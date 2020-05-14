ЕГЭ снова перенесли, а в США изъяли со складов поставленные Россией аппараты ИВЛ. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест за 13 мая.
В России
Зафиксировано 10 028 случаев заболевания Covid-19, 4491 человек выздоровел за сутки, 96 умерли. За всё время зафиксировано 242 271 случаев Covid-19, 48 003 человека выздоровели, 2 212 умерли;
ЕГЭ в этом году снова перенесли из-за коронавируса, но на какой срок — неизвестно. Обязательные экзамены по русскому и математике для девятых классов отменили;
Минобрнауки считает «целесообразным» провести ЕГЭ в дистанционном формате для маломобильных групп населения. А выпускные в школах и вузах предлагается провести онлайн;
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей и добавило в него компании, занимающиеся продажей товаров и услуг с помощью автоматизированных систем, а также производством изделий народных художественных промыслов;
Россияне подали более 2 миллионов заявлений на получение выплаты в 10 тысяч рублей на детей за первые сутки действия программы;
Росздравнадзор временно запретил использовать аппараты ИВЛ «Авента-М», которые загорелись в больницах Москвы и Петербурга. В США изъяли со складов поставленные Россией аппараты;
В Свердловской области с 19 мая начнут работать магазины и торговые центры;
Власти Москвы отрицают данные о том, что они занижают число смертей от вируса. В депздраве объяснили, что если пациент умирает из-за «альтернативных причин», то назвать причиной смерти Covid-19 нельзя;
Депздрав Москвы пообещал выплатить медикам, работающим в Коммунарке, положенные надбавки в течение «двух-трёх» дней. Путин сказал, что работа по выплатам «закипела» после того, как он обратил внимание на задержки в выплатах медикам. Собянин анонсировал доплаты соцработникам и врачам интернатов;
Губернатор Петербурга объяснил, почему в городе не раздают маски бесплатно — слишком много приезжих
Некоторые депутаты Госдумы стали носить на заседания значки для «отпугивания» коронавируса. Сегодня вирус выявили у одного из авторов законопроекта о домашнем насилии Оксаны Пушкиной.
В Минздраве рассказали о росте смертности от алкоголя в период пандемии и напомнили об инициативе увеличить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года;
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире 4,3 миллиона заболевших вирусом, 294 тысячи человек умерли от него, 1,5 миллиона — выздоровели;
В Африке не осталось стран, где не зафиксировано случаев Covid-19. Вирус подтвердили в Лесото;
В Бразилии и Мексике зафиксировали рекордный прирост смертей от вируса за сутки — 881 и 553 человека за сутки. Всего в странах 180 тысяч и 38 тысяч случаев заболевания соответсвенно;
В Бельгии постепенно смягчают карантин. Со следущей недели начнут открывать музеи, парикмахерские школы;
В Вене жителям раздадут ваучеры на 25 или 50 евро, которые можно использовать в кафе или ресторанах. Такими действиями власти хотят поддержать сферу общественного питания;
Германия, Франция, Швейцария и Австрия договрились о взаимном открытии границ с 15 июня;
Во Франции стали открывать пляжи. Они доступны для плавания, прогулок и пробежек;
Лукашенко заявил о двукратном снижении числа пневмоний в Минске после парада 9 мая;
Apple начала возвращать сотрудников по всему миру обратно в офисы. Илону Маску разрешили открыть завод Tesla после конфликта с властями округа в Калифорнии. А сотрудники Twitter смогут никогда не возвращаться в офисы — им позволят работать удалённо.
iFlow Games
Занижают смерти, еще как. Даже у врачей кто умер от короны, пишут всякую ахинею при вскрытии. Мол умер сам. Чтобы не платить огромные страховые выплаты
Твиттерский ЖукiFlow
Был разбор на основе отчетности об общей смертности в Москве и Питере, получилось, что данные смерти по короне занижены минимум на 75%, иначе не сходится.
iFlow GamesТвиттерский
Так и я о чем. Я вам из первых рук говорю, от врачей.
Блаженный колос
Ну не платить же :)
ouxeniFlow
удобно
Общий крюк
Россияне подали более 2 миллионов заявлений на получение выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Всё для детей, себе ничего не надо. Ох уж эти россияне.
ouxenОбщий
дорогие
ouxen
как мыть руки?
Блаженный колос
Как не умереть от потока новостей?
ouxenБлаженный
хз, добавляю в закладки и не успеваю обрабатывать(
Дыня
Путин настолько могуч, что одним указом выходить на работы образовал плато и заставил пандемию пойти на спад.
Уютный Багажник
а в США изъяли со складов поставленные Россией аппараты ИВЛ
Где про это в самом посте? Или я в шары долблюсь?
Алексей БоржоновУютный
6 пункт, второе предложение
Уютный БагажникАлексей
Спасибо.
ouxenУютный
что живой
Sergey Volkov
АХАХХА количество новых зараженных в день начало уменьшаться после того как отменили самоизоляцию , бля ор
ouxenSergey
а померло всего 100, не то в ЮА
Артём Черняк
Может кто-нибудь объяснить: как будет сводиться статистика, когда умершие от «альтернативных причин» носители коронавируса, но не непосредственно от коронавируса в статистику не попадают? Или она не должна вообще сводиться? Вроде же по логике: число заразившихся = болеющие + выздоровевшие + умершие
ToliynАртём
Видимо их запишут в выздоровевших. Вариантов больше нет