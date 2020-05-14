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Ольга Щербинина
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«Коммерсантъ»: ФНС планирует запустить три новые онлайн-услуги для налогоплательщиков Материал редакции

Служба предлагает упростить процедуру вычета НДФЛ, регистрацию ИП и создать центр для выдачи электронных подписей.

Федеральная налоговая служба предложила правительству в 2020 году запустить три цифровых проекта по оказанию онлайн-услуг налогоплательщикам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы, направленные службой в кабинет министров.

Речь идёт об упрощённом порядке вычетов по НДФЛ, регистрации индивидуальных предпринимателей через мобильное приложение и создании центра для выдачи электронной подписи юрлицам, ИП и нотариусам. По данным газеты, план по реализации проектов подготовили после совещания в правительстве в конце апреля.

  • По подсчётам, экономический эффект для бизнеса от создания центра составит до 50,4 миллиарда рублей в 2021 году и до 144 млрд — в 2022 году;
  • В службе рассчитывают, что в 2021 году в центр обратится 35% от общего числа участников рынка, нуждающихся в услугах электронной подписи, а в 2022 году он сможет обработать 100% запросов. ФНС таким образом получит единый и актуальный реестр электронных подписей;
  • Для начала работы системы нужно будет изменить закон об электронной цифровой помощи и расширить способы удалённой идентификации личности;
  • Соисполнителями проекта называют ФСБ и Минкомсвязь. Доверенными участниками — Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк, которые будут оказывать услуги по выдаче самих подписей;
  • Услугу упрощённой процедуры вычета НДФЛ предлагают ввести через личный кабинет налогоплательщика. Ожидается, что в 2021 году ей смогут воспользоваться 900 тысяч налогоплательщиков — около 10% от числа обращающихся за вычетом в год. До 2022 года планируют лишь отработать практику без расширения самой системы вычетов;
  • Для запуска упрощённой процедуры регистрации ИП понадобится изменить закон о госрегистрации юрлиц и ИП. Предоставлять эту услугу планируют начать в декабре через приложение сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц»;
  • В ФНС рассчитывают на 10 тысяч новых ИП в 2020 году, которые воспользуются упрощённой схемой регистрации. В 2021 году их количество оценивают в 150 тысяч.

#новости #налоги

Ольга Щербинина
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5 комментариев
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Дмитрий Новик

2

Да говно опять какое-то. 1 июля вступают в силу поправки, которые как раз содержат нормы о выпуске удалённом ЭП. Там в первой версии законопроекта вообще хотели все коммерческие УЦ выкинуть нахуй, создать госмонополию. Сейчас, судя по всему, сделают выпуск ЭП бесплатным, если будешь взаимодействовать через Сбер, ВТБ и прочих "партнёров". Будет УЦ ФНС, который доверит "партнёрам" выпуск сертификатов. Только нахуя оно надо, если ЭП сейчас стоит 3000 руб с токеном в том же Контуре или СБИС. Блять вопросов нет, на рынке дохуища каких-то непонятных УЦ было, но как обычно блять на манеже всё теже - Сбер, ВТБ и прочие блять. Ебануть ещё Ротенбергам какой-нибудь проектик "ПЛАТОН ЭП" и вооще охуенно будет.  
Как же это заебало уже блять. Всё ведь неплохо относительно было и опять сука государство замыкает на одних и тех же людей, что опять делать - нихуя непонятно. 
И по вычетам нихуя непонятно. Сейчас же так и есть. Через ебаную ЕСИА заходишь на сайт ФНС, там уже даже 3-НДФЛ есть, подгружаешь документы по сумме и всё. Что там блять они менять собрались. Какой-то очередной охуенный распил. 

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Населенный томагавк_два

1

Для начала работы системы нужно будет изменить закон об электронной цифровой помощи и расширить способы удалённой идентификации личности

Соисполнителями проекта называют ФСБ и Минкомсвязь.

Звучит хайпово.

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Bob Kentuki

0

Всё ведь неплохо относительно было

ну хз, сколько случаев было, что выпускали левую ЭП и оформляли подставные фирмы
или это потом починили?

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Дмитрий Новик

Bob
0

Нет, не починили. Здесь два аспекта надо понимать - аккредитацию хуй пойми кого как УЦ и любовь наших граждан раскидываться копиями паспорта (за вычетом бреда возврата 300 руб за бракованный зарядник) а также подписывать всё подряд. Там в 99% случаев люди сами подписывали заявление не выпуск и доверенность на получение. Потом охуевали от происходящего. 

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Bob Kentuki

Дмитрий
0

ну вот тут чувак утверждал, что никогда не оформлял ЭП
плюс читал еще про несколько похожих случаев, когда фиктивный УЦ проворачивал такое

За те годы, что в России действует законодательство по электронной цифровой подписи, зарегистрировано несколько способов мошенничества:

Незаконные действия через центры сертификации РФ, в том числе оформление документов без участия гражданина. 

Дистанционный выпуск квалифицированного сертификата без личного контакта заявителя и сотрудника регистрационного отдела удостоверяющего центра. 

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