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Новости
Ольга Щербинина
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В России зафиксировали 9974 новых случая коронавируса. Общее число заражённых — более 252 тысяч Материал редакции

Число заболевших уменьшается третий день подряд.

56 комментариев
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За сутки в России зарегистрировали 9974 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Этот показатель упал ниже 10 тысяч впервые со 2 мая. Всего в стране заболели 252 245 человек. Об этом рассказал оперативный штаб.

За сутки умерли 93 человека, выздоровели — 5527. Всего выздоровели 53 530 пациентов, умерли — 2305.

Наибольшее число заболевших — в Москве (130 716), на втором месте — Московская область (24 580), на третьем — Петербург (8945).

Динамика распространения болезни в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19 в России

#новости #covid19

Ольга Щербинина
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56 комментариев
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Антон Гриценко

55

Пацаны, а где реальную статистику посмотреть?

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Дмитрий Алексеевич

Антон
45

На кладбище

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Odin Dodin

Антон
–12

а вы из каких ебанутых, тех кто думает что ее занижают, или тех кто считает что ее завысили записывая  туда всех подряд без второй проверки.

Ответить

Владимир Василенко

Odin
0

Из всех ебанутых

Ответить

alexferman

Владимир
2

Обоюдоебанутый, так сказать

Ответить

Непрерывный Никита

Антон
–2

@Роберт Петросян знает

Ответить

Andrew Kostin

40

Как послабел коронавирус после карантина!

Ответить

Toliyn

36

Краснодарский край снова не подвел

Ответить

Andrey Alyushin

Toliyn
8

ну а чего вы хотите, 100 тестов обрабатывают в день, 97-98 из них положительные

Ответить

Населенный томагавк_два

Toliyn
1

Кто-то очень хочет стать министром.

Ответить

Неопределенный диод

Населенный
6

здавохранения

Ответить

Алексей Логачев

26

Не наврали! И правда снижение! Ну наконец-то, почти победили! 

Ответить

Владимир Василенко

21

А говорят Путин - хуйня, смотрите блять что он сделал, где то ещё такое возможно? Нет

Ответить

Roman Golovin

Владимир
1

В @Беларусь

Ответить

Владимир Василенко

Roman
0

Ну Беларусь это чит

Ответить

Roman Golovin

Владимир
0

В @Швеция

Ответить

Максим Чистов

17

Ахахахахахахахахахах

Ответить

Илья Волочков

15

Ага, охотно верим, как будто коронавирус испугался Путина и после его выступления и снятия самоизоляции болезнь на спад пошла. Во время самоизоляции вирус распространялся активнее, чем после снятия.

Ответить

Роберт Петросян

11

Не "более" а почти 10к.

Ответить

Артём Мазанов

Роберт
1

Поправили, спасибо 

Ответить

Dima Ivanov

11

Хороший президент, умеет предсказывать будущее

Ответить

Взрослый Филипп

10

Глядишь к референдуму так все исцелимся!

Ответить

web-watcher

Взрослый
3

Поправочка: не референдум, а "общероссийское голосование"

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Взрослый
2

В минус уйдем

Ответить

Взрослый Филипп

Дмитрий
3

Перейдём в контратаку на территорию противника?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Взрослый
0

Что бы победить врага нужно думать как враг, стать врагом

Ответить

Ударный ГОСТ

Дмитрий
3

Из мертвых воскреснут, дабы за конституцию проголосовать 

Ответить

Кирилл Кравец

9

Все идёт по плану

Ответить

Максим Пехальский

7

а вот и обещанное плато

Ответить

Марк Яновский

7

Путин зарядил воду

Ответить

Вячеслав Лобозов

2

блять
Почему не получается поверить в эту статистику

Ответить

Ударный ГОСТ

Вячеслав
11

Потому что официальной статистике мало кто верит. 
Смысл верить тому, кто тебе постоянно врет?

Ответить

Вячеслав Лобозов

Ударный
4

Хочется уже расслабиться и кому-то поверить, выключив режим бесконечного бздения.

Ответить

Dmitry Shkolov

5

А если за поправки проголосуем, так вообще в минус выйдем!

Ответить

Dmitry Sursin

4

Действительно. Именно столько заражений и должно быть при таком индексе.

Ответить

Станислав Минаков

Dmitry
1

Ждём 21-22 мая, как раз чуть больше недели после окончания "этих дней"

Ответить

Dmitry Sursin

Станислав
1

Ну или всеми так любимый Краснодарский край.
Уже неделю подаёт 96-99.

Ответить

Dmitry Sursin

Станислав
0

Да вроде уже дождался.
Сегодня 0,9 показывает.

Ответить

Дальнейший американец

4

После заявления Владимира Владимировича даже вирус отступил, во как 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

4

И опять же, в Смоленской области 36 случаев. А когда запишут 120 случаев в доме престарелых?

Ответить

Andrey Bagmet

1

Да с утра была цифра в 10 080 щас уже 9

Ответить

Pavel Fedorov

Andrey
2

с утра был вчерашний твит

Ответить

Населенный томагавк_два

2

Ну всё, щас придется родителей умолять сидеть дома.

Ответить

Andrey Alyushin

1

9974, более 9 тыс.... 

С таким же успехом можно было написать более 8 тыс, или более 7 тыс, смысловая нагрузка одна 

Ответить

Ольга Щербинина

Andrey
1

Поправили, спасибо

Ответить

Ударный ГОСТ

1

Ага.

Ответить

Maksim Derkach

1

ну после того как президент всех вывел на работу, естественно количество будет уменьшаться 

Ответить

MissEvelynSparks .

1

Позавчера 11, вчера 10, сегодня 9. А можно хотя бы врать не так по идиотски?

Ответить

Должный вентилятор

1

Число заболевших уменьшается третий день подряд.

Чушь. "Выявленных" - не есть "заболевших"

Ответить

Эстетический Филипп

Должный
0

Почему это важно людям?

Ответить

Дмитрий Кузьмин

0

Им самим не смешно? Хотя..

Ответить

funniest animal's videos and

0

Что-то мне в это снижение не верится

Ответить

Dc Maniac

0

Заебали Фейк Ньюс здесь постить
Где реальная стата?

Нахуй корреляцию (относительно других стран) - мне стыдно за наших правителей

Ответить

Люциан Бужор

0

"Шеф, мы пока не в силах сломить натиск Испании, но делаем всё что можем..."

Ответить

Артем Стажаров

0

Возможно, тестов еще стали делать меньше. И количество случаев стало уменьшаться прямо после отмены самоизоляции. 

Ответить

alexferman

0

В России не только экономика, но и эпидемии управляются вручную)))

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