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Ловец Слов
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Несколько депутатов Госдумы стали носить на заседания значки для «отпугивания» коронавируса Материал редакции

Ранее блокатор вируса носил Дмитрий Песков.

43 комментария
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Несколько депутатов Госдумы стали носить на заседания белые значки на лацканах пиджаков. По их мнению, так они могут отпугнуть коронавирус, рассказал спикер Вячеслав Володин. Его слова приводит «Интерфакс».

Значки с белым крестом на чёрном фоне стали носить несколько депутатов, в том числе глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Внимание на это обратил депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков.

Во время заседания 13 мая Моляков поинтересовался происхождением значков и спросил, может ли он, как собаковод, повесить на лацкан соответствующий значок.

Давайте мы спросим у тех, кто ходит с такими значками, но насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус.

Вячеслав Володин
спикер Государственной думы

Советник Володина Анастасия Кашеварова отметила, что разговор проходил в шутливом тоне. Однако коллеги действительно подсказали Володину, что депутаты носят значки для «отпугивания» вируса.

Спикер нижней палаты парламента также сообщил, что на 13 мая коронавирус подтверждён у пяти депутатов Госдумы. Одной из последних заболевших стала соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия Оксана Пушкина.

  • В апреле на пиджаке пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова заметили блокатор вирусов.
  • 12 мая стало известно, что Пескова и его супругу госпитализировали с Covid-19. Он рассказал, что перестал носить беджик после того, как журналисты стали писать о его вреде;
  • Всего в России к 13 мая зафиксировано 242 271 случаев заболевания Covid-19, больше 48 003 человек выздоровели, 2212 — умерли.

#новости #covid19

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43 комментария
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Вредный браслет

33

тамплиеры, сука, тамплиеры власть захватили

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Вредный браслет

Вредный
0

ща вальхалла выйдет, порешаем сектантов

Ответить

Уютный Багажник

13

Тупые, правильно пишется Musk.

Ответить

Вредный браслет

Уютный
11

EA Mask, its end the game

Ответить

Уютный Багажник

Вредный
1

хайль гидра

Ответить

Знакомый завод

Уютный
0

хай

Ответить

Вредный браслет

Знакомый
0

почему ты убил нашего лидера?

Ответить

Знакомый завод

Вредный
0

я никого не убивал. он сам убился.

Ответить

Вредный браслет

Знакомый
–1

все наркотики так говорят

Ответить

Знакомый завод

Вредный
0

котики тоже.

Ответить

Котик Ботик

Знакомый
6
Ответить

Уютный Багажник

Знакомый
0

ху

Ответить

Знакомый завод

Уютный
0

ух

Ответить

Уютный Багажник

Знакомый
0

й

Ответить

Danya Rubik

Вредный
0

Challenge everything бзззззуп

Ответить

LC

15
Ответить

Ольга Семенова

8

А у этой маска через ухо привязана. 

Ответить

Картошка Фри

Ольга
1

Что за милфа? В маске неплохо выглядит

Ответить

Сергей Павлов

Картошка
3

Китана

Ответить

x mst

Картошка
1

Alexa Tomas

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Картошка
0
Ответить

Влад Пайдулов

5

Это всего лишь тряпка с хлоркой в красивой упаковке

Ответить

Процессуальный корабль

Влад
1

Элон Александрович Маск

Ответить

Stan Majors

5

Приятно знать, что твоя жизнь в руках компетентных людей!

Ответить

Вячеслав Лобозов

3

Опыт Пескова вас ничему не научил, видимо.
Ну, может оно и к лучшему.
Скоро бутылки в жопе, будут носить, отпугивающие вирус.

Ответить

Уютный Багажник

Вячеслав
2

Скорее мы начнём (заставят) 

Ответить

Вячеслав Лобозов

Уютный
1
Ответить

Уютный Багажник

Вячеслав
2
Ответить

Вячеслав Лобозов

Уютный
2

лососни меня тунец
кто это блядь такой

Ответить

Уютный Багажник

Вячеслав
4

Это я в детстве 

Ответить

TROODON

2

Неужели глушилка 5G?

Ответить

Максим Шпилёв

1

Значки с белым крестом на чёрном фоне

я дальтоник 

Ответить

Ловец Слов

Максим
1

Сорян, Борян, в моей версии текста фон значка был «тёмным».

Ответить

Страшный цвет

1

теперь и на тж, да

Ответить

Ипполит Воробьянинов

1

Я всегда подозревал, что они долбоёбы.

Ответить

Сорос Джорж

Ипполит
0

долбоебам нет покоя,как говорит Сталингулаг

Ответить

Yuri Miller

0

Значок неправильный. Надо было солнечный круг брать

Ответить

Одинаковый историк

0

Рептилоидов никогда не видел?

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Отпугивают вирус

Ответить

Marat Khamadeev

0

С почином!

Ответить

Mmmax

0

Наша продукция.
Со следующей недели ждите элитные портки и кофточки для собак с распылителем. 

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

И на бардачок наклеив 10 самых надежных икон

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Станислав Захаров

0

За Эрендел!

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