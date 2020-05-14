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Суд также прекратил уголовное преследование женщины.
Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении замдиректора районного Центра социальной помощи семье и детям Елены Саловой. Её обвиняли в нецелевом расходовании более чем 109 миллионов рублей из бюджета (ч.1 ст.285 УК РФ). Женщине назначили штраф в 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городских судов.
С просьбой прекращении уголовного дела и уголовного преследования в суд обратился следователь. Он указал, что Салова обвиняется в преступлении средней тяжести, ранее не привлекалась к уголовной ответственности и компенсировала причинённый вред.
По данным следствия, в декабре 2017 года районный центр соцпомощи получил субсидию в размере более 109 миллионов рублей от администрации Невского района. Чтобы сохранить финансирование, директор центра Александр Иванищев и его заместитель Салова по предварительному сговору заключали договоры о предоставлении соцуслуг, но на самом деле не оказывали их.
Чиновники давали подчинённым распоряжения о внесении в акты заведомо ложных сведений, подтверждающих факты оказания лицам социальных услуг на сумму более 1 миллиона 123 тысяч рублей. Дело Иванищева суд рассмотрит 19 мая. Его также обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств.
Погодите, нужно на калькуляторе проверить
Следователь по делу чиновника:
100 лямов - средней тяжести
Следователь по налоговым "преступлениям" предпринимателей:
Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей
Радуйся что не раскулачили, барыга проклятый.
Спасибо товарищ, сделал пометочку в блокноте на случай мировой рабочей революции.
компенсировала причинённый вред
Если она возместила эти 109 млн, то и ладно
Это знак - можно пиздить, даже если поймают - хуйня делов
Слишком мало растратила, потому и наказали. Если бы ущерб составлял 109 миллиардов, то вместо штрафа получила бы «Андрея Первозванного» из рук Солнцеликого.