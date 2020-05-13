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Новости
Ольга Щербинина
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ЕГЭ-2020 перенесли из-за коронавируса, но на какой срок — неизвестно Материал редакции

Для выпускников девятых классов отменят обязательные экзамены по русскому и математике.

94 комментария
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ЕГЭ 2020 года перенесли с 8 июня на более поздний срок. Обязательные экзамены по русскому и математике для девятых классов (ОГЭ) отменили, итоговые оценки выставят на основании годовых. Об этом рассказал заместитель министра просвещения Виктор Басюк на совещании с регионами.

Он уточнил, что это решение связано с рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Новые даты начала экзаменов пообещали назвать в ближайшее время, но на какие хотя бы примерно числа их перенесут — пока неизвестно. В помещениях, где будут проходить экзамены, уменьшат количество учащихся, проведут дезинфекцию.

Формат проведения ЕГЭ в 11 классах скорректируют: ученикам, которые не планируют поступать в вузы, в аттестат выставят отметки по итогам года. Для остальных выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируют.

12 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет получить итоговый аттестат без ЕГЭ. Согласно ему, правительство получит право устанавливать особенности проведения итоговой аттестации и вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета.

Ранее срок начала сдачи ЕГЭ уже переносили из-за пандемии коронавируса с конца мая на 8 июня. ОГЭ должны были начать принимать 9 июня.

#новости #covid19 #егэ #образование #карантинвроссии

Ольга Щербинина
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94 комментария
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Уютный Багажник

14

Ураа! Я могу дальше сидеть на тж сутками!

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Артем Пучков

Уютный
9

Так ты же из 5 класса

Ответить

Уютный Багажник

Артем
7

Неа, я уже даже сексом занимаюсь. 

Ответить

Блаженный колос

Уютный
55

Принуждение отчима не считается 

Ответить

Уютный Багажник

Блаженный
1

Я его ни к чему не принуждал. Обоюдное согласие было. Мы пришли к консенсусу. 

Ответить

Блаженный колос

Уютный
3

Если он еще после этого накинул 5 тыщ, дабы ты не рассказывал мамке - тем более 

Ответить

Yegor Lukyanov

Блаженн…
3

5 тысяч, которые Путин выделил? sound like a good deal

Ответить

Блаженный колос

Yegor
0

Да он наоборот. 
Уже пользуется населением 20 лет, так еще и деньги берет за это. 
А народ как бы и не против...

Ответить

Уютный Багажник

Блаженн…
0

У -Успех 

Ответить

Дмитрий

Уютный
1
Ответить

Уютный Багажник

Дмитрий
0

Откуда у тебя фото моего отчима?

Ответить

Дмитрий

Уютный
1

Викиликс

Ответить

Уютный Багажник

Дмитрий
0

Ассанж пидор

Ответить

Дмитрий

Уютный
0

Надо пригласить его гостем на TJ

Ответить

Стратегический

Уютный
0

Не путаешь с кунилингусом?

Ответить

Уютный Багажник

Стратег…
1

У нас, на тж, такие слова не употребляют.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Уютный
1

Карманный бильярд — это не совсем секс какбэ.

Ответить

Вячеслав Лобозов

Уютный
0

Секс с рукой и в 5 классе бывает

Ответить

Уютный Багажник

Вячеслав
1

Только если с рукой училки по алгебре

Ответить

Радикальный Макс

Уютный
0

В пяток классе разве ещё не математика?

Ответить

Уютный Багажник

Радикал…
1

Бля, да вы заебали, я уже нихуя не помню чо там в школе) 

Ответить

Радикальный Макс

Уютный
0

а7ну не ругайся!!

Ответить

Уютный Багажник

Радикал…
2
Ответить

Артур Кошель

Уютный
0

К 35 годам аттестат получишь.

Ответить

Уютный Багажник

Артур
2

И сожгу его, не выходя из школы. 

