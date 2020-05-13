Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Аня Бегиашвили
752

Сбербанк стал обслуживать карты, срок действия которых истёк весной 2020 года Материал редакции

По таким картам доступны не все операции, но оплачивать покупки и пополнять счёт можно.

7 комментариев
В закладки

С 13 мая Сбербанк возобновил обслуживание карт, срок действия которых истёк в марте 2020 года или позже, сообщили в пресс-службе. Это сделано по рекомендации Центробанка.

По картам с истёкшим сроком действия доступны три вида операций:

  • оплата покупок в торговых точках;
  • пополнение карт в банкоматах;
  • снятие наличных.

Перевыпущенную карту можно забрать в отделении банка в течение четырёх месяцев после доставки. Но для её активации не нужно посещать банк. Это доступно в приложении «Сбербанк Онлайн». В таком случае оплачивать покупки можно онлайн или с помощью Apple Pay и Google Pay. В Сбербанке предупредили, что после активации новой карты старая пластиковая уже не будет работать.

Центробанк рекомендовал кредитным организациям разрешить использование карт с истёкшим сроком действия ещё в апреле. По словам управляющего директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игоря Ковалёва, это поможет клиентам, которые не пользуются онлайн-сервисами, избежать посещения банка в условиях пандемии коронавируса Covid-19.

#covid19 #сбербанк #новости

Аня Бегиашвили PLUS
+14 933
1
5
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Аня Бегиашвили", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","covid19"], "comments": 7, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 168736, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 13 May 2020 19:02:20 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Kyler

4

Да, пусть только это онлайн сервисам расскажут, там обычно выдаётся ошибка при попытке указать истекший срок действия карты ещё при введении данных

Ответить

Павел Макров

Kyler
0

Так они и написали, что можно тока снять, заплатить через терминал или пополнить в банкомате

Ответить

Kyler

Павел
0

В таком случае теряется весь смысл во время режима самоизоляции

Ответить

Inevitable

Kyler
0

Для оплаты онлайн можно зайти в приложение Сбера и скопировать новый номер карты. Или привязать к пэям

Ответить

Андрей Ионов

2

а теперь может банки объяснят смысл "срока годности" карты

Ответить

Kyler

Андрей
0

Типо безопасность, надо менять через определенный период...

Ответить

Ольга Семенова

0

Ну и новости. Шит стал обслуживать просроченный шит во времена шит. Шит!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
BadComedian против Певцова: видеоблогер разгромил фильм «На Париж», а актёр заявил, что ему не стыдно
Главное о конфликте вокруг фильма про поездку советских солдат в бордель после победы.
180
Новости
«Раньше жили как-то, не скулили»: в Саратовской области уволили чиновницу, возмутившуюся выплатами семьям с детьми
Чиновница заявляла, что «лучше бы пенсионерам помогли» — так она отреагировала на прямые выплаты семьям с детьми, анонсированные Путиным.
247
Новости
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON из-за проблем с властями США
«Сегодня — самый печальный день для Telegram».
289
Популярное за три дня
Интернет
«Эксперименты» Яндекса продолжаются
103
Животные
13
Животные
19
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Yuri Miller

Глава Xiaomi опубликовал в…

alexferman

Студенты и аспиранты МГУ…

Rear Rawr

Студенты и аспиранты МГУ…

Yuri Miller

BadComedian против Певцова…

Yuri Miller

Запись в подсайте Животные

Берни Сандерс

BadComedian против Певцова…

Marat Khamadeev

Студенты и аспиранты МГУ…

Yuri Miller

BadComedian против Певцова…

Берни Сандерс

BadComedian против Певцова…

Inevitable

Сбербанк стал обслуживать…

alexferman

В Госдуму внесли законопроект о…

Stanley H. Tweedle

BadComedian против Певцова…