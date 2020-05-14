Суд также прекратил уголовное преследование женщины.

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Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении замдиректора районного Центра социальной помощи семье и детям Елены Саловой. Её обвиняли в нецелевом расходовании более чем 109 миллионов рублей из бюджета (ч.1 ст.285 УК РФ). Женщине назначили штраф в 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городских судов.

С просьбой прекращении уголовного дела и уголовного преследования в суд обратился следователь. Он указал, что Салова обвиняется в преступлении средней тяжести, ранее не привлекалась к уголовной ответственности и компенсировала причинённый вред.

По данным следствия, в декабре 2017 года районный центр соцпомощи получил субсидию в размере более 109 миллионов рублей от администрации Невского района. Чтобы сохранить финансирование, директор центра Александр Иванищев и его заместитель Салова по предварительному сговору заключали договоры о предоставлении соцуслуг, но на самом деле не оказывали их.