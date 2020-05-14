Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
1837

Депутаты попросили проверить данные о росте жалоб на домашнее насилие, так как те «порочат институт семьи и брака» Материал редакции

Представители «Единой России» написали письмо генпрокурору Игорю Краснову.

27 комментариев
В закладки

Депутаты Госдумы от «Единой России» Николай Земцов, Виталий Милонов, Владимир Крупенников и Инга Юмашева обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить материалы в СМИ о том, что в стране после введения карантинных мер выросло число случаев домашнего насилия. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на письмо парламентариев.

Депутаты отметили, что РБК опубликовал статью, в которой говорится, что авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Они попросили принять дополнительные меры по защите жертв на время карантина. В материале также приводят данные о росте подобных случаев насилия в семьях.

По словам депутатов, эта информация не является подтверждённой, и её полностью опровергает статистика МВД. 10 мая ведомство заявило, что в апреле преступлений в семейной сфере было на 23,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Обратившиеся в генпрокуратуру чиновники считают, что действия журналистов подпадают под статью КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Они отмечают, что сведения из статьи могут сформировать недостоверную картину, «порочащую институт семьи и брака».

14 мая в МВД ещё раз сообщили, что в апреле «посягательств в сфере семейно-бытовых отношений» зарегистрировали на 9% меньше, чем в апреле 2019 года.

О росте домашнего насилия также говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По её словам, с 10 апреля число обращений выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Глава её пресс-службы Алексей Зловедов 14 мая сообщил, что Москалькова в ближайшее время навестит нескольких жертв домашнего насилия.

«Я собирала вещи, а перед глазами — он, грозящий…
Я пошла сама купать ребёнка, а Георгий сказал, что сходит переговорить с соседом и вернётся…
tjournal.ru

#новости #covid19 #карантинвроссии #домашнеенасилие

Ольга Щербинина
+6398
2
10
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","\u0434\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u0435\u0435\u043d\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438\u0435","covid19"], "comments": 27, "likes": 10, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 168995, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 14 May 2020 13:09:58 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
27 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

пиу-пиу

23

 Депутаты Госдумы от «Единой России» ... Виталий Милонов

Дальше читать не стоит.

Ответить

Инженерный коктейль

пиу-пиу
5

Я сначала думал как всегда полыхнуть, но понял что это очередное фрик-шоу этих уродцев.

Ответить

Ловец Слов

пиу-пиу
1

Опередил.

Ответить

Олег Ивахнов

14

 Они отмечают, что сведения из статьи могут сформировать недостоверную картину, «порочащую институт семьи и брака».

Логика как всегда охуенная.
КАК БЛЯДЬ ЭТО МОЖЕТ ПОРОЧИТЬ ИНСТИТУТ БРАКА НАХУЙ?

Ответить

Мирный калькулятор

Олег
5

Предположу, что логика примерно такая: молодые люди могут посмотреть на все "вбросы и фейки", распространяемые иностранными агентами и сатанистами, желающими России только злоключений, и справедливо решить, что да ну нахуй эту семью, лучше поживу для себя. 

Ответить

Ловец Слов

Мирный
2

Что это за семья, в которой никого нельзя пиздить?

Ответить

Олег Ивахнов

Ловец
3

Нормальная

Ответить

Олег Ивахнов

Олег
0

@Elwuts ты не согласен с тем что в нормальных семьях никто никого не пиздит?

Ответить

Ловец Слов

Олег
0

Неправильный ответ. Нормальная — та, в которой пиздят. Та, в которой не пиздят, — хорошая.

Ответить

Олег Ивахнов

Ловец
0

Нормальная — та, в которой пиздят.

И что в этом нормального?

Ответить

Олег Ивахнов

Мирный
1

Семья это следующий уровень жизни для себя.

Ответить

Мирный калькулятор

Олег
0
Ответить

Олег Ивахнов

Мирный
0

Гугли пирамиду потребностей чувак.
Потребность отдавать, заботиться и тд она там в серединке начинается когда ты уже нажрался сам и не боишься что сожрут тебя

Ответить

Мирный

Олег
0

Какой же ты душный 

Ответить

Олег Ивахнов

Мирный
0

Проветри ёпта

Ответить

Alexey Veselov

Олег
1

что оно такое, этот "институт" и как уж его можно опорочить? тоже голову сломал...

