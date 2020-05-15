В материале говорится, что реальные данные смертности от Covid-19 в России могут быть выше официальных.

Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать новость «МБХ медиа», написанную по материалу Financial Times, о смертности от коронавируса в России. Об этом сообщает «МБХ медиа», в редакцию которого поступило письмо Google.

В Генпрокуратуре утверждают, что новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». из материала «МБХ медиа»

Google получила уведомление, потому что сайт «МБХ медиа» находится на облачном хостинге Google Cloud Platform. Издание отметило, что от Роскомнадзора требование удалить новость в редакцию не поступало.