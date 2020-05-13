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Алексей Боржонов
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Студенты и аспиранты МГУ составили открытое письмо против домогательств со стороны преподавателей Материал редакции

Они потребовали создать курсы для преподавателей, на которых им расскажут о «неэтичности романтических и сексуальных отношений» со студентами.

39 комментариев
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Студенты, аспиранты и выпускники МГУ составили открытое письмо, в котором выступили против домогательств и харрасмента со стороны преподавателей и потребовали создать механизм, защищающий студентов. Письмо опубликовал журнал DOXA.

Авторы письма обеспокоены проблемой сексуальных злоупотреблений и харассмента, поскольку такие отношения «ставят студентов в уязвимое положение». Они считают недопустимым флирт, неоднозначные намёки, нарушение личного пространства.

Несмотря на то, что подавляющее большинство студентов уже достигло возраста сексуального согласия, такого рода отношения преподавателей и студентов создают серьёзную почву для манипуляций.

Отношения, в основе которых лежит страх перед авторитетным преподавателем или боязнь лишиться места на факультете только потому, что преподаватель не примет отказ, нельзя назвать добровольными.

из открытого письма студентов, аспирантов и выпускников МГУ

В письме предлагается создать механизмы, которые защитили бы студентов в подобных ситуациях. В частности:

  • Создать регламент, где закреплены принципы общения преподавателей и студентов: «запрет романтической связи, пока преподаватель и студент находятся в рамках иерархических отношений, запрет харассмента, соблюдение этики делового общения»;
  • Обязать преподавателей пройти специальные образовательные курсы, «посвященные неэтичности романтических и сексуальных отношений между преподавателями и студентами».

В начале мая DOXA выпустил материал о домогательствах и харрасменте на филологическом факультете МГУ. Издание отметило, что «в целом университет занимает позицию невмешательства, когда дело касается сексуальных домогательств со стороны преподавателей».

#новости #вузы

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39 комментариев
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杳如黄鹤

7

С одной стороны согласен - романтические отношения между преподом и студентом, с точки зрения этики, вещь стрёмная(даже в плане оценивания работ). А с другой стороны будет ли кто-то защищать преподавателей от клеветы студенток/студентов, обиженных за низкие оценки или просто желающих насолить преподу?   

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Артур Сакаев

杳如黄鹤
0

Не будут, нах надо 
наоборот, это повод достать попкорн и следить за развязкой сюжета ) 

Ответить

Мальмезон I

杳如黄鹤
0

#MeToo не получил зачёт у этого козла

Ответить

Дурацкий Влад

1

Какой-то странный тайминг

Ответить

Мальмезон I

Дурацкий
10

Мб преподы Zoom с чатрулетом путают иногда

Ответить

Mykola Glushchenko

Мальмезон
2

С чатурбейтом

Ответить

x mst

0

Старых пузатых пердунов потянуло на молоденькие упругие жёпы студенток?

Ответить

Знаменитый супер_стар

x
7

Так написал что меня тоже потянуло 

Ответить

alexferman

x
4

"Потянуло"? Это разве когда-то прекращалось?

Ответить

Michael Smith

x
2

упругие жёпы студенток

там и парни подписались

Ответить

Света Камалова

x
1

Были случаи когда страдали юноши тоже, от преподавательниц.

Ответить

Света Камалова

x
1

Если человек не согласен вступать в отношения, это ведь насилие. Разве нет?

Ответить

Michael Smith

Света
0

это разве про насилие?
на которых им расскажут о «неэтичности романтических и сексуальных отношений» со студентами.

Ответить

Света Камалова

Michael
0

Вот тут вопрос уже в другом, о том что "близкие личные отношения" на работе и на месте учебы часто могут вредить,
поэтому их и называют "неэтичными"

PS : Если препод или училка, конкретно у этого стедента не преподает,
то нет проблем, моё мнение

Ответить

Ivan Peterburgsky

2

Наивные

Ответить

Rear Rawr

1

Согласна, что надо защищать от домогательств. Но черт возьми,  нормальные романтические отношения между преподавателями и студентами - обычное явление в академической среде. Целые династии специалистов могут возникать. Как можно запретить влюбляться, что в этом такого недопустимого?

Ответить

Книжный инструмент

Rear
2
Ответить

Rear Rawr

Книжный
0

Этот случай вопиющий. Я ж про повседневность, где всё по обоюдному согласию. Меня просто коробит тезис о "недопустимости"

Ответить

Marat Khamadeev

Rear
1

пока преподаватель и студент находятся в рамках иерархических отношений

Династии всё же чаще всего создаются в связке "научник - студент/аспирант". В этом случае они как правило в одной лодке, в отличие от ситуации с иерархией, когда студенту надо сдать зачёт и забыть.

Ответить

Rear Rawr

Marat
0

Да, я, конечно, имела ввиду преимущественно это. Хотя всякое бывает.

Ответить

Marat Khamadeev

Rear
1

Ну так я к тому, что манифест не направлен против таких отношений.

Ответить

Rear Rawr

Marat
0

Наболело прост чуток. Если фемпаблики почитать, то там вообще всё нельзя :)

Ответить

Michael Smith

Rear
1

В Древней Греции сексуальные отношения с учителем это вообще был обязательный элемент

Ответить

alexferman

Michael
0

Старые добрые времена

Ответить

Знаменитый супер_стар

Rear
0

Наполеон так же думал, кстати 

Ответить

Непрерывный чувак

–3

Если препод в подтянутой форме, молод и красив — почему бы и нет? Вот дебилы.

Ответить

Sanjar Tolibjonov

Непрерывный
0

С чего ты взял, что обязательно быть молодым, красивым и подтянутым?)

Ответить

Горячий магнит

Sanjar
0

У него образование 9 классов. Он преподов только в гей порно видел

Ответить

Непрерывный чувак

Sanjar
0

Потому что только этот типаж сексуален. И еще главное: он не должен быть алкоголиком, иначе это совсем зашквар.

Ответить

Андрей Гришин

Непрерывный
0

>И еще главное: он не должен быть алкоголиком

Где ты таких найдешь, особенно в педагогической стезе 

Ответить

Непрерывный чувак

Андрей
0

Эх, не говори, Андрюха.

Ответить

alexferman

Непрерывный
0

Подтянутый, молодой и красивый может получать доступ к юным телам без всякого давления.

Ответить

Сергей Лукин

alexferman
0

Неправда.

Ээээх(

Ответить

Сергей Лукин

1

Руководство МГУ распечатает это письмо и им подотрется, демонически хохоча.

Тут нужны конкретные фамилии, даты, события и заявления, раз уж на то пошло.
Нет ничего из этого - значит, дело было по обоюдному согласию и идите нахуй.

Ответить

Артём Мазанов

0

Преподаватели значительно старше студентов, они занимают позицию власти, часто являются авторитетными учёными: таким людям практически невозможно отказать, учитывая их статус, возраст и возможности.

Супер

Ответить

Света Камалова

Артём
0

авторитетный влиятельный
обидчивый на отказы старик ))

Ответить

Света Камалова

0

zae bali na uchebe

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Лис Снежный

0

Хоспаде, неужели доросли наконец.

Ответить

sf

0

Но ведь молодые студентки

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