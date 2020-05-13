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В этих случаях «назвать причиной смерти коронавирус невозможно», уверены чиновники.
Департамент здравоохранения Москвы отверг обвинения Financial Times и New York Times в замалчивании реальной статистики смертности от коронавируса Covid-19. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
В сообщении говорится, в частности, что в России проводят вскрытия всех умерших с подозрением на коронавирус, поэтому зафиксированные причины смерти «являются исключительно точными».
В других же случаях, когда пациент умирает от «некурабельных» заболеваний, назвать причиной смерти Covid-19 невозможно, утверждают в депздраве. К таким случаям относятся смерти от «альтернативных причин» — всего их более 60%.
Из сказанного властями можно сделать вывод, что власти не учитывают в официальной статистике 60% смертей от коронавируса. Но напрямую об этом в заявлении не говорится.
В депздраве также заявили, что любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, «не говоря уже о пандемии», сопровождается ростом смертности: «В этих случаях инфекционное начало является как бы катализатором для быстрого прогрессирования хронических заболеваний и проявления новых болезней».
В департаменте здравоохранения отметили, что в апреле 2020 года в Москве зафиксировано на 1841 смерть больше, чем в том же месяце 2019 года. Однако сравнивать показатели смертности в месячной динамике там считают некорректным .
А, ну т.е. если я пропишу гражданину в ебыч, у него кровоизлияние в мозг, то умер от сердечно-сосудистых болезней, а это не убийство по неосторожности, все равно бы подох от этого же. Еще бы в судах такую хуету принимали
Годовой огонь
"Это как после одного громкого дела, где боксер убил человека ударом. Там причина смерти не удар боксера, а последующий удар головой об асфальт. И не поспоришь!"
Когда бьешь человека молотом по голове,он умирает не от удара молота об череп,а от удара мозга об черепушку внутри. Можно записать как суицид.
Сознательный теркин30см
Так это и принимают в судах, просто не в отношении всех обвиняемых.
Назвать причиной смерти Сovid-19 в других случаях невозможно. Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), системные заболевания с развитием органной недостаточности
Вообще-то весь сыр-бор как раз в том, что Covid-19 может вызывать сосудистые заболевания и полиорганную недостаточность. Пруф:
Covid-19 isn't just a respiratory disease. It hits the whole body. Coronavirus can cause blood clots. It can also cause multi-system organ failure.
While the new coronavirus is designated as a respiratory virus, it's clear that it is affecting some people throughout their bodies. The most obvious symptoms of infection are classic respiratory symptoms: fever, pneumonia and acute respiratory distress syndrome. But the virus also seems to attack some organs directly. One of the most troubling is its assault on the lining of the blood vessels, which in turn causes unnatural blood clotting.
https://edition.cnn.com/2020/05/12/health/coronavirus-symptoms-blood-clots-inflammation/index.html
Тем не менее, хорошо, что власти Москвы официально объяснили, почему их статистика кардинально отличается от общемировой.
Что 60%, что 72% это пизддежь.
Вы серьезно блять хотите сказать что в России 1-2% смертности когда даже в самых развитых странах с самым высоким уровнем медицины это минимум 5%?
Про 5% никто не говорит уже особо, реал ная смертность ниже сильно. А текущая статистика от массовости тестирования зависит сильно
Для тебя все азиатские страны шитхольные? Я азию люблю, не смей! Посмотри на азиатские страны все, там особо статистику никто не накручивает. В некоторых странах по типу Таиланда только с тестирование плоховато.
Во Вьетнаме вообще серьёзно подошли. Будучи нищими распихали 50 000 человек по больницам и отелям со строгим наблюдением карантина и остановили эпидемию на около 300 заражений. Закрыли все рано, в феврале еще школы прикрыли. Я сам под карантин попал принудительный там. А могучие западные страны жиденько обосрались.
Вьетнам вообще упоролся и хочет 0 смертей. Остался единственный тяжелый случай (британский пилот), которого все не могут спаси и он уже на ЭКМО 36 день висит. Хотят ему легкие пересаживать.
везде мутки со смертностью, все в принципе считают по разному, я точно не помню, но вроде в германии умершим от короны считают именно если она стала причиной, а не рак яичик например, а в америке даже если тебя сбил грузовик, но у тебя был ковид, тебя запишут как умерший от короновируса, а не от дтп
а в америке даже если тебя сбил грузовик, но у тебя был ковид, тебя запишут как умерший от короновируса, а не от дтп
Это известный фейк, форсируемый через соцсети.
