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Данные скрининга станут основой для смягчения ограничительных мер.
Сергей Собянин заявил, что в Москве с 15 мая начнётся бесплатное массовое тестирование на антитела к коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Для этих целей власти установили автоматические анализаторы крови. Данные скрининга москвичей на коронавирус станут основой для смягчения ограничительных мер.
Анализаторы установили в 30 взрослых поликлиниках, в каждой из которых будет открыто два процедурных кабинета. Власти будут сами приглашать на бесплатную сдачу анализов — каждые несколько дней примерно по 70 тысяч человек. Собянин заявил, что к концу мая общая мощность городской системы тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки. Данные о результатах тестирования будут публиковаться на сайте мэра Москвы.
В Москве на 14 мая зафиксировано 130 тысяч случаев заражения коронавирусом. По данным Собянина, «на самом деле заболевших в Москве значительно больше».
Как говорится
В остальных регионах « по ощущениям» будут ориентироваться
власти установили автоматические анализаторы крови
в 2017 Путин говорил что кто-то собирает биоматериал россиян ))
А сегодня Путин предложил создать
национальную базу генетической информации ))
https://tass.ru/politika/8473349
Это все заговор властей, чтобы нашу кровь выкачивать. Мало им нологов.
А жители московской области в пролете опять!?🤦♂
Фоточку бы этого аппарата? точнее аппаратов? если они с завтрашнего дня начнут тестировать, то эти автоматические анализаторы крови где то уже есть?)
Данные о результатах тестирования будут публиковаться на сайте мэра Москвы.
кринж