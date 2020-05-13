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Сергей Звезда
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33 пункта — столько документов бизнес должен предоставить банку для зарплатного кредита во время пандемии Материал редакции

Бюрократия — это святое.

50 комментариев
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фото из фейсбука Елены Шевченко

Совладелица петербургской сети магазинов-кофеен и кондитерской фабрики «Север-Метрополь» Елена Шевченко показала, как выглядит список документов для получения возвратного кредита на зарплату. В нём оказалось 33 позиции.

Звонок моего друга из Германии меня убил. Он, бизнесмен, имеющий маленькую фирму по въездному туризму с восемью сотрудниками. Он похвастался, что получил субсидию, не требующую никакой отчётности —15 тысяч евро на счёт фирмы.

Написал одно электронное письмо в соответствующую инстанцию, деньги пришли на следующий день. Наш же Сбербанк уже месяц мучает нас списком необходимых документов из 33 пунктов (в которых мы, конечно, сделаем не одну ошибку), чтобы получить возвратный кредит огромной суммы денег из расчёта один МРОТ на одного сотрудника.

Елена Шевченко
совладелица «Север-Метрополь»

Предприниматели рассказывали Forbes о сложностях при получении зарплатных кредитов, но некоторые отмечали, что им одобрили заявку за несколько часов или дней после заполнения заявки. Основатель производителя надувных спортивных снарядов TimeTrial Илья Губарев в комментариях к посту Шевченко заявил, что его компания получила кредит за четыре дня.

По условиям правительственной программы, запущенной на фоне пандемии коронавируса, российской банки выдают малому и среднему бизнесу кредиты на выплату зарплат. Расчёт идёт из численности сотрудников, умноженной на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и на срок кредитования. Федеральный МРОТ составляет 12130 рублей, максимальный срок кредитования — шесть месяцев, до 1 октября. Первые шесть месяцев проценты не начисляются, а затем ставка вырастает до 4%.

В середине апреля, спустя полмесяца после запуска программы, «Ведомости» сообщили, что Сбербанк выдал только пятую часть (22%) из запрошенных малым бизнесом денег — 1,4 из 6,5 миллиарда рублей. В других подключённых к программе банках ситуация схожая, следует из данных издания: например, в Промсвязьбанке за три дня поступило 1500 заявок, а одобрили около 150. «Контрольную закупку» пытался провести и институт уполномоченного по правам бизнесменов: деньги получили только 6 предпринимателей из 158.

17 апреля Центробанк признал, что программа «идёт слабо»: банки медленно выдают кредиты и одобряют недостаточно. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в основном предпринимателям отказывали из-за превышения максимального размера кредита. В начале мая министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российские банки одобрили 12 тысяч заявок и выдали зарплатных кредитов на 21 миллиард рублей.

#бизнес #деньги #карантинвроссии

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50 комментариев
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Дыня

18

Столько документов должен предоставить бизнес, ПОПАДАЮЩИЙ под "поддержку".

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Дыня

Дыня
0

Также мне бы очень хотелось написать здесь, что у меня их 2, и оба соснули жирного хуйца, которых тут даже не выкладывают. 

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Kir Kirsky

Дыня
2

2 бизнеса? Хули ты тут чилишь тогда 24/7?

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Дыня

Kir
4

Я ж не сам хуй в станок засовываю. Да и делать особо нехуй. 80% контрагентов наелись и спят.

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Дыня

Дыня
1

МОЖНО Я БЛЯТЬ ОТДОХНУ НЕМНОГО А?? 

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Kir Kirsky

Дыня
0

Ты хочешь сказать что оба бизнеса работают качественно без надзора? Что за бизнесы?

Ответить

Дыня

Kir
–1

Ты хочешь сказать, что после того как Тиньков умрет от рака, его банк загнётся?

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Комментарий удален

Kir Kirsky

Дыня
0

Если он ведёт дела как Галицкий то мб его ждёт тот же сценарий. Излишне ручное управление пагубно сказывается на крупной компании. Я хз как он работает.

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Дыня

Kir
0

В общем, с адекватной командой и рабочей системой ниче не здохнет за такое короткое время. Сдохнет от других причин. От отсутствия поддержки людей,которые у тебя тратят деньги, от отсутствия спроса, да это всё уже в интернетах перечислялось миллион раз 

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Kir Kirsky

Дыня
0

Хотя да, ты тут светился преимущественно с начала всей коронохуйни.

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Дыня

Kir
0

Я это написал именно сейчас именно в этот момент лишь для того, чтобы у вас были пруфы того, что значительная часть бизнеса сосет хуй, а не чтобы ты меня благословил 

Ответить

Kir Kirsky

Дыня
0

На всякий случай: мир праху

Ответить

Дыня

Kir
0

Не отпел а благословил, сюка 

Ответить

Владимир Василенко

Дыня
0

А хотел бы сунуть?

Ответить

Дыня

Владимир
0

Частенько сую и сам 

Ответить

Владимир

Дыня
0

Там мафию первую перевыпустят, рад?

Ответить

Александр Мирошников

14

Дайте угадаю - половину эти документов нельзя получить потому что ответственные органы не работают? Я уж молчу про сам обсурд 33 позиций в стране где Медведев якобы ввел электронный документооборот.

Ответить

Виктор Тарасов

Александр
0

Участники организации есть в уставе. Ты если в Пятерочку помидоры поведёшь продавать то список предоставляемых документов при заключении договора будет немногим меньше.

