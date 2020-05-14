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В банке заявили, что из-за коронавируса для получения такого кредита нужно собрать 10 документов, а не 33.
Сбербанк заявил, что для получения зарплатного кредита под 0% нужно предоставить «максимум десять документов», но в некоторых случаях процедура усложняется. Так банк ответил на жалобу предпринимательницы Елены Шевченко о 33 документах для получения кредита. Об этом пишет РБК.
В Сбербанке рассказали, что для их зарплатных клиентов такой кредит является предодобренным — клиентам нужно только нажать кнопку в личном кабинете. А для тех, кто не пользуется услугами банка — процедура чуть сложнее. Об упрощённой технологии можно узнать в ходе консультации с банком.
Сбербанк связался с Шевченко и проконсультировал её по поводу получения кредита по упрощённой процедуре. «Мы рассчитываем, что до конца дня клиент получит одобрение по своей заявке», — добавили в банке.
Сбербанк также рассказал, что уже выдал предпринимателям кредитов на сумму 21,2 миллиарда рублей. Всего банк получил заявок на 42 миллиарда. В середине апреля, спустя полмесяца после запуска программы, «Ведомости» сообщали, что Сбербанк выдал только пятую часть (22%) из запрошенных малым бизнесом денег — 1,4 из 6,5 миллиарда рублей.
13 мая совладелица петербургской сети магазинов-кофеен и кондитерской фабрики «Север-Метрополь» Елена Шевченко заявила, что для получения возвратного кредита на зарплату Сбербанк требует собрать 33 документа.
а какое количество нормальное?
Бугурд не о чем. Большенство документов учредительные, остальные собрать полдня.
Со 2 по 17 пункты собери-ка за полдня, особенно аудиторское заключение, умник.
Типа бухгалтерской отчетности?
Нет. Результаты аудиторской проверки это.
Я вот понять не могу, а разве ей не надо с ее масштабами аудит проходить регулярно?
Надо. Поэтому они и просят результаты проверки. Ну и мы не знаем, в каком месяце она его проходила.
Да она просто пизданула это на люди: типа, посмотрите, как нам хуёво, тяжело, государство - пидорасы. Она недавно под эту же дудку объявила, что участок свой на берегу Лемболовского озера готова продать, потому что у неё на зп не хватает)))
Хотя про аудиторское заключение не понял
Это для группы компаний.
Ей дали именно список для группы.
Это в том числе и для АО, и для ООО после определенного лимита по оборотам. У неё и группа компаний, и головное АО, и обороты ярдные.
Ну для тех кто выходит за рамки МСП
В ее случаи реально логичней было позвонить в Сбербанк и обсудить проблему
Таким людям Сбербанк сам звонит. И проблем нет у неё.
Дак а чего она пост пишет тогда
Спрошу у неё)
Рассказывают они всегда хорошо и красиво всё. На деле как обычно будет сплошная ебучка бюрократическая и переводы стрелок.
И пообещал выдать займ за сутки
нужно собрать 10 документов
Они скорость бегающего бизнесмена в вакууме считали, а его самого брали за материальную точку?
Просто Сбер охуел от того, кто именно начал пиздеть. Не удивлюсь, если ей Греф уже лично через Сбербанк-Онлайн пару ярдов скинул на карту.
Ну не признали сходу, ну бывает.
А рядовые менеджеры про братьев Шевченко и вовсе не знают, особенно если им не больше 30.
Да рядовых менеджеров Сбера полюбому до общения с Нордом не допускают. Уверен, ей и самой этот кредит на зарплату нахуй не упал, просто она по какой-то причине начала разыгрывать эту карту бедной трудяги с проблемами. Очень интересно, зачем именно.
Ну список то она однако она где-то надыбала...
Ну а зачем кого-то пытаются сделать виноватым и тем более публично?
Возможно ей действительно что-то нужно от Сбера, но не эти бабки, а что то более серьезное и не такое однозначное. И так просто это возможно не получить не привлекая сильно внимания. А вот под видом извинений за косяк - почему бы и нет.
А может и не только от Сбера.
Это я так в порядке бреда и начитанности дефективами)
Да не, не думаю, что дело в Сбере. Тут какая-то много ходов очка. Она неделю назад объявила, что вынуждена продать свою собственную землю на берегу Лемболовского озера (охуенный участок, btw), типа потому что у неё не хватает денег на зарплаты. Я поугорал тогда. Так что запасаемся попкорном.
зверьбанк может себе позволить, у них огромное количество свободной ликвидности, тем более сейчас, когда у всех бабки "под подушкой" и никто ничего не делает, да и жопу им всегда подстрахуют
Но наверняка они всю эту лавку мутят для перевода клиентов других банков под обслуживание сбербанка и зарплатные проекты все себе хапнуть захотят, а не просто по воле доброй какой он охуенный банк
Пффф всего 10, а ну славо богу, даже отлегло и полегчало на душе. Побежал брать кредит.