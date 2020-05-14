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Петиции Навального на сайте РОИ уже несколько раз набирали 100 тысяч голосов, но экспертная группа их отклоняла.
На сайте «Российской общественной инициативы» опубликовали петицию Алексея Навального «5 шагов для России». Чтобы петицию рассмотрела экспертная группа правительства — она должна набрать 100 тысяч голосов.
Этой петицией Навальный потребовал прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса:
Единовременно выплатить по 20 тысяч рублей каждому совершеннолетнему гражданину страны и по 10 тысяч рублей — каждому ребёнку в апреле 2020 года;
РОИ – единственный ресурс, петиции которого, согласно указу Путина, должны рассматривать комиссии федерального, регионального или муниципального уровня при достижении 100 тысяч голосов.
Комиссия должна в течение двух месяцев составить экспертное заключение — отклонить инициативу или принять решение о разработке соответствующего нормативного правового акта/других мер по её реализации.
Петиции Навального на сайте РОИ уже набирали необходимые 100 тысяч голосов, но до законопроекта так и не дошли:
Первой инициативой, набравшей 100 тысяч голосов и получившей одобрение экспертной группы, стало предложение организовать вокруг Москвы «зелёный щит», ограничив вырубку леса в пределах 70 километров от МКАД. Путин подписал закон об этом в 2016 году.
Повторно выношу инициативу вынести гифку Соболя в блок Лучшие комментарии навсегда.
государство будет обязано на неё отреагировать.
Лол. Как будто не в России живём.
Например 30ю сутками в ИВС для Навального отреагирует
Кстати почему Навальному не подкидывают наркотики или детский порно? Это странно, он точно проект Кремля)
Обязано рассмотреть. Рассмотрят. Скажут думали об этом, но это неправильно. Нажрутся алкоголем и умрут слишком многие)
Автократия очень инертна. Но так или иначе ей приходится реагировать на информационный шум.
Автократия очень инертна
По большей части, всё как раз наоборот - автократия без постоянного ручного управления и контроля очень быстро разваливается на части.
Пост на РОИ - чистая формальность. Аккумуляция голосов на разных площадках. Государство либо проигнорирует, либо придумает, как слиться. Скажут, что дед уже поручил деньги выделять и инициатива уже не актуальна.
Дим, ты? Помнишь меня? Я твой одноклассник. Я узнал тебя по твоим шизоидным высерам. А помнишь, как мы всем классом нассали тебе в кружку в третьем классе, на сладкоежке? Ты ещё выпил, облизнулся и попросил добавки. А потом тебя пришёл забирать твой отец, тот самый дворник, который на Вернадского изнасиловал собаку и получил условный срок за то, что украл плавленный сырок в магазине. Он зашёл в класс, все стали смеяться, а ты обосрался под себя от стыда, а потом сказал, что всю жизнь будешь ненавидеть дворников, но в 9м классе, когда ты пошёл на рейд, чтобы их отпиздить, то они пустили тебя по кругу, после чего тебе наложили на анус восемь швов. Как поживаешь, Димон?
Непрерывный Никита
А че я не так написал? Че меня минусят??
Авторизировался по мобильному, раньше данных хватало, что бы голосовать.
Теперь же запрашивает кучу личной информации, как бы просит вставить в жопу зонд самостоятельно.
Видимо вместе с петицией выкатили обновление
Охреннено, а то по мобильному незнаю кто я
-Просмотр даты вашего рождения
-Просмотр вашего СНИЛС
-Просмотр вашего пола
-Просмотр данных о ваших контактах и адресах
-Просмотр данных о вашем документе, удостоверяющем личность
-Просмотр вашей фамилии, имени и отчества
-Просмотр вашего адреса электронной почты
Полагаю, что раньше данные просто брали без спроса. Теперь же вежливо интересуются.
Весь смысл сообщения в том, пока не вставить зонд в жопу не проголосуешь
20 тысяч каждому гражданину это бред. Не хочу чтобы всякие Сечины и Ротенберги получали заветную двацаточку и становились ещё богаче
Пральна, так не доставайся же ты никому, заветная двадцаточка, пускай средний класс подыхает с голоду) так?)
Если среднему классу дать 20 тысяч, они перестанут быть средним и станут ылитой.
да, лучше каждый будет собирать справки что он "малоимущий" чем каждому просто упадет двацатка на счет
Да ты что. Конечно лучше на счёт пусть падает, можно какие-нибудь будет ништяки купить вроде приставки, да?) Я бы добавил даже и айфон взял бы
Наушники для айфона?
А вообще конечно двадцататочку хорошо бы получить. Я бы на неё Nintendo switch взял
А я бы PS4 для The Last of Us 2
Я вот пятую хочу дождаться, может к этому времени как раз и петиция подписи соберёт
Петиции Навального на сайте РОИ уже несколько раз набирали 100 тысяч голосов, но ни одна из них не дошла до законопроекта.
Против решения: 98 голосов
Чот мало. Где все ольгино
Объясните, зачем платить: бюджетникам (20%) и пенсионерам (30% населения)? Они так получают деньги. Что поменялось в их жизни?
Аналогичная претензия к выплатам за детей. Что с ними изменилось? Их кормили и одевали в школах, а сейчас не могут?
Страдают самые активные, работающие люди средних лет, особенно на работах связанных с физическим присутствием, благодаря которым экономика и крутится. Они жгут бензин, покупают материалы, инструмент, одежду, еду. В текущей ситуации потерять именно их – проблема.