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В школах советуют усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию.
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы школ в условиях сохранения рисков распространения Covid-19.
Когда школы снова откроются, ученикам из разных классов запретят общаться на переменах и во время прогулок. Для этого за каждым классом закрепят учебный кабинет и установят отдельное время начала уроков и перемен.
Ведомство советует сократить количество учащихся в группах и отказаться от проведения массовых мероприятий. С учётом погодных условий рекомендуют максимально организовать пребывание детей на открытом воздухе, для занятий физкультурой использовать открытую площадку вместо спортзала.
Во время перемен помещения рекомендуют дезинфицировать, а после занятий — проветривать. В столовых советуют тщательно обрабатывать столы, посуду, а работников обеспечить масками и перчатками.
Перед открытием школ нужно будет провести в них генеральную уборку. На входе в здания установят дозаторы с антисептиком, а всем входящим в помещения будут проверять температуру бесконтактным способом.
В Роспотребнадзоре также рекомендовали усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию учеников и их родителей.
Еще патриотическую работу усилить неплохо бы. И ходить на переменах строем.