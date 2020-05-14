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Новости
Ольга Щербинина
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В Петербурге чиновницу оштрафовали на 40 тысяч рублей. Её обвиняли в нецелевом расходовании 109 миллионов Материал редакции

Суд также прекратил уголовное преследование женщины.

23 комментария
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Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении замдиректора районного Центра социальной помощи семье и детям Елены Саловой. Её обвиняли в нецелевом расходовании более чем 109 миллионов рублей из бюджета (ч.1 ст.285 УК РФ). Женщине назначили штраф в 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городских судов.

С просьбой прекращении уголовного дела и уголовного преследования в суд обратился следователь. Он указал, что Салова обвиняется в преступлении средней тяжести, ранее не привлекалась к уголовной ответственности и компенсировала причинённый вред.

По данным следствия, в декабре 2017 года районный центр соцпомощи получил субсидию в размере более 109 миллионов рублей от администрации Невского района. Чтобы сохранить финансирование, директор центра Александр Иванищев и его заместитель Салова по предварительному сговору заключали договоры о предоставлении соцуслуг, но на самом деле не оказывали их.

Чиновники давали подчинённым распоряжения о внесении в акты заведомо ложных сведений, подтверждающих факты оказания лицам социальных услуг на сумму более 1 миллиона 123 тысяч рублей. Дело Иванищева суд рассмотрит 19 мая. Его также обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств.

#новости #регионы #чиновники

Ольга Щербинина
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23 комментария
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Sakari Sauso

5

Погодите, нужно на калькуляторе проверить

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Мирный калькулятор

Sakari
15
Ответить

Дыня

5

Следователь по делу чиновника:
100 лямов - средней тяжести

Следователь по налоговым "преступлениям" предпринимателей:
 Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей

Ответить

Уютный Багажник

Дыня
2

Радуйся что не раскулачили, барыга проклятый. 

Ответить

Населенный томагавк_два

Уютный
0

Спасибо товарищ, сделал пометочку в блокноте на случай мировой рабочей революции.

Ответить

Уютный Багажник

Населенный
2
Ответить

Населенный томагавк_два

Уютный
0

ссбм любишь?

Ответить

Дыня

Уютный
0

я плочу нологи (

Ответить

Konstantin Tsevelev

4

в этой новости прекрасно всё

Ответить

Максим Шпилёв

2

Сюр

Ответить

alexferman

1

компенсировала причинённый вред

Если она возместила эти 109 млн, то и ладно

Ответить

Андрей Рядькин

alexferman
2

Это знак - можно пиздить, даже если поймают - хуйня делов

Ответить

Неверный нос

Андрей
0

А то до этого было не понятно?

Ответить

Ограниченный Макс

alexferman
1

Возместила следователям в карман

Ответить

Остальной чувак

alexferman
0

Отличный план. Берёшь беспроцентный займ и ребят с района. 

Ответить

alex twit

1

несоразмерно выебали
а, впрочем, ничего нового

Ответить

Ваня Погост

1

Слишком мало растратила, потому и наказали. Если бы ущерб составлял 109 миллиардов, то вместо штрафа получила бы «Андрея Первозванного» из рук Солнцеликого.

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Vladimir Chepushtanov

0
Ответить

Никита Hils

0

uhhh classic

Ответить

Сергей Гращенко

0

Рука руку моет, вор вора кроет

Ответить

Неопределенный диод

0

Справедливо

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alpen gold

0

Как же они ненавидят людей и любят мразей

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ОСА

0

Компенсировала причиненный вред (дала на лапу следователю)

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