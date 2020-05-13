Прямой эфир
Депутаты заявили, что эта норма не будет распространяться на голосование по поправкам в Конституцию.
Депутаты Госдумы приняли закон о дистанционном голосовании на выборах, в том числе по почте. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
Поправки разработали ко второму чтению законопроекта о совершенствовании сбора подписей, их внесли в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Депутаты приняли их 13 мая во втором и третьем чтениях.
Поправки внесли в Госдуму 13 мая. Депутаты заявили, что они не будут распространяться на голосование по поправкам в Конституцию.
О том, что Кремль разработал законопроект, разрешающий голосовать на выборах дистанционно, 12 мая рассказал «Проект».
Да какая к черту карусель, нужную циферку в БД поставят просто.
БД нет, ее же покупать надо.
просто на сайте напишут 147%
Сайт дорого. Просто скажут.
А ГАС Выборы тогда что?
Очередной старый распил верховного суда.
Давно MariaDB платным стал?
Госы платят даже за бесплатный софт. Даже за софт, сделанный (в данном случае - переделанный) в РФ.
Да и людям надо за платить, чтобы базу как минимум админить.
Белорусский Кирилл
То, что мертво, умереть не может
Сексуальный жар
Гигантский завод
Ну казалось бы да, но по факту можно было хотя бы посмотреть, как председатель комиссии убегает через окно с пачкой бюллетеней. Теперь и такого не будет.
В идеале: смс-голосование и побеждает дочка Алсу!
Мне уже начинает казаться, что даже она будет лучшим президентом, чем Путин.
Комент со звуком
Уже в Москве голосовали электронно. Они даже не пытались скрыть, что результаты чистый фейк получились, в разы больше за едро, чем при обычном голосовании по тем же округам
Это самое "программное обеспечение" будет open source и каждый желающий сможет проверить что именно оно делает?
Пусть американцы не своём сервере запускают и не дадут туда доступа россиянам.
Боты смогут накручивать голоса?
"Продвижение партии на выборах! Дёшево! Гарантированный результат!"
Оптовикам скидки
Сомнительно, что они сами себе яму рыть будут. Палюбас лазейку какую то нашли
А в чем тут "яма"?
Такие работы куда проще провести по нужному сценарию, чем обычные
Вот я и говорю, что лазейку нашли. Заранее не знали бы, что нельзя провести по нужному сценарию - не делали бы так. Скорее всего, в законе написано (или написали), что онлайн референдумы (или голосования) не подлежат проверке/пересмотру или какая-то подобная хуетень, как это обычно и бывает.
Зачем время терять, примите сразу закон об обнулении президента
Поправки в Конституцию уже приняты. Плебисцит по ним — просто жест доброй воли, не имеющий юридической силы.
Гигантский завод
Не-не, тайну надо соблюдать.
Будем отправлять по почте заполненный бюллетень в конверте без обратного адреса.
откуда такая спешка с этой конституцией?
Поправки внесли в Госдуму 13 мая. Депутаты заявили, что они не будут распространяться на голосование по поправкам в Конституцию.
Но зато осенью на выборах в думу мы оторвёмся, - добавили они
Это же смешно. Здесь даже не нужно it-образование, чтобы понимать, насколько это ненадежно. Такое раздолье на махинации, с ума сойти
Это все специально, чтобы Навальный на следующих выборах выйграл. Там поняли, что аудитория Навального только на бунт в интернете способна.
Это наш шанс.
Русское зеркало: дыры в онлайн-выборах, допущенные при создании системы низкооплачиваемыми программистами бюджетниками, приводят к взлому голосования со стороны оппозиционных хакеров и антивластные кандидаты получают большинство голосов.
В интернете столько утекших баз данных пользователей, что накручивать голоса можно сколько угодно
Не голосовал! И тем более таким образом вообще говно!!! Развод на лоха удачи всем тем кто пишиться!
Голосование по почте — это демократичный и честный процесс. В США, например, хотят на этих президентских выборах повсеместно внедрить эту меру.