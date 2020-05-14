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«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима».
Следственный комитет возбудил уголовные дела после публикаций фотографий нацистов на сайтах акции «Бессмертного полка». Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным СК, речь идёт о фотографии рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, где он указан как «полковник Алексеев Василий Михайлович», а также о снимке фюрера Германии Адольфа Гитлера, заявленного как участника Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».
Уголовные дела возбуждены по статье о реабилитации нацизма: «Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге».
Из-за пандемии коронавируса Covid-19 празднования 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны перенесли, а «Бессмертный полк» впервые прошёл исключительно онлайн.
Организаторы акции заявили, что 9 мая на сайты проектов обрушилось несколько «хакерских атак» и поступило свыше 90 миллионов запросов. По словам председателя центрального штаба движения «Волонтёры Победы» Ольги Амельченковой, среди желающих поучаствовать в акции оказалось «много хулиганов», загружавших фото офицеров и идеологов нацистской Германии. Данные об их IP-адресах организаторы движения пообещали передать в СК.
Данные об их IP-адресах организаторы движения пообещали передать в СК.
IP-адреса, разумеется, окажутся заграничными, о чем будет с восторгом доложено.
Из Украины.
из Львовского метро
Цифровая подпись яроша
Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима
Они конечно же покажут эксперта, который сделал такое заключение?
Одномерное мышление катится по единственной извилине, которую сформировала фуражка, ничего нового)
Вам математика или переводчика?
А немцы на плакатах каждый год не "преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима"?
Других дел то у СК нет, всех преступников поймали, все случаи не выплат врачам расследовали
Действительно, до сих пор допрошены не все врачи, которые пожаловались на невыплаты.
Мне кажется, что частично режим стал более жестким именно из-за того, что реальная преступность стала гораздо менее выражена, чем она была 20 лет назад.
Мы вторая страна по количеству заключённых на душу населения, в тюремной системе работает огромное количество бесполезных спиногрызов типа начальников тюрем, которым надо тоже чем то питаться, а жизни других людей их уже не волнуют.
Это не "кажется", это прописная истина. Все эти крутейшие "планы по посадкам", когда после 25-го числа начинаются облавы и массовая фабрикация дел, подкидывая 5 граммов студентам.
Пародия на правосудие
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Да, это крутейшая статистика показывающая всю суть придуманных дел.
Когда-то видел схожее исследование про "проценты" с выборов РФ. Кто-то взял и проанализировал по каждому участку "сотые" окончания процентов кандидатов (типа "Путин - 85,95%, берется именно пятерка в анализ) и тд. Суть в том, что в странах с честными выборами эти сотые распределены более-менее равномерно. По сути это просто случайная величина с 10% вероятностью.
В РФ там было смешное распределение, очень далекое от "случайного". Насколько я помню, очень много 5-к, 9-к, и 7-к. Почти нет парных чисел. Объясняется это когнитивной психологией, что мол когда кучу людей попросить придумать случайное число от 0 до 10, то распределение не будет равномерным, люди не умеют в генерацию случайных чисел.
На основе этого сделали вывод что в большинстве случаев числа переданные в ЦИК или нарисованы от руки или "отредактированы для пущей красоты" с тем же эффектом.
Организаторы акции заявили, что 9 мая на сайты проектов обрушилось несколько «хакерских атак»
Так же как и в день выдачи обязательных пропусков. Сука, горит от подобных заявлений
Остальной чувак
Смешно тебе? Посмотрим, как ты вдруг проснёшься, и забудешь кто в войне победил!
Подобные действия преследуют цель
Лихо они с мотивами определились. Даже подозрительно.
Так-то человек тоже за свою родину воевал, разница только в том, что он эту войну проиграл
Нацистская верхушка вряд ли может быть признана человеками, впрочем как и Сталин.
Расчеловечивание это именно то, что любят использовать Гитлеры со Сталиными. Нацисты и коммунисты, устраивавшие массовые кровавые бани - самые обычные люди. Почитай их биографии.
Куча бесполезных и тупых людей собрались вместе и заскучали.
Да, совсем нечего делать школоте дома... Вот и рофлят, заливая такие фотки
Стесняюсь спросить, а Пакт Гитлера-Сталина будет осужден по подобной статье?
Уголовку за такое давать - это конечно дно, но надо быть не совсем умным человеком чтобы заниматься такой ерундой и специально такое загружать.
Дело это конечно избыточно и чересчур
Тут скорее бы шутникам была бы справедлива мера "доской по заднице"
Было смешно, когда двачеры угорали подобным лет 5 назад в одноклассах. Сейчас стало хуйней для нормисов
Любопытно, где в этом случае грань дозволенного. Будь вместо Гитлера Чарли Чаплин из «Великого диктатора» — это оправдание нацизма?
всему есть предел, но то, что произошло, просто перебор. так что надеюсь, "шутники" или какая там цель была у этих дебилов, будут наказаны
Только не надо потом удивляться, если самого будут пытать бутылкой, шокером или дубинками.