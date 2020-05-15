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Артём Мазанов
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Петиция Навального «5 шагов для России» на сайте РОИ набрала 100 тысяч подписей менее чем за сутки Материал редакции

Теперь её должна рассмотреть федеральная комиссия и составить экспертное заключение.

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Петиция Навального на сайте РОИ

Петиция Алексея Навального «5 шагов для России» на сайте РОИ набрала 100 тысяч подписей менее чем за сутки. Теперь предложение должна рассмотреть комиссия федерального уровня.

Согласно указу Путина, экспертная группа по результатам рассмотрения инициативы должна в течение двух месяцев отклонить её или принять решение о разработке соответствующего нормативного правового акта/других мер по реализации предложения.

В состав этой экспертной группы входят, в том числе заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Чепурина, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева и журналист Дмитрий Киселёв.

Этой инициативой Навальный предложил, чтобы правительство выделило 10,2 триллиона рублей на поддержку граждан и бизнеса во время пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Он считает, что деньги на эти меры можно взять из Резервного фонда, где «на каждого из нас лежит» по 120 тысяч рублей. Такие же петиции Навальный опубликовал во «ВКонтакте» (650 тысяч подписей) и на change.org (278 тысяч подписей).

Петиции Навального на сайте РОИ уже набирали необходимые 100 тысяч голосов, но экспертная группа их отклоняла:

  • В июле 2013 года Навальный предложил запретить чиновникам и госкомпаниям покупать автомобили дороже 1,5 миллиона рублей — инициативу отклонили. В ноябре 2013 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении стоимости автомобилей для чиновников до трёх миллионов рублей — но в 2017 году его отклонили;
  • В 2014 году Навальный предложил ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников и иных лиц, обязанных представлять сведения о своих доходах и расходах. Экспертная группа отклонила инициативу. В 2017 году «Справедливой России» внесли похожий законопроект в Госдуму, но его тоже отклонили.

#новости #навальный #карантинвроссии #петиции

Спасибо за наводку Ilya Shevraev
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53 комментария
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Санитарный Абдужаббор

54
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Ловец Слов

Санитарный
25

Постпригожинец. Вымирающий вид.

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Насущные Проблемы

Санитарный
9

Умный патриотичный расеянин должен молча сосать хуй.

Ответить

Жидкий Денис

Санитарный
4

Зачем реагировать на ольгинских троллей

Ответить

Структурный Влад

Санитарный
1

Максимка соснул.

Ответить

Дмитрий Мозер

Санитарный
0

брух

Ответить

Массовый шмель

29

Еще бы не собрал. Все хотят нинтендо свитч

Ответить

Жидкий Денис

Массовый
3

Жаль

Ответить

Массовый шмель

Массовый
0

@Карина Мирзаева ето что травля?! за что ты так со мной

Ответить

Сергей Лукин

11

Путин такой:
- Граждане России высказали свое мнение посредством голосования на странице этой петиции. Голос граждан - закон! 

Ответить

Dear Crow

Сергей
2

Почти как депутатов в госдуме от Едра. 

Ответить

Макс Зеленский

9

Яндекс скрывает петицию

Яндекс
Яндекс
yandex.ru
Ответить

Роман Белоус

Макс
4

пидорасы

Ответить

Nemiro Ilia

Макс
3

ну он прямо дико палевно это делает, если добавить site:roi.ru тишина
https://yandex.ru/search/?text=5%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B5%D1%91%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%83%20site%3Aroi.ru&lr=65&clid=2263180

Ответить

Макс Зеленский

Nemiro
2
Ответить

Артём Кулаков

Макс
–1

У меня вторая в выдаче. Видимо он считает что вам интересны другие ресурсы

Ответить

Макс Зеленский

Артём
1

Да как так то? Я с разных устройств смотрел вчера и сегодня.. Пришли скрин

Ответить

Glan

Артём
0

У тебя ченджорг?

Ответить

Pavel Averyanov

Макс
0

Опять нашли кошку в комнате, где её нет

Ответить

Макс Зеленский

Pavel
0

В смысле "опять"? Мы с Рогаткой тебя не поняли

Ответить

Viktor Nevzorov

Pavel
0

ТЖ девятый в выдаче, Пикабу - третий, РОИ вообще нет в первой десятке.

Яндекс.Палево

Ответить

Pavel Averyanov

Viktor
0

Ну добавь себе на сайт страничку и посмотри как скоро она в поиске появится

Ответить

Наим Алиев

6

Кто-нибудь, раскройте смысл этого, пожалуйста. Я не шарю. Эти 100к на что-то влияют? Или это как петиция на ченчорге?

Ответить

Структурный Влад

Наим
11

Далеко не факт, однако, это показатель того, что у Навального много сторонников и он достаточно популярен у народа. 

