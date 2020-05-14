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Компания направила более трёх миллиардов рублей на создание лекарства.
Сбербанк предложил сотрудникам поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса Covid-19. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, полученное работниками в электронной рассылке.
Потенциальным добровольцам предлагают изучить список критериев и противопоказаний и сообщить о своём желании поучаствовать в эксперименте помощнику зампредправления Сбербанка, курирующего здравоохранение в банке. Какому количеству сотрудников направили предложение поучаствовать в тестировании, не уточняется. На конец 2019 года в Сбербанке работала 281 тысяча сотрудников.
Добровольцы должны будут на две недели ограничить контакты с потенциально инфицированными и соблюдать ограничение в течение 28 дней участия в исследовании. В письме перечисляются и другие предписания для возможных волонтёров.
Клинические испытания первого образца вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, начнутся в середине июня. В конце апреля Сбербанк направил более трёх миллиардов рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, разработку и производство вакцин и лекарств против Covid-19.
полностью с вами согласен, Дмитрий
Спасибо Дмитрий
Пожалуйста Дмитрий
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Она:
А можно НЕсотрудникам поучаствовать?
Шизоиды, что пишут про чипирование, пусть мрут, не жалко.
Чепепахам не поможет
Сберу уже тупо деньги некуда девать - теперь вакцины разрабатывают.
Нефтяная компания финансирует генетические исследования, банк вакцину. Хорошие бизнесы и инвестиции интересные.
Вообще за участие в испытании вакцин/препаратов обычно нехило платят обычным людям, если это не случаи, когда человек болен чем-то неизлечимым типа альцгеймера или рака на последней стадии. А тут предлагают испытывать забесплатно?
Что лучше, деньги, или получить бесплатно вакцину, которую остальные получат только через 1-2 года?
И ведь многие не доживут до нее