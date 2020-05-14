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Ольга Щербинина
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Роспотребнадзор предложил отменить общие перемены в школах и начинать уроки в разное время Материал редакции

В школах советуют усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию.

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Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы школ в условиях сохранения рисков распространения Covid-19.

Когда школы снова откроются, ученикам из разных классов запретят общаться на переменах и во время прогулок. Для этого за каждым классом закрепят учебный кабинет и установят отдельное время начала уроков и перемен.

Ведомство советует сократить количество учащихся в группах и отказаться от проведения массовых мероприятий. С учётом погодных условий рекомендуют максимально организовать пребывание детей на открытом воздухе, для занятий физкультурой использовать открытую площадку вместо спортзала.

Во время перемен помещения рекомендуют дезинфицировать, а после занятий — проветривать. В столовых советуют тщательно обрабатывать столы, посуду, а работников обеспечить масками и перчатками.

Перед открытием школ нужно будет провести в них генеральную уборку. На входе в здания установят дозаторы с антисептиком, а всем входящим в помещения будут проверять температуру бесконтактным способом.

В Роспотребнадзоре также рекомендовали усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию учеников и их родителей.

#новости #школы #карантинвроссии #covid19

Ольга Щербинина
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Дмитрий Прокофьев

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Еще патриотическую работу усилить неплохо бы. И ходить на переменах строем. 

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