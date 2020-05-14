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Представители «Единой России» написали письмо генпрокурору Игорю Краснову.
Депутаты Госдумы от «Единой России» Николай Земцов, Виталий Милонов, Владимир Крупенников и Инга Юмашева обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить материалы в СМИ о том, что в стране после введения карантинных мер выросло число случаев домашнего насилия. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на письмо парламентариев.
Депутаты отметили, что РБК опубликовал статью, в которой говорится, что авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Они попросили принять дополнительные меры по защите жертв на время карантина. В материале также приводят данные о росте подобных случаев насилия в семьях.
По словам депутатов, эта информация не является подтверждённой, и её полностью опровергает статистика МВД. 10 мая ведомство заявило, что в апреле преступлений в семейной сфере было на 23,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Обратившиеся в генпрокуратуру чиновники считают, что действия журналистов подпадают под статью КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Они отмечают, что сведения из статьи могут сформировать недостоверную картину, «порочащую институт семьи и брака».
14 мая в МВД ещё раз сообщили, что в апреле «посягательств в сфере семейно-бытовых отношений» зарегистрировали на 9% меньше, чем в апреле 2019 года.
О росте домашнего насилия также говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По её словам, с 10 апреля число обращений выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Глава её пресс-службы Алексей Зловедов 14 мая сообщил, что Москалькова в ближайшее время навестит нескольких жертв домашнего насилия.
Депутаты Госдумы от «Единой России» ... Виталий Милонов
Дальше читать не стоит.
Инженерный коктейль
Я сначала думал как всегда полыхнуть, но понял что это очередное фрик-шоу этих уродцев.
Они отмечают, что сведения из статьи могут сформировать недостоверную картину, «порочащую институт семьи и брака».
Логика как всегда охуенная.
КАК БЛЯДЬ ЭТО МОЖЕТ ПОРОЧИТЬ ИНСТИТУТ БРАКА НАХУЙ?
Предположу, что логика примерно такая: молодые люди могут посмотреть на все "вбросы и фейки", распространяемые иностранными агентами и сатанистами, желающими России только злоключений, и справедливо решить, что да ну нахуй эту семью, лучше поживу для себя.
Что это за семья, в которой никого нельзя пиздить?
Нормальная
@Elwuts ты не согласен с тем что в нормальных семьях никто никого не пиздит?
Неправильный ответ. Нормальная — та, в которой пиздят. Та, в которой не пиздят, — хорошая.
Семья это следующий уровень жизни для себя.
Гугли пирамиду потребностей чувак.
Потребность отдавать, заботиться и тд она там в серединке начинается когда ты уже нажрался сам и не боишься что сожрут тебя
что оно такое, этот "институт" и как уж его можно опорочить? тоже голову сломал...
ИНСТИТУТ БРАКА НАХУЙ
Это же очевидные происки финансируемых Западом иноагентов с целью спровоцировать демографический кризис в России, ты чего
Какие-то 3 депутата Госдумы пишут Голиковой: "В марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем (2537 обращений против 2050 месяцем ранее). На 15% увеличилось число обращений в московский кризисный центр «Китеж», на 19% выросло их количество в Красноярском крае. В три раза больше сообщений о насилии поступило в вологодский кризисный центр".
РБК цитирует.
Другие 3 депутата Госдумы: "Эти данные противоречат нашей картине мира и проповедуемой нами идеологии. Поэтому прокуратура должна наехать на РБК. Формальный повод - можно ссылаться только на официальную статистику от богопомазанных органов, например данные МВД о возбужденных уголовных делах о побоях (нам пофиг, что еще нет таких данных: если их нет, значит и нечего говорить)".
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Прокуратура: "Слышь, РБК, журналистикой заниматься вздумал? А ну иди сюда"
РБК: "Как более лучше мы стали жить"
Все правильно. То, что за месяц возросло число обращений, не значит, что насилия стало больше. Тем более сейчас, когда тема домашнего насилия на слуху.