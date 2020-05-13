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Новости
Алексей Боржонов
7681

Власти Москвы: 60% смертей с Covid-19 произошли из-за «альтернативных причин» — людей не сочли умершими от коронавируса Материал редакции

В этих случаях «назвать причиной смерти коронавирус невозможно», уверены чиновники.

82 комментария
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Департамент здравоохранения Москвы отверг обвинения Financial Times и New York Times в замалчивании реальной статистики смертности от коронавируса Covid-19. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В сообщении говорится, в частности, что в России проводят вскрытия всех умерших с подозрением на коронавирус, поэтому зафиксированные причины смерти «являются исключительно точными».

В других же случаях, когда пациент умирает от «некурабельных» заболеваний, назвать причиной смерти Covid-19 невозможно, утверждают в депздраве. К таким случаям относятся смерти от «альтернативных причин» — всего их более 60%.

Из сказанного властями можно сделать вывод, что власти не учитывают в официальной статистике 60% смертей от коронавируса. Но напрямую об этом в заявлении не говорится.

Назвать причиной смерти Сovid-19 в других случаях невозможно. Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), злокачественные заболевания 4 стадии (по сути паллиативные больные), лейкозы, системные заболевания с развитием органной недостаточности (например амилоидоз и терминальная почечная недостаточность) и других некурабельных смертельных заболеваний.

из заявления депздрава Москвы

В депздраве также заявили, что любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, «не говоря уже о пандемии», сопровождается ростом смертности: «В этих случаях инфекционное начало является как бы катализатором для быстрого прогрессирования хронических заболеваний и проявления новых болезней».

В департаменте здравоохранения отметили, что в апреле 2020 года в Москве зафиксировано на 1841 смерть больше, чем в том же месяце 2019 года. Однако сравнивать показатели смертности в месячной динамике там считают некорректным .

  • Газета Financial Times 12 мая опубликовала статью, где говорилось, что смертность от Covid-19 в России может быть выше официальной. Журналисты подсчитали, что в Москве и Петербурге в апреле 2020 года умерли на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет. Потом сравнили эти числа с официальной статистикой смертей от Covid-19 и сделали вывод, что реальная цифра на 72% выше;
  • The New York Times также подсчитала, что за апрель 2020 года в Москве умерли на 1700 человек больше по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет. Издание приводит мнение экспертов, которые считают, что смертность от Covid-19 в городе может быть выше официальных данных;
  • МИД России пообещал потребовать от этих изданий опровергнуть данные о смертности в России. Представитель министерства Мария Захарова сказала, что обращения вручат главным редакторам через посольства в США и Великобритании;
  • К 13 мая в Москве зафиксировано 126 004 случаев заболевания Covid-19, 21 506 человек выздоровели, 1232 — умерли от коронавируса.

#новости #covid19

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82 комментария
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Дмитрий Крюгер

61

А, ну т.е. если я пропишу гражданину в ебыч, у него кровоизлияние в мозг, то умер от сердечно-сосудистых болезней, а это не убийство по неосторожности, все равно бы подох от этого же. Еще бы в судах такую хуету принимали

Ответить

Ra

Дмитрий
6

так вроде суды так и работают, дело Мирзаева так и рассматривалось, рафик ни в чем не виноват

Ответить

Жидкий микрофон

Дмитрий
5

Ну, как бы... все верно, нет?

Ответить

Годовой огонь

Дмитрий
4

"Это как после одного громкого дела, где боксер убил человека ударом. Там причина смерти не удар боксера, а последующий удар головой об асфальт. И не поспоришь!"

Ответить

Андрей Шефер

Годовой
0

Когда бьешь человека молотом по голове,он умирает не от удара молота об череп,а от удара мозга об черепушку внутри. Можно записать как суицид.

Ответить

Сознательный теркин30см

Дмитрий
3

Так это и принимают в судах, просто не в отношении всех обвиняемых.

Ответить

Kir Kirsky

Дмитрий
–2

Написал хуету, назвал хуетой...profit.

