Петиции Навального на сайте РОИ уже несколько раз набирали 100 тысяч голосов, но экспертная группа их отклоняла.

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На сайте «Российской общественной инициативы» опубликовали петицию Алексея Навального «5 шагов для России». Чтобы петицию рассмотрела экспертная группа правительства — она должна набрать 100 тысяч голосов.

Этой петицией Навальный потребовал прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса:

Единовременно выплатить по 20 тысяч рублей каждому совершеннолетнему гражданину страны и по 10 тысяч рублей — каждому ребёнку в апреле 2020 года; Выплатить по 10 тысяч рублей каждому совершеннолетнему гражданину страны и каждому ребёнку в мае и в июне 2020 года — в случае продления карантина, «нерабочих дней», самоизоляции и прочих подобных мер; Отменить плату за любые услуги ЖКХ на период карантина, «нерабочих дней» самоизоляции и прочих подобных мер; Выделить 2 трлн рублей для прямых безвозмездных выплат организациям малого и среднего предпринимательства. 5. Отменить на один год все налоги для малого бизнеса (кроме НДФЛ).

РОИ – единственный ресурс, петиции которого, согласно указу Путина, должны рассматривать комиссии федерального, регионального или муниципального уровня при достижении 100 тысяч голосов.

Комиссия должна в течение двух месяцев составить экспертное заключение — отклонить инициативу или принять решение о разработке соответствующего нормативного правового акта/других мер по её реализации.

Экспертная рабочая группа в срок, не превышающий двух месяцев, готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации инициативы, которые подписываются председателем соответствующей экспертной рабочей группы, о чём уведомляет уполномоченную некоммерческую организацию в электронном виде. указ Путина от 4 марта 2013 года

Петиции Навального на сайте РОИ уже набирали необходимые 100 тысяч голосов, но до законопроекта так и не дошли:

В июле 2013 года Навальный предложил запретить чиновникам и госкомпаниям покупать автомобили дороже 1,5 миллиона рублей — инициативу отклонили, но в ноябре 2013 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении стоимости автомобилей для чиновников до трёх миллионов рублей — но в 2017 году его отклонили;

В 2014 году Навальный предложил ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников и иных лиц, обязанных представлять сведения о своих доходах и расходах. Экспертная группа отклонила инициативу. В 2017 году «Справедливой России» внесли похожий законопроект в Госдуму, но его отклонили.

Первой инициативой, набравшей 100 тысяч голосов и получившей одобрение экспертной группы, стало предложение организовать вокруг Москвы «зелёный щит», ограничив вырубку леса в пределах 70 километров от МКАД. Путин подписал закон об этом в 2016 году.