Ответить

Наим Алиев

Структурный
1

Это же один из 1450 жителей России поддержал. Вряд ли показатель большой поддержки

Ответить

Vitaly Baev

Наим
21

Учитывая, что на РОИ можно голосовать только имея аккаунт на госуслугах, который до сих пор далеко не все имеют - достаточно хороший показатель за один день.

Ответить

Александр Иванкин

Vitaly
0

И не просто аккаунт, а подтвержденный аккаунт. А это та еще заморочка.

Ответить

Mezzo Deesa

Алексан…
0

А в чём заморочка?
Разве что две недели ждать и всё (или сколько там сейчас).

Ответить

Структурный Влад

Наим
16

Нет, ты не понимаешь. Смотри, Лучезарный имеет в своем подчинении огромную сеть пропагандистских и государственных "СМИ". Он их использует для повышения собственного рейтинга, трятя огромные бюджетные средства. В итоге, мы видим, что подобный механизм работает, но он, скажем так, будет работать и на кого хочешь, хоть на Шойгу, хоть на Собянина, хоть на Васю Пупкина. 
У Навального таких инструментов нет, однако он использует другие доступные ему возможности блоги, Ютуб и соцсети. Более того, другие политики  и государственные СМИ тоже используют их, но эффективность значительно ниже. Почему так происходит? Очень просто, люди доверяют Алексею.

Ответить

glimpse unthinkable

Структурный
0

Я в рот ебал что Путина, что Навального. Один спасителя отечества из себя 20 лет корчит, другой ради персонального хайпана говно исходит. Так что для меня нет особой разницы откуда они льют мне в уши своё пропогавно, через гос сми или через ютубы и своих культистов.

Ответить

Структурный Влад

glimpse
0

Благодарю за ответ, Ваше мнение очень важно для нас.

Ответить

Roma Dmitriev

Структурный
2

я не думаю, что это показатель популярности Навального. это показатель того, что людям настолько жрать нечего скоро будет, что они даже на сайт РОИ не поленились зарегестрироваться и проголосовать за программу, которую считают справедливой

Ответить

Структурный Влад

Roma
0

Не преувеличивай насчёт голода.

Ответить

Занятый ГОСТ

Наим
10

Её обязана рассмотреть какая-то комиссия.

Но она обычно заключает типа "спасибо за ваше мнение, мы работаем над этим".

Ответить

Beerman

Занятый
1

 У Выбегаллы был огромный опыт такого рода работы. Он даже изобрел стандартную форму ответа:
«Уважаемый (ая, ые) гр. ……! Мы получили и прочли ваше интересное письмо. Сообщаемые вами факты хорошо известны науке и интереса не представляют. Тем не менее мы горячо благодарим вас за ваше наблюдение и желаем вам успехов в работе и личной жизни». Подпись.
Все. По-моему, это было лучшее из всех изобретений Выбегаллы.
Нельзя было не испытывать огромного удовольствия, посылая такое письмо в ответ на сообщение о том, что «Гр. Щин просверлил в моей стене отверстие и пускает скрозь него отравляющих газов».

Ответить

Андрей Л

3

Петицию заблокируют за экстремизм.

Ответить

Лекарственный пёс_анон

Андрей
14

За популизм

Ответить

Люциан Бужор

7

Очередная петиция набрала сколько то там тысяч, в этаже время в АП

Ответить

Roma Dmitriev

4

а теперь подождем даты конца голосования, чтобы приступить к двухмесячному рассмотрению 

Ответить

Давний спрей

2

Пыня был в ярости, когда узнал о {читать дальше...}

Ответить

Igor Chvalun

0

С такой скоростью можно было 5 петиций по 100к собрать - по одной на шаг

Ответить

Ловец Слов

Igor
4

Так там много других петиций. Об отмене НДФЛ для получающих меньше 25 тысяч рублей в месяц, например.

Ответить

Dra

1

Госдеп работает чётко!

Ответить

Алексей Селезнев

1

Фуух, ну теперь то точно раздадут всем деньги, ура!

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Раньше он месяцами просил подписать, а теперь вжух и готово.

Ответить

Украденная жизнь

1

https://twitter.com/PtichkaFo/status/1261191947986894848

Легкая Невыносимость @PtichkaFo
@navalny Наташ, вставай, мы все подписали!
Ответить

плюшевый батон

0

Мне кажется или он уже несколько лет назад собирал столько же на другие инициативы, но причина отказа какая-то нашлась?

Ответить

Andrew Makarov

плюшевый
0

В статье описано

Ответить

Миша Сергеев

0

Конгратулейшенс

Ответить

Stan Majors

0

Так вроде в апреле была уже какая петиция от него тоже про пять шагов??

Ответить

Фил Галс

Stan
0

Это она и есть)

Ответить

IO

0

Охуенный экономист Навальный

Ответить

Наивный Влад

0

штош, очень неплохо

Ответить
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