Ответить

Блаженный колос

16

Помянем нынешний 11 класс и их нервы 

Ответить

Иван Касаткин

Блаженный
5

Всё хочу собраться с силами и рассказать на ТЖ про сдачу этого экзамена. Нервы горят хрен знает из-за чего, конечно

Ответить

Упрямый йожык

Иван
2

А ты в каком году сдавал?
Я сдавал в 2013, нервы горели, но сдача в итоге получилась веселой - именно в этом году был Великий Слив, когда кто-то упёр из РСОЦ реальные задания. 

Ответить

Блаженный колос

Упрямый
1

Бля, я вот сейчас вспоминаю, когда сдавал и не могу вспомнить КАК сдавал. 
Это год 2015. Я вообще не парился и получил, чо получил. Списывали как не в себя, некоторые наблюдатели смотрели на потолок. 
К тому же, как оказалось в школе не работал интернет, а значит и стримчика не было. То ли специально, то ли случайно 

Ответить

Женечка

Упрямый
0

Вот это было время. Разбирали утекшие кимы в школе вместе с учителями. Прорешивали их ночью перед экзаменами. В итоге в классе каждый четвертый стобальник. Но кто-то при этом умудрялся писать на 60- баллов. Удивляло, что при очевидном сливе по всем предметам все до конца отрицалось, и в итоге ни на одном из экзаменов не заменили скомпрометированные варианты.

Ответить

Rear Rawr

Женечка
0

Меня в этом всём выбесило, что были люди, принципиально писавшие ЕГЭ честно, и они не прошли, куда хотели, с этими 100-балльниками. Ничего страшного не случилось, поступили в следующем году, но неприятно. 

Ответить

Блаженный колос

Иван
1

Я бы послушал даже в форме бомбежа-подкаста-ора. 
Приноси контент, буду рад потреблять!

Ответить

Andre Macareno

Иван
0

я думал, это что 8 лет назад, что сейчас работало в виде "напрягся, победил в олимпиадках и чилишь", если не фартануло - "берешь примеры либо прошлые ЕГЭ, решаешь, сравниваешь с ответами, затем работаешь над недостатками, повторить на следующий день или через один"

Ответить

Владимир Василенко

Блаженный
0

Нахуя?
Сдадут позже, поступят все равно куда думали

Ответить

Блаженный колос

Владимир
9

Невроз на почве неизвестности. 
Вот ты можешь сказать, что на следующий год все будет пучком и сдадут?  Я вот сомневаюсь, школьники тоже. Парней могут забрать в армию

Ответить

Alex Maz

Блаженный
3

Ничевой, людей из них сделают.

Ответить

Блаженный колос

Alex
1

Или инвалидов на голову, прямо как я

Ответить

Ипполит

Блаженн…
0

Скока щас начисляют инвалидам умственного труда?

Ответить

Блаженный колос

Ипполит
0

Сколько заработают, столько и накинут 

Ответить

Вячеслав Лобозов

Alex
1

Никто в армии людей не делает. И возвращаются оттуда в основном ещё большими раздолбаями.
Малый процент усваивает нужные уроки и выходит адекватным человеком, но этот процент и приходит в армию нормальным человеком

Ответить

Alex Maz

Вячеслав
0
Ответить

Владимир

Вячеслав
0

Тут +, у меня были знакомые которые всегда были немного ебнутые в плане отбитые как будто, после армии они стали полными долбаебами

Ответить

Владимир Василенко

Блаженный
0

Я бы на месте родителей школьников не заставлял в этом году поступать.
Впрочем я так и делал когда закончил школу, поступил через год в выбранный вуз и норм

Ответить

Блаженный колос

Владимир
0

Не у всех парней есть желание валить в армию, чувак (2) 

Ответить

Владимир

Блаженн…
–3

Лол, армия решаемая тема, причем на изи
100-150к и у тебя военник, сам знаю

Ответить

Блаженный колос

Владимир
2

Я и забыл, что к концу школы ты можешь спокойной выбросить 100к. 
Спасибо за напоминание, а то я запамятовал 

Ответить

Владимир

Блаженн…
–2

Блять
Мне родители оформили военник и все, чтобы дальше не ебаться с этой хуетой

Ответить

Блаженный колос

Владимир
0

Вот именно. 
Мне кажется, что ты совсем не представляешь скок зарабатывает средний россиянин в месяц, дабы оперировать такими суммами...

