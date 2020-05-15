Демьян Кудрявцев в эфире «Дождя» прокомментировал совместное расследование «Ведомостей», «Медузы», The Bell и Forbes, в котором утверждалось, что он заработал на сделках по продаже «Ведомостей» 14 миллионов евро, а главным кредитором газеты стал банк, связанный с «Роснефтью».