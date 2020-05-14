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Новости
Ольга Щербинина
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Российский Elle выйдет с обложкой в честь врачей. Журнал назвал пандемию «продолжительным перформансом» Материал редакции

У номера также будут два других варианта обложки.

13 комментариев
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В июне глянцевый журнал Elle Russia выйдет с тремя вариантами обложек. На одной из них изображён врач московской городской клинической больницы №52. В анонсе обложки издание назвало пандемию Covid-19 в «продолжительным во времени перформансом».

@elle_russia

Как и в любом перформансе, самое главное — то, какой урок мы сможем извлечь из этого колоссального опыта (у)единения. Только подумайте, какими ничтожными выглядят сейчас жалобы на закрытие «Симачёва», «жёлтые жилеты», пробки в Париже и многочисленные командировки!

редакция Elle Russia

Авторы журнала призвали читателей научиться осознанно относиться к своей жизни, контролировать эмоции и нести ответственность за свой выбор. «Вы — наши герои! Спасибо! Мы сделали свой выбор и остались дома!» — обратились они к врачам.

Две другие обложки июньского выпуска никак не связаны с пандемией — на них появятся сербская перформанс-художница Марина Абрамович и австралийская модель Кэтрин Макнил.

Итальянский Vogue в апреле впервые вышел с белой обложкой в качестве знака уважения к врачам, которые борются с коронавирусом в стране.

#новости #медиа #карантинвроссии #covid19

Ольга Щербинина
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13 комментариев
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Митя Простомолотов

3

Российский так себе
Не понял про вдох выдох

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Ольга Щербинина

Митя
5

и мы опять играем в любимых! 

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Мирный калькулятор

Ольга
3

пропадаем и тонем в нежности заливах 

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TANYA

Мирный
3

Не боясь, не тая этих чувств сильных,

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Pho No

TANYA
3

Ловим сладкие грёзы на сказочных склонах.

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Стройный паук

Pho
0

Привет 

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Coronadoden

Pho
0

Ловим стыд

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Насущные Проблемы

Митя
2

Предсмертный.

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Неверный нос

Митя
1

Вдохните выдохните, говорят врачи во время прослушивания лёгких стетоскопом. Это особенно актуально сейчас, когда основным осложнением нового коронавируса является воспаление лёгких.
Ну или люди, вся жизнь которых зависит от аппаратов ИВЛ.
Но тебе наверное понятнее Абрамович в одеяле, или баба в одних штанах.

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Максим Шпилёв

0

Нативка

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alex twit

0

выдох проиллюстрирован задницей. пукать не бросим? малышева по-любэ это

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Эмиль Рубанов

0

перформанс блядь

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Фёдор Клименко

0

Это же роботы-вершители из "Отроков во вселенной".

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