Ответить

Дмитрий Прокофьев

Олег
1

ИНСТИТУТ БРАКА НАХУЙ

Ответить

Олег Ивахнов

Дмитрий
0

ПОРОЧИЬ

Ответить

Нижний интернет

Олег
0

Это же очевидные происки финансируемых Западом иноагентов с целью спровоцировать демографический кризис в России, ты чего

Ответить

Ударный ГОСТ

11

Выписать штрафы жертвам насилия, а то ишь чего удумали, провоцируют агрессию по отношению к себе. 
Что же такое творится!!

Ответить

Мирный калькулятор

Ударный
4
Ответить

Населенный томагавк_два

Ударный
0

А в участковых пунктах полиции организовать контрольный отдел по делам домашнего насилия.

Ответить

Имя Фамилия

2

Тодоренко, где ты когда ты так нужна

Ответить

Анастасия Андреева

1

Какие-то 3 депутата Госдумы пишут Голиковой: "В марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем (2537 обращений против 2050 месяцем ранее). На 15% увеличилось число обращений в московский кризисный центр «Китеж», на 19% выросло их количество в Красноярском крае. В три раза больше сообщений о насилии поступило в вологодский кризисный центр".
РБК цитирует.
Другие 3 депутата Госдумы: "Эти данные противоречат нашей картине мира и проповедуемой нами идеологии. Поэтому прокуратура должна наехать на РБК. Формальный повод - можно ссылаться только на официальную статистику от богопомазанных органов, например данные МВД о возбужденных уголовных делах о побоях (нам пофиг, что еще нет таких данных: если их нет, значит и нечего говорить)".
- - - - - вы находитесь здесь - - - -
Прокуратура: "Слышь, РБК, журналистикой заниматься вздумал? А ну иди сюда"
РБК: "Как более лучше мы стали жить"

Ответить

Валенок

0

они просто тролят

Ответить

Евгений Долгий

0

Интересно, а Милоныча сожитель бьет? Чо он такой тупой то.

Ответить

Ni Ui

–2

Все правильно. То, что за месяц возросло число обращений, не значит, что насилия стало больше. Тем более сейчас, когда тема домашнего насилия на слуху.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Госдуму внесли законопроект о новых полномочиях полицейских: им разрешат вскрывать автомобили и проникать в жильё
Полиция также сможет обозначать места преступлений и массовых мероприятий «доступными средствами, в том числе визуальными».
247
Истории
И яд, и лекарство: как преступные организации распространяют влияние через благотворительность
Итальянские мафиози помогают в борьбе с коронавирусом, наркодилеры раздают маски, а якудза приютили жертв бедствий.
156
Новости
Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом
Жену Пескова Татьяну Навку тоже госпитализировали с Covid-19.
310
Популярное за три дня
Интернет
«Эксперименты» Яндекса продолжаются
107
Интернет
BadComedian против Певцова: видеоблогер разгромил фильм «На Париж», а актёр заявил, что ему не стыдно
Главное о конфликте вокруг фильма про поездку советских солдат в бордель после победы.
316
Новости
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON из-за проблем с властями США
«Сегодня — самый печальный день для Telegram».
290
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Litnikov Danil

На сайте РОИ опубликовали…

Denzel Washington

Спасибо, если поделитесь моим…

Maxim Semenov

В России зафиксировали 9974…

OlegTar

Гость TJ: Православный…

Дмитрий Орлов

На сайте РОИ опубликовали…

Serg Bootlegger

Сравнение: Пандемии

Дмитрий Прокофьев

В редакторе появился инструмент…

Владимир Филатов

Всё это уже было в «Симпсонах…

Maxim Semenov

В России зафиксировали 9974…

Denzel Washington

Спасибо, если поделитесь моим…

красивый комбинатор

Спасибо, если поделитесь моим…

Романелло Кивогенс

СК возбудил уголовные дела…

Эмиль Рубанов

На сайте РОИ опубликовали…

Даша Лейзаренко

Всё это уже было в «Симпсонах…

Великий

Спасибо, если поделитесь моим…

Peters Wolfgang

На сайте РОИ опубликовали…

Александр Антонов

Роспотребнадзор предложил…

OlegTar

Гость TJ: Православный…

Уютный Багажник

«Вудсток»: из идеи четырёх…

Πетр Κудряшов

Роспотребнадзор предложил…