Meanwhile, misinformation about runaway COVID-19 death reporting has spread widely. Last week, FactCheck.org debunked other viral Facebook posts that claimed "anyone who didn’t die by a gunshot wound or a car accident” is being listed as a COVID-19 death.
Experts say that COVID-19 deaths are likely not being overinflated. That list includes by Dr. Anthony Fauci, who is leading the U.S. response to the coronavirus. Instead, many experts say the nation is likely amid an undercount of the death toll due to the disease due to factors like false negatives on tests, a lack of testing and people who have died in their homes without receiving a positive test.
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/04/17/fact-check-covid-19-death-toll-likely-undercounted-not-overcounted/2973481001/
По правде сказать, вникать в особенности учёта мировой смертности от Covid-19 на уровне оф. документов - весьма непростое занятие. Большинство получает информацию в суррогатном виде через соцсети. Не говорю, что это всегда правильно, но сравнивать с Соловьёвым - это перебор, конечно :)
От ВИЧ так же не умирают. Умирают от заболеваний вызванных СПИДом.
Вкусный Данила
ну умерших от СПИД всё равно считают в статистику, поскольку там причины смерти обычно указываются типа "..., отягощённый СПИД"
Так и здесь отягощенный Ковид.
я так поняла, что они не идут в общую статистику
О том и речь, это фактически манипуляция цифрами ради красивой картинки.
грустно и страшно. но если это 60%, о которых говорит правительство, получается, что смертность всё равно низкая или я снова туплю?
Ну по крайней мере она становится больше похожа на правду и лучше коррелирует с косвенными данными о росте общей смертности в Москве на 20% по сравнению с прошлыми годами. Переводит нас в ту же "лигу", где сейчас многие другие страны бывшего соцлагеря (даже территория ГДР выделяется на фоне остальной Германии) с влиянием БЦЖ-прививок или каких-то других пока не выявленных общих причин относительно низкой смертности.
это да, цифры более-менее реалистичными выглядят, но зато обнадёживают.
хм, то есть таки БЦЖ-тема в итоге может оказаться правдивой? в удивительное время, блин, живём
я ещё подумала, что есть ведь смерти от "внебольничной пневмонии". интересно, могут такие смерти записать в обход короны, даже если она была?
то есть таки БЦЖ-тема в итоге может оказаться правдивой?
Как минимум, она ещё не отвергнута. Гейтс даже выделил неделю назад 10 млн австралийских долларов на клиническое испытание этой вакцины в борьбе с Covid-19. Более того, учёные считают, что против туберкулёза эта вакцина оставляет желать лучшего, но она существенно укрепляет иммунитет для борьбы с другими респираторными инфекциями.
This week, the Bill and Melinda Gates Foundation announced it will donate A$10 million to help fund an Australian trial testing whether a very old vaccine, BCG, can be used against a new threat, COVID-19.
Scientists and clinicians generally feel we need a better vaccine for tuberculosis. However, epidemiologists have noticed children who received BCG had significantly better overall health, with fewer respiratory infections and fewer deaths.
https://theconversation.com/could-bcg-a-100-year-old-vaccine-for-tuberculosis-protect-against-coronavirus-138006
Не вся внебольничная пневмония вызвана ковидом. И, сюрприз, пневмонию в причины смерти тоже стараются не указывать.
Вообще манипуляции со статистикой были всегда, в разных отделениях существуют "запретные" причины смерти.
Это да. Как висело в статистике 104 погибших 2 недели назад, так и висит. Хотя заражённые растут. Причём там всё работает, нет ограничений ни каких.
Пускай тогда публикуют статистику смертей у кого был коронавирус в посл. месяц, если не хотят включать в основной список. Не понимаю в чем смысл скрывать, если у нас 250к случаев и их не прячут
Не похоже по оф статистике общей смертности.
Статистике общей смертности, т. е. всего смертей от разных причин за период, по выданным свидетельствам о смерте. Да, эта должна быть точной.
Если бы везде подмандили, то не было бы этой статьи. Она как раз на этой разнице и основана.
Только хуже делают, из-за искажённой статистики многие не боятся короны, наивно полагая, что вирус не опасен и смертность близится к нулю. Если бы публиковали реальную статистику, может люди относились бы ответственнее и соблюдали бы серв предосторожности.
Даже больше: порочен и обречен тот менеджмент, который опирается на лживые данные в управленческих решениях.
