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Артём Мазанов
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На сайте РОИ опубликовали петицию Навального «5 шагов для России» — для её рассмотрения властями нужно 100 тысяч голосов Материал редакции

Петиции Навального на сайте РОИ уже несколько раз набирали 100 тысяч голосов, но экспертная группа их отклоняла.

38 комментариев
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На сайте «Российской общественной инициативы» опубликовали петицию Алексея Навального «5 шагов для России». Чтобы петицию рассмотрела экспертная группа правительства — она должна набрать 100 тысяч голосов.

Этой петицией Навальный потребовал прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса:

  1. Единовременно выплатить по 20 тысяч рублей каждому совершеннолетнему гражданину страны и по 10 тысяч рублей — каждому ребёнку в апреле 2020 года;

  2. Выплатить по 10 тысяч рублей каждому совершеннолетнему гражданину страны и каждому ребёнку в мае и в июне 2020 года — в случае продления карантина, «нерабочих дней», самоизоляции и прочих подобных мер;
  3. Отменить плату за любые услуги ЖКХ на период карантина, «нерабочих дней» самоизоляции и прочих подобных мер;
  4. Выделить 2 трлн рублей для прямых безвозмездных выплат организациям малого и среднего предпринимательства. 5. Отменить на один год все налоги для малого бизнеса (кроме НДФЛ).

РОИ – единственный ресурс, петиции которого, согласно указу Путина, должны рассматривать комиссии федерального, регионального или муниципального уровня при достижении 100 тысяч голосов.

Комиссия должна в течение двух месяцев составить экспертное заключение — отклонить инициативу или принять решение о разработке соответствующего нормативного правового акта/других мер по её реализации.

Экспертная рабочая группа в срок, не превышающий двух месяцев, готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации инициативы, которые подписываются председателем соответствующей экспертной рабочей группы, о чём уведомляет уполномоченную некоммерческую организацию в электронном виде.

указ Путина от 4 марта 2013 года

Петиции Навального на сайте РОИ уже набирали необходимые 100 тысяч голосов, но до законопроекта так и не дошли:

  • В июле 2013 года Навальный предложил запретить чиновникам и госкомпаниям покупать автомобили дороже 1,5 миллиона рублей — инициативу отклонили, но в ноябре 2013 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении стоимости автомобилей для чиновников до трёх миллионов рублей — но в 2017 году его отклонили;
  • В 2014 году Навальный предложил ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников и иных лиц, обязанных представлять сведения о своих доходах и расходах. Экспертная группа отклонила инициативу. В 2017 году «Справедливой России» внесли похожий законопроект в Госдуму, но его отклонили.

Первой инициативой, набравшей 100 тысяч голосов и получившей одобрение экспертной группы, стало предложение организовать вокруг Москвы «зелёный щит», ограничив вырубку леса в пределах 70 километров от МКАД. Путин подписал закон об этом в 2016 году.

#навальный #новости

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Спасибо за наводку Илюша
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38 комментариев
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Дыня

21

Повторно выношу инициативу вынести гифку Соболя в блок Лучшие комментарии навсегда. 

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пиу-пиу

Дыня
0

Тогда она расслабиться и не будет делать контент лучше. А люди теперь как бы ждут более интересных гивок.

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Ваня Погост

10

государство будет обязано на неё отреагировать.

Лол. Как будто не в России живём.

Ответить

Мальмезон I

Ваня
8

Например 30ю сутками в ИВС для Навального отреагирует

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Yuri Miller

Мальмезон
0

Кстати почему Навальному не подкидывают наркотики или детский порно? Это странно, он точно проект Кремля)

Ответить

Yuri Miller

Ваня
0

Обязано рассмотреть. Рассмотрят. Скажут думали об этом, но это неправильно. Нажрутся алкоголем и умрут слишком многие)

Ответить

Испанский клуб

11

будет обязано на неё отреагировать

Ахаха, как и ЦИК рассмотрели доказательства Соболь, что подписи настоящие. 

Ответить

Ловец Слов

Испанский
3

Автократия очень инертна. Но так или иначе ей приходится реагировать на информационный шум.

Ответить

alexferman

Ловец
0

Автократия очень инертна

По большей части, всё как раз наоборот - автократия без постоянного ручного управления и контроля очень быстро разваливается на части.

Ответить

Испанский клуб

Ловец
–7

Ху-ню какую то сказаланул.

Ответить

Alexander Petcoglo

8

Пост на РОИ - чистая формальность. Аккумуляция голосов на разных площадках. Государство либо проигнорирует, либо придумает, как слиться. Скажут, что дед уже поручил деньги выделять и инициатива уже не актуальна.

