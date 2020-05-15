А передача в эксклюзивное пользование стоит 14 000 долларов.

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На форуме в даркнете опубликовали базу данных российских автовладельцев. Об этом сообщил основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян. Информацию подтвердили «Ведомостям» в одной из каршеринговых компаний.

В описании базы говорится, что она содержит 129 миллионов лидов из реестра ГИБДД. В открытом доступе можно получить обезличенные общие сведения об автовладельцах: например, марку и модель автомобиля и его место регистрации.

За отдельную плату предлагается личная информация об автовладельцах: их имена, паспортные данные, адреса, а также ИНН юрлиц, на которых зарегистрированы автомобили.

Полная версия базы стоит 0,3 биткойна (около 2800 долларов). Передача в эксклюзивное пользование — около 14 000 долларов.