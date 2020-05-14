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Новости
Ольга Щербинина
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Сбербанк предложил сотрудникам поучаствовать в испытаниях вакцины от Covid-19 Материал редакции

Компания направила более трёх миллиардов рублей на создание лекарства.

29 комментариев
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Сбербанк предложил сотрудникам поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса Covid-19. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, полученное работниками в электронной рассылке.

Потенциальным добровольцам предлагают изучить список критериев и противопоказаний и сообщить о своём желании поучаствовать в эксперименте помощнику зампредправления Сбербанка, курирующего здравоохранение в банке. Какому количеству сотрудников направили предложение поучаствовать в тестировании, не уточняется. На конец 2019 года в Сбербанке работала 281 тысяча сотрудников.

Добровольцы должны будут на две недели ограничить контакты с потенциально инфицированными и соблюдать ограничение в течение 28 дней участия в исследовании. В письме перечисляются и другие предписания для возможных волонтёров.

Клинические испытания первого образца вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, начнутся в середине июня. В конце апреля Сбербанк направил более трёх миллиардов рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, разработку и производство вакцин и лекарств против Covid-19.

#новости #сбербанк #covid19

Ольга Щербинина
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29 комментариев
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Непрерывный Никита

8

Вот уже опыты над людьми подъехали. Путинский режим ничем не отличается от Гитлера

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Dmitriy

Непрерывный
3

полностью с вами согласен, Дмитрий

Ответить

Непрерывный Никита

Dmitriy
8

Спасибо Дмитрий

Ответить

Andrey Alyushin

Непрерывный
4

не против я - я тут встану желание загадаю?

Ответить

Dmitriy

Непрерывный
1

Пожалуйста Дмитрий

Ответить

Непрерывный Никита

Dmitriy
0

Как дела, Дмитрий?

Ответить

Dmitriy

Непреры…
0

Хорошо, а как у вас Дмитрий?

Ответить

Ранний паук например

Dmitriy
8
Ответить

Населенный томагавк_два

6

Предлагаю той девочке, которая: наебала меня о комиссии на оплату, развела на открытие счетакарты, выебала все мозги с установкой приложения поучаствовать.

Ответить

Мирный калькулятор

Населенный
1

Она:

Ответить

Населенный томагавк_два

Мирный
0

хотя бы 15 рублев за установку приложения не получила

Ответить

Просто Тимуррр

4

- Вот где вирус получали, туда и идите

Ответить

Ранний паук например

3

"Поучаствовать" а на деле, либо укол сука! Либо заявление по собственному желанию
Понятно мразь!?

Ответить

Редкий коктейль

2

Чипирование от Грефа подъехало

Ответить

Вова А.

Редкий
0

Надеюсь, чипы PayPass поддерживать будут.

Ответить

Редкий коктейль

Вова
4

PayAss. Укол вакцины по классике в ягодицу.

Ответить

Вова А.

Редкий
0

Ну и то лучше, чем водить устаревшей магнитной лентой между булок, как на западе любят.

Ответить

Turtle Sergio

2

А можно НЕсотрудникам поучаствовать?
Шизоиды, что пишут про чипирование, пусть мрут, не жалко.

Ответить

Дмитрий Шалатонов

Turtle
0

Чепепахам не поможет

Ответить

Turtle Sergio

Дмитрий
0

А ты остроумен

Ответить

Dennis Naidyuk

1

Сберу уже тупо деньги некуда девать - теперь вакцины разрабатывают.

Ответить

Жидкий микрофон

Dennis
0

Медленными темпами к Umbrella Corp.

Ответить

Дмитрий Прокофьев

Dennis
0

Госзаказ, хуле... 

Ответить

web-watcher

1

Нефтяная компания финансирует генетические исследования, банк вакцину. Хорошие бизнесы и инвестиции интересные.

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

Погнали,чипировать

Ответить

Дмитрий Чернышов

0

Че пацаны, "Я - легенда"? 

Ответить

Inna-Roxy (16+)

0

Вообще за участие в испытании вакцин/препаратов обычно нехило платят обычным людям, если это не случаи, когда человек болен чем-то неизлечимым типа альцгеймера или рака на последней стадии. А тут предлагают испытывать забесплатно?

Ответить

Роман Белоус

Inna-Roxy
0

Месяц оплачиваемых выходных - тоже неплохо

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Michael Smith

Inna-Roxy
0

Что лучше, деньги, или получить бесплатно вакцину, которую остальные получат только через 1-2 года?

И ведь многие не доживут до нее

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