Ответить

Eugen T

Alexander
0

Что мертво, умереть не может™  
РОИ

Ответить

Непрерывный Никита

–9

Жаль, что Навальный обосрался со своим миллионом подписей 

Ответить

Alexey Snooker

Непрерывный
16

Дим, ты? Помнишь меня? Я твой одноклассник. Я узнал тебя по твоим шизоидным высерам. А помнишь, как мы всем классом нассали тебе в кружку в третьем классе, на сладкоежке? Ты ещё выпил, облизнулся и попросил добавки. А потом тебя пришёл забирать твой отец, тот самый дворник, который на Вернадского изнасиловал собаку и получил условный срок за то, что украл плавленный сырок в магазине. Он зашёл в класс, все стали смеяться, а ты обосрался под себя от стыда, а потом сказал, что всю жизнь будешь ненавидеть дворников, но в 9м классе, когда ты пошёл на рейд, чтобы их отпиздить, то они пустили тебя по кругу, после чего тебе наложили на анус восемь швов. Как поживаешь, Димон?

Ответить

пиу-пиу

Alexey
3

  А помнишь, как мы всем классом нассали тебе в кружку в третьем классе, на сладкоежке?

Ответить

Непрерывный Никита

Alexey
0

А че я не так написал? Че меня минусят??

Ответить

Редкий коктейль

Непрерывный
6

Это мои твинки за твои сегодняшние минуса мне

Ответить

Непрерывный Никита

Непрерывный
0

Ооо соколов

Ответить

Sergey Feiler

4

Авторизировался по мобильному, раньше данных хватало, что бы голосовать. 

Теперь же запрашивает кучу личной информации, как бы просит вставить в жопу зонд самостоятельно. 

Видимо вместе с петицией выкатили обновление

Охреннено, а то по мобильному незнаю кто я

-Просмотр даты вашего рождения
-Просмотр вашего СНИЛС
-Просмотр вашего пола
-Просмотр данных о ваших контактах и адресах
-Просмотр данных о вашем документе, удостоверяющем личность
-Просмотр вашей фамилии, имени и отчества
-Просмотр вашего адреса электронной почты

Ответить

Романелло Кивогенс

Sergey
2

Полагаю, что раньше данные просто брали без спроса. Теперь же вежливо интересуются.

Ответить

Sergey Feiler

Sergey
1

Весь смысл сообщения в том, пока не вставить зонд в жопу не проголосуешь

Ответить

Kostya Proshchalykin

–4

20 тысяч каждому гражданину это бред. Не хочу чтобы всякие Сечины и Ротенберги получали заветную двацаточку и становились ещё богаче

Ответить

Света Воронова

Kostya
0

Пральна, так не доставайся же ты никому, заветная двадцаточка, пускай средний класс подыхает с голоду) так?)

Ответить

Kostya Proshchalykin

Света
0

Если среднему классу дать 20 тысяч, они перестанут быть средним и станут ылитой.

Ответить

Андрей Ионов

Kostya
0

да, лучше каждый будет собирать справки что он "малоимущий" чем каждому просто упадет двацатка на счет

Ответить

Kostya Proshchalykin

Андрей
–1

Да ты что. Конечно лучше на счёт пусть падает, можно какие-нибудь будет ништяки купить вроде приставки, да?) Я бы добавил даже и айфон взял бы

Ответить

Yuri Miller

Kostya
0

Наушники для айфона?

Ответить

Kostya

Yuri
0

Ну кстати как вариант, которые с шумоизолцией)

Ответить

Андрей Ионов

Kostya
0

чё?

Ответить

Kostya Proshchalykin

Света
0

А вообще конечно двадцататочку хорошо бы получить. Я бы на неё Nintendo switch взял

Ответить

Yuri Miller

Kostya
0

А я бы PS4 для The Last of Us 2

Ответить

Kostya Proshchalykin

Yuri
0

Я вот пятую хочу дождаться, может к этому времени как раз и петиция подписи соберёт

Ответить

Максим Шпилёв

1

После того, как Путен пообещал малясь выдать)

Ответить

Peters Wolfgang

0

вангую что до вечера 100к будет

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Петиции Навального на сайте РОИ уже несколько раз набирали 100 тысяч голосов, но ни одна из них не дошла до законопроекта.

Ответить

Litnikov Danil

0

Против решения: 98 голосов

Чот мало. Где все ольгино

Ответить

Непрерывный Никита

Litnikov
0

Это и есть всё ольгино

Ответить

плюшевый батон

0

Объясните, зачем платить: бюджетникам (20%) и пенсионерам (30% населения)? Они так получают деньги. Что поменялось в их жизни?

Аналогичная претензия к выплатам за детей. Что с ними изменилось? Их кормили и одевали в школах, а сейчас не могут?

Страдают самые активные, работающие люди средних лет, особенно на работах связанных с физическим присутствием, благодаря которым экономика и крутится. Они жгут бензин, покупают материалы, инструмент, одежду, еду. В текущей ситуации потерять именно их – проблема.

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