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Алексей Боржонов
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Преподаватель МГУ уволился на фоне кампании против харассмента. Он считал свои отношения со студентами добровольными Материал редакции

«Мне очень, очень и очень жаль, если мои поступки всё же привели к тому, что кто-то от них пострадал».

46 комментариев
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Преподаватель филологического факультета МГУ Сергей Князев объявил об уходе из вуза. Заявление сделано на фоне начавшейся кампании против харассмента и домогательств в университете.

Князев подтвердил, что у него были отношения со студентами, но он отметил, что считал их добровольными.

Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было.

При этом я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла.

Моё твёрдое убеждение заключается в том, что нельзя сознательно причинять людям вред, и я всегда старался ему следовать. Мне очень, очень и очень жаль, если мои поступки всё же привели к тому, что кто-то от них пострадал. Я искренне сожалею и приношу свои извинения.

Сергей Князев
преподаватель филфака МГУ

Князев также утверждает, что «история про оценку – неправда». Вероятно, речь идёт о материале DOXA, где описано, как преподаватель (имя не названо) «приглашал студенток на личные встречи под предлогом разбора фонетических задач». Там же рассказано, что эти встречи могли отразиться на оценках учащихся. Фонетика — область научных интересов Князева.

Издание отметило, что «в целом университет занимает позицию невмешательства, когда дело касается сексуальных домогательств со стороны преподавателей».

Вскоре после публикации материала DOXA выпустил открытое письмо студентов, аспирантов и выпускников МГУ, в котором они потребовали от администрации разработать механизмы защиты студентов.

Декан филфака МГУ Андрей Липгард заявил, что в письме «никаких имён не названо, никаких доказательств нет», поэтому его текст — «вопрос для судебных разбирательств, а не для нас [факультета]».

#новости #харассмент #мгу

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46 комментариев
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Уютный Багажник

22

Мне почему-то всегда казалось что отношения между учителем и учащимися, это нарушение профессиональной этики и тд и тп. Видимо фильмов насмотрелся...

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Дыня

Уютный
19

Это убийственно 

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Владимир Филатов

Дыня
8

руки бы оторвал за такое

Ответить

Mmmax

Владимир
5

как в воду глядишь

Ответить

Vovonyka .

Владимир
0

И куда бы ты их?

Ответить

Владимир Филатов

Vovonyka
5

утопил бы

Ответить

Vovonyka .

Владимир
–1

Как вариант, только без палева, желательно.

Ответить

Владимир Филатов

Vovonyka
0

это была отсылка

Ответить

Vovonyka .

Владимир
0

Ты думаешь я не понял?

Ответить

Владимир Филатов

Vovonyka
0

@Саша Королев не понял

Ответить

Vovonyka .

Владимир
1

Я думаю он понял. Просто он такой.

Ответить

Евгений Долгий

Vovonyka
1

Специалисты советуют в к анал

Ответить

Уютный Багажник

Дыня
3

 и тд и тп

Ответить

Dmitriy Volkov

Дыня
0

Че кстати с ним 

Ответить

Пожилой Мартингал

Уютный
4
Ответить

Jenny Smith

Пожилой
0

дооообрый вечер. (с)

Ответить

Населенный томагавк_два

Уютный
1

И не говори что не было крашей среди преподш.

Ответить

Сергей Колесников

14

Жёны стареют, а студентки 3-го курса – никогда

Ответить

Василий Лебедев

Сергей
1

В этом анекдоте-присказке студентки тоже потихоньку взрослеть начали, увы. Раньше я слышал варианты только с первым и вторым курсом, сейчас уже "старухи" третьего курса встречаются.

Ответить

Alexey Samarkin

Сергей
0

Только если не из Зажопинска на заочке, там могут, поверь мне

Ответить

Пожилой Мартингал

4

Деанон

Ответить

杳如黄鹤

4

Хороший урок для всех преподавателей (будущих и нынешних). Встречаешься  со студентами, положив болт на этику и просто здравый смысл(действительно, обиженный студент, имеющий возможность подгадить в случае чего, ничего не сделает) - будь готов в любой момент попрощаться с карьерой. 

