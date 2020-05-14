Служба предлагает упростить процедуру вычета НДФЛ, регистрацию ИП и создать центр для выдачи электронных подписей.
Федеральная налоговая служба предложила правительству в 2020 году запустить три цифровых проекта по оказанию онлайн-услуг налогоплательщикам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы, направленные службой в кабинет министров.
Речь идёт об упрощённом порядке вычетов по НДФЛ, регистрации индивидуальных предпринимателей через мобильное приложение и создании центра для выдачи электронной подписи юрлицам, ИП и нотариусам. По данным газеты, план по реализации проектов подготовили после совещания в правительстве в конце апреля.
- По подсчётам, экономический эффект для бизнеса от создания центра составит до 50,4 миллиарда рублей в 2021 году и до 144 млрд — в 2022 году;
- В службе рассчитывают, что в 2021 году в центр обратится 35% от общего числа участников рынка, нуждающихся в услугах электронной подписи, а в 2022 году он сможет обработать 100% запросов. ФНС таким образом получит единый и актуальный реестр электронных подписей;
- Для начала работы системы нужно будет изменить закон об электронной цифровой помощи и расширить способы удалённой идентификации личности;
- Соисполнителями проекта называют ФСБ и Минкомсвязь. Доверенными участниками — Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк, которые будут оказывать услуги по выдаче самих подписей;
- Услугу упрощённой процедуры вычета НДФЛ предлагают ввести через личный кабинет налогоплательщика. Ожидается, что в 2021 году ей смогут воспользоваться 900 тысяч налогоплательщиков — около 10% от числа обращающихся за вычетом в год. До 2022 года планируют лишь отработать практику без расширения самой системы вычетов;
- Для запуска упрощённой процедуры регистрации ИП понадобится изменить закон о госрегистрации юрлиц и ИП. Предоставлять эту услугу планируют начать в декабре через приложение сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц»;
- В ФНС рассчитывают на 10 тысяч новых ИП в 2020 году, которые воспользуются упрощённой схемой регистрации. В 2021 году их количество оценивают в 150 тысяч.
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Дмитрий Новик
Да говно опять какое-то. 1 июля вступают в силу поправки, которые как раз содержат нормы о выпуске удалённом ЭП. Там в первой версии законопроекта вообще хотели все коммерческие УЦ выкинуть нахуй, создать госмонополию. Сейчас, судя по всему, сделают выпуск ЭП бесплатным, если будешь взаимодействовать через Сбер, ВТБ и прочих "партнёров". Будет УЦ ФНС, который доверит "партнёрам" выпуск сертификатов. Только нахуя оно надо, если ЭП сейчас стоит 3000 руб с токеном в том же Контуре или СБИС. Блять вопросов нет, на рынке дохуища каких-то непонятных УЦ было, но как обычно блять на манеже всё теже - Сбер, ВТБ и прочие блять. Ебануть ещё Ротенбергам какой-нибудь проектик "ПЛАТОН ЭП" и вооще охуенно будет.
Как же это заебало уже блять. Всё ведь неплохо относительно было и опять сука государство замыкает на одних и тех же людей, что опять делать - нихуя непонятно.
И по вычетам нихуя непонятно. Сейчас же так и есть. Через ебаную ЕСИА заходишь на сайт ФНС, там уже даже 3-НДФЛ есть, подгружаешь документы по сумме и всё. Что там блять они менять собрались. Какой-то очередной охуенный распил.
Населенный томагавк_два
Для начала работы системы нужно будет изменить закон об электронной цифровой помощи и расширить способы удалённой идентификации личности
Соисполнителями проекта называют ФСБ и Минкомсвязь.
Звучит хайпово.
Bob Kentuki
Всё ведь неплохо относительно было
ну хз, сколько случаев было, что выпускали левую ЭП и оформляли подставные фирмы
или это потом починили?
Дмитрий НовикBob
Нет, не починили. Здесь два аспекта надо понимать - аккредитацию хуй пойми кого как УЦ и любовь наших граждан раскидываться копиями паспорта (за вычетом бреда возврата 300 руб за бракованный зарядник) а также подписывать всё подряд. Там в 99% случаев люди сами подписывали заявление не выпуск и доверенность на получение. Потом охуевали от происходящего.
Bob KentukiДмитрий
ну вот тут чувак утверждал, что никогда не оформлял ЭП
плюс читал еще про несколько похожих случаев, когда фиктивный УЦ проворачивал такое
За те годы, что в России действует законодательство по электронной цифровой подписи, зарегистрировано несколько способов мошенничества:
Незаконные действия через центры сертификации РФ, в том числе оформление документов без участия гражданина.
Дистанционный выпуск квалифицированного сертификата без личного контакта заявителя и сотрудника регистрационного отдела удостоверяющего центра.