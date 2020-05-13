Прямой эфир
что происходит в интернете
После того, как предпринимателя открыто поддержал Трамп.
Департамент здравоохранения округа Аламида в Калифорнии, США, разрешил заводу Tesla возобновить работу с 18 мая. Об этом говорится в твиттере организации.
Чиновники обсудили c Tesla план компании по обеспечению безопасности на заводе и дали ей дополнительные рекомендации. Если администрация завода сможет обеспечить соблюдение санитарных требований сотрудниками и если эпидемиологическая обстановка будет стабильной, предприятие сможет полноценно возобновить работу с 18 мая.
Выполнение требований будет контролироваться властями. При этом неизвестно, предпримут ли какие-либо санкции к Маску за то, что он возобновил работу завода с 11 мая.
Трамп - красавчик?
Для работников теслы - нет.
А что, там работники Теслы без открытия завода сидели бы на выходных с сохранением заработной платы?
Переживаешь за деньги Илона?
Чего? Нет открытия заводы - нет зарплат.
Трамп подключился, когда все уже поддержали Теслу в этом решении, от губернатора до мэра. Сопротивлялась только бюрократия округа.
После того, как предпринимателя открыто поддержал Трамп.
Сказали А, говорите Б. Что там Трамп ляпнул?