Ответить

Ваня Погост

–3

А дальше? Он же, считай, чистосердечное признание сделал. Почему в Рашке постоянно достаточно увольнения преступника, а по существу дело ни хуя дальше не расследуется?

Ответить

Знакомый Кирилл

Ваня
6

Ну я конечно всё понимаю, но преступление в чём? Или у нас студент = несовершеннолетний? 

Ответить

Ваня Погост

Знакомый
2

То есть домогательства с использованием служебного положения касаются только детей?

Если там всё было так невинно с ухаживаниями и все были довольны этими отношениями, почему Сергей Владимирович так ретиво ливнул из МГУ сейчас, когда поднимается волна недовольства? Надеюсь, вслед за Князевым мы услышим и студенток, которых он приглашал заниматься, и они подтвердят, что всё было добровольно и по любви, преподавателя пожурят за поспешность с увольнением и восстановят в должности.

UPD. Мой спич про увольнение в качестве наказания касался, в первую очередь, не случая с Князевым, а ситуаций, когда, например, увольняют чиновников за хищения или мусоров за избиения задержанных. И на этом для них всё заканчивается. Согласен, получилась каша — надо было разделить эти мысли.

Ответить

Ловец Слов

Ваня
4

Нет ни заявления в полицию, ни тем более обвинительного приговора. Он не преступник.

Ответить

Сергей Раков

Ловец
1

Там не на что заявлять. Судя по материалу в дохе, он не применял насилия, не шантажировал и не обещал никаких бенефитов. Поведение препода неэтично, но он даже административного законодательства не нарушил. 

Ответить

Дмитрий Овсянников

Ваня
3

Так я чет не вижу в его чистосердечном состава преступления, или его просто без суда и следствия повесить надо?

Ответить

Андрей Гришин

Ваня
2

А что расследовать? Сейчас 1 курс почти все 18+,  уж второй курс однозначно все совершеннолетние. Тут только полиции нравов (нарушение этики препода) есть что расследовать

Ответить

alexferman

Андрей
3

Возраст согласия вообще 16 лет

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Masha Korsukova

Ваня
0

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)?fbclid=IwAR3rGJ1dFCvTzETn4RwhAHw1E7-WTZ052Ezz-xX5LYa71zO9MmvtzfYzikE

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Ловец Слов

3

Сила пятой власти и института репутации в действии.

Ответить

Озабоченный Мика

Ловец
2

Или клеветы

Ответить

Ударный ГОСТ

2

Ну такое... 
Это классно когда студенты отстаивают свои права, но с такими штуками и СЖВ мусор твиторский в реальное инфополе лезет...

Ответить

Андрей Гришин

Ударный
0

У нас не прокатит, SJW тут просто забьют ногами

Ответить

Евгений Долгий

2

Если бы я был преподом в гуманитарном ВУЗе и не трахал студенток при таком их количестве и качестве, то я бы стал серийным убийцей.

Ответить

Озорной Лис

1

Ну например Светов рассказывал, что и к нему приставал препод и обошлось. Тут всё зависит от адекватности препода и окружающих. Ситуация шаткая - очень легко обвинить в домогательствах любого преподавателя особенно школьного.

Ответить

x mst

1

«Наверное такой мягкой упругой женской ватрушки я больше никогда не потрогаю в своей жизни» - добавил преподаватель напоследок.

Ответить

Ольга Семенова

0

Во, так и надо было изначально писать: не какой-то там харрасмент, а Сережа Князев! 😂

Ответить

Айдын Билов

0
Ответить

Стройный паук например

0

Это он?

Ответить

Kostya Proshchalykin

0

Жаль. Хороший преподаватель был.

Ответить

Дальнейший американец

Kostya
0

Такому и отдаться не грех)

Ответить

Антон Крившенко

0

Скажите, а все гуманитарии такие тупые? Ну вроде фелосаф, начитанный, но я читаю и охреневаю от этой то ли тупости то ли непосредственности.

Ответить

Иван Иванов

0

Я позвал её, чтобы поработать языком. Ой, простите, с языком... Всё равно не так интерпретируют!

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Харассмента

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