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Алексей Боржонов
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Правительство отказалось от идеи создания российского аналога «Википедии» Материал редакции

На него выделили 2 миллиарда рублей.

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Правительство упразднило межведомственную группу, которая занималась разработкой российского аналога «Википедии». Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

Упразднить межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала.

распоряжение правительства

Реализацию проекта начали в 2016 году: Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании «энциклопедического портала» на базе Большой российской энциклопедии, тогда же появилась рабочая группа.

Александр Вислый, на тот момент генеральный директор Российской национальной библиотеки, утверждал, что проект должен стать «не аналогом, а конкурентом „Википедии“».

У читателей появится альтернатива, они сами решат, кому им верить больше. Задача сделать конкурентный продукт очень сложна, для её решения и собирается рабочая группа.

Александр Вислый
бывший генеральный директор Российской национальной библиотеки

В БРЭ объяснили, что хотят создать «безопасную базу» с актуальной и верифицированной информацией, которой можно доверять в условиях «лавинообразного роста любого рода фальсификаций». На создание проекта заложили почти 2 миллиарда рублей до 2022 года.

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30 комментариев
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Передовой Паша

26

2 ярда кончились еще на этапе обсуждения идеи, быстро

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Вячеслав Лобозов

Передовой
1

Просто они, как истинные ГОСы, начали писать ТЗ с содержанием всех страниц. Разорились на бумаге

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Согласный Паша

Передовой
1

Откуда на этапе обсуждения идеи возьмутся 2 ярда?

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Alexander Petcoglo

7

Что ни нац. проект, то пердёж в лужу.

Ответить

Согласный Паша

Alexander
–5

Во-первых, это не нац. проект. Во-вторых, можно еще примеры? У меня есть 10 удачных, соответственно, с тебя примерно 100 неудачных.

Ответить

Dra

Согласный
0

Бомби 10 удачных.

Ответить

Согласный Паша

Dra
0

Тебе федеральные или региональные?

Ответить

Dra

Согласный
0

Давай федеральные.

Ответить

Согласный Паша

Dra
–1

Ну, пускай пять айтишных:

- Госуслуги
- zakupki.gov
- ФНС-совские кабинеты, забыл как их кличут
- СМЭВ/ЕСИА (последние версии)
- ФНС-совская система с ОФД (которая свежая)

И пять обычных последних лет:

- ЧМ и его инфраструктура
- Система с налоговыми вычетами (ее совсем не пиарят, чтобы не набежали, видимо, но там пиздец сколько денег)
- Военка
- Материнский капитал и около
- Информатизация образования (несогласным предлагаю зайти в любую школу уровня райцентра)

Ответить

Dra

Согласн…
0

Половину можно разъебать просто в хлам сразу, мне тупо лень сейчас перебрасываться сообщениями до вечера. Если бы они ещё "нологи" не сделали, то это был бы полный финиш. Так себе примеры.

Ответить

Согласный Паша

Dra
0

Нет, разъебать ты ничего из этого не сможешь, потому что статистика использования айтишных и финансовая статистика остальных открыта. Я не просто так их подбирал (на мой вкус, есть более удачные, но там сложнее считать результаты).

Ответить

Кирилл

Согласн…
0

Вот не то, чтобы хотелось слишком сильно спорить, но приводить в пример zakupki.gov...

Поясни, пожалуйста, чем же он так хорош?

Ответить

Согласный Паша

Кирилл
0

Ну ты серьезно? Да хотя бы тем, что без него никаких расследований о коррупции и Навального не было бы вообще. Этот проект — одновременно огромное упрощение процесса закупок для госструктур всех уровней (это тебе скажет любой завхоз в местном РАНО) и огромная головная боль для воров, которым приходится придумывать такие схемы, о которых в нулевых даже мыслей не было. Оба момента — удачны

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Кирилл

Согласн…
0

Ты его привёл, как пример удачной реализации с позиции государства, а не Навального. Будь добр, объясни, почему он вообще попал в твой список.

Ответить

Согласный Паша

Кирилл
0

Потому что это оптимизация процессов и вытекающая из этого экономия денег, + инструменты для борьбы с коррупцией в комплекте. Гражданин выигрывает в любом случае.

Ответить

Alexander Petcoglo

Согласный
0

Примеры того, как громко заявляли одно, а на деле не было либо ничего либо получалось уже совсем не то? Из удавшихся инициатив я могу вспомнить только мост до Крыма, все остальные громкие заявления не были реализованы.

Ответить

Согласный Паша

Alexander
0

Так это не нац. проекты, а сраные пресс-релизы непонятно кого. Я бы вообще запретил всем пресс-службам госучреждений публиковать пресс-релизы в будущем времени, кроме экстренных случаев

Ответить

Alexander Petcoglo

Согласный
0

Ну как, непонятно кого. Конкретно про аналог Википедии Путин сам говорил.

Ответить

Jukov Dan

Согласный
0

я бы почитал)

Ответить

Jukov Dan

Согласный
0

Пили отдельным постом

Ответить

Блаженный Слава

Согласный
0

10 удачных распилов.

Ответить

Serg Bootlegger

Alexander
0

Власть обсуждает идею аналога википедии

Тупые, зачем?!, лишь бы распилить бабло.

Власть отказалась ои идеи аналога википедии

Тупые, опять обосрались, нихуя не могут.

Ответить

Богдан

2

тот самый момент, когда коррупция нам на руку - чинуши скорее спиздят из бюджета все деньги, чем сделают чебурнет

Ответить

LC

0

Освоить-то сколько успели?

Ответить

Собачий кубок

LC
0

Сколько выделели, столько и освоили. 

Ответить

alexferman

0

Бессмысленная затея с момента первых разговоров о ней.

Ответить

Viktor Nevzorov

0

Зачем плодить лишние сущности, когда можно и так сделать:

Ответить

Собачий кубок

0

А где 2 млрд? 

Ответить

Petr

0

Всегда умиляли исторические проекты любых властей с верифицированной информацией

Ответить

Михаил Степанов

0
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