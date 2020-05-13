Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
2423

Архангельская область и Ненецкий автономный округ объявили об объединении в один регион Материал редакции

Жители регионов должны одобрить это на референдуме.

19 комментариев
В закладки

Глава Архангельской области Александр Цыбульский и глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум слиянии двух субъектов РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации администрации губернатора и правительства Архангельской области.

Документ подписали 13 мая в Нарьян-Маре. Согласно законодательству, вопрос об объединении регионов и появлении нового субъекта должны вынести на референдум на обеих территориях. По данным источника РБК, он пройдёт уже в этом году.

В апреле СМИ сообщили, что Кремль рассматривает возможность объединения Архангельской области и НАО. Тогда губернатор округа Александр Цыбульский стал временным главой Архангельской области.

Ранее Ненецкий округ входил в состав Архангельской области при её образовании в 1937 году. Сейчас НАО одновременно является самостоятельным субъектом и входит в состав области.

В последний раз субъекты РФ объединялись в 2008 году — Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ сформировали Забайкальский край.

#новости #регионы #политика

Ольга Щербинина
+6106
0
15
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 19, "likes": 15, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 168651, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 13 May 2020 15:33:05 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Уголовный Паша

9

В чем профит для жителей? Я так понимаю бюджет теперь будет один и кому-то придётся сосать лапу?

Ответить

Igor Chvalun

Уголовный
6

У бывшего административного центра урезают финансирование и область вымирает быстрее.

Ответить

Существенный Никита

Уголовный
5

В НАО мало населения и большие доходы от нефтегаза, поморы хотят часть себе.

Ответить

Dante Havershim

Существенный
1

да вот чет читаю местную прессу и подают как "антикризисная мера" для НАО из-за цен на нефть. То бишь когда цены высокие хотят быть самостоятельным округом, когда низкие - уже не хотят. 

Ответить

Андрей Рядькин

Существенный
0

В НАО добыча не высокая, около 13 млн тонн в год. Для сравнения, только в близком к нам с тобой Уватском районе в год 10 млн. Вот если бы они с ЯНАО объединились, то другое дело

Ответить

Существенный Никита

Андрей
0

А там мизерное население, которому станет меньше перепадать после слияния бюджетов.

Ответить

Bad Bear

Уголовный
2

Да всем похуй на жителей. Это сделали для тестирования онлайн референдума.

Ответить

Константин Курасов

Уголовный
0

Разве что чиновников чуть-чуть меньше станет. Но это не точно.

Ответить

Олег Мельник

2

Вот, кстати, никогда этого не понимал. Эти автономные округа на бумаге входят в состав областей, а в реальности самостоятельные регионы.
Особенно это видно на примере ХМАО - по факту, насколько я понимаю, полностью самостоятельный регион, с огромным бюджетом, внешне вообще никак не видно, что он каким-то образом связан с Тюменской областью, но при этом входит в ее состав.

Ответить

Существенный Никита

Олег
0

Так всё просто. Есть же Устав ХМАО, в котором взаимотношениям субъектов посвящена глава:
https://admhmao.ru/ob-okruge/ustav/glava3/

Ответить

Олег Мельник

Существенный
0

Насколько я понял, взаимоотношения по большей части консультативные, формально субъекты полностью независимы друг от друга.
Во всяком случае, если бы встал похожий с сабжем вопрос об объединении ХМАО и ЯНАО с Тюменской областью, уверен, жители автономных округов не захотели бы делиться своими жирными бюджетами с Тюменью и были бы резко против.

Ответить

Существенный Никита

Олег
0

Да, я сходу так не вспомню, но кажется, что в конце нулевых были какие-то выборы, где жители ХМАО голосовали за кандидатов в какие-то органы гос.власти Тюменской области. В остальном же, да, ХМАО живёт отдельно, а разговоры об объединении с другими субъектами УрФО воспринимаются крайне болезненно. 

Ответить

Александр Иванов

1

как там мусорная корзинка москвы шиес?

Ответить

Сергей Звезда

1

Если с Архангельской областью не объединится НАО, то это сделают солдаты НАТО

Ответить

Упоротый Голубь

0

Ура! Референдум! Народ сможет что-то решить
/s

Ответить

Дневной татарин

Упоротый
2

Народ сможет что-то сосать

Ответить

Ruslan Milevskiy

0

Банковские переводы и бизнес в плюсе, если он у них сильно взаимосвязан. А для нас нужно знать на 1 субъект меньше 🤷‍♂️

Ответить

Сергей Воробьёв

0

Как человек который жил в читинской области и а потом мы стали жить в забайкальском крае. Агинский автономный округ пострадал от этого обледенения, так как раньше они распоряжались своим бюджетом, а сейчас они получают из общего бюджета забайкальского края. Это было выгодно для читинской области, но не для Агинского автономного округа. 
П.С. Помню как заставляли голосовать людей за объединение под страхам что их уволят 

Ответить

Ленинград Amsterdam

0

Как будет называться объединенный регион - Арханецкая область или Ненегельский край?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
И яд, и лекарство: как преступные организации распространяют влияние через благотворительность
Итальянские мафиози помогают в борьбе с коронавирусом, наркодилеры раздают маски, а якудза приютили жертв бедствий.
155
Новости
Регина Тодоренко перевела «Насилию.нет» два миллиона рублей — самое крупное пожертвование в истории центра
Телеведущая также разрабатывает с центром приложение с кнопкой экстренного вызова помощи.
160
Новости
Путин не стал продлевать режим нерабочих дней — с 12 мая он прекращается
Президент заявил, что Россия «подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений».
398
Популярное за три дня
Истории
И яд, и лекарство: как преступные организации распространяют влияние через благотворительность
Итальянские мафиози помогают в борьбе с коронавирусом, наркодилеры раздают маски, а якудза приютили жертв бедствий.
155
Новости
Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом
Жену Пескова Татьяну Навку тоже госпитализировали с Covid-19.
306
Twitter
27
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Дмитрий Чернышов

Беглов объяснил, почему в…

Mmmax

Facebook выплатит компенсацию в…

Рыбий Глаз

Как вам дизайн?

садоизоляция

Человек-человек смотрит…

Посторонний

Как вам дизайн?

Уютный Багажник

Гульдова амадина

Konstantin Tsevelev

Запись в подсайте Twitter

Илья Политов

Как вам дизайн?

Tural M

В Госдуму внесли законопроект о…

Дмитрий Чернышов

Беглов объяснил, почему в…

alexferman

В Госдуму внесли законопроект о…