Ответить

Павел Петрович

27

 Назвать причиной смерти Сovid-19 в других случаях невозможно. Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), системные заболевания с развитием органной недостаточности

Вообще-то весь сыр-бор как раз в том, что Covid-19 может вызывать сосудистые заболевания и полиорганную недостаточность. Пруф:

 Covid-19 isn't just a respiratory disease. It hits the whole body. Coronavirus can cause blood clots. It can also cause multi-system organ failure.

While the new coronavirus is designated as a respiratory virus, it's clear that it is affecting some people throughout their bodies. The most obvious symptoms of infection are classic respiratory symptoms: fever, pneumonia and acute respiratory distress syndrome. But the virus also seems to attack some organs directly. One of the most troubling is its assault on the lining of the blood vessels, which in turn causes unnatural blood clotting.

https://edition.cnn.com/2020/05/12/health/coronavirus-symptoms-blood-clots-inflammation/index.html

Тем не менее, хорошо, что власти Москвы официально объяснили, почему их статистика кардинально отличается от общемировой.

Ответить

Вкусный Данила

19

а что значит смертность от ковид тогда? ведь он, насколько понимаю, как раз и херачит по слабым местам организма, тем самым вызывая всякие опасные недостаточности

Ответить

ouxen

Вкусный
0

это как смертность от старости

Ответить

Тихий файл

15

Нихуя не удивительно

Ответить

Bad Bear

10

Что 60%, что 72% это пизддежь.
Вы серьезно блять хотите сказать что в России 1-2% смертности когда даже в самых развитых странах с самым высоким уровнем медицины это минимум 5%?

Ответить

Alex Macher

Bad
4

Про 5% никто не говорит уже особо, реал ная смертность ниже сильно. А текущая статистика от массовости тестирования зависит сильно

Ответить

Bad Bear

Alex
1

В случае тотального тестирования смертность сейчас оценивают в несколько десятых процента. Но какое это отношение имеет к реальности на сегодняшний день? Я говорю про реальные актуальные данные по странам. И меньше 5% нет ни у кого кроме России, Китая и щитхол кантрис.

Ответить

Alex Macher

Bad
2

Для тебя все азиатские страны шитхольные? Я азию люблю, не смей! Посмотри на азиатские страны все, там особо статистику никто не накручивает. В некоторых странах по типу Таиланда только с тестирование плоховато.

Во Вьетнаме вообще серьёзно подошли. Будучи нищими распихали 50 000 человек по больницам и отелям со строгим наблюдением карантина и остановили эпидемию на около 300 заражений. Закрыли все рано, в феврале еще школы прикрыли. Я сам под карантин попал принудительный там.  А могучие западные страны жиденько обосрались. 

Вьетнам вообще упоролся и хочет 0 смертей. Остался единственный тяжелый случай (британский пилот), которого все не могут спаси и он уже на ЭКМО 36 день висит. Хотят ему легкие пересаживать.

Ответить

Марк Рязанцев

Bad
0

У Израиля 1.6

Ответить

Pahan41k

Bad
1

везде мутки со смертностью, все в принципе считают по разному, я точно не помню, но вроде в германии умершим от короны считают именно если она стала причиной, а не рак яичик например, а в америке даже если тебя сбил грузовик, но у тебя был ковид, тебя запишут как умерший от короновируса, а не от дтп

Ответить

Павел Петрович

Pahan41k
9

 а в америке даже если тебя сбил грузовик, но у тебя был ковид, тебя запишут как умерший от короновируса, а не от дтп

Это известный фейк, форсируемый через соцсети.

Meanwhile, misinformation about runaway COVID-19 death reporting has spread widely. Last week, FactCheck.org debunked other viral Facebook posts that claimed "anyone who didn’t die by a gunshot wound or a car accident” is being listed as a COVID-19 death.

Experts say that COVID-19 deaths are likely not being overinflated. That list includes by Dr. Anthony Fauci, who is leading the U.S. response to the coronavirus. Instead, many experts say the nation is likely amid an undercount of the death toll due to the disease due to factors like false negatives on tests, a lack of testing and people who have died in their homes without receiving a positive test. 

