На него выделили 2 миллиарда рублей.

В закладки Аудио

Правительство упразднило межведомственную группу, которая занималась разработкой российского аналога «Википедии». Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

Упразднить межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала. распоряжение правительства

В Роспечати заявили, что работа над проектом продолжается, несмотря на роспуск рабочей группы. Энциклопедия должна появиться к 2022 году. Замминистра связи Алексей Волин, входивший в группу, пояснил «Коммерсанту», что группу распустили, потому что она выполнила свои задачи.

Реализацию проекта начали в 2016 году: Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании «энциклопедического портала» на базе Большой российской энциклопедии, тогда же появилась рабочая группа.

Александр Вислый, на тот момент генеральный директор Российской национальной библиотеки, утверждал, что проект должен стать «не аналогом, а конкурентом „Википедии“».

У читателей появится альтернатива, они сами решат, кому им верить больше. Задача сделать конкурентный продукт очень сложна, для её решения и собирается рабочая группа. Александр Вислый бывший генеральный директор Российской национальной библиотеки

В БРЭ объяснили, что хотят создать «безопасную базу» с актуальной и верифицированной информацией, которой можно доверять в условиях «лавинообразного роста любого рода фальсификаций». На создание проекта заложили почти 2 миллиарда рублей до 2022 года.