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В этих случаях «назвать причиной смерти коронавирус невозможно», уверены чиновники.
Департамент здравоохранения Москвы отверг обвинения Financial Times и New York Times в замалчивании реальной статистики смертности от коронавируса Covid-19. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
В сообщении говорится, в частности, что в России проводят вскрытия всех умерших с подозрением на коронавирус, поэтому зафиксированные причины смерти «являются исключительно точными».
В других же случаях, когда пациент умирает от «некурабельных» заболеваний, назвать причиной смерти Covid-19 невозможно, утверждают в депздраве. К таким случаям относятся смерти от «альтернативных причин» — всего их более 60%.
Из сказанного властями можно сделать вывод, что власти не учитывают в официальной статистике 60% смертей от коронавируса. Но напрямую об этом в заявлении не говорится.
В депздраве также заявили, что любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, «не говоря уже о пандемии», сопровождается ростом смертности: «В этих случаях инфекционное начало является как бы катализатором для быстрого прогрессирования хронических заболеваний и проявления новых болезней».
В департаменте здравоохранения отметили, что в апреле 2020 года в Москве зафиксировано на 1841 смерть больше, чем в том же месяце 2019 года. Однако сравнивать показатели смертности в месячной динамике там считают некорректным .
А, ну т.е. если я пропишу гражданину в ебыч, у него кровоизлияние в мозг, то умер от сердечно-сосудистых болезней, а это не убийство по неосторожности, все равно бы подох от этого же. Еще бы в судах такую хуету принимали
Назвать причиной смерти Сovid-19 в других случаях невозможно. Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), системные заболевания с развитием органной недостаточности
Вообще-то весь сыр-бор как раз в том, что Covid-19 может вызывать сосудистые заболевания и полиорганную недостаточность. Пруф:
Covid-19 isn't just a respiratory disease. It hits the whole body. Coronavirus can cause blood clots. It can also cause multi-system organ failure.
While the new coronavirus is designated as a respiratory virus, it's clear that it is affecting some people throughout their bodies. The most obvious symptoms of infection are classic respiratory symptoms: fever, pneumonia and acute respiratory distress syndrome. But the virus also seems to attack some organs directly. One of the most troubling is its assault on the lining of the blood vessels, which in turn causes unnatural blood clotting.
https://edition.cnn.com/2020/05/12/health/coronavirus-symptoms-blood-clots-inflammation/index.html
Тем не менее, хорошо, что власти Москвы официально объяснили, почему их статистика кардинально отличается от общемировой.
От ВИЧ так же не умирают. Умирают от заболеваний вызванных СПИДом.
Кровавый лолипоп
ну умерших от СПИД всё равно считают в статистику, поскольку там причины смерти обычно указываются типа "..., отягощённый СПИД"
Чо там усатый таракан наш?
Не знаю как там ваш, а наш по прежнему считает усё гэта психозом.
Что 60%, что 72% это пизддежь.
Вы серьезно блять хотите сказать что в России 1-2% смертности когда даже в самых развитых странах с самым высоким уровнем медицины это минимум 5%?
Про 5% никто не говорит уже особо, реал ная смертность ниже сильно. А текущая статистика от массовости тестирования зависит сильно
везде мутки со смертностью, все в принципе считают по разному, я точно не помню, но вроде в германии умершим от короны считают именно если она стала причиной, а не рак яичик например, а в америке даже если тебя сбил грузовик, но у тебя был ковид, тебя запишут как умерший от короновируса, а не от дтп
а в америке даже если тебя сбил грузовик, но у тебя был ковид, тебя запишут как умерший от короновируса, а не от дтп
Это известный фейк, форсируемый через соцсети.
Meanwhile, misinformation about runaway COVID-19 death reporting has spread widely. Last week, FactCheck.org debunked other viral Facebook posts that claimed "anyone who didn’t die by a gunshot wound or a car accident” is being listed as a COVID-19 death.
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/04/17/fact-check-covid-19-death-toll-likely-undercounted-not-overcounted/2973481001/
То есть те люди умерли бы сейчас в любом случае? Даже если ты не было ковида? Очень интересно...
Пускай тогда публикуют статистику смертей у кого был коронавирус в посл. месяц, если не хотят включать в основной список. Не понимаю в чем смысл скрывать, если у нас 250к случаев и их не прячут