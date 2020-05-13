Прямой эфир
На него выделили 2 миллиарда рублей.
Правительство упразднило межведомственную группу, которая занималась разработкой российского аналога «Википедии». Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.
В Роспечати заявили, что работа над проектом продолжается, несмотря на роспуск рабочей группы. Энциклопедия должна появиться к 2022 году. Замминистра связи Алексей Волин, входивший в группу, пояснил «Коммерсанту», что группу распустили, потому что она выполнила свои задачи.
Реализацию проекта начали в 2016 году: Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании «энциклопедического портала» на базе Большой российской энциклопедии, тогда же появилась рабочая группа.
Александр Вислый, на тот момент генеральный директор Российской национальной библиотеки, утверждал, что проект должен стать «не аналогом, а конкурентом „Википедии“».
В БРЭ объяснили, что хотят создать «безопасную базу» с актуальной и верифицированной информацией, которой можно доверять в условиях «лавинообразного роста любого рода фальсификаций». На создание проекта заложили почти 2 миллиарда рублей до 2022 года.
Просто они, как истинные ГОСы, начали писать ТЗ с содержанием всех страниц. Разорились на бумаге
Что ни нац. проект, то пердёж в лужу.
Власть обсуждает идею аналога википедии
Тупые, зачем?!, лишь бы распилить бабло.
Власть отказалась ои идеи аналога википедии
Тупые, опять обосрались, нихуя не могут.
В чём тут противоречие?
Я тоже не вижу, что плохо в просветительских проектах? Я в детстве любил энциклопедии. жаль прикрыли тему
Что плохого в распиле 2 млрд рублей, которые в итоге потратили в пустоту и ничего не зарелизили?
Согласный Паша
2 млрд рублей, которые в итоге потратили в пустоту
Да откуда ж вы берете эту информацию :)
upd: А, юрист-аспирант. Вопрос более не имею.
Ничего не потратили. Их заложили до 2022-го года, но проект не стартанул. В статье об этом сказано.
Там выше уже госуслуги с закупками хейтить умудряются. Петухи они и есть петухи)
Во-первых, это не нац. проект. Во-вторых, можно еще примеры? У меня есть 10 удачных, соответственно, с тебя примерно 100 неудачных.
Тебе федеральные или региональные?
Ну, пускай пять айтишных:
- Госуслуги
- zakupki.gov
- ФНС-совские кабинеты, забыл как их кличут
- СМЭВ/ЕСИА (последние версии)
- ФНС-совская система с ОФД (которая свежая)
И пять обычных последних лет:
- ЧМ и его инфраструктура
- Система с налоговыми вычетами (ее совсем не пиарят, чтобы не набежали, видимо, но там пиздец сколько денег)
- Военка
- Материнский капитал и около
- Информатизация образования (несогласным предлагаю зайти в любую школу уровня райцентра)
Нет, разъебать ты ничего из этого не сможешь, потому что статистика использования айтишных и финансовая статистика остальных открыта. Я не просто так их подбирал (на мой вкус, есть более удачные, но там сложнее считать результаты).
Половину можно разъебать просто в хлам сразу
Твиттерным кукаретингом можно что угодно разъебать в хлам, да
У меня половина дохода от заказчиков из России. Придумай другой аргумент.
Половина регулярно сталкивается с откровенной хуйней, типа "ой у нас проблемы при взаимодействии с пенсионным фондом" и так далее.
И не надо тут мне пиздеть, что сложно настраивать связность между разными сервисами. Почему-то у нормальных it-компаний с сотнями миллионов юзеров таких проблем нет.
Согласный Паша
Почему-то у нормальных it-компаний с сотнями миллионов юзеров таких проблем нет.
Так ты сначала разберись, почему именно, а потом намекай на пиздеж.
Благодаря нашему охуенному антикоррупционному законодательству, которое айтишников заебало больше всех остальных, одной системой в разное время занимаются несколько десятков компаний-подрядчиков, а адекватную приемку в этой индустрии не сможет обеспечить ни одно ведомство в мире. Отсюда большинство проблем с несовместимостью, проебанной документацией, давно исчезнувшими авторами разных компонентов и проч. Могло быть и раз в сто хуже, но федералы настойчиво пытаются во всякие СМЭВ и проч.
Ну ты серьезно? Да хотя бы тем, что без него никаких расследований о коррупции и Навального не было бы вообще. Этот проект — одновременно огромное упрощение процесса закупок для госструктур всех уровней (это тебе скажет любой завхоз в местном РАНО) и огромная головная боль для воров, которым приходится придумывать такие схемы, о которых в нулевых даже мыслей не было. Оба момента — удачны
Боже, у меня отец работает через этот сайт от администрации. Сайт просто полная параша, вечно падает, постоянные ошибки, а верификация пользователей это такая залупа. Я уже сам начал работать с сайтом, поскольку отец не вывозит. Просто параша полная, не говоря о его закрытых и скрытых отделах закупок/
Региональные прокладки для закупок — бывает говнище, да (недавно имел дело с таковым в Липецкой области). Все сильно зависит от местных комитетов/министерств информатизации.
В Петербурге и Москве сделали хорошо. Хотя на старте, лет десять назад, и в Петербурге был пиздец.
Потому что это оптимизация процессов и вытекающая из этого экономия денег, + инструменты для борьбы с коррупцией в комплекте. Гражданин выигрывает в любом случае.
Госуслуги отстой, они часто падают, криво работают. Я как-то прикрепился к поликлинике, и не мог записываться к врачам на госуслугах. Госуслуги слали в поликлинику, а те на госуслуги. Или вот Путин сказал про выплаты, и всё рухруло. Спустя несколько часов в одном городке началась запись детей в летние лагеря, и это всё висело, либо открывалось с ошибками. Так что записались те, кому повезло больше.
По госзакупкам я когда-то делал юзерскрипт, потому что создатели сайта не догадались, что по прошлым закупкам иногда надо было что-то открывать (уже не помню, не себе делал).
К этому ещё можно добавить дневник.ру, мне жаловались, что он падал на 2 дня недавно.
Вообще госуслуги - адище. Единая точка отказа, с падением которой и детей не записать в лагерь, и пропуск на работу не выписать (судя по коментам на тж), и к врачу не записаться.
Примеры того, как громко заявляли одно, а на деле не было либо ничего либо получалось уже совсем не то? Из удавшихся инициатив я могу вспомнить только мост до Крыма, все остальные громкие заявления не были реализованы.
Так это не нац. проекты, а сраные пресс-релизы непонятно кого. Я бы вообще запретил всем пресс-службам госучреждений публиковать пресс-релизы в будущем времени, кроме экстренных случаев
тот самый момент, когда коррупция нам на руку - чинуши скорее спиздят из бюджета все деньги, чем сделают чебурнет
Освоить-то сколько успели?
Те деньги которые планировалось распилить на этой википедии сгорели ярким пламенем на одной из нефтяных скважен в Сибири).