Ответить

Андрей Беликов

Александр
0

Медведев не президент уже 8 лет, о чем речь

Ответить

Уютный Багажник

Андрей
0

Медведев никогда им и не был. 

Ответить

Берни Сандерс

Уютный
0

Тут никто им не был

Ответить

Александр Крофт

Александр
0

Я - ИП и больше половины документов в душе не чаю, как выглядят, и что это вообще такое.

Ответить

Виктор Тарасов

5

Ничего сверхъестественного по документам не вижу. Бух. учет+кадры+регистрационные документы. На сбор пол дня максимум если не совсем в чёрную коптят. По многим пунктам можно вообще ничего не предоставлять если не касается деятельности. Например: Аудиторский заключение-нет, проверку не проводили. И т.д.

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Пётр Орлов

Виктор
1

Выньте член изо рта, вас плохо слышно.

Документов должно быть ровно два и, сюрприз, они получаются без вашего участия. 
1. Выписка из ЕГРЮЛ (40 секунд)
2. Сводка по банковскому счету (это уже как там у банка система работает)

Все. 

Ответить

Виктор Тарасов

Пётр
4

Спасибо. Вынул. Стало лучше слышно?

Ответить

Ilya Grigöryev

Виктор
0

конечно не совсем в черную, в российской федерации соблюдают закон и платят все налоги.

Ответить

Виктор Тарасов

Ilya
0

Не вижу с чем ты не согласен. Вижу что ты минусанул и видимо тебе полегчало, а мне как-то похуй.

Ответить

Ilya Grigöryev

Виктор
–1

да не рвись ты, просто мне не нравится та хуеня, которую ты написал. бывает

Ответить

Константин Дмитриевич

2

Возможно для людей не занимающихся бизнесом этот список выглядит внушительными, но в нем 70% пунктов это те документы которые априори в нормальной фирме лежат все вместе в одной папке.

А оставшиеся 30% выгружаются автоматически из 1-с бухгалтерии или онлайн- банка.

Да, пунктов много, но они все обоснованы и без них никак нельзя. Увы, это Россия, здесь обманывать любят в обе стороны.

Ответить

Kir Kirsky

Константин
0

Напоминаю что это кредит, а не просто безвозмездная помощь.

Ответить

Ivan Saykin

Kir
0

Напоминаю, что пол года это безвозмездная помощь. А далее 3% годовых банку от этой суммы .. такое себе, возмездие)
Учи матчасть!

Ответить

Kir Kirsky

Ivan
0

И? Это сумма МРОТ по количеству сотрудников. То что у людей раньше были зарплаты пробивается по налоговой в электронном виде на раз-два. Если человек устроился после начала пандемии, это уже другой вопрос. МРОТ на сотрудника для бизнеса это что баланду в гулаге кинуть, может поможет не сдохнуть. Но ни о каком наваре речи не идёт.

Ответить

Taktischer Corgi

1

Viva la revolución

Ответить

Четкий татарин

0

Более того, компании не со всеми видами деятельности могут вообще об этом кредите думать

Вот какой-то список оквэдов https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/restr/check

Возможность получения кредита на выплату…
Узнайте, доступна ли вашей компании программа кредитования на выплату заработной платы сотрудникам…
www.sberbank.ru
Ответить

Дмитрий Мозер

Четкий
1

Места себе не находят, думают о народе.

Ответить

Страшный цвет

0

ну наконец-то мамкины бизнесмены хотя бы друг с другом пересрутся, у них теперь отдельный тред

Ответить

С Осмыслом

Страшный
1

у них для этого отдельный vc!

Ответить

Ivan Saykin

0

Уважаемый автор этой статьи, информацию прежде чем размещать, необходимо проверять. А если кто-то где-то сказал или сделал пересылку в «вацап» мол «...вона в Сбербанке то,33 документа нужна.. аай яй яй...» это не значит, что так и есть.

Это полнейшая чепуха, что бы получить этот кредит нужно 2 документа и выход в интернет всего лишь. 
Но вы продолжайте размещать дезинформацию и пудрить людям мозги как кругом все плохо и голосуйте за Навального🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить

Чехол от очков

Ivan
1

Добрый день, вы зарегистрировались 8 минут назад

Ответить

Страшный цвет

Ivan
1

какой овальный ебать? там про него ни слова. откуда вы наползаете?)

Ответить

Уютный Багажник

0

Пиздос.

Ответить

Aleksey Nope

0

Вот тут уж точно прямо как в камеди

Ответить

LuiQuao

0

В других странах проще- «делай сейчас; потом разберёмся». Зачастую при подаче онлайн вообще сильно ничего не требуют, так, пара чек боксов и кнопка сабмит.

Правда если окажется что ты где нажульничал то выебут по полной через несколько лет .

Ответить

iFlow Games

0

В документах нет ничего необычного. Я собирал для Газпрома и поболее

Ответить

Люциан Бужор

0

Заполнить несколько бумажек, чтобы не честные жулико-комерсы не дай бог кредит не получили, не по праву 🤗

Ответить

Блаженный колос

0

12к на сотрудника и при этом ещё брать кредиты...
Пиздец.

Ответить

Ruslan Bets

0

Это примерно треть от документов, которые необходимо предоставить если предприниматель подаётся на обычный кредит, если что ) 

Ответить

Ivan Saykin

Ruslan
0

Если что - это что?

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Emile Zäkiev

0

малый бизнес 

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Огурцы

0

Не понимаю нытья по данному списку. Если это не фейк, то 80% у нормальной компании и так есть, остальное грузится из 1с/sap или ещё из какой херни, где учёт ведут

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