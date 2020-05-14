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Во Франции начали ослаблять ограничения, но в Монмейране школы открыть не разрешили.
Во французской деревне Монмейран провели урок в лесу после того, как власти отказались открыть начальные школы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает France Bleu.
В большинстве регионов Франции начальные школы открылись 11 мая, но в деревнях на юго-востоке страны в регионе Дром они остаются закрытыми. Родители школьников выступили против решения властей и совместно с учителями провели урок для детей в лесу в знак протеста.
Для учеников установили парты так, чтобы дети находились на безопасном расстоянии друг от друга, а перед началом занятий школьники продезинфицировали руки.
Мэр Монмейрана Бернар Брюне объяснил, что решение не открывать школы принято после обсуждения с учителями и властями. По его словам, возраст здания школы не позволяет соблюдать все необходимые санитарные требования. Кроме того, персонал не сможет проводить обработку помещений так часто, как это требуется. Брюне сказал, что рассматривается вариант открытия школ 2 июня.
Власти Франции разрешили открытие школ и составили требования них, среди которых обязательная дезинфекция помещений и соблюдение дистанции между учениками.
К 14 мая в стране зафиксировано почти 180 тысяч случаев заболевания Covid-19, 27 тысяч человек умерли, 58 тысяч — выздоровели.
вотсап-чаты французских мамашек:
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ МНЕ ПЕРЕДАЛА ЗНАКОМАЯ МАМОЧКА, А ЕЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ В ШКОЛЕ! ИНФОРМАЦИЯ ПРОВЕРЕНА, РАЗОШЛИТЕ ЭТО ВСЕМ, В ЛЕСАХ ГДЕ МИССИС МОНПАСЬЕ ЗАСТАВИЛА НАШИХ ДЕТЕЙ ПРОВОДИТЬ УРОКИ БЕГАЮТ ДИКИЕ КОЙОТЫ. ЕЩЕ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ОНИ РАЗОРИЛИ КУРЯТНИК ДЯДЮШКИ ФРАНСА И УБИЛИ ОДНОГО ЛЕСНИКА. НЕ ХОДИТЕ НА УРОКИ В ЛЕСУ ПРОСЬБА ПЕРЕДАТЬ ЭТО СООБЩЕНИЕ ДАЖЕ ЕСЛИ ВАШИ ДЕТИ НЕ УЧАТСЯ В ЛЕСУ. ОНИ НАЗЫВАЮТ ЭТО ОБРАЗОВАНИЕМ
вообще не секу вот этих возмущений что у нас в стране, что за рубежом, по поводу школ и дистанционки. причём в нашем случае это ещё тупее - в сети куча голосовух, в которых родители возмущаются, что, мол, "забирити рибёнка в школу мы ничиво дома учить нибудим". какое, блин, "мы"? ты нафига в уроки к ребёнку-то лезешь? другое дело, если это вопрос невозможности на работу ходить или ещё что-то, тогда другое дело, конечно
Так школы же нужны для того, чтобы дети передавали домашку родителям
ты нафига в уроки к ребёнку-то лезешь?
В защиту скажу, что системы образования "современные" слишком адовые для детей, и вообще учителя делают акцент, что домашку нужно делать с ребёнком. Ну для начальных классов.
Вот недавно сестре в 2 классе задали написать чем её блять впечатлила Красная площадь. Учитывая, что она вообще там ниразу не была, нужно было посмотреть на картинки и как-то впечатлиться.
Но это ладно.
Дистанционное образование для наших классических учителей было чем-то вроде импровизацией (экспериментом), ибо его ввели, но как его проводить никому не объяснили. По началу учительница моей сестры просила всех записывать видео с пересказом стихов например. Фотографировать домашнее задание. А для бонуса стала скидывать бесплатные порталы, где нужно было регистрироваться и проходить тесты и уроки. Нагрузка увеличилась значительно.
Причём у всех классов по разному, ибо учителя не получили программы никакой.
Более того, не все дети в начальной школе технически грамотны настолько, родители тем более. Они больше тратят время на то, чтобы разобраться как и где скачать результаты и переслать, чем делают эти задания.
Представляю такое в России.
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