Ну так эта практика работает годами в РФ. У нас и от гриппа умирает 600-700 человек в год, против 10000-30000 умерших в США.
У нас ведь как, умирают не от гриппа, а от осложнений, поэтому смерти идут куда то в сторону сердечно-сосудистые.
Ну дык а лечат что, симптомы или причину болезни?
Выглядит логичным, если в статистику будут писать изначальную болезнь, которая была отягощена ковидом.
На основе статистики, бабло будут выделять на профилактику сердечно-сосудистых, вместо выпуска огромным тиражом вакцины, которая населению без серьезных заболеваний не сильно будет нужна.
Логично, как мне кажется.
т.е. верно лечить сердечно-сосудистые, чтобы в принципе до такого не доходило.
Т.е. например, имеем статистику:
Первая:
Ковид 1000
Сердечно-сосудистые 100
На основе статистики, деньги выделяют на вакцинацию.
Человек с сердечно-сосудистым, привит от ковида, но у него ОРВИ с тяжелой ангиной – он погиб.
Вторая:
Ковид 100
Сердечно-сосудистые 1000
На основе статистики, деньги выделяются на профилактику сердечно-сосудистых.
У человека ковид или ОРВИ, он переболеет без сильных осложнений.
Логика же в этом, я думаю.
Охуенно. А что будет после, когда количество выздоровевших и умерших не сойдется с заболевшими?
Остальной чувак
Они прям перед смертью выздоравливают
Тоже вариант, так как причина смерти другая, их могу записать в выздоровившие )
Можно будет судить только у уровню общей смертности.
Остальной чувак
Я просто недавно тупил смотрел на колличество умерших у нас, и у других стран участниц этой специальной олимпиады, и цифры с соседями вообще не бились.
Так что думаю, все будет так. Иначе будет какой-то туповатый кассовый разрыв
Да, тоже об этом думал когда видел количество смертей от короны в таких странах как РФ и РБ. Предположил, почему так могут выглядеть эти цифры ) А потом посмотрел фильм про умирающих врачей от короны, и какие им диагнозы ставят, и понял, что не ошибся )
Вчера в Питере у меня умер друг, у него был ковид. Болел сначала дома, потом начались осложнения и увезли в больницу.
В заключении о смерти написали, что умер от пневмонии на фоне диабета. В статистику его случай видимо не пойдёт.
Другу было 27 лет, самоизоляцию поддерживал, жил один. Но вот как-то заразился, в продуктовом магазине или при доставке продуктов.
Чо там усатый таракан наш?
Не знаю как там ваш, а наш по прежнему считает усё гэта психозом.
тут явно не все (как и я) поняли, о ком собственно речь. песков или лукашенко?
То есть те люди умерли бы сейчас в любом случае? Даже если ты не было ковида? Очень интересно...
Да, интересный подход. Ну с раком 4 стадии ещё понятно. А вот инфаркты и инсульты хз, здесь смерть могла быть как следствием условий созданных коронавирусом.
Сомнительный холод
от одного попадания во многие больнички можно инфаркт схватить
Вроде в Германии тоже так считают
Все равно правды о том, кто обманывает, не узнаем
Лукашенко месяц назад сказал, что от ковида никто не умрет, я вам гарантирую это. Как всегда, спиздел. На 40%
Какая отличная иллюстрация для состояния медицины в Москве. Многие до сих пор верят, что в столице все прекрасно. Болезни в том числе "опухоли 4 степени" определяют только при вскрытии. А если человек не был с подозрением на COVID-19, то его вообще не делают.
Делают. Смерть в больнице=обязательное вскрытие. Отчет - на совести патанатома.
Русские не сдаются и от Ковида не помирают. Чтобы всякие Навальные потом считали и юродствовали, сколько загнулась от коронки, нам этого не надо 😏
Такая картина по смертности характерна для всех стран бывшего Варшавского договора и некоторых других. Может и правда дело в БЦЖ. Исследования этого момента до сих пор ведутся.
Марк Твен о регистрации смертности от COVID-19:
"Положим, человек ушибет себе палец, а потом отравится, а потом свалится в колодец и сломает себе шею и кто-нибудь придет и спросит, отчего он умер, так какой-нибудь дуралей может сказать: «Оттого, что ушиб себе палец». Будет в этом какой-нибудь смысл? Никакого." (Приключения Гекльберри Финна)
Это про тех, кто любит всё сваливать на "сопутствующие заболевания".