Ответить

Владимир

Блаженн…
0

Понял, опять речь о людях с 20к в месяц, если говорить о них, тогда никак

Ответить

Блаженный колос

Владимир
0

Ты какой-то глупый и не видел среднию зарплату по России Матушке 
Если родители купили тебе военник, это не значит, что ВСЕ могут себе позволить 

Ответить

Владимир

Блаженн…
0

Я изначально говорю о людях которые могут себе что либо позволить

Ответить

Вячеслав Лобозов

Владимир
0

Таких большинство

Ответить

Владимир

Вячеслав
0

Если люди не могут позволить себе отсрочки/поступить на сл год и тд, то там схема макс проста, сидишь дрочишь новости и тд, сдаешь когда скажут, поступаешь когда скажут, там думать не надо

Ответить

Упрямый йожык

Владимир
0

А если бы твои родители не отдали 150к, потому что их нет, или они за армию, что бы ты делал?

Ответить

Владимир

Упрямый
0

За армию в 2020 ток долбаебы
И я изначально говорил о людях которые могут что либо себе позволить

Ответить

Alexei Kuksin

Владимир
1

Так пишешь, как-будто у каждого россиянина есть 10-15 детей до 16 лет.

Ответить

Владимир

Alexei
0

Выше ответил

Ответить

Упрямый йожык

Владимир
0

Смешно. Нет, правда.

Ответить

Вячеслав Лобозов

Владимир
0

Ну если ты живешь в селе Нижние Педорасинки а тайге, то да

Ответить

Владимир

Вячеслав
0

СПб с рождения, сори

Ответить

Вячеслав Лобозов

Владимир
0

Тогда твои родители знаю ахуенно нужных людей. Не знаю за спб, но в Москве военник дешевле 3к грина не сделать - и то, белый.
Ну и все равно - родители, у которых есть даже 100к и ахуенно нужные люди - редкость. Так что это не «изи»

Ответить

Владимир

Вячеслав
0

В СПб миллион контор с юристами которые готовы за 150+-к сделать тебе военник за 2 призыва, делали многим знакомым
Уточняю 150к по курсу 60-63, это было конец 17 начало 18 года

Ответить

Владимир

Вячеслав
0

:)

Ответить

Сергей Мишутин

Блаженный
2

Есть ещё студенты-выпускники (привет)

Ответить

Блаженный колос

Сергей
0

Ну так им заебись. ГОСов нет. Чо грустить то

Ответить

Евгений Манаков

Блаженный
0

Ммм... нет. Да, у вузов есть право отмены ГОСов, но большинство решило их провести дистанционно.

Ответить

Блаженный колос

Евгений
0

Мой родной ВУЗ отменио ГОСы 

Ответить

Илья Пономарев

Блаженный
0

Ну и 9 класс

Ответить

Блаженный колос

Илья
0

А им чо грустить то(2)? 
После ОГЭ еще учишься в школе, если не пойдешь в шарагу

Ответить

Илья Пономарев

Блаженный
0

Ну так, сначала же готовились к 4 предметам, потом к двум, а сейчас выясняется что всё (почти) зря

Ответить

Блаженный колос

Илья
1

Лол. 
Я тебе скажу больше. Система образования нынешние это слово "зря"

Ответить

Rear Rawr

Илья
1

Почему зря, кто-то пойдет сдавать ЕГЭ, кто-то среднее специальное получать. И там, и там придется учить русский и математику. 

