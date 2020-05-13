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Алексей Боржонов
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Правительство распустило рабочую группу по созданию российского аналога «Википедии», но проект продолжат Материал редакции

На него выделили 2 миллиарда рублей.

58 комментариев
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Правительство упразднило межведомственную группу, которая занималась разработкой российского аналога «Википедии». Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

Упразднить межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала.

распоряжение правительства

В Роспечати заявили, что работа над проектом продолжается, несмотря на роспуск рабочей группы. Энциклопедия должна появиться к 2022 году. Замминистра связи Алексей Волин, входивший в группу, пояснил «Коммерсанту», что группу распустили, потому что она выполнила свои задачи.

Реализацию проекта начали в 2016 году: Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании «энциклопедического портала» на базе Большой российской энциклопедии, тогда же появилась рабочая группа.

Александр Вислый, на тот момент генеральный директор Российской национальной библиотеки, утверждал, что проект должен стать «не аналогом, а конкурентом „Википедии“».

У читателей появится альтернатива, они сами решат, кому им верить больше. Задача сделать конкурентный продукт очень сложна, для её решения и собирается рабочая группа.

Александр Вислый
бывший генеральный директор Российской национальной библиотеки

В БРЭ объяснили, что хотят создать «безопасную базу» с актуальной и верифицированной информацией, которой можно доверять в условиях «лавинообразного роста любого рода фальсификаций». На создание проекта заложили почти 2 миллиарда рублей до 2022 года.

Обновление 19:11 Добавлен комментарий Роспечати и Алексея Волина. Изменён заголовок.

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58 комментариев
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Передовой Паша

60

2 ярда кончились еще на этапе обсуждения идеи, быстро

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Вячеслав Лобозов

Передовой
9

Просто они, как истинные ГОСы, начали писать ТЗ с содержанием всех страниц. Разорились на бумаге

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одиночество и аутизм

Вячеслав
0

Вся бумага на Гуфа уходит

Ответить

Согласный Паша

Передовой
1

Откуда на этапе обсуждения идеи возьмутся 2 ярда?

Ответить

Alexander Petcoglo

26

Что ни нац. проект, то пердёж в лужу.

Ответить

Serg Bootlegger

Alexander
–8

Власть обсуждает идею аналога википедии

Тупые, зачем?!, лишь бы распилить бабло.

Власть отказалась ои идеи аналога википедии

Тупые, опять обосрались, нихуя не могут.

Ответить

Alexander Petcoglo

Serg
10

В чём тут противоречие?

Ответить

Serg Bootlegger

Alexander
–7

Я тоже не вижу, что плохо в просветительских проектах? Я в детстве  любил энциклопедии. жаль прикрыли тему

Ответить

Stanley H. Tweedle

Serg
7

В том что аналог википедии не нужен.

Ответить

Сергей Сайганов

Serg
2

Что плохого в распиле 2 млрд рублей, которые в итоге потратили в пустоту и ничего не зарелизили?

Ответить

Согласный Паша

Сергей
0

 2 млрд рублей, которые в итоге потратили в пустоту

Да откуда ж вы берете эту информацию :)

upd: А, юрист-аспирант. Вопрос более не имею.

Ответить

Павел Мухунов

Сергей
0

Ничего не потратили. Их заложили до 2022-го года, но проект не стартанул. В статье об этом сказано.

Ответить

alexferman

Serg
–1

Там выше уже госуслуги с закупками хейтить умудряются. Петухи они и есть петухи)

Ответить

Согласный Паша

Alexander
–16

Во-первых, это не нац. проект. Во-вторых, можно еще примеры? У меня есть 10 удачных, соответственно, с тебя примерно 100 неудачных.

Ответить

Dra

Согласный
1

Бомби 10 удачных.

Ответить

Согласный Паша

Dra
0

Тебе федеральные или региональные?

Ответить

Dra

Согласный
0

Давай федеральные.

