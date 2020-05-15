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Алексей Боржонов
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В даркнете выставили на продажу базу данных российских автовладельцев. Полную версию предлагают за 2800 долларов Материал редакции

А передача в эксклюзивное пользование стоит 14 000 долларов.

14 комментариев
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На форуме в даркнете опубликовали базу данных российских автовладельцев. Об этом сообщил основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян. Информацию подтвердили «Ведомостям» в одной из каршеринговых компаний.

В описании базы говорится, что она содержит 129 миллионов лидов из реестра ГИБДД. В открытом доступе можно получить обезличенные общие сведения об автовладельцах: например, марку и модель автомобиля и его место регистрации.

За отдельную плату предлагается личная информация об автовладельцах: их имена, паспортные данные, адреса, а также ИНН юрлиц, на которых зарегистрированы автомобили.

Полная версия базы стоит 0,3 биткойна (около 2800 долларов). Передача в эксклюзивное пользование — около 14 000 долларов.

По словам Оганесяна, публикация баз данных автомобилистов — не уникальный случай. Но появившаяся база отличается от других тем, что в ней собрана информация о первичной регистрации автомобилей начиная с 1990-х годов.

#новости #утечки

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14 комментариев
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Давний спрей

13

Давайте хором:
- Честному человеку нечего скрывать!
- Ой, да кому ты нужен!
- Да если захотят, то всё найдут!

Ответить

Костя Васильев

12

Блять и некоторые же долбоебы до сих пор продолжают верить, что вся эта возня с законом о переносе серверов с базами данных россиян в россию, имеет хоть какое-то отношение к безопасности этих самых данных

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Миша Сергеев

3

Ну выставили и выставили

Ответить

Массовый шмель

1

Давайте пофантазируем, что можно замутить имея эту базу на руках

Ответить

Всевозможный кавалер

Массовый
2

Как как минимум, пробив личных данных по гос номеру. С последующим угоном авто, пока владелец уезжает. 

Ответить

Руководящий рак

Массовый
0

Мошенничество, шантаж, потенциальный кардинг

Ответить

Массовый шмель

Руководящий
1

Это не фантазия а хуйня какая-то. Я имел ввиду конкретику. Чем шантажировать?

Ответить

Андрей Рядькин

Массовый
0

Может чиновников и родственников их напрягать оглаской кто на чем передвигается

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
0

Я опять в режиме Йоды

Ответить

Mikhail Pukas

Руководящий
0

Бота в телеграмм, по аналоги с avinfobot

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Илья Политов

Mikhail
0

Я осаго и техосмотры не делал, а потом в этом боте увидел что на моем vin’е висят 2 госномера: мой и другой номер авто в Карелии (марка авто та же). Короч в диагоностической карте ошиблись 1 буквой в vin, записали на меня.  С владельцем порешал, на след. год эти записи исчезли (и ещё страховщикам настучал). Так что у них база скорее от станций техосмотра (даже скорее от тех кто диагностическую карту по вотсапу делает)

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Руководящий рак

0

Можно и новые расследования делать на основе баз данных

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Ловец Слов

0

Вспомнились протесты автомобилистов. Опасные ребята.

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Евгений Долгий

0

И чо.

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