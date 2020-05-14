Во Франции начали ослаблять ограничения, но в Монмейране школы открыть не разрешили.

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Во французской деревне Монмейран провели урок в лесу после того, как власти отказались открыть начальные школы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает France Bleu.

В большинстве регионов Франции начальные школы открылись 11 мая, но в деревнях на юго-востоке страны в регионе Дром они остаются закрытыми. Родители школьников выступили против решения властей и совместно с учителями провели урок для детей в лесу в знак протеста.

Для учеников установили парты так, чтобы дети находились на безопасном расстоянии друг от друга, а перед началом занятий школьники продезинфицировали руки.

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Мэр Монмейрана Бернар Брюне объяснил, что решение не открывать школы принято после обсуждения с учителями и властями. По его словам, возраст здания школы не позволяет соблюдать все необходимые санитарные требования. Кроме того, персонал не сможет проводить обработку помещений так часто, как это требуется. Брюне сказал, что рассматривается вариант открытия школ 2 июня.

Власти Франции разрешили открытие школ и составили требования них, среди которых обязательная дезинфекция помещений и соблюдение дистанции между учениками.