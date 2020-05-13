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По таким картам доступны не все операции, но оплачивать покупки и пополнять счёт можно.
С 13 мая Сбербанк возобновил обслуживание карт, срок действия которых истёк в марте 2020 года или позже, сообщили в пресс-службе. Это сделано по рекомендации Центробанка.
По картам с истёкшим сроком действия доступны три вида операций:
Перевыпущенную карту можно забрать в отделении банка в течение четырёх месяцев после доставки. Но для её активации не нужно посещать банк. Это доступно в приложении «Сбербанк Онлайн». В таком случае оплачивать покупки можно онлайн или с помощью Apple Pay и Google Pay. В Сбербанке предупредили, что после активации новой карты старая пластиковая уже не будет работать.
Центробанк рекомендовал кредитным организациям разрешить использование карт с истёкшим сроком действия ещё в апреле. По словам управляющего директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игоря Ковалёва, это поможет клиентам, которые не пользуются онлайн-сервисами, избежать посещения банка в условиях пандемии коронавируса Covid-19.
Да, пусть только это онлайн сервисам расскажут, там обычно выдаётся ошибка при попытке указать истекший срок действия карты ещё при введении данных
Так они и написали, что можно тока снять, заплатить через терминал или пополнить в банкомате
Для оплаты онлайн можно зайти в приложение Сбера и скопировать новый номер карты. Или привязать к пэям
а теперь может банки объяснят смысл "срока годности" карты