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/04/17/fact-check-covid-19-death-toll-likely-undercounted-not-overcounted/2973481001/

Ответить

Pahan41k

Павел
0

соре, брал инфу из твитеров, спасибо за инфу

Ответить

Jenyok

Pahan41k
–4

Ты фейкомет как и соловей! Проверяй прежде чем писать

Ответить

Павел Петрович

Jenyok
3

По правде сказать, вникать в особенности учёта мировой смертности от Covid-19 на уровне оф. документов - весьма непростое занятие. Большинство получает информацию в суррогатном виде через соцсети. Не говорю, что это всегда правильно, но сравнивать с Соловьёвым - это перебор, конечно :)

Ответить

Насущные Проблемы

7

От ВИЧ так же не умирают. Умирают от заболеваний вызванных СПИДом.

Ответить

Вкусный Данила

Насущные
0

ну умерших от СПИД всё равно считают в статистику, поскольку там причины смерти обычно указываются типа "..., отягощённый СПИД"

Ответить

Василий Лебедев

Вкусный
0

Так и здесь отягощенный Ковид.

Ответить

Вкусный Данила

Василий
0

я так поняла, что они не идут в общую статистику

Ответить

Василий Лебедев

Вкусный
2

О том и речь, это фактически манипуляция цифрами ради красивой картинки.

Ответить

Вкусный Данила

Василий
0

грустно и страшно. но если это 60%, о которых говорит правительство, получается, что смертность всё равно низкая или я снова туплю?

Ответить

Василий Лебедев

Вкусный
0

Ну по крайней мере она становится больше похожа на правду и лучше коррелирует с косвенными данными о росте общей смертности в Москве на 20% по сравнению с прошлыми годами. Переводит нас в ту же "лигу", где сейчас многие другие страны бывшего соцлагеря (даже территория ГДР выделяется на фоне остальной Германии) с влиянием БЦЖ-прививок или каких-то других пока не выявленных общих причин относительно низкой смертности.

Ответить

Вкусный Данила

Василий
0

это да, цифры более-менее реалистичными выглядят, но зато обнадёживают.
хм, то есть таки БЦЖ-тема в итоге может оказаться правдивой? в удивительное время, блин, живём

я ещё подумала, что есть ведь смерти от "внебольничной пневмонии". интересно, могут такие смерти записать в обход короны, даже если она была?

Ответить

Павел Петрович

Вкусный
0

то есть таки БЦЖ-тема в итоге может оказаться правдивой?

Как минимум, она ещё не отвергнута. Гейтс даже выделил неделю назад 10 млн австралийских долларов на клиническое испытание этой вакцины в борьбе с Covid-19. Более того, учёные считают, что против туберкулёза эта вакцина оставляет желать лучшего, но она существенно укрепляет иммунитет для борьбы с другими респираторными инфекциями.

This week, the Bill and Melinda Gates Foundation announced it will donate A$10 million to help fund an Australian trial testing whether a very old vaccine, BCG, can be used against a new threat, COVID-19.

 Scientists and clinicians generally feel we need a better vaccine for tuberculosis. However, epidemiologists have noticed children who received BCG had significantly better overall health, with fewer respiratory infections and fewer deaths.

https://theconversation.com/could-bcg-a-100-year-old-vaccine-for-tuberculosis-protect-against-coronavirus-138006

Ответить

Денис Ковылин

Вкусный
0

Не вся внебольничная пневмония вызвана ковидом. И, сюрприз, пневмонию в причины смерти тоже стараются не указывать.
Вообще манипуляции со статистикой были всегда, в разных отделениях существуют "запретные" причины смерти.

Ответить

Испанский клуб

4

Как и, например, в Беларуси все умерают от чего угодно, только не от коронавируса. 

Ответить

Vitalii Nechaev

Испанский
0

Это да. Как висело в статистике 104 погибших 2 недели назад, так и висит. Хотя заражённые растут. Причём там всё работает, нет ограничений ни каких. 

Ответить

Alex Macher

3

Пускай тогда публикуют статистику смертей у кого был коронавирус в посл. месяц, если не хотят включать в основной список. Не понимаю  в чем смысл скрывать, если у нас 250к случаев и их не прячут

Ответить

ouxen

Alex
1

потому что на самом деле наверное уже обогнали америку по всем метрикам

Ответить

Vitalii Nechaev

ouxen
0

Не похоже по оф статистике общей смертности. 

