При этом официальный портал госуслуг два дня работал со сбоями.

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На фоне новостей о выплате пособий семьям с детьми стали появляться десятки мошеннических сайтов на эту тему. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компании в сфере кибербезопасности.

В компании «СёрчИнформ» насчитали три десятка доменов в зоне .ru с названиями, использующими тему выплат семьям с детьми. Начальник отдела безопасности компании Алексей Дрозд отметил, что многие сайты пока не заполнены. По его словам, вероятно, мошенники готовятся «отзеркалить» дизайн оригинального сайта, когда появится ясность с его наполнением.

В компании Infosecurity a Softline Company за последние два дня также зафиксировали регистрацию новых доменных имен со словами gosuslugi и posobie. При этом, по словам замгендиректора компании Игоря Сергиенко, более 70 сайтов, имитирующих портал госуслуг, появились ещё в апреле. Он пояснил, что некоторые из них используют для кражи персональных данных или логина и пароля для входа на официальный портал, другие — для мошенничества с выплатами.

В компании Qrator Labs нашли ещё один способ мошенничества — пользователь вводит логин и пароль на поддельном сайте, но получает необходимые услуги, так как он перенаправляет его на официальный. Человек заносит сайт в закладки и продолжает использовать его, но в какой-то момент перенаправление убирают.

Официальный портал госуслуг два дня работал со сбоями. В Минкомсвязи «Ъ» пояснили, что нагрузка стала «рекордной за всё время существования» и в десять раз превысила средние показатели за апрель. В ведомстве рассказали, что сейчас на портале оформляют более двух тысяч заявлений в минуту только по новым выплатам.

Сбой начался после обращения Владимира Путина 11 мая, в котором он сообщил о прямых выплатах семьям с детьми. Об этом рассказали пользователи соцсетей. Позже оператор объяснил недоступность портала тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений.