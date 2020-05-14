У номера также будут два других варианта обложки.

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В июне глянцевый журнал Elle Russia выйдет с тремя вариантами обложек. На одной из них изображён врач московской городской клинической больницы №52. В анонсе обложки издание назвало пандемию Covid-19 в «продолжительным во времени перформансом».

Как и в любом перформансе, самое главное — то, какой урок мы сможем извлечь из этого колоссального опыта (у)единения. Только подумайте, какими ничтожными выглядят сейчас жалобы на закрытие «Симачёва», «жёлтые жилеты», пробки в Париже и многочисленные командировки! редакция Elle Russia

Авторы журнала призвали читателей научиться осознанно относиться к своей жизни, контролировать эмоции и нести ответственность за свой выбор. «Вы — наши герои! Спасибо! Мы сделали свой выбор и остались дома!» — обратились они к врачам.

Две другие обложки июньского выпуска никак не связаны с пандемией — на них появятся сербская перформанс-художница Марина Абрамович и австралийская модель Кэтрин Макнил.

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