Ответить

ouxen

Vitalii
0

Веришь ей?

Ответить

Vitalii Nechaev

ouxen
0

Статистике общей смертности, т. е. всего смертей от разных причин за период, по выданным свидетельствам о смерте. Да, эта должна быть точной. 

Ответить

ouxen

Vitalii
0

да уж везде подмандили, там же не дураки сидят

Ответить

Vitalii Nechaev

ouxen
0

Если бы везде подмандили, то не было бы этой статьи. Она как раз на этой разнице и основана.

Ответить

ouxen

Vitalii
0

перегибы на местах

Ответить

solawind

Vitalii
0

не расчитали просто что в двух местах мандить будут, и в общей статистике и в диагностике. Вот и вышла нестыковка

Ответить

ouxen

3

удобно

Ответить

Илья Волочков

2

Только хуже делают, из-за искажённой статистики многие не боятся короны, наивно полагая, что вирус не опасен и смертность близится к нулю. Если бы публиковали реальную статистику, может люди относились бы ответственнее и соблюдали бы серв предосторожности.

Ответить

Василий Лебедев

Илья
0

Даже больше: порочен и обречен тот менеджмент, который опирается на лживые данные в управленческих решениях.

Ответить

Vitalii Nechaev

Илья
0

Ну так эта практика работает годами в РФ. У нас и от гриппа умирает 600-700 человек в год, против 10000-30000 умерших в США. 
У нас ведь как, умирают не от гриппа, а от осложнений, поэтому смерти идут куда то в сторону сердечно-сосудистые.

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Vitalii
0

Ну дык а лечат что, симптомы или причину болезни?

Выглядит логичным, если в статистику будут писать изначальную болезнь, которая была отягощена ковидом.

На основе статистики, бабло будут выделять на профилактику сердечно-сосудистых, вместо выпуска огромным тиражом вакцины, которая населению без серьезных заболеваний не сильно будет нужна.

Логично, как мне кажется.
т.е. верно лечить сердечно-сосудистые, чтобы в принципе до такого не доходило.

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Vitalii
0

Т.е. например, имеем статистику:
Первая:
Ковид 1000
Сердечно-сосудистые 100

На основе статистики, деньги выделяют на вакцинацию.
Человек с сердечно-сосудистым, привит от ковида, но у него ОРВИ с тяжелой ангиной – он погиб.

Вторая:
Ковид 100
Сердечно-сосудистые 1000

На основе статистики, деньги выделяются на профилактику сердечно-сосудистых.
У человека ковид или ОРВИ, он переболеет без сильных осложнений.

Логика же в этом, я думаю.

Ответить

ziggy stardust

2

Охуенно. А что будет после, когда количество выздоровевших и умерших не сойдется с заболевшими?

Ответить

Остальной чувак

ziggy
3

Они прям перед смертью выздоравливают

Ответить

Vitalii Nechaev

Остальной
1

Тоже вариант, так как причина смерти другая, их могу записать в выздоровившие ) 
Можно будет судить только у уровню общей смертности.

Ответить

Остальной чувак

Vitalii
0

Я просто недавно тупил смотрел на колличество умерших у нас, и у других стран участниц этой специальной олимпиады, и цифры с соседями вообще не бились. 
Так что думаю, все будет так. Иначе будет какой-то туповатый кассовый разрыв  

Ответить

Vitalii Nechaev

Остальной
0

Да, тоже об этом думал когда видел количество смертей от короны в таких странах как РФ и РБ. Предположил, почему так могут выглядеть эти цифры ) А потом посмотрел фильм про умирающих врачей от короны, и какие им диагнозы ставят, и понял, что не ошибся )

Ответить

Вкусный Данила

Vitalii
0

а что за фильм? 

Ответить

Jenyok

ziggy
0

Отличная мысль 

Ответить

Eugene Leonovich

2

Вчера в Питере у меня умер друг, у него был ковид. Болел сначала дома, потом начались осложнения и увезли в больницу.

В заключении о смерти написали, что умер от пневмонии на фоне диабета. В статистику его случай видимо не пойдёт.

