранный вуз и норм
Не у всех парней есть желание валить в армию, чувак (2)
Я и забыл, что к концу школы ты можешь спокойной выбросить 100к.
Спасибо за напоминание, а то я запамятовал
Вот именно.
Мне кажется, что ты совсем не представляешь скок зарабатывает средний россиянин в месяц, дабы оперировать такими суммами...
Ты какой-то глупый и не видел среднию зарплату по России Матушке
Если родители купили тебе военник, это не значит, что ВСЕ могут себе позволить
Таких большинство
А если бы твои родители не отдали 150к, потому что их нет, или они за армию, что бы ты делал?
Так пишешь, как-будто у каждого россиянина есть 10-15 детей до 16 лет.
Ну если ты живешь в селе Нижние Педорасинки а тайге, то да
Тогда твои родители знаю ахуенно нужных людей. Не знаю за спб, но в Москве военник дешевле 3к грина не сделать - и то, белый.
Ну и все равно - родители, у которых есть даже 100к и ахуенно нужные люди - редкость. Так что это не «изи»
Есть ещё студенты-выпускники (привет)
Блаженный колос
Ну так им заебись. ГОСов нет. Чо грустить то
Ммм... нет. Да, у вузов есть право отмены ГОСов, но большинство решило их провести дистанционно.
Ну и 9 класс
А им чо грустить то(2)?
После ОГЭ еще учишься в школе, если не пойдешь в шарагу
Ну так, сначала же готовились к 4 предметам, потом к двум, а сейчас выясняется что всё (почти) зря
Я в 9 классе. Сколько потрачено сил на подготовку, денег на репетиторов. Как забивала на оценки, зная, что ОГЭ все исправит... Просто пипец мягко говоря. Для многих это праздник, но для таких, как я - траур.
Забивать на оценки и готовиться к экзамену надо в 11 классе. А в 9 тебе нужен хороший аттестат.
Поверь, во взрослой жизни всем похуй на твои результаты по ОГЭ, ЕГЭ и даже Диплому ВУЗа)
Если ты хочешь во взрослой жизни иметь больше шансов на хорошую работу без блата - тебе нужно хорошее образование. В ту же плешку или вышку не поступить без дико высоких результатов ЕГЭ. Так что готовиться надо. И инвестиции в образование детей очень важны.
если собираешься всю жизнь проработать на дяденьку, то знания и диплом важны
если собираешься быть дяденькой, то стоит начать зарабатывать капитал как можно раньше, для этого нужны очень узкоспециализированные знания только в той теме, которая принесет тебе доход, ни один вуз таких знаний не даст
За ОГЭ прям спасибо. Значит буду заслуженно отдыхать летом, а не модерировать потоки идущих в туалет девятиклассников.
Предполагаю, что нынешний 9 класс с моей прошлогодней подработки (в прошлом году они были 8), сейчас ржет в голос, вспоминая мои прошлогодние проповеди "ребята, нужно учиться, чтобы сдать экзамены, без ОГЭ вы не получите аттестат"
Уррря, будет еще время подготовиться (я ВПЛ, пересдаю для того, чтобы восстановиться в другой ВУЗ)
Мировой дебаркадер
ВПЛ? Выебал пяткой лося? Всегда пью литрами? Великий Путин лучший?
Выпускник прошлых лет, официальная аббревиатура для тех, кто сам записывается на сдачу.
Задумался. Придумал аббревиатуру для Жёлтой Подводной Лодки.
А разве еще не работает система "кладу доки на один, перевожусь на коммерцию в другой"?
Работает, но не в моем случае по ряду причин (не подписывайте кабальные договора, в общем)
Хах. Ничо не понял, но очень забавно звучит
Ну по своему договору я не могу переводиться в другой ВУЗ, короче.
Для остальных выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируют
То есть ЕГЭ по матеше и русскому проводить не будут вообще или что?
Раньше дети , чтобы не сдавать экзамены просто звонили и говорили, что в школе бомба, а теперь вон что...