Ответить

Дрыг Иванко

Блаженный
0

От души.

Ответить

Непрерывный чувак

4

Эх, а ведь из-за него Никита Лихачев покинул издание. Напрасно теперь оказывается что ли?

Ответить

Brown Zweig

Непрерывный
1

Он уже замужем, так что не пропадет

Ответить

Иванова Екатерина

1

Я в 9 классе. Сколько потрачено сил на подготовку, денег на репетиторов. Как забивала на оценки, зная, что ОГЭ все исправит... Просто пипец мягко говоря. Для многих это праздник, но для таких, как я - траур.

Ответить

Alexei Kuksin

Иванова
6

Забивать на оценки и готовиться к экзамену надо в 11 классе. А в 9 тебе нужен хороший аттестат. 

Ответить

Кирилл Половинкин

Иванова
4

Поверь, во взрослой жизни всем похуй на твои результаты по ОГЭ, ЕГЭ и даже Диплому ВУЗа)

Ответить

Вячеслав Лобозов

Кирилл
4

Если ты хочешь во взрослой жизни иметь больше шансов на хорошую работу без блата - тебе нужно хорошее образование. В ту же плешку или вышку не поступить без дико высоких результатов ЕГЭ. Так что готовиться надо. И инвестиции в образование детей очень важны.

Ответить

Именно Фамильенно

Вячеслав
0

если собираешься всю жизнь проработать на дяденьку, то знания и диплом важны
если собираешься быть дяденькой, то стоит начать зарабатывать капитал как можно раньше, для этого нужны очень узкоспециализированные знания только в той теме, которая принесет тебе доход, ни один вуз таких знаний не даст

Ответить

Alexei Kuksin

2

За ОГЭ прям спасибо. Значит буду заслуженно отдыхать летом, а не модерировать потоки идущих в туалет девятиклассников. 
Предполагаю, что нынешний 9 класс с моей прошлогодней подработки (в прошлом году они были 8), сейчас ржет в голос, вспоминая мои прошлогодние проповеди "ребята, нужно учиться, чтобы сдать экзамены, без ОГЭ вы не получите аттестат"

Ответить

Упрямый йожык

0

Уррря, будет еще время подготовиться (я ВПЛ, пересдаю для того, чтобы восстановиться в другой ВУЗ)

Ответить

Мировой дебаркадер

Упрямый
5

ВПЛ? Выебал пяткой лося? Всегда пью литрами? Великий Путин лучший?

Ответить

Упрямый йожык

Мировой
1

Выпускник прошлых лет, официальная аббревиатура для тех, кто сам записывается на сдачу.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Мировой
0

Задумался. Придумал аббревиатуру для Жёлтой Подводной Лодки.

Ответить

Блаженный колос

Упрямый
0

А разве еще не работает система "кладу доки на один, перевожусь на коммерцию в другой"? 

Ответить

Упрямый йожык

Блаженный
0

Работает, но не в моем случае по ряду причин (не подписывайте кабальные договора, в общем)

Ответить

Блаженный колос

Упрямый
0

Хах. Ничо не понял, но очень забавно звучит 

Ответить

Упрямый йожык

Блаженный
0

Ну по своему договору я не могу переводиться в другой ВУЗ, короче.

Ответить

Владимир

Упрямый
0

Неплохо

Ответить

Maksim Derkach

0

сказали же на август м?

Ответить

Andrey P.

0

Для остальных выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируют

То есть ЕГЭ по матеше и русскому проводить не будут вообще или что?

Ответить

Валерий Корзенников

Andrey
0

Для 9го класса, что тоже входит в рамки сдачи ЕГЭ дальнейшим

Ответить

Юля Яненко

0

Раньше дети , чтобы не сдавать экзамены просто звонили и говорили, что в школе бомба, а теперь вон что...

Ответить
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