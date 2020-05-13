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Новости
Алексей Боржонов
2016

Илону Маску разрешили открыть завод Tesla после конфликта с властями округа в Калифорнии Материал редакции

После того, как предпринимателя открыто поддержал Трамп.

13 комментариев
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Департамент здравоохранения округа Аламида в Калифорнии, США, разрешил заводу Tesla возобновить работу с 18 мая. Об этом говорится в твиттере организации.

Чиновники обсудили c Tesla план компании по обеспечению безопасности на заводе и дали ей дополнительные рекомендации. Если администрация завода сможет обеспечить соблюдение санитарных требований сотрудниками и если эпидемиологическая обстановка будет стабильной, предприятие сможет полноценно возобновить работу с 18 мая.

Выполнение требований будет контролироваться властями. При этом неизвестно, предпримут ли какие-либо санкции к Маску за то, что он возобновил работу завода с 11 мая.

  • В Калифорнии предприятиям, которые закрылись из-за распространения Covid-19, разрешили возобновить работу с 7 мая. При этом власти штата уточнили, что органы местного самоуправления могут продлить запреты.;
  • Власти округа Аламида заявили, что Tesla не попадает под критерии, разрешающие предприятию возобновить работу во время пандемии Covid-19;
  • В ответ на это Маск пригрозил перенести штаб-квартиру компании в другой штат. Он назвал решение властей антиконституционным и противоречащим здравому смыслу, а также объявил, что компания подаст иск к округу;
  • Глава Tesla Илон Маск объявил о возобновлении работы завода вопреки запрету властей и заявил, что готов к аресту. Маска поддержал президент США Дональд Трамп, который заявил, что завод Tesla нужно открыть «немедленно».

#новости #tesla #илонмаск

Алексей Боржонов PLUS
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13 комментариев
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Женатый диод

–2

Он его открывал и без разрешения. Слоу TJ

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Развитый будильник

Женатый
5

Иди тиктоки снимай, у тебя это лучше получается

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bor_vn

Женатый
1

Об этом вчера была новость

«Если кого-то арестуют, то прошу, чтобы это был…
Предприятию не разрешили возобновить работу из-за ограничений, введённых на фоне пандемии. Илон…
tjournal.ru
Ответить

Анна Давыдова

1

Маск 1:0 Калифорния

Ответить

Taktischer Corgi

0

Трамп - красавчик?

Ответить

Владимир Филатов

Taktischer
2

Для работников теслы - нет.

Ответить

Eduard Novikov

Владимир
0

А что, там работники Теслы без открытия завода сидели бы на выходных с сохранением заработной платы?

Ответить

Владимир Филатов

Eduard
0

Переживаешь за деньги Илона?

Ответить

Eduard Novikov

Владимир
–1

Чего? Нет открытия заводы - нет зарплат.

Ответить

Владимир Филатов

Eduard
0

А, ну если им не платят, тогда да - им тоже выгодно.

Ответить

Igor Antarov

Taktischer
0

Трамп подключился, когда все уже поддержали Теслу в этом решении, от губернатора до мэра. Сопротивлялась только бюрократия округа. 

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Michael Smith

Igor
3

Трамп уже давно говорил что всем надо открываться.

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Роман Андронов

0

 После того, как предпринимателя открыто поддержал Трамп.

Сказали А, говорите Б. Что там Трамп ляпнул?

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