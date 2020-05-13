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Бюрократия — это святое.
Совладелица петербургской сети магазинов-кофеен и кондитерской фабрики «Север-Метрополь» Елена Шевченко показала, как выглядит список документов для получения возвратного кредита на зарплату. В нём оказалось 33 позиции.
Предприниматели рассказывали Forbes о сложностях при получении зарплатных кредитов, но некоторые отмечали, что им одобрили заявку за несколько часов или дней после заполнения заявки. Основатель производителя надувных спортивных снарядов TimeTrial Илья Губарев в комментариях к посту Шевченко заявил, что его компания получила кредит за четыре дня.
В середине апреля, спустя полмесяца после запуска программы, «Ведомости» сообщили, что Сбербанк выдал только пятую часть (22%) из запрошенных малым бизнесом денег — 1,4 из 6,5 миллиарда рублей. В других подключённых к программе банках ситуация схожая, следует из данных издания: например, в Промсвязьбанке за три дня поступило 1500 заявок, а одобрили около 150. «Контрольную закупку» пытался провести и институт уполномоченного по правам бизнесменов: деньги получили только 6 предпринимателей из 158.
17 апреля Центробанк признал, что программа «идёт слабо»: банки медленно выдают кредиты и одобряют недостаточно. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в основном предпринимателям отказывали из-за превышения максимального размера кредита. В начале мая министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российские банки одобрили 12 тысяч заявок и выдали зарплатных кредитов на 21 миллиард рублей.
Столько документов должен предоставить бизнес, ПОПАДАЮЩИЙ под "поддержку".
2 бизнеса? Хули ты тут чилишь тогда 24/7?
Ты хочешь сказать что оба бизнеса работают качественно без надзора? Что за бизнесы?
Комментарий удален
Если он ведёт дела как Галицкий то мб его ждёт тот же сценарий. Излишне ручное управление пагубно сказывается на крупной компании. Я хз как он работает.
Хотя да, ты тут светился преимущественно с начала всей коронохуйни.
Дайте угадаю - половину эти документов нельзя получить потому что ответственные органы не работают? Я уж молчу про сам обсурд 33 позиций в стране где Медведев якобы ввел электронный документооборот.
Участники организации есть в уставе. Ты если в Пятерочку помидоры поведёшь продавать то список предоставляемых документов при заключении договора будет немногим меньше.
Медведев не президент уже 8 лет, о чем речь
Медведев никогда им и не был.
Я - ИП и больше половины документов в душе не чаю, как выглядят, и что это вообще такое.
Ничего сверхъестественного по документам не вижу. Бух. учет+кадры+регистрационные документы. На сбор пол дня максимум если не совсем в чёрную коптят. По многим пунктам можно вообще ничего не предоставлять если не касается деятельности. Например: Аудиторский заключение-нет, проверку не проводили. И т.д.
Выньте член изо рта, вас плохо слышно.
Документов должно быть ровно два и, сюрприз, они получаются без вашего участия.
1. Выписка из ЕГРЮЛ (40 секунд)
2. Сводка по банковскому счету (это уже как там у банка система работает)
Все.
конечно не совсем в черную, в российской федерации соблюдают закон и платят все налоги.
Не вижу с чем ты не согласен. Вижу что ты минусанул и видимо тебе полегчало, а мне как-то похуй.
да не рвись ты, просто мне не нравится та хуеня, которую ты написал. бывает
Возможно для людей не занимающихся бизнесом этот список выглядит внушительными, но в нем 70% пунктов это те документы которые априори в нормальной фирме лежат все вместе в одной папке.
А оставшиеся 30% выгружаются автоматически из 1-с бухгалтерии или онлайн- банка.
Да, пунктов много, но они все обоснованы и без них никак нельзя. Увы, это Россия, здесь обманывать любят в обе стороны.
Напоминаю что это кредит, а не просто безвозмездная помощь.
Напоминаю, что пол года это безвозмездная помощь. А далее 3% годовых банку от этой суммы .. такое себе, возмездие)
Учи матчасть!
И? Это сумма МРОТ по количеству сотрудников. То что у людей раньше были зарплаты пробивается по налоговой в электронном виде на раз-два. Если человек устроился после начала пандемии, это уже другой вопрос. МРОТ на сотрудника для бизнеса это что баланду в гулаге кинуть, может поможет не сдохнуть. Но ни о каком наваре речи не идёт.
Более того, компании не со всеми видами деятельности могут вообще об этом кредите думать
Вот какой-то список оквэдов https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/restr/check
Уважаемый автор этой статьи, информацию прежде чем размещать, необходимо проверять. А если кто-то где-то сказал или сделал пересылку в «вацап» мол «...вона в Сбербанке то,33 документа нужна.. аай яй яй...» это не значит, что так и есть.
Это полнейшая чепуха, что бы получить этот кредит нужно 2 документа и выход в интернет всего лишь.
Но вы продолжайте размещать дезинформацию и пудрить людям мозги как кругом все плохо и голосуйте за Навального🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
В других странах проще- «делай сейчас; потом разберёмся». Зачастую при подаче онлайн вообще сильно ничего не требуют, так, пара чек боксов и кнопка сабмит.
Правда если окажется что ты где нажульничал то выебут по полной через несколько лет .
Заполнить несколько бумажек, чтобы не честные жулико-комерсы не дай бог кредит не получили, не по праву 🤗
Это примерно треть от документов, которые необходимо предоставить если предприниматель подаётся на обычный кредит, если что )
Не понимаю нытья по данному списку. Если это не фейк, то 80% у нормальной компании и так есть, остальное грузится из 1с/sap или ещё из какой херни, где учёт ведут