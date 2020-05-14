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Дайджест от 14 мая.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 9 974 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 252 тысячи человек. За весь период от Covid-19 умерли 2 305 россиян, 53,5 тысяч — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 4,3 миллиона человек.
Регулярные рейсы из России в Армению возобновятся 15 мая;
Число жертв коронавируса превысило 300 тысяч человек;
темп прироста числа новых случаев заражения «незначителен» уже на протяжении 11 дней;
просто ложь
Сергей Собянин заявил, что зарплата сотрудникам предприятий, не попавших в список работающих с 12 мая, должна сохраняться;
Ахаха, какой работодатель(из какой сферы) может, с конца марта по конец мая, просто так зп платить?
Айти. Из дома работаешь и все, получаешь свою зп. Ну да, не поебланишь в офисе
«Надену»
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков переболел коронавирусом;
с божьей помощью