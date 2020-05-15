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Новости
Алексей Боржонов
1509

Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать новость «МБХ медиа», написанную по статье Financial Times Материал редакции

В материале говорится, что реальные данные смертности от Covid-19 в России могут быть выше официальных.

Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать новость «МБХ медиа», написанную по материалу Financial Times, о смертности от коронавируса в России. Об этом сообщает «МБХ медиа», в редакцию которого поступило письмо Google.

В Генпрокуратуре утверждают, что новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

из материала «МБХ медиа»

Google получила уведомление, потому что сайт «МБХ медиа» находится на облачном хостинге Google Cloud Platform. Издание отметило, что от Роскомнадзора требование удалить новость в редакцию не поступало.

  • Газета Financial Times 12 мая опубликовала статью, где говорилось, что смертность от Covid-19 в России может быть выше официальной. Журналисты подсчитали, что в Москве и Петербурге в апреле 2020 года умерли на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет. Потом сравнили эти числа с официальной статистикой смертей от Covid-19 и сделали вывод, что реальная цифра на 72% выше;
  • Власти Москвы отвергли обвинения в фальсификации данных. Но отметили, что те, кто заражён Covid-19 и умирает от «альтернативных причин», официально не считаются умершими от коронавируса;
  • МИД России потребовал от Financial Times опровергнуть приведённые в статье данные.

#новости #covid19 #медиа

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21 комментарий
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Roman Trifonov

11

Судя по всему, наши доблестные органы так и не поняли, что такое эффект Стрейзанд. 

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Руководящий Женя

4

Надо было сразу к основателю интернета обращаться, чего уж.

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Ясный Влад

Руководящий
3

Ну что ты там????, Белл ГЕЙц, давай блокируй!!!!!!!!!!!!

Ответить

Ясный Влад

3

Кому интересно, что Депздрав назвал альтернативными причинами:
Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), злокачественные заболевания 4 стадии (по сути паллиативные больные), лейкозы, системные заболевания с развитием органной недостаточности (например амилоидоз и терминальная почечная недостаточность) и других некурабельных смертельных заболеваний.

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3952.html?fbclid=IwAR0ijmNxdEGhpk7qMXRXWekVZ_c52_DxapZPKt3lOb20BJxItRZhk6MTgCM

Ответить

Дима Щербаков

Ясный
4

Произошла сосудистая катастрофа

Ответить

Ясный Влад

Дима
6

Хлопок миокарда.

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ilytch

Ясный
4

Гипертонический вызов

Ответить

Ясный Влад

ilytch
3

Недоброкачественное плато.

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Давний спрей

Ясный
1

Кстати вот показательный кейс был с недавно умершим Константином Крыловым.
Весной писал в своём дневнике что сильно простудился. Потом инсульт. Анализы на короновирус, сданные в больнице оказались положительными. Умер в итоге.
И скорее всего попал как раз в статистику по инсультам, а вовсе не по короновирусу.

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Ясный Влад

Давний
0

Да логика в словах Депздрава какая-никакая есть, однако остаётся вопрос как отличить две ситуации друг от друга: вирус создаёт баги в организме и вирус усугубляет имеющиеся. Ведь для этого надо как минимум знать предыдущую историю болезней каждого человека, чтоб утверждать определённо.

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Берг

Ясный
0

Ну вот теперь тж заблокируют. Что же ты наделал

Ответить

Ясный Влад

Берг
0

Где заблокируют?

Ответить

Берг

Ясный
0

В интернетах

Ответить

Ясный Влад

Берг
0

ТЖ не находится в интернете.

Ответить

Ловец Слов

3

новость содержит «призывы к массовым беспорядкам,

Реальное число умерших от коронавиурса в России может быть...

осуществлению экстремистской деятельности,

Издание отмечает, что если верить официальной статистике...

участию в массовых (публичных) мероприятиях

В итоге издание приходит к выводу, что...

Ёбаный в рот. Они даже не стараются!

Ответить

Ясный Влад

Ловец
1

А зачем?

Ответить

Руководящий рак

1

Как понять, что человек не разбирается в интернете? 
Он просит что-то удалить от туда

Ответить

Ловец Слов

Руководящий
1
Ответить

alexferman

1

В России цензуры нет)))))))))))))))))))

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Юрий Лазебный

0

Альтернативная смерть

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Всевозможный кавалер

0

Я бы на месте Google на х вертел РКН

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