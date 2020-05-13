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Похоже, удалённая работа удобна не всем технологическим компаниям.
Apple планирует вернуть многих сотрудников к работе из офисов. Процесс пройдёт в несколько этапов, первыми к обычной работе вернутся те, кто не может работать удалённо. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Во время первой фазы в офисы вернутся сотрудники, которые не могут работать из дома или испытывают проблемы с удалённой работой. Этот процесс уже начался в некоторых регионах, и до начала июня распространится на другие крупные офисы Apple в разных странах, в том числе на штаб-квартиру в Купертино.
Вторая фаза начнётся в июле и позволит вернуться в офисы большему числу сотрудников. В США к работе вернутся в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Остине, Техасе, Сан Диего и Болдере. При этом сроки возвращения к работе могут отличаться в зависимости от конкретного штата.
Старшие менеджеры Apple уже сообщили сотрудникам офисов, когда именно они смогут вернуться в офисы. На время первой фазы тем, кто вернётся к обычной работе предложат работать из офиса регулярно или только в определённое время в зависимости от должности.
Как отметили в Bloomberg, Apple стала одной из первых технологических компаний, решивших вернуть сотрудников в офисы, так как сильно зависит от личных встреч и разработки аппаратных продуктов. Некоторые работники компании продолжали работать из офисов и во время пандемии из-за невозможности перейти на дистанционную работу.
Другие технологические гиганты в последние недели наоборот сделали большую ставку на удалённую работу. Facebook и Google позволят сотрудникам работать из дома как минимум до осени, а Twitter и вовсе разрешит никогда не возвращаться в офис даже после пандемии.
Все компании теперь делятся по грейдам: экономные чмошники с зумом / сомневающиеся свободолюбивцы со свободным посещением / господа с физическим офисом и нормальными коммуникациями живых людей.
Идеальный Валера
Если у тебя софтверная компания, безо всяких аппаратных разработок, зачем требовать от всех посещения офиса? Чтобы получать иллюзию контроля, типа все сидят за компами и не пинают хуи, а дома заняты хер пойми чем?
Просто носители гордого звания "Господин" слишком заняты любованием своим стоическим косерватизмом, так что им нет времени создавать сотрудникам комфортные условия и осваивать методы контроля продуктивности.
Умственный ключ
Любая нормальная софтверная компания уже и так лет как 5-10 не требует регулярного посещения офиса. Раза 2-3 в неделю — это норма. Если требует, то это плохая софтверная компания либо кондовый бизнес, прикидывающийся айти.
Но эппл — это не софтверная компания. Там очень много хардвари. Инженерам не так просто работать на удаленке без физического взаимодействия.
В общем, я думаю, что нормальные софтверные компании после кризиса должны все сделать так, как Твиттер объявил. А все нормальные хардвари (+все нормальные кондовые бизнесы) должны превратиться с точки зрения требований к посещению офиса в нормальные софтверные компании докризисного периода.
Идеальный Валера
Так к эпплу никаких претензий. Это было к комментатору. В остальном согласен
В жопу живых людей, я лучше с чмошниками с зумом и повышенной ЗП буду
Чьих сотрудников?
Профессиональный корабль
Apple начнёт возвращать сотрудников по всему миру обратно в офисы
по программе AppleCare.