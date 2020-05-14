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Новости
Артём Мазанов
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Сбербанк рассказал об упрощённой схеме кредита автору жалобы на анкету из 33 пунктов. И пообещал выдать займ за сутки Материал редакции

В банке заявили, что из-за коронавируса для получения такого кредита нужно собрать 10 документов, а не 33.

34 комментария
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Сбербанк заявил, что для получения зарплатного кредита под 0% нужно предоставить «максимум десять документов», но в некоторых случаях процедура усложняется. Так банк ответил на жалобу предпринимательницы Елены Шевченко о 33 документах для получения кредита. Об этом пишет РБК.

В Сбербанке рассказали, что для их зарплатных клиентов такой кредит является предодобренным — клиентам нужно только нажать кнопку в личном кабинете. А для тех, кто не пользуется услугами банка — процедура чуть сложнее. Об упрощённой технологии можно узнать в ходе консультации с банком.

Пакет документов может составлять максимум десять наименований в зависимости от организационно-правовой формы организации, а в большинстве случаев меньше.

Сбербанк

Сбербанк связался с Шевченко и проконсультировал её по поводу получения кредита по упрощённой процедуре. «Мы рассчитываем, что до конца дня клиент получит одобрение по своей заявке», — добавили в банке.

Сбербанк также рассказал, что уже выдал предпринимателям кредитов на сумму 21,2 миллиарда рублей. Всего банк получил заявок на 42 миллиарда. В середине апреля, спустя полмесяца после запуска программы, «Ведомости» сообщали, что Сбербанк выдал только пятую часть (22%) из запрошенных малым бизнесом денег — 1,4 из 6,5 миллиарда рублей.

13 мая совладелица петербургской сети магазинов-кофеен и кондитерской фабрики «Север-Метрополь» Елена Шевченко заявила, что для получения возвратного кредита на зарплату Сбербанк требует собрать 33 документа.

Сбербанк уже месяц мучает нас списком необходимых документов из 33 пунктов (в которых мы, конечно, сделаем не одну ошибку), чтобы получить возвратный кредит огромной суммы денег из расчёта один МРОТ на одного сотрудника.

Елена Шевченко
предпринимательница
Фото из фейсбука Елены Шевченко

#новости #сбербанк #карантинвроссии

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34 комментария
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Взрослый Филипп

7

 нужно собрать 10 документов, а не 33

Ну то есть не по самые яйца, а на полшишечки. 

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Роман Белоус

Взрослый
0

а какое количество нормальное?

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Взрослый Филипп

Роман
15

Копию паспорта и ссылку на видеообращение президента.

Ответить

Nick Rosenberg

Роман
0

В германии по одному емейлу выдают.

Ответить

Андрей Рядькин

3

Бугурд не о чем. Большенство документов учредительные, остальные собрать полдня.

Ответить

Dmitry Yashin

Андрей
3

Со 2 по 17 пункты собери-ка за полдня, особенно аудиторское заключение, умник.

Ответить

Андрей Рядькин

Dmitry
0

Типа бухгалтерской отчетности?

Ответить

Georgiy Batalov

Андрей
0

Нет. Результаты аудиторской проверки это.

Ответить

Андрей Рядькин

Georgiy
0

Я вот понять не могу, а разве ей не надо с ее масштабами аудит проходить регулярно?

Ответить

Georgiy Batalov

Андрей
0

Надо. Поэтому они и просят результаты проверки. Ну и мы не знаем, в каком месяце она его проходила.

Ответить

Андрей Рядькин

Georgiy
0

За 2019 наверное

Ответить

Dmitry Yashin

Georgiy
0

Да она просто пизданула это на люди: типа, посмотрите, как нам хуёво, тяжело, государство - пидорасы. Она недавно под эту же дудку объявила, что участок свой на берегу Лемболовского озера готова продать, потому что у неё на зп не хватает)))

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
0

Хотя про аудиторское заключение не понял

Ответить

Georgiy Batalov

Андрей
2

Это для группы компаний.
Ей дали именно список для группы.

Ответить

Dmitry Yashin

Georgiy
0

Это в том числе и для АО, и для ООО после определенного лимита по оборотам. У неё и группа компаний, и головное АО, и обороты ярдные.

Ответить

Georgiy Batalov

Dmitry
0

Ну для тех кто выходит за рамки МСП

Ответить

Dmitry Yashin

Georgiy
0

Йес

Ответить

Андрей Рядькин

Georgiy
0

В ее случаи реально логичней было позвонить в Сбербанк и обсудить проблему

Ответить

Dmitry Yashin

Андрей
0

Таким людям Сбербанк сам звонит. И проблем нет у неё.

Ответить

Андрей Рядькин

Dmitry
0

Дак а чего она пост пишет тогда

Ответить

Dmitry Yashin

Андрей
0

Спрошу у неё)

Ответить

Андрей Рядькин

Dmitry
0

Давай, потом отпишись

Ответить

Уютный Багажник

2

Рассказывают они всегда хорошо и красиво всё. На деле как обычно будет сплошная ебучка бюрократическая и переводы стрелок.

Ответить

пиу-пиу

0

  И пообещал выдать займ за сутки

  нужно собрать 10 документов

Они скорость бегающего бизнесмена в вакууме считали, а его самого брали за материальную точку?

Ответить

Dmitry Yashin

пиу-пиу
1

Просто Сбер охуел от того, кто именно начал пиздеть. Не удивлюсь, если ей Греф уже лично через Сбербанк-Онлайн пару ярдов скинул на карту.

Ответить

Меньший украинец

Dmitry
1

Ну не признали сходу, ну бывает.
А рядовые менеджеры про братьев Шевченко и вовсе не знают, особенно если им не больше 30.

Ответить

Dmitry Yashin

Меньший
1

Да рядовых менеджеров Сбера полюбому до общения с Нордом не допускают. Уверен, ей и самой этот кредит на зарплату нахуй не упал, просто она по какой-то причине начала разыгрывать эту карту бедной трудяги с проблемами. Очень интересно, зачем именно.

Ответить

Меньший украинец

Dmitry
0

Ну список то она однако она где-то надыбала...
Ну а зачем кого-то пытаются сделать виноватым и тем более публично?
Возможно ей действительно что-то нужно от Сбера, но не эти бабки, а что то более серьезное и не такое однозначное. И так просто это возможно не получить не привлекая сильно внимания. А вот под видом извинений за косяк  - почему бы и нет.
А может и не только от Сбера.
Это я так в порядке бреда и начитанности дефективами)

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Dmitry Yashin

Меньший
0

Да не, не думаю, что дело в Сбере. Тут какая-то много ходов очка. Она неделю назад объявила, что вынуждена продать свою собственную землю на берегу Лемболовского озера (охуенный участок, btw), типа потому что у неё не хватает денег на зарплаты. Я поугорал тогда. Так что запасаемся попкорном.

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Дыня

0

зверьбанк может себе позволить, у них огромное количество свободной ликвидности, тем более сейчас, когда у всех бабки "под подушкой" и никто ничего не делает, да и жопу им всегда подстрахуют

Но наверняка они всю эту лавку мутят для перевода клиентов других банков под обслуживание сбербанка и зарплатные проекты все себе хапнуть захотят, а не просто по воле доброй какой он охуенный банк  

Ответить

сироп от щекотки

0

С третей попытки понял что auto.ru тут не при чем

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Люциан Бужор

0

Пффф всего 10, а ну славо богу, даже отлегло и полегчало на душе. Побежал брать кредит.

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Олег Ивахнов

Люциан
0

Да это действительно немного для юрлиц.

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Artur Stankevich

0
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