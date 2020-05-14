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Число заболевших уменьшается третий день подряд.
За сутки в России зарегистрировали 9974 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Этот показатель упал ниже 10 тысяч впервые со 2 мая. Всего в стране заболели 252 245 человек. Об этом рассказал оперативный штаб.
За сутки умерли 93 человека, выздоровели — 5527. Всего выздоровели 53 530 пациентов, умерли — 2305.
Наибольшее число заболевших — в Москве (130 716), на втором месте — Московская область (24 580), на третьем — Петербург (8945).
Пацаны, а где реальную статистику посмотреть?
а вы из каких ебанутых, тех кто думает что ее занижают, или тех кто считает что ее завысили записывая туда всех подряд без второй проверки.
Из всех ебанутых
Краснодарский край снова не подвел
ну а чего вы хотите, 100 тестов обрабатывают в день, 97-98 из них положительные
Населенный томагавк_два
Кто-то очень хочет стать министром.
А говорят Путин - хуйня, смотрите блять что он сделал, где то ещё такое возможно? Нет
Ага, охотно верим, как будто коронавирус испугался Путина и после его выступления и снятия самоизоляции болезнь на спад пошла. Во время самоизоляции вирус распространялся активнее, чем после снятия.
Не "более" а почти 10к.
В минус уйдем
Взрослый Филипп
Перейдём в контратаку на территорию противника?
блять
Почему не получается поверить в эту статистику
Ударный ГОСТ
Потому что официальной статистике мало кто верит.
Смысл верить тому, кто тебе постоянно врет?
Хочется уже расслабиться и кому-то поверить, выключив режим бесконечного бздения.
Действительно. Именно столько заражений и должно быть при таком индексе.
Ждём 21-22 мая, как раз чуть больше недели после окончания "этих дней"
Ну или всеми так любимый Краснодарский край.
Уже неделю подаёт 96-99.
И опять же, в Смоленской области 36 случаев. А когда запишут 120 случаев в доме престарелых?
Да с утра была цифра в 10 080 щас уже 9
9974, более 9 тыс....
С таким же успехом можно было написать более 8 тыс, или более 7 тыс, смысловая нагрузка одна
ну после того как президент всех вывел на работу, естественно количество будет уменьшаться
Позавчера 11, вчера 10, сегодня 9. А можно хотя бы врать не так по идиотски?
Заебали Фейк Ньюс здесь постить
Где реальная стата?
Нахуй корреляцию (относительно других стран) - мне стыдно за наших правителей
"Шеф, мы пока не в силах сломить натиск Испании, но делаем всё что можем..."
Возможно, тестов еще стали делать меньше. И количество случаев стало уменьшаться прямо после отмены самоизоляции.