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Дамир Камалетдинов
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СМИ: вышедшая из-под контроля китайская ракета тяжёлого класса частично упала на Африку Материал редакции

Облачно, возможны осадки в виде остатков ракеты.

33 комментария
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Long March 5B во время запуска 5 мая Фото AFP

Китайская ракета-носитель Чанчжэн-5B вышла из под контроля, развалилсь на части и упала на западное побережье Африки. Она стала крупнейшим искусственным объектом, который совершил неконтролируемое падение на Землю с 1991 года. О падении сообщили СМИ Кот-д'Ивуара со ссылкой на местных жителей.

По данным американских военных, массивные обломки пролетели над крупными городами США и упали в Атлантический океан ещё 11 мая. Однако крупные части ракеты остались на орбите и позже обрушились на африканские страны. Некоторые из них достигали 12-метровой длины.

Фото Aminata24

По данным астрономов, деревня в Кот-д'Ивуара находилась на траектории падении обломков. Астрономы считают, что жители обнаружили именно обломки Чанчжэн-5.

Jonathan McDowell @planet4589
The reported debris fall at Mahounou is near the town of Bocanda, which as you can see on this image is right on the projected ground track of the CZ-5B. https://t.co/a0HVRlRKCn

Китай запустил ракету-носитель Чанчжэн-5 тяжёлого класса 5 мая. Миссия стала первым стартом для этого варианта ракет и прошла успешно: она позволила вывести на орбиту новый аппарат.

Обычно после выполнения задания ракеты безопасно сводят с орбиты так, чтобы они сгорели в атмосфере или упали в воду. Однако Чанчжэн-5B не упала на Землю сразу, а оказалась на низкой околоземной орбите, где находилась целую неделю.

После этого ракета совершила неконтролируемое падение. Но из-за своей массивности не сгорела при входе в атмосферу, а разделилась на части.

Чанчжэн-5B — вариант ракеты тяжёлого класса Чанчжэн-5, предназначенный для вывода на орбиту модулей для китайской космической станции. Помимо этого Китай также собирается использовать ракету для миссий на Луну и Марс.

#новости #китай #космос

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33 комментария
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Многий хот-дог

11

Блэээд, я думал это камень

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Пожилой Мартингал

Многий
13
Ответить

Комплексный Женя

Пожилой
3

Вот что мне нравится на этом фото, так это высокий (и, наверное, хорошо прилегающий к шее) воротник у пальто. У многих курток воротник либо низковат, либо такой широкий, что туда еще две шеи можно уместить.

Ответить

Непрерывный чувак

Комплексный
2

Просто он ботоксный гном-олигарх и может себе позволить индивидуальный пошив, а ты довольствуйся массмаркетом от адидаса и найки.

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Дыня

Комплексный
2

Есть пиздатые куртки россейских нераскрученных брендов за вполне адыкватные деньги, Hangower вроде что то такое. Именно с пиздатым воротником как у гоблина 

Ответить

Dzh SG

Пожилой
3

Плоти нолог

Ответить

Дмитрий Прокофьев

Dzh
1

китаец

Ответить

Василий Лебедев

Многий
0

Негры стригутся машинками для удаления катышек что ли.

Ответить

Dzh SG

5

Распыляют ковид2019 над африкой

Ответить

Дмитрий Прокофьев

Dzh
0

Следующий шаг - Луна и Марс

Ответить

Katerina Dunaeva

5

Спасибо, что не на Воронеж

Ответить

Гениальный шмель

1

Обломки китайской ракеты пролетели прямо над Нью-Йорком и едва не обрушились на город. Мегаполис спасли всего 15 минут разницы при запуске. Вместо этого остатки первой ступени упали прямо на деревушку в Кот-д’Ивуар. А виной всему нежелание Китая следить за своим космическим мусором.

Ответить

Творческий утюг

Гениальный
2

Пиздец. По-моему китёзы совсем охуели

Ответить

Гениальный шмель

Гениальный
0

Вместо двух ступеней, как обычно делают конструкторы по всему миру, у ракеты была лишь одна. Именно она запустила саму ракету в космос, отсоединилась и полетела обратно на землю.

Ответить

Дмитрий Прокофьев

Гениальный
1

Куда ж ей бедной было лететь? Домой рванула, порвалась на пол-пути

Ответить

Гениальный шмель

Гениальный
0

Если бы ступень начала падать всего на 15 минут раньше, её остатки упали бы прямо на Нью-Йорк. Это подтвердил отдел Космических сил США.

Ответить

Гениальный шмель

Гениальный
0

Изначально ступень ракеты весила 18 тонн, но в таком виде до поверхности Земли, конечно, не долетела. Большая часть сгорела в атмосфере — но до деревни в африканской стране Кот-д’Ивуар добрались довольно большие обломки. Они могли весить от 100 до 300 килограмм, объяснил Джонатан Макдуэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Ответить

Гениальный шмель

Гениальный
0

ракета Long March 5B, самая большая в Китае

Ответить

Гениальный шмель

Гениаль…
0

ДАМИР ГДЕ ДЕТАЛИ?

Ответить

Гениальный шмель

Гениаль…
1

1 коммент - 1 факт

Ответить

IO

Гениальный
0

Харэ этот кликбейт перепечатывать, 15 минут на скорости 7км/с это почти 7000 километров, нихуя себе "едва". 

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Mike

2

Экспресс-доставка COVID

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Магнитный Паша

2

Частично упали на Африку

Почему я так ору

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solawind

1

Я надеюсь Трамп не спит и уже написал 100 твитов что китайцам пиздец?

Ответить

Станислав Назаров

0

США требует компенсацию за это

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Дмитрий Прокофьев

Станислав
1

За Африку? Афроамериканцы требуют отомстить за братьев? 

Ответить

Андрей Балконский

0

Китай начал атаковать африканские страны

Ответить

Многий хот-дог

0

Del

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Pavel Zamyatin

0
Ответить

andorus

0

А нахуй они ее ногами тискают, она же радиоактивная

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Василий Лебедев

andorus
0

Макаки еще нарожают.

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Владимир Чуркин

0

Вот она, настоящая Ваканда: не метеорит упал, а кусок ракеты более развитой цивилизации

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Алексей Любимцев

–1

на африканских террористов игил

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