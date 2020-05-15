Совладелец «Ведомостей» назвал банкротство единственной альтернативой продаже издания
Материал редакции
Демьян Кудрявцев прокомментировал совместное расследование «Ведомостей», «Медузы», The Bell и Forbes.
Демьян Кудрявцев в эфире «Дождя» прокомментировал совместное расследование «Ведомостей», «Медузы», The Bell и Forbes, в котором утверждалось, что он заработал на сделках по продаже «Ведомостей» 14 миллионов евро, а главным кредитором газеты стал банк, связанный с «Роснефтью».
Кудрявцев обратил внимание, что расследование написано по открытым источникам: «Никакой тайны в этих данных не было». При этом он не отрицает, что публично не говорил об этой информации;
Он утверждает, что в 2015 году он с двумя партнёрами — Владимиром Вороновым и Мартином Помпадуром — купил кипрскую компанию Delovoi Standart (владелец «Ведомостей») за 13 миллионов евро;
При перепродаже в 2016 году Delovoi Standart продала акции учредителя газеты «Бизнес ньюс медиа» российскому юридическому лицу «Аркан Инвестмент» за 24 миллиона евро. И Delovoi Standart, и «Аркан Инвестмент» принадлежали тогда жене Кудрявцева. По его словам, перепродажа нужна была, чтобы выполнить закон об ограничении иностранного владения СМИ;
Кудрявцев назвал причины подорожания газеты, среди которых бесплатная передача БНМ одного из активов владельца — журнала Harvard Business Review, а также уплата роялти акционерам, после которой актив подорожал;
Кудрявцев подтвердил, что «Аркан Инвестмент» взяла кредиты в Газпромбанке, но заявил, что деньги нужны были для покупки журналов бывшего издательского дома SIM и создания смежного с «Ведомостями» проекта. Через год долг «Аркан Инвестмент» через компанию «Константа» выкупил банк ВБРР, контролируемый «Роснефтью»;
По словам Кудрявцева, он не обращал внимания на то, кому принадлежат банки: «Один банк „Газпрома“, другой „Роснефти“ — я не обращал на это внимания. Звучит глупо и по-мудацки, но это так». Также он рассказал, что долг «Аркан Инвестмент» уже погашен;
К концу 2019 года партнёры не могли вкладывать деньги в издание, потому возник вопрос о его продаже. Альтернативой продаже издания он назвал банкротство: «Коронавирус его [издание] убьет, если его не продать, потому что больше вкладывать в него мы не можем»;
Медиаменеджер рассказал, что также предлагал миллиардеру Дмитрию Босову (он совершил самоубийство 6 мая 2020 года) купить издание, и тот вёл переговоры, но всё закончилось безрезультатно. У Босова были требования к редакции, на которые она отказалась пойти — потому сделка сорвалась.
Чехол от очков
Из подписи к ней посте в вк:
обвиняют в том, что заработал 14 миллионов...
Ах ты мразь, как ты смел заработать
Serg BootleggerЧехол
Эти новые большевики за своих уже принялись.впрочем ничего нового.jpg
Дмитрий Штэпа
ошибок море в статье. сырая чуть более чем полностью
Низкий микрофон
Зато как быстро
web-watcher
"Кудрявцев назвал причины подражания газеты". Может "причины продажи"?
Konstantin Kostikovweb-watcher
Подорожания
Alex Fielding
Покончил жизнь...