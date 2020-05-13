В этих случаях «назвать причиной смерти коронавирус невозможно», уверены чиновники.

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Департамент здравоохранения Москвы отверг обвинения Financial Times и New York Times в замалчивании реальной статистики смертности от коронавируса Covid-19. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В сообщении говорится, в частности, что в России проводят вскрытия всех умерших с подозрением на коронавирус, поэтому зафиксированные причины смерти «являются исключительно точными».

В других же случаях, когда пациент умирает от «некурабельных» заболеваний, назвать причиной смерти Covid-19 невозможно, утверждают в депздраве. К таким случаям относятся смерти от «альтернативных причин» — всего их более 60%.

Из сказанного властями можно сделать вывод, что власти не учитывают в официальной статистике 60% смертей от коронавируса. Но напрямую об этом в заявлении не говорится.

Назвать причиной смерти Сovid-19 в других случаях невозможно. Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), злокачественные заболевания 4 стадии (по сути паллиативные больные), лейкозы, системные заболевания с развитием органной недостаточности (например амилоидоз и терминальная почечная недостаточность) и других некурабельных смертельных заболеваний.

из заявления депздрава Москвы

В депздраве также заявили, что любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, «не говоря уже о пандемии», сопровождается ростом смертности: «В этих случаях инфекционное начало является как бы катализатором для быстрого прогрессирования хронических заболеваний и проявления новых болезней».

В департаменте здравоохранения отметили, что в апреле 2020 года в Москве зафиксировано на 1841 смерть больше, чем в том же месяце 2019 года. Однако сравнивать показатели смертности в месячной динамике там считают некорректным .