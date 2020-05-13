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Жители регионов должны одобрить это на референдуме.
Глава Архангельской области Александр Цыбульский и глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум слиянии двух субъектов РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации администрации губернатора и правительства Архангельской области.
Документ подписали 13 мая в Нарьян-Маре. Согласно законодательству, вопрос об объединении регионов и появлении нового субъекта должны вынести на референдум на обеих территориях. По данным источника РБК, он пройдёт уже в этом году.
В апреле СМИ сообщили, что Кремль рассматривает возможность объединения Архангельской области и НАО. Тогда губернатор округа Александр Цыбульский стал временным главой Архангельской области.
Ранее Ненецкий округ входил в состав Архангельской области при её образовании в 1937 году. Сейчас НАО одновременно является самостоятельным субъектом и входит в состав области.
В последний раз субъекты РФ объединялись в 2008 году — Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ сформировали Забайкальский край.
У бывшего административного центра урезают финансирование и область вымирает быстрее.
Существенный Никита
В НАО мало населения и большие доходы от нефтегаза, поморы хотят часть себе.
да вот чет читаю местную прессу и подают как "антикризисная мера" для НАО из-за цен на нефть. То бишь когда цены высокие хотят быть самостоятельным округом, когда низкие - уже не хотят.
В НАО добыча не высокая, около 13 млн тонн в год. Для сравнения, только в близком к нам с тобой Уватском районе в год 10 млн. Вот если бы они с ЯНАО объединились, то другое дело
Существенный Никита
А там мизерное население, которому станет меньше перепадать после слияния бюджетов.
Разве что чиновников чуть-чуть меньше станет. Но это не точно.
Вот, кстати, никогда этого не понимал. Эти автономные округа на бумаге входят в состав областей, а в реальности самостоятельные регионы.
Особенно это видно на примере ХМАО - по факту, насколько я понимаю, полностью самостоятельный регион, с огромным бюджетом, внешне вообще никак не видно, что он каким-то образом связан с Тюменской областью, но при этом входит в ее состав.
Так всё просто. Есть же Устав ХМАО, в котором взаимотношениям субъектов посвящена глава:
https://admhmao.ru/ob-okruge/ustav/glava3/
Насколько я понял, взаимоотношения по большей части консультативные, формально субъекты полностью независимы друг от друга.
Во всяком случае, если бы встал похожий с сабжем вопрос об объединении ХМАО и ЯНАО с Тюменской областью, уверен, жители автономных округов не захотели бы делиться своими жирными бюджетами с Тюменью и были бы резко против.
Да, я сходу так не вспомню, но кажется, что в конце нулевых были какие-то выборы, где жители ХМАО голосовали за кандидатов в какие-то органы гос.власти Тюменской области. В остальном же, да, ХМАО живёт отдельно, а разговоры об объединении с другими субъектами УрФО воспринимаются крайне болезненно.
Если с Архангельской областью не объединится НАО, то это сделают солдаты НАТО
Ура! Референдум! Народ сможет что-то решить
/s
Банковские переводы и бизнес в плюсе, если он у них сильно взаимосвязан. А для нас нужно знать на 1 субъект меньше 🤷♂️
Как человек который жил в читинской области и а потом мы стали жить в забайкальском крае. Агинский автономный округ пострадал от этого обледенения, так как раньше они распоряжались своим бюджетом, а сейчас они получают из общего бюджета забайкальского края. Это было выгодно для читинской области, но не для Агинского автономного округа.
П.С. Помню как заставляли голосовать людей за объединение под страхам что их уволят
Как будет называться объединенный регион - Арханецкая область или Ненегельский край?