Другу было 27 лет, самоизоляцию поддерживал, жил один. Но вот как-то заразился, в продуктовом магазине или при доставке продуктов.

Ответить

Дыня

1

Чо там усатый таракан наш? 

Ответить

Jen'ka Myx

Дыня
2

Не знаю как там ваш, а наш по прежнему считает усё гэта психозом.

Ответить

ouxen

Jen'ka
0

Ружовыя акуляры
Адзеў ды хадзі свабодны.

Ответить

Abram Dikoy

Jen'ka
0

А наш таракан не усатый

Ответить

Vitalii Nechaev

Дыня
0

Песков?

Ответить

Руслан Воробьёв

Дыня
0

тут явно не все (как и я) поняли, о ком собственно речь. песков или лукашенко?

Ответить

Artem Kuzmin

1

То есть те люди умерли бы сейчас в любом случае? Даже если ты не было ковида? Очень интересно... 

Ответить

Vitalii Nechaev

Artem
0

Да, интересный подход. Ну с раком 4 стадии ещё понятно. А вот инфаркты и инсульты хз, здесь смерть могла быть как следствием условий созданных коронавирусом.

Ответить

Сомнительный холод

Vitalii
0

от одного попадания во многие больнички можно инфаркт схватить

Ответить

Vitaliy Vitaliev

1

Вроде в Германии тоже так считают 

Ответить

Руслан Воробьёв

Vitaliy
0

нет

#Faktenfuchs: Wie werden Corona-Todesfälle…
Wenn bei einem Verstorbenen eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde, dann gilt er dem Robert…
www.br.de
Ответить

Вячеслав Лобозов

0

Ага

Ответить

Michael Specter

0

Все равно правды о том, кто обманывает, не узнаем

Ответить

Василий Лебедев

Michael
0

Косвенные методы позволяют узнать и правду, и факт манипуляций.

Ответить

Редкий коктейль

0

в России проводят вскрытия всех

Тело вскрыли, чужого внутри нет.

Ответить

Жалкий Абдужаббор

0

Если б они не болели - их бы не было в больнице

Ответить

Seat ivanov

0

Т.е ув Москве от ковида скончалось 2500 чел ?

Ответить

Искренний будильник

0

Интересно, прямо-таки европейская честность Москвы на фоне остальных это какой-то хитрый план или бунт?

Ответить

Дмитрий Прокофьев

0

Лукашенко месяц назад сказал, что от ковида никто не умрет, я вам гарантирую это. Как всегда, спиздел. На 40%

Ответить

Ицтерские Данелянды

0

Какая отличная иллюстрация для состояния медицины в Москве. Многие до сих пор верят, что в столице все прекрасно. Болезни в том числе "опухоли 4 степени" определяют только при вскрытии. А если человек не был с подозрением на COVID-19, то его вообще не делают.

Ответить

Дмитрий Прокофьев

Ицтерские
0

Делают. Смерть в больнице=обязательное вскрытие. Отчет - на совести патанатома. 

Ответить

Люциан Бужор

0

Русские не сдаются и от Ковида не помирают. Чтобы всякие Навальные потом считали и юродствовали, сколько загнулась от коронки, нам этого не надо 😏

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

Такая картина по смертности характерна для всех стран бывшего Варшавского договора и некоторых других. Может и правда дело в БЦЖ. Исследования этого момента до сих пор ведутся.

Ответить

Ivan Boldyrev

0

Марк Твен о регистрации смертности от COVID-19:

"Положим, человек ушибет себе палец, а потом отравится, а потом свалится в колодец и сломает себе шею и кто-нибудь придет и спросит, отчего он умер, так какой-нибудь дуралей может сказать: «Оттого, что ушиб себе палец». Будет в этом какой-нибудь смысл? Никакого." (Приключения Гекльберри Финна)

Это про тех, кто любит всё сваливать на "сопутствующие заболевания". 

Ответить

Внимательный единорожек88

–2

Ну или там от пневмонии... В общем не от Covid19.

Ответить

Официальный паркур

–3

Что тут, трупоеды в комментах опять недовольны, что количество трупов не соответствует их кровожадным хотелкам?

Ответить
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