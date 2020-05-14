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У номера также будут два других варианта обложки.
В июне глянцевый журнал Elle Russia выйдет с тремя вариантами обложек. На одной из них изображён врач московской городской клинической больницы №52. В анонсе обложки издание назвало пандемию Covid-19 в «продолжительным во времени перформансом».
Авторы журнала призвали читателей научиться осознанно относиться к своей жизни, контролировать эмоции и нести ответственность за свой выбор. «Вы — наши герои! Спасибо! Мы сделали свой выбор и остались дома!» — обратились они к врачам.
Две другие обложки июньского выпуска никак не связаны с пандемией — на них появятся сербская перформанс-художница Марина Абрамович и австралийская модель Кэтрин Макнил.
Итальянский Vogue в апреле впервые вышел с белой обложкой в качестве знака уважения к врачам, которые борются с коронавирусом в стране.
Российский так себе
Не понял про вдох выдох
Неверный нос
Вдохните выдохните, говорят врачи во время прослушивания лёгких стетоскопом. Это особенно актуально сейчас, когда основным осложнением нового коронавируса является воспаление лёгких.
Ну или люди, вся жизнь которых зависит от аппаратов ИВЛ.
Но тебе наверное понятнее Абрамович в одеяле, или баба в одних штанах.