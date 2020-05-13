Ранее блокатор вируса носил Дмитрий Песков.

В закладки

[{"title":"\u0417\u0430\u0441\u0435\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 17 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e <a href=\"http:\/\/duma.gov.ru\/multimedia\/photo\/53838\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">\u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u044b<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"a2b601aa-3b7a-b8d8-f4f7-8f6940792725","width":1180,"height":730,"size":224449,"type":"jpg","color":"1a1c2c","external_service":[]}}},{"title":"\u0417\u0430\u0441\u0435\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 12 \u043c\u0430\u044f\u00a0","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e <a href=\"http:\/\/duma.gov.ru\/multimedia\/photo\/54111\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">\u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u044b<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"39c62e9b-4dde-0e8b-c591-77a1723c68dd","width":803,"height":574,"size":111456,"type":"jpg","color":"1d2125","external_service":[]}}}]

Несколько депутатов Госдумы стали носить на заседания белые значки на лацканах пиджаков. По их мнению, так они могут отпугнуть коронавирус, рассказал спикер Вячеслав Володин. Его слова приводит «Интерфакс».

Значки с белым крестом на чёрном фоне стали носить несколько депутатов, в том числе глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Внимание на это обратил депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков.

Во время заседания 13 мая Моляков поинтересовался происхождением значков и спросил, может ли он, как собаковод, повесить на лацкан соответствующий значок.

Давайте мы спросим у тех, кто ходит с такими значками, но насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус. Вячеслав Володин спикер Государственной думы

Советник Володина Анастасия Кашеварова отметила, что разговор проходил в шутливом тоне. Однако коллеги действительно подсказали Володину, что депутаты носят значки для «отпугивания» вируса.

Спикер нижней палаты парламента также сообщил, что на 13 мая коронавирус подтверждён у пяти депутатов Госдумы. Одной из последних заболевших стала соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия Оксана Пушкина.

В апреле на пиджаке пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова заметили блокатор вирусов.



12 мая стало известно, что Пескова и его супругу госпитализировали с Covid-19. Он рассказал, что перестал носить беджик после того, как журналисты стали писать о его вреде;

Всего в России к 13 мая зафиксировано 242 271 случаев заболевания Covid-19, больше 48 003 человек выздоровели, 2212 — умерли.