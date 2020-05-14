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Артём Мазанов
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В Москве начнут бесплатно тестировать на антитела к коронавирусу — власти установили автоматические анализаторы крови Материал редакции

Данные скрининга станут основой для смягчения ограничительных мер.

18 комментариев
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Сергей Собянин заявил, что в Москве с 15 мая начнётся бесплатное массовое тестирование на антитела к коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Для этих целей власти установили автоматические анализаторы крови. Данные скрининга москвичей на коронавирус станут основой для смягчения ограничительных мер.

Анализаторы установили в 30 взрослых поликлиниках, в каждой из которых будет открыто два процедурных кабинета. Власти будут сами приглашать на бесплатную сдачу анализов — каждые несколько дней примерно по 70 тысяч человек. Собянин заявил, что к концу мая общая мощность городской системы тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки. Данные о результатах тестирования будут публиковаться на сайте мэра Москвы.

Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения – рассылаться на электронную почту или с помощью sms.

Сергей Собянин
мэр Москвы

В Москве на 14 мая зафиксировано 130 тысяч случаев заражения коронавирусом. По данным Собянина, «на самом деле заболевших в Москве значительно больше».

#новости #москва

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18 комментариев
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Евгений Клочков

23

Наконец-то завезли достаточное количество чипов)))))))

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Ударный ГОСТ

16

😍😍😍😍😍😍Девочки, записываемся за чипирование)
💖💖💖💖Осталось 2 места 💖💖💖💖

Ответить

1 2

Ударный
4

Чилипиздрирование

Ответить

Уютный Багажник

12

 Как говорится 

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Дыня

Уютный
1
Ответить

Игорь Джеймс

Дыня
0
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Географический Орзэмэс

Игорь
0

в чём преколдес?

Ответить

Serg Bootlegger

3

В остальных регионах « по ощущениям» будут ориентироваться

Ответить

Polina Malahova

Serg
3
Ответить

Озорной Лис

1

 власти установили автоматические анализаторы крови 

в 2017 Путин говорил что кто-то собирает биоматериал россиян ))

Ответить

Озорной Лис

Озорной
1

А сегодня Путин предложил создать
национальную базу генетической информации ))
https://tass.ru/politika/8473349

Ответить

Владимир Прохоровитч

1

Это все заговор властей, чтобы нашу кровь выкачивать. Мало им нологов.

Ответить

Ольга Жура

1

А жители московской области в пролете опять!?🤦‍♂

Ответить

alex twit

Ольга
0

может, и к лучшему

Ответить

Михаил Свиблов

0

Фоточку бы этого аппарата? точнее аппаратов? если они с завтрашнего дня начнут тестировать, то эти автоматические анализаторы крови где то уже есть?)

Ответить

alex twit

0

при Медведеве такой хуйни не было!!!

Ответить

Privet, Tj!

0

Данные о результатах тестирования будут публиковаться на сайте мэра Москвы.

кринж

Ответить

Денис Кротов

0

А очереди на сдачу без соблюдения дистанции будут?

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