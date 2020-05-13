После того, как предпринимателя открыто поддержал Трамп.

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Департамент здравоохранения округа Аламида в Калифорнии, США, разрешил заводу Tesla возобновить работу с 18 мая. Об этом говорится в твиттере организации.

Чиновники обсудили c Tesla план компании по обеспечению безопасности на заводе и дали ей дополнительные рекомендации. Если администрация завода сможет обеспечить соблюдение санитарных требований сотрудниками и если эпидемиологическая обстановка будет стабильной, предприятие сможет полноценно возобновить работу с 18 мая.

Выполнение требований будет контролироваться властями. При этом неизвестно, предпримут ли какие-либо санкции к Маску за то, что он возобновил работу завода с 11 мая.