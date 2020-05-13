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Новости
Артём Мазанов
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Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах, в том числе по почте Материал редакции

Депутаты заявили, что эта норма не будет распространяться на голосование по поправкам в Конституцию.

78 комментариев
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Депутаты Госдумы приняли закон о дистанционном голосовании на выборах, в том числе по почте. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Поправки разработали ко второму чтению законопроекта о совершенствовании сбора подписей, их внесли в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Депутаты приняли их 13 мая во втором и третьем чтениях.

Дистанционное электронное голосование – голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения.

текст законопроекта

Поправки внесли в Госдуму 13 мая. Депутаты заявили, что они не будут распространяться на голосование по поправкам в Конституцию.

При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.

текст законопроекта

О том, что Кремль разработал законопроект, разрешающий голосовать на выборах дистанционно, 12 мая рассказал «Проект».

#новости #госдума

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78 комментариев
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Дневной татарин

111
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Александр Мирошников

Дневной
28

Да какая к черту карусель, нужную циферку в БД поставят просто.

Ответить

Вячеслав Лобозов

Александр
5

БД нет, ее же покупать надо.
просто на сайте напишут 147%

Ответить

Сергей Морозов

Вячеслав
5

Сайт дорого. Просто скажут.

Ответить

Вячеслав Лобозов

Сергей
4

Надо рот открывать
Да мы и так сами все результаты знаем

Ответить

Максим Гаврилов

Вячеслав
0

А ГАС Выборы тогда что? 

Ответить

Вячеслав Лобозов

Максим
1

Очередной старый распил верховного суда.

Ответить

Максим Гаврилов

Вячеслав
0

Эта база не существует или что?

Ответить

Andre Macareno

Вячеслав
0

Давно MariaDB платным стал?

Ответить

Вячеслав Лобозов

Andre
1

Госы платят даже за бесплатный софт. Даже за софт, сделанный (в данном случае - переделанный) в РФ.
Да и людям надо за платить, чтобы базу как минимум админить.

Ответить

умный человек

Александр
0

в Гугл таблицах ещё можно

Ответить

Kyler

Дневной
0

Теперь будет он-лайн карусель

Ответить

Дневной татарин

Kyler
0

Cyberkarusel

Ответить

умный человек

Дневной
2
Ответить

Гигантский завод

52

Минута молчания в память о выборах в России.

Ответить

Белорусский Кирилл

Гигантский
85

То, что мертво, умереть не может

Ответить

Сексуальный жар

Белорусский
6
Ответить

умный человек

Сексуальный
1

молодым был, хуйню нёс

Ответить

Tural M

Белорусский
1

опередила)

Ответить

Гигантский завод

Белорусский
0

Ну казалось бы да, но по факту можно было хотя бы посмотреть, как председатель комиссии убегает через окно с пачкой бюллетеней. Теперь и такого не будет.

Ответить

Rodion Kutsaev

Гигантский
3

Так давно похороны уже были.

Ответить

Tural M

Гигантский
2
Ответить

Нуоа Лвлсо

Гигантский
0

Мёртвые не умирают

Ответить

Игорь Рачук

50

- Уважаемый компьютер. Уберите все неверные ответы!

Ответить

Privetandrey

17

В идеале: смс-голосование и побеждает дочка Алсу!

Ответить

Александр Креславский-Смирнов

Privetandrey
1

Мне уже начинает казаться, что даже она будет лучшим президентом, чем Путин.

Ответить

Andrey Mironov

17
Ответить

Дурацкий Влад

15

Русские потерпят, не впервой)

Ответить

Турецкий Мурод

7

Голосование опросом в твиттере Владимира Соловьева

Ответить

Вячеслав Лобозов

2

Комент со звуком

Ответить

Белорусский Кирилл

Вячеслав
7
Ответить

Собачий кубок

Вячеслав
–1
Ответить

chachalava

4

Уже в Москве голосовали электронно. Они даже не пытались скрыть, что результаты чистый фейк получились, в разы больше за едро, чем при обычном голосовании по тем же округам

Ответить

Животное

1

Это самое "программное обеспечение" будет open source и каждый желающий сможет проверить что именно оно делает?

Ответить

ITHERSTA

Животное
8

Даже если оно будет open source, как можно проверить, какая программа на самом деле работает на сервере?

Ответить

Животное

ITHERSTA
1

Нужно каким-то образом блокчейн присрать

Ответить

Илья Волочков

ITHERSTA
0

Пусть американцы не своём сервере запускают и не дадут туда доступа россиянам.

Ответить

Антон Курочкин

3

Update [Elections] set Voice='146%' where candidate='Putin'

Ответить

Артем Стажаров

2

Боты смогут накручивать голоса? 

Ответить

Игорь Рачук

Артем
1

"Продвижение партии на выборах! Дёшево! Гарантированный результат!"

