За сутки в России зарегистрировали 9974 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Этот показатель упал ниже 10 тысяч впервые со 2 мая. Всего в стране заболели 252 245 человек. Об этом рассказал оперативный штаб.