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Ранее блокатор вируса носил Дмитрий Песков.
Несколько депутатов Госдумы стали носить на заседания белые значки на лацканах пиджаков. По их мнению, так они могут отпугнуть коронавирус, рассказал спикер Вячеслав Володин. Его слова приводит «Интерфакс».
Значки с белым крестом на чёрном фоне стали носить несколько депутатов, в том числе глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Внимание на это обратил депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков.
Во время заседания 13 мая Моляков поинтересовался происхождением значков и спросил, может ли он, как собаковод, повесить на лацкан соответствующий значок.
Советник Володина Анастасия Кашеварова отметила, что разговор проходил в шутливом тоне. Однако коллеги действительно подсказали Володину, что депутаты носят значки для «отпугивания» вируса.
Спикер нижней палаты парламента также сообщил, что на 13 мая коронавирус подтверждён у пяти депутатов Госдумы. Одной из последних заболевших стала соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия Оксана Пушкина.
Тупые, правильно пишется Musk.
Вредный браслет
EA Mask, its end the game
хайль гидра
хай
почему ты убил нашего лидера?
я никого не убивал. он сам убился.
все наркотики так говорят
ху
А у этой маска через ухо привязана.
Что за милфа? В маске неплохо выглядит
Это всего лишь тряпка с хлоркой в красивой упаковке
Опыт Пескова вас ничему не научил, видимо.
Ну, может оно и к лучшему.
Скоро бутылки в жопе, будут носить, отпугивающие вирус.
Скорее мы начнём (заставят)
лососни меня тунец
кто это блядь такой
Я всегда подозревал, что они долбоёбы.
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