Ответить

умный человек

Игорь
3

Оптовикам скидки

Ответить

Игорь Рачук

умный
2

Скидка на продвижение первого законопроекта!!! :))))

Ответить

Собачий кубок

Артем
0

Какие боты, ArtMoney 

Ответить

Дыня

0

Сомнительно, что они сами себе яму рыть будут. Палюбас лазейку какую то нашли 

Ответить

Белорусский Кирилл

Дыня
5

Лазейку они уже испытали с Юнеманом.

Ответить

Roman Golovin

Дыня
3

А в чем тут "яма"?
Такие работы куда проще провести по нужному сценарию, чем обычные

Ответить

Дыня

Roman
0

Вот я и говорю, что лазейку нашли. Заранее не знали бы, что нельзя провести по нужному сценарию - не делали бы так. Скорее всего, в законе написано (или написали), что онлайн референдумы (или голосования) не подлежат проверке/пересмотру или какая-то подобная хуетень, как это обычно и бывает.

Ответить

R&J Team

Дыня
–1

По-моему искать ничего не нужно. Голосование по почте. Mail group кому принадлежит аккаунтов на делают и проголосуют.

Ответить

Иван Петров

2

За-е-би-сь!

Вопрос только чьи хаккеры рукастее.

Ответить

Тюляш Морской Котан

2
Ответить

hyposlasher

1

Зачем время терять, примите сразу закон об обнулении президента

Ответить

Ловец Слов

hyposlasher
3

Поправки в Конституцию уже приняты. Плебисцит по ним — просто жест доброй воли, не имеющий юридической силы.

Ответить

Блаженный Слава

1

А тайна голосования?
Хотя.... гулять, так гулять!

Ответить

Гигантский завод

Блаженный
1

Не-не, тайну надо соблюдать.
Будем отправлять по почте заполненный бюллетень в конверте без обратного адреса.

Ответить

Pavel Reich

0

откуда такая спешка с этой конституцией?

Ответить

Тюляш Морской Котан

Pavel
3

часики тИкают тик-так...

Ответить

Илья Гераськин

1

Поправки внесли в Госдуму 13 мая. Депутаты заявили, что они не будут распространяться на голосование по поправкам в Конституцию.

Но зато осенью на выборах в думу мы оторвёмся, - добавили они

Ответить

Станислав Жуков

1
Ответить

Ivan

1

Это же смешно. Здесь даже не нужно it-образование, чтобы понимать, насколько это ненадежно. Такое раздолье на махинации, с ума сойти

Ответить

Станислав Назаров

0

Это все специально, чтобы Навальный на следующих выборах выйграл. Там поняли, что аудитория Навального только на бунт в интернете способна. 
Это наш шанс. 

Ответить

Стройный татарин

0

Ахахахахахахахахаха

Ответить

badResistor

0

Че хочу то и рисую

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

Да…

Ответить

Maksytoff

0

Ждём вмешательства США в выборы 🤞

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

Вскоре со всех экранов и из радиоприёмников: "Это мировая практика".

Ответить

Блаженный колос

0

Вы выбрали неправильный ответ, пожалуйста, выберите снова

Ответить

Stan Islav

0

Заработал принтер

Ответить

Eugene Panfilov

0

Русское зеркало: дыры в онлайн-выборах, допущенные при создании системы низкооплачиваемыми программистами бюджетниками, приводят к взлому голосования со стороны оппозиционных хакеров и антивластные кандидаты получают большинство голосов.

Ответить

Kuze Takeshi

Eugene
0

Было бы неплохо, их же оружием...

Ответить

nonsense

Eugene
0

Результаты которого не признает ЦИК. Причем даже если никаких хакеров не будет, то их всегда можно будет придумать.

Ответить

Serg Bootlegger

0

Прогрессивно же, что опять не так? Наблюдателей дудосить будут?

Ответить

Igor

0

Пора уже эту госдурку закрыть на карантин .... и больше не открывать 🤬

Ответить

Роман Белоус

0

В интернете столько утекших баз данных пользователей, что накручивать голоса можно сколько угодно

Ответить

Илья Политов

0

А что там про выборы в блокчейне было?

Ответить

Mykola Glushchenko

0

Ждем кибервбросы от бюджетников на удаленке

Ответить

Сердечный месяц

0

Если при голосовании каждый будет вводить свое кодовое слово, которое будет хешироваться, и потом будет доступна общая база соответствия хешей и голосов, тогда еще имело бы смысл. Каждый мог бы проверить, что его голос учли, как надо.

Ответить

Van Vash

0

Не голосовал! И тем более таким образом вообще говно!!! Развод на лоха удачи всем тем кто пишиться!

Ответить

Амир Аль-Мопеди

–3

Голосование по почте — это демократичный и честный процесс. В США, например, хотят на этих президентских выборах повсеместно внедрить эту меру.

Ответить
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