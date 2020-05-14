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Облачно, возможны осадки в виде остатков ракеты.
Китайская ракета-носитель Чанчжэн-5B вышла из под контроля, развалилсь на части и упала на западное побережье Африки. Она стала крупнейшим искусственным объектом, который совершил неконтролируемое падение на Землю с 1991 года. О падении сообщили СМИ Кот-д'Ивуара со ссылкой на местных жителей.
По данным американских военных, массивные обломки пролетели над крупными городами США и упали в Атлантический океан ещё 11 мая. Однако крупные части ракеты остались на орбите и позже обрушились на африканские страны. Некоторые из них достигали 12-метровой длины.
По данным астрономов, деревня в Кот-д'Ивуара находилась на траектории падении обломков. Астрономы считают, что жители обнаружили именно обломки Чанчжэн-5.
Китай запустил ракету-носитель Чанчжэн-5 тяжёлого класса 5 мая. Миссия стала первым стартом для этого варианта ракет и прошла успешно: она позволила вывести на орбиту новый аппарат.
Обычно после выполнения задания ракеты безопасно сводят с орбиты так, чтобы они сгорели в атмосфере или упали в воду. Однако Чанчжэн-5B не упала на Землю сразу, а оказалась на низкой околоземной орбите, где находилась целую неделю.
После этого ракета совершила неконтролируемое падение. Но из-за своей массивности не сгорела при входе в атмосферу, а разделилась на части.
Чанчжэн-5B — вариант ракеты тяжёлого класса Чанчжэн-5, предназначенный для вывода на орбиту модулей для китайской космической станции. Помимо этого Китай также собирается использовать ракету для миссий на Луну и Марс.
Комплексный Женя
Вот что мне нравится на этом фото, так это высокий (и, наверное, хорошо прилегающий к шее) воротник у пальто. У многих курток воротник либо низковат, либо такой широкий, что туда еще две шеи можно уместить.
Непрерывный чувак
Просто он ботоксный гном-олигарх и может себе позволить индивидуальный пошив, а ты довольствуйся массмаркетом от адидаса и найки.
Есть пиздатые куртки россейских нераскрученных брендов за вполне адыкватные деньги, Hangower вроде что то такое. Именно с пиздатым воротником как у гоблина
Распыляют ковид2019 над африкой
Обломки китайской ракеты пролетели прямо над Нью-Йорком и едва не обрушились на город. Мегаполис спасли всего 15 минут разницы при запуске. Вместо этого остатки первой ступени упали прямо на деревушку в Кот-д’Ивуар. А виной всему нежелание Китая следить за своим космическим мусором.
Вместо двух ступеней, как обычно делают конструкторы по всему миру, у ракеты была лишь одна. Именно она запустила саму ракету в космос, отсоединилась и полетела обратно на землю.
Куда ж ей бедной было лететь? Домой рванула, порвалась на пол-пути
Если бы ступень начала падать всего на 15 минут раньше, её остатки упали бы прямо на Нью-Йорк. Это подтвердил отдел Космических сил США.
Изначально ступень ракеты весила 18 тонн, но в таком виде до поверхности Земли, конечно, не долетела. Большая часть сгорела в атмосфере — но до деревни в африканской стране Кот-д’Ивуар добрались довольно большие обломки. Они могли весить от 100 до 300 килограмм, объяснил Джонатан Макдуэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.
ракета Long March 5B, самая большая в Китае
Харэ этот кликбейт перепечатывать, 15 минут на скорости 7км/с это почти 7000 километров, нихуя себе "едва".
США требует компенсацию за это
А нахуй они ее ногами тискают, она же радиоактивная
Вот она, настоящая Ваканда: не метеорит упал, а кусок ракеты более развитой цивилизации