Представители «Единой России» написали письмо генпрокурору Игорю Краснову.

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Депутаты Госдумы от «Единой России» Николай Земцов, Виталий Милонов, Владимир Крупенников и Инга Юмашева обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить материалы в СМИ о том, что в стране после введения карантинных мер выросло число случаев домашнего насилия. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на письмо парламентариев.

Депутаты отметили, что РБК опубликовал статью, в которой говорится, что авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Они попросили принять дополнительные меры по защите жертв на время карантина. В материале также приводят данные о росте подобных случаев насилия в семьях.

По словам депутатов, эта информация не является подтверждённой, и её полностью опровергает статистика МВД. 10 мая ведомство заявило, что в апреле преступлений в семейной сфере было на 23,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Обратившиеся в генпрокуратуру чиновники считают, что действия журналистов подпадают под статью КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Они отмечают, что сведения из статьи могут сформировать недостоверную картину, «порочащую институт семьи и брака».

14 мая в МВД ещё раз сообщили, что в апреле «посягательств в сфере семейно-бытовых отношений» зарегистрировали на 9% меньше, чем в апреле 2019 года.