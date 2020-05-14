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«Мне очень, очень и очень жаль, если мои поступки всё же привели к тому, что кто-то от них пострадал».
Преподаватель филологического факультета МГУ Сергей Князев объявил об уходе из вуза. Заявление сделано на фоне начавшейся кампании против харассмента и домогательств в университете.
Князев подтвердил, что у него были отношения со студентами, но он отметил, что считал их добровольными.
Князев также утверждает, что «история про оценку – неправда». Вероятно, речь идёт о материале DOXA, где описано, как преподаватель (имя не названо) «приглашал студенток на личные встречи под предлогом разбора фонетических задач». Там же рассказано, что эти встречи могли отразиться на оценках учащихся. Фонетика — область научных интересов Князева.
Издание отметило, что «в целом университет занимает позицию невмешательства, когда дело касается сексуальных домогательств со стороны преподавателей».
Вскоре после публикации материала DOXA выпустил открытое письмо студентов, аспирантов и выпускников МГУ, в котором они потребовали от администрации разработать механизмы защиты студентов.
Декан филфака МГУ Андрей Липгард заявил, что в письме «никаких имён не названо, никаких доказательств нет», поэтому его текст — «вопрос для судебных разбирательств, а не для нас [факультета]».
Мне почему-то всегда казалось что отношения между учителем и учащимися, это нарушение профессиональной этики и тд и тп. Видимо фильмов насмотрелся...
руки бы оторвал за такое
И куда бы ты их?
утопил бы
Как вариант, только без палева, желательно.
это была отсылка
Ты думаешь я не понял?
@Саша Королев не понял
Жёны стареют, а студентки 3-го курса – никогда
В этом анекдоте-присказке студентки тоже потихоньку взрослеть начали, увы. Раньше я слышал варианты только с первым и вторым курсом, сейчас уже "старухи" третьего курса встречаются.
Хороший урок для всех преподавателей (будущих и нынешних). Встречаешься со студентами, положив болт на этику и просто здравый смысл(действительно, обиженный студент, имеющий возможность подгадить в случае чего, ничего не сделает) - будь готов в любой момент попрощаться с карьерой.
А дальше? Он же, считай, чистосердечное признание сделал. Почему в Рашке постоянно достаточно увольнения преступника, а по существу дело ни хуя дальше не расследуется?
Знакомый Кирилл
Ну я конечно всё понимаю, но преступление в чём? Или у нас студент = несовершеннолетний?
То есть домогательства с использованием служебного положения касаются только детей?
Если там всё было так невинно с ухаживаниями и все были довольны этими отношениями, почему Сергей Владимирович так ретиво ливнул из МГУ сейчас, когда поднимается волна недовольства? Надеюсь, вслед за Князевым мы услышим и студенток, которых он приглашал заниматься, и они подтвердят, что всё было добровольно и по любви, преподавателя пожурят за поспешность с увольнением и восстановят в должности.
UPD. Мой спич про увольнение в качестве наказания касался, в первую очередь, не случая с Князевым, а ситуаций, когда, например, увольняют чиновников за хищения или мусоров за избиения задержанных. И на этом для них всё заканчивается. Согласен, получилась каша — надо было разделить эти мысли.
Нет ни заявления в полицию, ни тем более обвинительного приговора. Он не преступник.
Там не на что заявлять. Судя по материалу в дохе, он не применял насилия, не шантажировал и не обещал никаких бенефитов. Поведение препода неэтично, но он даже административного законодательства не нарушил.
Так я чет не вижу в его чистосердечном состава преступления, или его просто без суда и следствия повесить надо?
А что расследовать? Сейчас 1 курс почти все 18+, уж второй курс однозначно все совершеннолетние. Тут только полиции нравов (нарушение этики препода) есть что расследовать
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)?fbclid=IwAR3rGJ1dFCvTzETn4RwhAHw1E7-WTZ052Ezz-xX5LYa71zO9MmvtzfYzikE
Сила пятой власти и института репутации в действии.
Если бы я был преподом в гуманитарном ВУЗе и не трахал студенток при таком их количестве и качестве, то я бы стал серийным убийцей.
Ну например Светов рассказывал, что и к нему приставал препод и обошлось. Тут всё зависит от адекватности препода и окружающих. Ситуация шаткая - очень легко обвинить в домогательствах любого преподавателя особенно школьного.
«Наверное такой мягкой упругой женской ватрушки я больше никогда не потрогаю в своей жизни» - добавил преподаватель напоследок.
Во, так и надо было изначально писать: не какой-то там харрасмент, а Сережа Князев! 😂
Жаль. Хороший преподаватель был.
Скажите, а все гуманитарии такие тупые? Ну вроде фелосаф, начитанный, но я читаю и охреневаю от этой то ли тупости то ли непосредственности.
Я позвал её, чтобы поработать языком. Ой, простите, с языком... Всё равно не так интерпретируют!