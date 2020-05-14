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Новости
Алексей Боржонов
2946

СК возбудил уголовные дела из-за публикации фотографий Гитлера и Гиммлера на сайтах «Бессмертного полка» Материал редакции

«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима».

45 комментариев
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Следственный комитет возбудил уголовные дела после публикаций фотографий нацистов на сайтах акции «Бессмертного полка». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, речь идёт о фотографии рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, где он указан как «полковник Алексеев Василий Михайлович», а также о снимке фюрера Германии Адольфа Гитлера, заявленного как участника Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

Фото Генриха Гиммлера на сайте «Бессмертного полка» Скриншот Pavlo Khryshchanovych

Уголовные дела возбуждены по статье о реабилитации нацизма: «Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге».

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 празднования 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны перенесли, а «Бессмертный полк» впервые прошёл исключительно онлайн.

Организаторы акции заявили, что 9 мая на сайты проектов обрушилось несколько «хакерских атак» и поступило свыше 90 миллионов запросов. По словам председателя центрального штаба движения «Волонтёры Победы» Ольги Амельченковой, среди желающих поучаствовать в акции оказалось «много хулиганов», загружавших фото офицеров и идеологов нацистской Германии. Данные об их IP-адресах организаторы движения пообещали передать в СК.

На сайт «Бессмертного полка» стали загружать…
Например, на сайте движения вместо снимка советского солдата опубликовали фото Генриха Гиммлера…
tjournal.ru

#новости #деньпобеды

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45 комментариев
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Artem Gruzdev

25

Данные об их IP-адресах организаторы движения пообещали передать в СК.

IP-адреса, разумеется, окажутся заграничными, о чем будет с восторгом доложено.

Ответить

Renat Dilmukhametov

Artem
19

Из Украины.

Ответить

Петр Шебанин

Renat
8

из Львовского метро

Ответить

alex twit

Петр
11

Будет найдена цифровая визитка яроша, конечно

Ответить

Dmitry Pasyutin

alex
7

Цифровая подпись яроша

Ответить

Дмитрий Чернышов

Dmitry
0

Ссылка на инстаграм

Ответить

Nikita Zubkov

24

 Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима

Они конечно же покажут эксперта, который сделал такое заключение?

Ответить

alexferman

Nikita
7

Одномерное мышление катится по единственной извилине, которую сформировала фуражка, ничего нового)

Ответить

Ловец Слов

Nikita
1

Вам математика или переводчика?

Ответить

Мирный калькулятор

Ловец
4

матеводчика 

Ответить

Максим Шпилёв

14

А немцы на плакатах каждый год не "преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима"?

Ответить

Василий Лебедев

Максим
1

Или Шмайссер на памятнике Калашникову)

Ответить

Bob Kentuki

Максим
0

как же калит это лицемерие

Ответить

Фичеры не хуже The New Yorker

5

Других дел то у СК нет, всех преступников поймали, все случаи не выплат врачам расследовали 

Ответить

Artem Gruzdev

Фичеры
15

Действительно, до сих пор допрошены не все врачи, которые пожаловались на невыплаты.

Ответить

one channel

Фичеры
1

Мне кажется, что частично режим стал более жестким именно из-за того, что реальная преступность стала гораздо менее выражена, чем она была 20 лет назад.
Мы вторая страна по количеству заключённых на душу населения, в тюремной системе работает огромное количество бесполезных спиногрызов типа начальников тюрем, которым надо тоже чем то питаться, а жизни других людей их уже не волнуют.

Ответить

Фичеры не хуже The New Yorker

one
2

Это не "кажется", это прописная истина. Все эти крутейшие "планы по посадкам", когда после 25-го числа начинаются облавы и массовая фабрикация дел, подкидывая 5 граммов студентам. 

Пародия на правосудие 

Ответить

Bob Kentuki

Фичеры
2

6

Ответить

Фичеры не хуже The New Yorker

Bob
2

Да, это крутейшая статистика показывающая всю суть придуманных дел.

