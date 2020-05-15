Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать новость «МБХ медиа», написанную по статье Financial Times
Материал редакции
В материале говорится, что реальные данные смертности от Covid-19 в России могут быть выше официальных.
Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать новость «МБХ медиа», написанную по материалу Financial Times, о смертности от коронавируса в России. Об этом сообщает «МБХ медиа», в редакцию которого поступило письмо Google.
Google получила уведомление, потому что сайт «МБХ медиа» находится на облачном хостинге Google Cloud Platform. Издание отметило, что от Роскомнадзора требование удалить новость в редакцию не поступало.
Газета Financial Times 12 мая опубликовала статью, где говорилось, что смертность от Covid-19 в России может быть выше официальной. Журналисты подсчитали, что в Москве и Петербурге в апреле 2020 года умерли на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет. Потом сравнили эти числа с официальной статистикой смертей от Covid-19 и сделали вывод, что реальная цифра на 72% выше;
Власти Москвы отвергли обвинения в фальсификации данных. Но отметили, что те, кто заражён Covid-19 и умирает от «альтернативных причин», официально не считаются умершими от коронавируса;
МИД России потребовал от Financial Times опровергнуть приведённые в статье данные.
Roman Trifonov
Судя по всему, наши доблестные органы так и не поняли, что такое эффект Стрейзанд.
Руководящий Женя
Надо было сразу к основателю интернета обращаться, чего уж.
Ясный Влад
Ну что ты там????, Белл ГЕЙц, давай блокируй!!!!!!!!!!!!
Ясный Влад
Кому интересно, что Депздрав назвал альтернативными причинами:
Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), злокачественные заболевания 4 стадии (по сути паллиативные больные), лейкозы, системные заболевания с развитием органной недостаточности (например амилоидоз и терминальная почечная недостаточность) и других некурабельных смертельных заболеваний.
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3952.html?fbclid=IwAR0ijmNxdEGhpk7qMXRXWekVZ_c52_DxapZPKt3lOb20BJxItRZhk6MTgCM
Дима ЩербаковЯсный
Произошла сосудистая катастрофа
Ясный Влад
Хлопок миокарда.
ilytchЯсный
Гипертонический вызов
Ясный Влад
Недоброкачественное плато.
Давний спрей
Кстати вот показательный кейс был с недавно умершим Константином Крыловым.
Весной писал в своём дневнике что сильно простудился. Потом инсульт. Анализы на короновирус, сданные в больнице оказались положительными. Умер в итоге.
И скорее всего попал как раз в статистику по инсультам, а вовсе не по короновирусу.
Ясный Влад
Да логика в словах Депздрава какая-никакая есть, однако остаётся вопрос как отличить две ситуации друг от друга: вирус создаёт баги в организме и вирус усугубляет имеющиеся. Ведь для этого надо как минимум знать предыдущую историю болезней каждого человека, чтоб утверждать определённо.
БергЯсный
Ну вот теперь тж заблокируют. Что же ты наделал
Ясный Влад
Где заблокируют?
БергЯсный
В интернетах
Ясный Влад
ТЖ не находится в интернете.
Ловец Слов
новость содержит «призывы к массовым беспорядкам,
Реальное число умерших от коронавиурса в России может быть...
осуществлению экстремистской деятельности,
Издание отмечает, что если верить официальной статистике...
участию в массовых (публичных) мероприятиях
В итоге издание приходит к выводу, что...
Ёбаный в рот. Они даже не стараются!
Ясный Влад
А зачем?
Руководящий рак
Как понять, что человек не разбирается в интернете?
Он просит что-то удалить от туда
Ловец СловРуководящий
alexferman
В России цензуры нет)))))))))))))))))))
Юрий Лазебный
Альтернативная смерть
Всевозможный кавалер
Я бы на месте Google на х#ю вертел РКН