Ответить

Согласный Паша

Dra
–2

Ну, пускай пять айтишных:

- Госуслуги
- zakupki.gov
- ФНС-совские кабинеты, забыл как их кличут
- СМЭВ/ЕСИА (последние версии)
- ФНС-совская система с ОФД (которая свежая)

И пять обычных последних лет:

- ЧМ и его инфраструктура
- Система с налоговыми вычетами (ее совсем не пиарят, чтобы не набежали, видимо, но там пиздец сколько денег)
- Военка
- Материнский капитал и около
- Информатизация образования (несогласным предлагаю зайти в любую школу уровня райцентра)

Ответить

Dra

Согласн…
3

Половину можно разъебать просто в хлам сразу, мне тупо лень сейчас перебрасываться сообщениями до вечера. Если бы они ещё "нологи" не сделали, то это был бы полный финиш. Так себе примеры.

Ответить

Согласный Паша

Dra
–1

Нет, разъебать ты ничего из этого не сможешь, потому что статистика использования айтишных и финансовая статистика остальных открыта. Я не просто так их подбирал (на мой вкус, есть более удачные, но там сложнее считать результаты).

Ответить

alexferman

Dra
–2

Половину можно разъебать просто в хлам сразу

Твиттерным кукаретингом можно что угодно разъебать в хлам, да

Ответить

Dra

alexfer…
1

Тебе из Казахстана виднее, да.

Ответить

alexferman

Dra
–1

У меня половина дохода от заказчиков из России. Придумай другой аргумент.

Ответить

Упоротый Голубь

Согласн…
2

Половина регулярно сталкивается с откровенной хуйней, типа "ой у нас проблемы при взаимодействии с пенсионным фондом" и так далее.

И не надо тут мне пиздеть, что сложно настраивать связность между разными сервисами. Почему-то у нормальных it-компаний с сотнями миллионов юзеров таких проблем нет. 

Ответить

Согласный Паша

Упоротый
0

 Почему-то у нормальных it-компаний с сотнями миллионов юзеров таких проблем нет.

Так ты сначала разберись, почему именно, а потом намекай на пиздеж.

Благодаря нашему охуенному антикоррупционному законодательству, которое айтишников заебало больше всех остальных, одной системой в разное время занимаются несколько десятков компаний-подрядчиков, а адекватную приемку в этой индустрии не сможет обеспечить ни одно ведомство в мире. Отсюда большинство проблем с несовместимостью, проебанной документацией, давно исчезнувшими авторами разных компонентов и проч. Могло быть и раз в сто хуже, но федералы настойчиво пытаются во всякие СМЭВ и проч.

Ответить

Кирилл

Согласн…
0

Вот не то, чтобы хотелось слишком сильно спорить, но приводить в пример zakupki.gov...

Поясни, пожалуйста, чем же он так хорош?

Ответить

Согласный Паша

Кирилл
0

Ну ты серьезно? Да хотя бы тем, что без него никаких расследований о коррупции и Навального не было бы вообще. Этот проект — одновременно огромное упрощение процесса закупок для госструктур всех уровней (это тебе скажет любой завхоз в местном РАНО) и огромная головная боль для воров, которым приходится придумывать такие схемы, о которых в нулевых даже мыслей не было. Оба момента — удачны

Ответить

Sancobot

Согласн…
2

Боже, у меня отец работает через этот сайт от администрации. Сайт просто полная параша, вечно падает, постоянные ошибки, а верификация пользователей это такая залупа. Я уже сам начал работать с сайтом, поскольку отец не вывозит. Просто параша полная, не говоря о его закрытых и скрытых отделах закупок/

Ответить

Согласный Паша

Sancobot
0

Региональные прокладки для закупок — бывает говнище, да (недавно имел дело с таковым в Липецкой области). Все сильно зависит от местных комитетов/министерств информатизации.

В Петербурге и Москве сделали хорошо. Хотя на старте, лет десять назад, и в Петербурге был пиздец.

Ответить

Sancobot

Согласн…
1

Блед, не знаю как в Питере, но в Ленинградской области сайт параша/

Ответить

Согласный Паша

Sancobot
0

Речь не о zakupki.gov, а о какой-то ленобластной платформе перед ним?

Ответить

Sancobot

Согласн…
2

Речь о zakupki.gov, вернее сам сайт-то да, всегда рабочий, только, когда ты там начинаешь работать после логина в 44 ФЗ, он становится максимально убогим/ 

Ответить

Ипполит

Согласн…
2

Дополню список: Госреестр. ЛСДУ3, ЙФЯУ9. На тех же госзакупках умели (не знаю, как сейчас) так маскировать названия, что никакой Навальный не отыщет.

