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На него выделили 2 миллиарда рублей.
Правительство упразднило межведомственную группу, которая занималась разработкой российского аналога «Википедии». Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.
Реализацию проекта начали в 2016 году: Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании «энциклопедического портала» на базе Большой российской энциклопедии, тогда же появилась рабочая группа.
Александр Вислый, на тот момент генеральный директор Российской национальной библиотеки, утверждал, что проект должен стать «не аналогом, а конкурентом „Википедии“».
В БРЭ объяснили, что хотят создать «безопасную базу» с актуальной и верифицированной информацией, которой можно доверять в условиях «лавинообразного роста любого рода фальсификаций». На создание проекта заложили почти 2 миллиарда рублей до 2022 года.
Просто они, как истинные ГОСы, начали писать ТЗ с содержанием всех страниц. Разорились на бумаге
Что ни нац. проект, то пердёж в лужу.
Во-первых, это не нац. проект. Во-вторых, можно еще примеры? У меня есть 10 удачных, соответственно, с тебя примерно 100 неудачных.
Тебе федеральные или региональные?
Ну, пускай пять айтишных:
- Госуслуги
- zakupki.gov
- ФНС-совские кабинеты, забыл как их кличут
- СМЭВ/ЕСИА (последние версии)
- ФНС-совская система с ОФД (которая свежая)
И пять обычных последних лет:
- ЧМ и его инфраструктура
- Система с налоговыми вычетами (ее совсем не пиарят, чтобы не набежали, видимо, но там пиздец сколько денег)
- Военка
- Материнский капитал и около
- Информатизация образования (несогласным предлагаю зайти в любую школу уровня райцентра)
Нет, разъебать ты ничего из этого не сможешь, потому что статистика использования айтишных и финансовая статистика остальных открыта. Я не просто так их подбирал (на мой вкус, есть более удачные, но там сложнее считать результаты).
Ну ты серьезно? Да хотя бы тем, что без него никаких расследований о коррупции и Навального не было бы вообще. Этот проект — одновременно огромное упрощение процесса закупок для госструктур всех уровней (это тебе скажет любой завхоз в местном РАНО) и огромная головная боль для воров, которым приходится придумывать такие схемы, о которых в нулевых даже мыслей не было. Оба момента — удачны
Потому что это оптимизация процессов и вытекающая из этого экономия денег, + инструменты для борьбы с коррупцией в комплекте. Гражданин выигрывает в любом случае.
Примеры того, как громко заявляли одно, а на деле не было либо ничего либо получалось уже совсем не то? Из удавшихся инициатив я могу вспомнить только мост до Крыма, все остальные громкие заявления не были реализованы.
Так это не нац. проекты, а сраные пресс-релизы непонятно кого. Я бы вообще запретил всем пресс-службам госучреждений публиковать пресс-релизы в будущем времени, кроме экстренных случаев
Власть обсуждает идею аналога википедии
Тупые, зачем?!, лишь бы распилить бабло.
Власть отказалась ои идеи аналога википедии
Тупые, опять обосрались, нихуя не могут.
тот самый момент, когда коррупция нам на руку - чинуши скорее спиздят из бюджета все деньги, чем сделают чебурнет
Освоить-то сколько успели?