Звонок моего друга из Германии меня убил. Он, бизнесмен, имеющий маленькую фирму по въездному туризму с восемью сотрудниками. Он похвастался, что получил субсидию, не требующую никакой отчётности —15 тысяч евро на счёт фирмы.

Написал одно электронное письмо в соответствующую инстанцию, деньги пришли на следующий день. Наш же Сбербанк уже месяц мучает нас списком необходимых документов из 33 пунктов (в которых мы, конечно, сделаем не одну ошибку), чтобы получить возвратный кредит огромной суммы денег из расчёта один МРОТ на одного сотрудника.