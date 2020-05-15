Теперь её должна рассмотреть федеральная комиссия и составить экспертное заключение.

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Петиция Навального на сайте РОИ

Петиция Алексея Навального «5 шагов для России» на сайте РОИ набрала 100 тысяч подписей менее чем за сутки. Теперь предложение должна рассмотреть комиссия федерального уровня.

Согласно указу Путина, экспертная группа по результатам рассмотрения инициативы должна в течение двух месяцев отклонить её или принять решение о разработке соответствующего нормативного правового акта/других мер по реализации предложения.

В состав этой экспертной группы входят, в том числе заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Чепурина, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева и журналист Дмитрий Киселёв.

Этой инициативой Навальный предложил, чтобы правительство выделило 10,2 триллиона рублей на поддержку граждан и бизнеса во время пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Он считает, что деньги на эти меры можно взять из Резервного фонда, где «на каждого из нас лежит» по 120 тысяч рублей. Такие же петиции Навальный опубликовал во «ВКонтакте» (650 тысяч подписей) и на change.org (278 тысяч подписей).

Петиции Навального на сайте РОИ уже набирали необходимые 100 тысяч голосов, но экспертная группа их отклоняла: