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Новости
Алексей Боржонов
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Власти Москвы: 60% смертей с Covid-19 произошли из-за «альтернативных причин» — людей не сочли умершими от короновируса Материал редакции

В этих случаях «назвать причиной смерти коронавирус невозможно», уверены чиновники.

29 комментариев
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Департамент здравоохранения Москвы отверг обвинения Financial Times и New York Times в замалчивании реальной статистики смертности от коронавируса Covid-19. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В сообщении говорится, в частности, что в России проводят вскрытия всех умерших с подозрением на коронавирус, поэтому зафиксированные причины смерти «являются исключительно точными».

В других же случаях, когда пациент умирает от «некурабельных» заболеваний, назвать причиной смерти Covid-19 невозможно, утверждают в депздраве. К таким случаям относятся смерти от «альтернативных причин» — всего их более 60%.

Из сказанного властями можно сделать вывод, что власти не учитывают в официальной статистике 60% смертей от коронавируса. Но напрямую об этом в заявлении не говорится.

Назвать причиной смерти Сovid-19 в других случаях невозможно. Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), злокачественные заболевания 4 стадии (по сути паллиативные больные), лейкозы, системные заболевания с развитием органной недостаточности (например амилоидоз и терминальная почечная недостаточность) и других некурабельных смертельных заболеваний.

из заявления депздрава Москвы

В депздраве также заявили, что любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, «не говоря уже о пандемии», сопровождается ростом смертности: «В этих случаях инфекционное начало является как бы катализатором для быстрого прогрессирования хронических заболеваний и проявления новых болезней».

В департаменте здравоохранения отметили, что в апреле 2020 года в Москве зафиксировано на 1841 смерть больше, чем в том же месяце 2019 года. Однако сравнивать показатели смертности в месячной динамике там считают некорректным .

  • Газета Financial Times 12 мая опубликовала статью, где говорилось, что смертность от Covid-19 в России может быть выше официальной. Журналисты подсчитали, что в Москве и Петербурге в апреле 2020 года умерли на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет. Потом сравнили эти числа с официальной статистикой смертей от Covid-19 и сделали вывод, что реальная цифра на 72% выше;
  • The New York Times также подсчитала, что за апрель 2020 года в Москве умерли на 1700 человек больше по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет. Издание приводит мнение экспертов, которые считают, что смертность от Covid-19 в городе может быть выше официальных данных;
  • МИД России пообещал потребовать от этих изданий опровергнуть данные о смертности в России. Представитель министерства Мария Захарова сказала, что обращения вручат главным редакторам через посольства в США и Великобритании;
  • К 13 мая в Москве зафиксировано 126 004 случаев заболевания Covid-19, 21 506 человек выздоровели, 1232 — умерли от коронавируса.

#новости #covid19

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29 комментариев
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Дмитрий Крюгер

8

А, ну т.е. если я пропишу гражданину в ебыч, у него кровоизлияние в мозг, то умер от сердечно-сосудистых болезней, а это не убийство по неосторожности, все равно бы подох от этого же. Еще бы в судах такую хуету принимали

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Kir Kirsky

Дмитрий
1

Написал хуету, назвал хуетой...profit.

Ответить

Непрерывный чувак

Дмитрий
0

Ну, как бы... все верно, нет?

Ответить

Знаменитый супер_стар

5

Нихуя не удивительно

Ответить

Павел Петрович

4

 Назвать причиной смерти Сovid-19 в других случаях невозможно. Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), системные заболевания с развитием органной недостаточности

Вообще-то весь сыр-бор как раз в том, что Covid-19 может вызывать сосудистые заболевания и полиорганную недостаточность. Пруф:

 Covid-19 isn't just a respiratory disease. It hits the whole body. Coronavirus can cause blood clots. It can also cause multi-system organ failure.

