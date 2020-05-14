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Алексей Боржонов
1425

ЕГЭ снова перенесли, а в США изъяли со складов поставленные Россией аппараты ИВЛ. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест за 13 мая.

В России

  • Зафиксировано 10 028 случаев заболевания Covid-19, 4491 человек выздоровел за сутки, 96 умерли. За всё время зафиксировано 242 271 случаев Covid-19, 48 003 человека выздоровели, 2 212 умерли;
  • ЕГЭ в этом году снова перенесли из-за коронавируса, но на какой срок — неизвестно. Обязательные экзамены по русскому и математике для девятых классов отменили;
  • Минобрнауки считает «целесообразным» провести ЕГЭ в дистанционном формате для маломобильных групп населения. А выпускные в школах и вузах предлагается провести онлайн;
  • Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей и добавило в него компании, занимающиеся продажей товаров и услуг с помощью автоматизированных систем, а также производством изделий народных художественных промыслов;
  • Россияне подали более 2 миллионов заявлений на получение выплаты в 10 тысяч рублей на детей за первые сутки действия программы;
  • Росздравнадзор временно запретил использовать аппараты ИВЛ «Авента-М», которые загорелись в больницах Москвы и Петербурга. В США изъяли со складов поставленные Россией аппараты;
  • В Свердловской области с 19 мая начнут работать магазины и торговые центры;
  • Власти Москвы отрицают данные о том, что они занижают число смертей от вируса. В депздраве объяснили, что если пациент умирает из-за «альтернативных причин», то назвать причиной смерти Covid-19 нельзя;
  • Депздрав Москвы пообещал выплатить медикам, работающим в Коммунарке, положенные надбавки в течение «двух-трёх» дней. Путин сказал, что работа по выплатам «закипела» после того, как он обратил внимание на задержки в выплатах медикам. Собянин анонсировал доплаты соцработникам и врачам интернатов;
  • Губернатор Петербурга объяснил, почему в городе не раздают маски бесплатно — слишком много приезжих
  • Некоторые депутаты Госдумы стали носить на заседания значки для «отпугивания» коронавируса. Сегодня вирус выявили у одного из авторов законопроекта о домашнем насилии Оксаны Пушкиной.
  • В Минздраве рассказали о росте смертности от алкоголя в период пандемии и напомнили об инициативе увеличить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года;
  • Сбербанк стал обслуживать карты, срок действия которых истёк весной 2020 года. «Победа» возобновит полёты по России с 1 июня. В Москве от вируса выздоровела 100-летняя пациентка.

В мире

  • По данным университета Джонса Хопкинса, в мире 4,3 миллиона заболевших вирусом, 294 тысячи человек умерли от него, 1,5 миллиона — выздоровели;
  • В Африке не осталось стран, где не зафиксировано случаев Covid-19. Вирус подтвердили в Лесото;
  • В Бразилии и Мексике зафиксировали рекордный прирост смертей от вируса за сутки — 881 и 553 человека за сутки. Всего в странах 180 тысяч и 38 тысяч случаев заболевания соответсвенно;
  • В Бельгии постепенно смягчают карантин. Со следущей недели начнут открывать музеи, парикмахерские школы;
  • В Вене жителям раздадут ваучеры на 25 или 50 евро, которые можно использовать в кафе или ресторанах. Такими действиями власти хотят поддержать сферу общественного питания;
  • Германия, Франция, Швейцария и Австрия договрились о взаимном открытии границ с 15 июня;
  • Во Франции стали открывать пляжи. Они доступны для плавания, прогулок и пробежек;
  • Лукашенко заявил о двукратном снижении числа пневмоний в Минске после парада 9 мая;
  • Apple начала возвращать сотрудников по всему миру обратно в офисы. Илону Маску разрешили открыть завод Tesla после конфликта с властями округа в Калифорнии. А сотрудники Twitter смогут никогда не возвращаться в офисы — им позволят работать удалённо.

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19 комментариев
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iFlow Games

5

Занижают смерти, еще как. Даже у врачей кто умер от короны, пишут всякую ахинею при вскрытии. Мол умер сам. Чтобы не платить огромные страховые выплаты

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Твиттерский Жук

iFlow
1

Был разбор на основе отчетности об общей смертности в Москве и Питере, получилось, что данные смерти по короне занижены минимум на 75%, иначе не сходится.

Ответить

iFlow Games

Твиттерский
3

Так и я о чем. Я вам из первых рук говорю, от врачей.

Ответить

Блаженный колос

iFlow
1

Ну не платить же :)

Ответить

ouxen

iFlow
0

удобно

Ответить

Общий крюк

2

Россияне подали более 2 миллионов заявлений на получение выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Всё для детей, себе ничего не надо. Ох уж эти россияне.

Ответить

ouxen

Общий
0

дорогие

Ответить

ouxen

1

как мыть руки?

Ответить

Блаженный колос

ouxen
0

Как не умереть от потока новостей?

Ответить

ouxen

Блаженный
0

хз, добавляю в закладки и не успеваю обрабатывать(

Ответить

Дыня

1

Путин настолько могуч, что одним указом выходить на работы образовал плато и заставил пандемию пойти на спад. 

Ответить

Уютный Багажник

0

 а в США изъяли со складов поставленные Россией аппараты ИВЛ

Где про это в самом посте? Или я в шары долблюсь?

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Алексей Боржонов

Уютный
1

6 пункт, второе предложение

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Уютный Багажник

Алексей
2

Спасибо. 

Ответить

ouxen

Уютный
0

что живой

Ответить

Sergey Volkov

0

АХАХХА количество новых зараженных в день начало уменьшаться после того как отменили самоизоляцию , бля ор

Ответить

ouxen

Sergey
0

а померло всего 100, не то в ЮА

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Артём Черняк

0

Может кто-нибудь объяснить: как будет сводиться статистика, когда умершие от «альтернативных причин» носители коронавируса, но не непосредственно от коронавируса в статистику не попадают? Или она не должна вообще сводиться? Вроде же по логике: число заразившихся = болеющие + выздоровевшие + умершие

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Toliyn

Артём
0

Видимо их запишут в выздоровевших. Вариантов больше нет

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