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Артём Мазанов
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Россиян обяжут носить маски в самолётах, число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 14 мая.

15 комментариев
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 9 974 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 252 тысячи человек. За весь период от Covid-19 умерли 2 305 россиян, 53,5 тысяч — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 4,3 миллиона человек.

В России:

  • Роспотребнадзор заявил, что в России остановили рост заболеваемости коронавирусом: темп прироста числа новых случаев заражения «незначителен» уже на протяжении 11 дней;
  • Сотрудникам метрополитена Петербурга разрешили не пускать на станции пассажиров без масок. Они также могут отказать в продаже проездного билета;
  • Росавиация разработала методику по снятию санитарных ограничений во время полётов: на первом этапе пассажиров обяжут в самолётах носить маски и запретят носить верхнюю одежду. Посадка будет осуществляться «с соблюдением мер социального дистанцирования»;
  • Минпромторг заявил, что магазины вправе не обслуживать на кассе покупателя без маски;
  • МВД России заявило о снижении случаев домашнего насилия во время самоизоляции: в апреле 2020 года ведомство зарегистрировало на 9% меньше посягательств в сфере семейно-бытовых отношений, чем в апреле 2019 года;
  • Рособрнадзор сообщил, что начало сдачи ЕГЭ в России может быть назначено на 19 июня или позднее;
  • Минздрав назвал девять регионов, которым нужна помощь в обеспечении медиков средствами защиты: Смоленская область, Северная Осетия, Дагестан, Нижегородская область, Самарская область, Ингушетия, Красноярский край, Забайкальский край и Еврейская автономная область;
  • В Минздраве заявили, что у 20-30% госпитализированных пациентов с коронавирусом развивается почечная недостаточность;
  • Медики выявили новое клиническое проявление коронавируса — серозный перитонит (воспаление в брюшной полости);
  • Роспотребнадзор предложил отменить общие перемены в школах и начинать уроки в разное время;

  • Регулярные рейсы из России в Армению возобновятся 15 мая;

  • После сообщения Путина о выплатах семьям с детьми в сети появились десятки мошеннических сайтов;
  • Патриарх Кирилл распорядился сократить на 25% отчисления приходов и епархий в Московскую патриархию;
  • Сбербанк предложил сотрудникам поучаствовать в испытаниях вакцины от Covid-19;
  • В Москве начнут бесплатно тестировать на антитела к коронавирусу — власти установили автоматические анализаторы крови;
  • Сергей Собянин заявил, что зарплата сотрудникам предприятий, не попавших в список работающих с 12 мая, должна сохраняться;
  • Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках;
  • Собянин сообщил, что действующие ограничения из-за коронавируса в Москве будут точно действовать еще 1-2 недели;
  • В Подмосковье с 18 мая планируют открыть автомастерские;
  • Александр Беглов назвал нецелесообразным введение пропускного режима в Петербурге;
  • Власти Краснодарского края предложили сделать платным двухнедельный карантин в обсерваторах для приезжающих в регион;
  • Министр культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавирусной инфекции и вышла на работу;
  • Министр науки и высшего образования Валерий Фальков переболел коронавирусом;
  • «Ведомости» выяснили, что гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев попросил Путина ослабить карантин в регионах. Он пожаловался на то, что у авиакомпаний сейчас практически нет возможности летать из Москвы.

В мире:

  • Число жертв коронавируса превысило 300 тысяч человек;

  • Финский фестиваль Flow Festival перенесли на 2021 год;
  • Учёные из Висконсинского университета выяснили, что кошки могут заражать коронавирусом друг друга, а также, возможно, быть промежуточным носителем инфекции. Но свидетельств того, что человек может заразиться Covid-19 от кошек, нет;
  • Армения продлила режим ЧП до 13 июня;
  • Режим чрезвычайной ситуации отменили на большей части Японии: в 39 из 47 префектур страны, но не в Токио;
  • Медикам в Италии будут дополнительно выплачивать до двух тысяч евро в месяц во время пандемии;
  • Первой страной, с которой Грузия откроет сообщение, будет Израиль;
  • Apple запланировала 19 мая открыть 10 из 17 магазинов в Италии;
  • Американские парки Йеллоустон и Гранд-Каньон откроют для посетителей в середине мая.

Бонус — подборка фотографий бездомных Лондона во время пандемии коронавируса

Фото Джеффа Мура

#covid19 #дайджест #covidtoday

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15 комментариев
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Ловец Слов

3

магазины вправе не обслуживать

Кассы самообслуживания, сучка.

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Меньший украинец

2

Власти Краснодарского края предложили сделать платным

У кубаноидов остатки мозгов поплыли

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Илья Политов

Меньший
0

 предложили

А решение кто принимать будет?

Ответить

Крутой томагавк_два

2

 в России остановили рост заболеваемости коронавирусом: темп прироста числа новых случаев заражения «незначителен» уже на протяжении 11 дней

Скажите им, что график не с той стороны смотрят.

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ouxen

1

темп прироста числа новых случаев заражения «незначителен» уже на протяжении 11 дней;

просто ложь

Ответить

Evgenii Evgenii

0

Сергей Собянин заявил, что зарплата сотрудникам предприятий, не попавших в список работающих с 12 мая, должна сохраняться;

Ахаха, какой работодатель(из какой сферы) может, с конца марта по конец мая, просто так зп платить?

Ответить

Roman Golovin

Evgenii
2

Налогоплательщики РФ

Ответить

Наим Алиев

Evgenii
0

Айти. Из дома работаешь и все, получаешь свою зп. Ну да, не поебланишь в офисе

Ответить

Общественный вентилятор

0

Вы, блять, на самолёте попробуйте сейчас нормально улетите. Быстрее я уже одену зимнюю одежду, прежде чем смогу улететь.

Ответить

Rusyabrr .

Общественный
1

«Надену»

Ответить

Общественный вентилятор

Rusyabrr
0

Прости, правило русского языка. Я извиняюсь.

Ответить

ouxen

0

РУКИ(!)

Ответить

ouxen

0

Сообщение удалено

Ответить

ouxen

0

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков переболел коронавирусом;

с божьей помощью

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ouxen

0

как получить бабки пенсам от беглова?

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