Жители регионов должны одобрить это на референдуме.

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Глава Архангельской области Александр Цыбульский и глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум слиянии двух субъектов РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации администрации губернатора и правительства Архангельской области.

Документ подписали 13 мая в Нарьян-Маре. Согласно законодательству, вопрос об объединении регионов и появлении нового субъекта должны вынести на референдум на обеих территориях. По данным источника РБК, он пройдёт уже в этом году.

В апреле СМИ сообщили, что Кремль рассматривает возможность объединения Архангельской области и НАО. Тогда губернатор округа Александр Цыбульский стал временным главой Архангельской области.

Ранее Ненецкий округ входил в состав Архангельской области при её образовании в 1937 году. Сейчас НАО одновременно является самостоятельным субъектом и входит в состав области.