Ответить

Согласный Паша

Ипполит
0

*Росреестр

Ответить

Ипполит

Согласн…
1

Согласен. Но хрен редьки не слаще.

Ответить

Кирилл

Согласн…
0

Ты его привёл, как пример удачной реализации с позиции государства, а не Навального. Будь добр, объясни, почему он вообще попал в твой список.

Ответить

Согласный Паша

Кирилл
0

Потому что это оптимизация процессов и вытекающая из этого экономия денег, + инструменты для борьбы с коррупцией в комплекте. Гражданин выигрывает в любом случае.

Ответить

Кирилл

Согласн…
–1

Спасибо)
Очень интересные аргументы, учитывая негативные отзывы и разборы площадки, именно с позиции функционала, криптографии по ГОСТам, тормозам и т.п.
Про борьбу с коррупцией, так и вовсе песня. Крайне «обосновано».

Ответить

Дмитрий Чернышов

Согласн…
0

Госуслуги отстой, они часто падают, криво работают. Я как-то прикрепился к поликлинике, и не мог записываться к врачам на госуслугах. Госуслуги слали в поликлинику, а те на госуслуги. Или вот Путин сказал про выплаты, и всё рухруло. Спустя несколько часов в одном городке началась запись детей в летние лагеря, и это всё висело, либо открывалось с ошибками. Так что записались те, кому повезло больше.
По госзакупкам я когда-то делал юзерскрипт, потому что создатели сайта не догадались, что по прошлым закупкам иногда надо было что-то открывать (уже не помню, не себе делал).
К этому ещё можно добавить дневник.ру, мне жаловались, что он падал на 2 дня недавно.

Вообще госуслуги - адище. Единая точка отказа, с падением которой и детей не записать в лагерь, и пропуск на работу не выписать (судя по коментам на тж), и к врачу не записаться.

Ответить

Блаженный Слава

Согласный
1

10 удачных распилов.

Ответить

Alexander Petcoglo

Согласный
0

Примеры того, как громко заявляли одно, а на деле не было либо ничего либо получалось уже совсем не то? Из удавшихся инициатив я могу вспомнить только мост до Крыма, все остальные громкие заявления не были реализованы.

Ответить

Согласный Паша

Alexander
1

Так это не нац. проекты, а сраные пресс-релизы непонятно кого. Я бы вообще запретил всем пресс-службам госучреждений публиковать пресс-релизы в будущем времени, кроме экстренных случаев

Ответить

Alexander Petcoglo

Согласный
0

Ну как, непонятно кого. Конкретно про аналог Википедии Путин сам говорил.

Ответить

Jukov Dan

Согласный
0

я бы почитал)

Ответить

Jukov Dan

Согласный
0

Пили отдельным постом

Ответить

Богдан

7

тот самый момент, когда коррупция нам на руку - чинуши скорее спиздят из бюджета все деньги, чем сделают чебурнет

Ответить

Михаил Степанов

2
Ответить

LC

0

Освоить-то сколько успели?

Ответить

Собачий кубок

LC
1

Сколько выделели, столько и освоили. 

Ответить

VΛΔZIM

Собачий
0

А то в следующий раз меньше дадут

Ответить

alexferman

0

Бессмысленная затея с момента первых разговоров о ней.

Ответить

Viktor Nevzorov

0

Зачем плодить лишние сущности, когда можно и так сделать:

Ответить

Собачий кубок

0

А где 2 млрд? 

Ответить

Petr

0

Всегда умиляли исторические проекты любых властей с верифицированной информацией

Ответить

Serge Demichev

0

Зачем рабам российская Вики? Их и дальше можно наебывать по ТВ.

Ответить

Ivan Hohanov

0

эх, не сбылась чебурпедия

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Те деньги которые планировалось распилить на этой википедии сгорели ярким пламенем на одной из нефтяных скважен в Сибири).

Ответить

Kyler

0

Не ждём, а готовимся, так сказать

Ответить
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