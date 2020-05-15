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Теперь её должна рассмотреть федеральная комиссия и составить экспертное заключение.
Петиция Алексея Навального «5 шагов для России» на сайте РОИ набрала 100 тысяч подписей менее чем за сутки. Теперь предложение должна рассмотреть комиссия федерального уровня.
Согласно указу Путина, экспертная группа по результатам рассмотрения инициативы должна в течение двух месяцев отклонить её или принять решение о разработке соответствующего нормативного правового акта/других мер по реализации предложения.
В состав этой экспертной группы входят, в том числе заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Чепурина, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева и журналист Дмитрий Киселёв.
Этой инициативой Навальный предложил, чтобы правительство выделило 10,2 триллиона рублей на поддержку граждан и бизнеса во время пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Он считает, что деньги на эти меры можно взять из Резервного фонда, где «на каждого из нас лежит» по 120 тысяч рублей. Такие же петиции Навальный опубликовал во «ВКонтакте» (650 тысяч подписей) и на change.org (278 тысяч подписей).
Петиции Навального на сайте РОИ уже набирали необходимые 100 тысяч голосов, но экспертная группа их отклоняла:
Путин такой:
- Граждане России высказали свое мнение посредством голосования на странице этой петиции. Голос граждан - закон!
Яндекс скрывает петицию
ну он прямо дико палевно это делает, если добавить site:roi.ru тишина
https://yandex.ru/search/?text=5%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B5%D1%91%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%83%20site%3Aroi.ru&lr=65&clid=2263180
У меня вторая в выдаче. Видимо он считает что вам интересны другие ресурсы
Да как так то? Я с разных устройств смотрел вчера и сегодня.. Пришли скрин
Опять нашли кошку в комнате, где её нет
ТЖ девятый в выдаче, Пикабу - третий, РОИ вообще нет в первой десятке.
Яндекс.Палево
Ну добавь себе на сайт страничку и посмотри как скоро она в поиске появится
Кто-нибудь, раскройте смысл этого, пожалуйста. Я не шарю. Эти 100к на что-то влияют? Или это как петиция на ченчорге?
Далеко не факт, однако, это показатель того, что у Навального много сторонников и он достаточно популярен у народа.
Это же один из 1450 жителей России поддержал. Вряд ли показатель большой поддержки
Учитывая, что на РОИ можно голосовать только имея аккаунт на госуслугах, который до сих пор далеко не все имеют - достаточно хороший показатель за один день.
И не просто аккаунт, а подтвержденный аккаунт. А это та еще заморочка.
А в чём заморочка?
Разве что две недели ждать и всё (или сколько там сейчас).
Нет, ты не понимаешь. Смотри, Лучезарный имеет в своем подчинении огромную сеть пропагандистских и государственных "СМИ". Он их использует для повышения собственного рейтинга, трятя огромные бюджетные средства. В итоге, мы видим, что подобный механизм работает, но он, скажем так, будет работать и на кого хочешь, хоть на Шойгу, хоть на Собянина, хоть на Васю Пупкина.
У Навального таких инструментов нет, однако он использует другие доступные ему возможности блоги, Ютуб и соцсети. Более того, другие политики и государственные СМИ тоже используют их, но эффективность значительно ниже. Почему так происходит? Очень просто, люди доверяют Алексею.
Я в рот ебал что Путина, что Навального. Один спасителя отечества из себя 20 лет корчит, другой ради персонального хайпана говно исходит. Так что для меня нет особой разницы откуда они льют мне в уши своё пропогавно, через гос сми или через ютубы и своих культистов.
я не думаю, что это показатель популярности Навального. это показатель того, что людям настолько жрать нечего скоро будет, что они даже на сайт РОИ не поленились зарегестрироваться и проголосовать за программу, которую считают справедливой
Занятый ГОСТ
Её обязана рассмотреть какая-то комиссия.
Но она обычно заключает типа "спасибо за ваше мнение, мы работаем над этим".
У Выбегаллы был огромный опыт такого рода работы. Он даже изобрел стандартную форму ответа:
«Уважаемый (ая, ые) гр. ……! Мы получили и прочли ваше интересное письмо. Сообщаемые вами факты хорошо известны науке и интереса не представляют. Тем не менее мы горячо благодарим вас за ваше наблюдение и желаем вам успехов в работе и личной жизни». Подпись.
Все. По-моему, это было лучшее из всех изобретений Выбегаллы.
Нельзя было не испытывать огромного удовольствия, посылая такое письмо в ответ на сообщение о том, что «Гр. Щин просверлил в моей стене отверстие и пускает скрозь него отравляющих газов».
Петицию заблокируют за экстремизм.
а теперь подождем даты конца голосования, чтобы приступить к двухмесячному рассмотрению
С такой скоростью можно было 5 петиций по 100к собрать - по одной на шаг
Так там много других петиций. Об отмене НДФЛ для получающих меньше 25 тысяч рублей в месяц, например.
Мне кажется или он уже несколько лет назад собирал столько же на другие инициативы, но причина отказа какая-то нашлась?
Так вроде в апреле была уже какая петиция от него тоже про пять шагов??