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Они потребовали создать курсы для преподавателей, на которых им расскажут о «неэтичности романтических и сексуальных отношений» со студентами.
Студенты, аспиранты и выпускники МГУ составили открытое письмо, в котором выступили против домогательств и харрасмента со стороны преподавателей и потребовали создать механизм, защищающий студентов. Письмо опубликовал журнал DOXA.
Авторы письма обеспокоены проблемой сексуальных злоупотреблений и харассмента, поскольку такие отношения «ставят студентов в уязвимое положение». Они считают недопустимым флирт, неоднозначные намёки, нарушение личного пространства.
В письме предлагается создать механизмы, которые защитили бы студентов в подобных ситуациях. В частности:
В начале мая DOXA выпустил материал о домогательствах и харрасменте на филологическом факультете МГУ. Издание отметило, что «в целом университет занимает позицию невмешательства, когда дело касается сексуальных домогательств со стороны преподавателей».
С одной стороны согласен - романтические отношения между преподом и студентом, с точки зрения этики, вещь стрёмная(даже в плане оценивания работ). А с другой стороны будет ли кто-то защищать преподавателей от клеветы студенток/студентов, обиженных за низкие оценки или просто желающих насолить преподу?
Не будут, нах надо
наоборот, это повод достать попкорн и следить за развязкой сюжета )
Мб преподы Zoom с чатрулетом путают иногда
Старых пузатых пердунов потянуло на молоденькие упругие жёпы студенток?
Если человек не согласен вступать в отношения, это ведь насилие. Разве нет?
это разве про насилие?
на которых им расскажут о «неэтичности романтических и сексуальных отношений» со студентами.
Вот тут вопрос уже в другом, о том что "близкие личные отношения" на работе и на месте учебы часто могут вредить,
поэтому их и называют "неэтичными"
PS : Если препод или училка, конкретно у этого стедента не преподает,
то нет проблем, моё мнение
Согласна, что надо защищать от домогательств. Но черт возьми, нормальные романтические отношения между преподавателями и студентами - обычное явление в академической среде. Целые династии специалистов могут возникать. Как можно запретить влюбляться, что в этом такого недопустимого?
Книжный инструмент
пока преподаватель и студент находятся в рамках иерархических отношений
Династии всё же чаще всего создаются в связке "научник - студент/аспирант". В этом случае они как правило в одной лодке, в отличие от ситуации с иерархией, когда студенту надо сдать зачёт и забыть.
В Древней Греции сексуальные отношения с учителем это вообще был обязательный элемент
С чего ты взял, что обязательно быть молодым, красивым и подтянутым?)
Непрерывный чувак
Потому что только этот типаж сексуален. И еще главное: он не должен быть алкоголиком, иначе это совсем зашквар.
>И еще главное: он не должен быть алкоголиком
Где ты таких найдешь, особенно в педагогической стезе
Подтянутый, молодой и красивый может получать доступ к юным телам без всякого давления.
Руководство МГУ распечатает это письмо и им подотрется, демонически хохоча.
Тут нужны конкретные фамилии, даты, события и заявления, раз уж на то пошло.
Нет ничего из этого - значит, дело было по обоюдному согласию и идите нахуй.
Преподаватели значительно старше студентов, они занимают позицию власти, часто являются авторитетными учёными: таким людям практически невозможно отказать, учитывая их статус, возраст и возможности.
Супер