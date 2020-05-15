Прямой эфир
А передача в эксклюзивное пользование стоит 14 000 долларов.
На форуме в даркнете опубликовали базу данных российских автовладельцев. Об этом сообщил основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян. Информацию подтвердили «Ведомостям» в одной из каршеринговых компаний.
В описании базы говорится, что она содержит 129 миллионов лидов из реестра ГИБДД. В открытом доступе можно получить обезличенные общие сведения об автовладельцах: например, марку и модель автомобиля и его место регистрации.
За отдельную плату предлагается личная информация об автовладельцах: их имена, паспортные данные, адреса, а также ИНН юрлиц, на которых зарегистрированы автомобили.
Полная версия базы стоит 0,3 биткойна (около 2800 долларов). Передача в эксклюзивное пользование — около 14 000 долларов.
По словам Оганесяна, публикация баз данных автомобилистов — не уникальный случай. Но появившаяся база отличается от других тем, что в ней собрана информация о первичной регистрации автомобилей начиная с 1990-х годов.
Блять и некоторые же долбоебы до сих пор продолжают верить, что вся эта возня с законом о переносе серверов с базами данных россиян в россию, имеет хоть какое-то отношение к безопасности этих самых данных
Всевозможный кавалер
Как как минимум, пробив личных данных по гос номеру. С последующим угоном авто, пока владелец уезжает.
Руководящий рак
Мошенничество, шантаж, потенциальный кардинг
Массовый шмель
Это не фантазия а хуйня какая-то. Я имел ввиду конкретику. Чем шантажировать?
Может чиновников и родственников их напрягать оглаской кто на чем передвигается
Бота в телеграмм, по аналоги с avinfobot
Я осаго и техосмотры не делал, а потом в этом боте увидел что на моем vin’е висят 2 госномера: мой и другой номер авто в Карелии (марка авто та же). Короч в диагоностической карте ошиблись 1 буквой в vin, записали на меня. С владельцем порешал, на след. год эти записи исчезли (и ещё страховщикам настучал). Так что у них база скорее от станций техосмотра (даже скорее от тех кто диагностическую карту по вотсапу делает)