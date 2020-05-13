По таким картам доступны не все операции, но оплачивать покупки и пополнять счёт можно.

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С 13 мая Сбербанк возобновил обслуживание карт, срок действия которых истёк в марте 2020 года или позже, сообщили в пресс-службе. Это сделано по рекомендации Центробанка.

По картам с истёкшим сроком действия доступны три вида операций:

оплата покупок в торговых точках;

пополнение карт в банкоматах;

снятие наличных.

Перевыпущенную карту можно забрать в отделении банка в течение четырёх месяцев после доставки. Но для её активации не нужно посещать банк. Это доступно в приложении «Сбербанк Онлайн». В таком случае оплачивать покупки можно онлайн или с помощью Apple Pay и Google Pay. В Сбербанке предупредили, что после активации новой карты старая пластиковая уже не будет работать.