While the new coronavirus is designated as a respiratory virus, it's clear that it is affecting some people throughout their bodies. The most obvious symptoms of infection are classic respiratory symptoms: fever, pneumonia and acute respiratory distress syndrome. But the virus also seems to attack some organs directly. One of the most troubling is its assault on the lining of the blood vessels, which in turn causes unnatural blood clotting.

https://edition.cnn.com/2020/05/12/health/coronavirus-symptoms-blood-clots-inflammation/index.html

Тем не менее, хорошо, что власти Москвы официально объяснили, почему их статистика кардинально отличается от общемировой.

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Кровавый лолипоп

3

а что значит смертность от ковид тогда? ведь он, насколько понимаю, как раз и херачит по слабым местам организма, тем самым вызывая всякие опасные недостаточности

Ответить

ouxen

Кровавый
0

это как смертность от старости

Ответить

Насущные Проблемы

2

От ВИЧ так же не умирают. Умирают от заболеваний вызванных СПИДом.

Ответить

Кровавый лолипоп

Насущные
0

ну умерших от СПИД всё равно считают в статистику, поскольку там причины смерти обычно указываются типа "..., отягощённый СПИД"

Ответить

Дыня

1

Чо там усатый таракан наш? 

Ответить

Jen'ka Myx

Дыня
2

Не знаю как там ваш, а наш по прежнему считает усё гэта психозом.

Ответить

ouxen

Jen'ka
0

Ружовыя акуляры
Адзеў ды хадзі свабодны.

Ответить

Abram Dikoy

Jen'ka
0

А наш таракан не усатый

Ответить

ouxen

1

удобно

Ответить

Bad Bear

0

Что 60%, что 72% это пизддежь.
Вы серьезно блять хотите сказать что в России 1-2% смертности когда даже в самых развитых странах с самым высоким уровнем медицины это минимум 5%?

Ответить

Alex Macher

Bad
2

Про 5% никто не говорит уже особо, реал ная смертность ниже сильно. А текущая статистика от массовости тестирования зависит сильно

Ответить

Pahan41k

Bad
0

везде мутки со смертностью, все в принципе считают по разному, я точно не помню, но вроде в германии умершим от короны считают именно если она стала причиной, а не рак яичик например, а в америке даже если тебя сбил грузовик, но у тебя был ковид, тебя запишут как умерший от короновируса, а не от дтп

Ответить

Павел Петрович

Pahan41k
0

 а в америке даже если тебя сбил грузовик, но у тебя был ковид, тебя запишут как умерший от короновируса, а не от дтп

Это известный фейк, форсируемый через соцсети.

Meanwhile, misinformation about runaway COVID-19 death reporting has spread widely. Last week, FactCheck.org debunked other viral Facebook posts that claimed "anyone who didn’t die by a gunshot wound or a car accident” is being listed as a COVID-19 death.

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/04/17/fact-check-covid-19-death-toll-likely-undercounted-not-overcounted/2973481001/

Ответить

Pahan41k

Павел
0

соре, брал инфу из твитеров, спасибо за инфу

Ответить

Вячеслав Лобозов

0

Ага

Ответить

Michael Specter

0

Все равно правды о том, кто обманывает, не узнаем

Ответить

Горячий магнит

0

в России проводят вскрытия всех

Тело вскрыли, чужого внутри нет.

Ответить

Собачий кубок

0

Как и, например, в Беларуси все умерают от чего угодно, только не от коронавируса. 

Ответить

Artem Kuzmin

0

То есть те люди умерли бы сейчас в любом случае? Даже если ты не было ковида? Очень интересно... 

Ответить

Alex Macher

0

Пускай тогда публикуют статистику смертей у кого был коронавирус в посл. месяц, если не хотят включать в основной список. Не понимаю  в чем смысл скрывать, если у нас 250к случаев и их не прячут

Ответить

ouxen

Alex
0

потому что на самом деле наверное уже обогнали америку по всем метрикам

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Жаркий фонарь

0

Ну или там от пневмонии... В общем не от Covid19.

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Vitaliy Vitaliev

0

Вроде в Германии тоже так считают 

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Утренний Слава

0

Если б они не болели - их бы не было в больнице

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