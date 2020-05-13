Несмотря на то, что подавляющее большинство студентов уже достигло возраста сексуального согласия, такого рода отношения преподавателей и студентов создают серьёзную почву для манипуляций.

Отношения, в основе которых лежит страх перед авторитетным преподавателем или боязнь лишиться места на факультете только потому, что преподаватель не примет отказ, нельзя назвать добровольными.