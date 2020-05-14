Федеральная налоговая служба предложила правительству в 2020 году запустить три цифровых проекта по оказанию онлайн-услуг налогоплательщикам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы, направленные службой в кабинет министров.

Речь идёт об упрощённом порядке вычетов по НДФЛ, регистрации индивидуальных предпринимателей через мобильное приложение и создании центра для выдачи электронной подписи юрлицам, ИП и нотариусам. По данным газеты, план по реализации проектов подготовили после совещания в правительстве в конце апреля.