Когда-то видел схожее исследование про "проценты" с выборов РФ. Кто-то взял и проанализировал по каждому участку "сотые" окончания процентов кандидатов (типа "Путин - 85,95%, берется именно пятерка в анализ) и тд. Суть в том, что в странах с честными выборами эти сотые распределены более-менее равномерно. По сути это просто случайная величина с 10% вероятностью.

В РФ там было смешное распределение, очень далекое от "случайного". Насколько я помню, очень много 5-к, 9-к, и 7-к. Почти нет парных чисел. Объясняется это когнитивной психологией, что мол когда кучу людей попросить придумать случайное число от 0 до 10, то распределение не будет равномерным, люди не умеют в генерацию случайных чисел.

На основе этого сделали вывод что в большинстве случаев числа переданные в ЦИК или нарисованы от руки или "отредактированы для пущей красоты" с тем же эффектом. 

Ответить

alexferman

one
2

Что-то вроде аутоиммунного заболевания?

Ответить

Ярослав

5

Организаторы акции заявили, что 9 мая на сайты проектов обрушилось несколько «хакерских атак»

Так же как и в день выдачи обязательных пропусков. Сука, горит от подобных заявлений

Ответить

Жидкий микрофон

4

Традиционные возбуждения внутренних органов России после того, как они увидели нацистов или геев.

Ответить

alex twit

Жидкий
1

от возбуждений на геев проиграл)

Ответить

Человек Кирпич

alex
2

Попрошу, традиционных, возбуждений.

Ответить

Ударный ГОСТ

3

Особо опасное преступление на лицо.
Загрузил фотографию. Деяние очень похоже даже на терроризм!

Ответить

Остальной чувак

Ударный
2

Смешно тебе? Посмотрим, как ты вдруг проснёшься, и забудешь кто в войне победил! 

Ответить

Ловец Слов

Остальной
0

Но в войне не может быть победителей...

Ответить

Ловец Слов

3

Подобные действия преследуют цель

Лихо они с мотивами определились. Даже подозрительно.

Ответить

Андрей Беликов

2

Так-то человек тоже за свою родину воевал, разница только в том, что он эту войну проиграл

Ответить

one channel

Андрей
–1

Нацистская верхушка вряд ли может быть признана человеками, впрочем как и Сталин.

Ответить

alexferman

one
1

Расчеловечивание это именно то, что любят использовать Гитлеры со Сталиными. Нацисты и коммунисты, устраивавшие массовые кровавые бани - самые обычные люди. Почитай их биографии.

Ответить

Alexander Petcoglo

2

Куча бесполезных и тупых людей собрались вместе и заскучали.

Ответить

Zero Tolerance

Alexander
0

Да, совсем нечего делать школоте дома... Вот и рофлят, заливая такие фотки

Ответить

Василий Лебедев

2

Стесняюсь спросить, а Пакт Гитлера-Сталина будет осужден по подобной статье?

Ответить

Сергей Тогатов

1

Уголовку за такое давать - это конечно дно, но надо быть не совсем умным человеком чтобы заниматься такой ерундой и специально такое загружать.

Ответить

Василий Лебедев

0
Ответить

Amentessa

Василий
1

А где реплаи с той стороны? Или он как бывший написывал?

Ответить

Rodion Kutsaev

Amentessa
2
Ответить

Непрерывный Никита

0

Можно ещё поклонскую за николая в психушку кинуть?

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Шок, все нацисты были интернет-троллями

Ответить

Евгений Клочков

0

Дело это конечно избыточно и чересчур
Тут скорее бы шутникам была бы справедлива мера "доской по заднице" 

Ответить

Serg Bootlegger

0

Было смешно, когда двачеры угорали подобным лет 5 назад в одноклассах. Сейчас стало хуйней для нормисов

Ответить

Ловец Слов

0

Любопытно, где в этом случае грань дозволенного. Будь вместо Гитлера Чарли Чаплин из «Великого диктатора» — это оправдание нацизма?

Ответить

Дмитрий Большаков

–4

всему есть предел, но то, что произошло, просто перебор. так что надеюсь, "шутники" или какая там цель была у этих дебилов, будут наказаны

Ответить

Дмитрий Чернышов

Дмитрий
0

Только не надо потом удивляться, если самого будут пытать бутылкой, шокером или дубинками.

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